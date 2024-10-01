Дерево и металл: репортаж со съемок фильма «Первый на Олимпе»

С начала августа в Санкт-Петербурге и его пригородах проходят съемки «Первого на Олимпе» — нового биографического фильма Артема Михалкова о жизни двукратного олимпийского чемпиона, мастера академической гребли Юрия Тюкалова. Его играет Глеб Калюжный, которому ради роли спортсмена пришлось и самому взяться за весла под присмотром мастеров спорта. Кино-Театр.Ру побывал на съемках «Первого на Олимпе», чтобы узнать ответы на главные вопросы: почему гребля недооценена, Тюкалов — легенда масштабом ничуть не меньше футболиста Льва Яшина, а осенний городок Сестрорецк — самая удобная площадка для изображения кинематографической «заграницы» в бархатный сезон.
Совсем несложно добраться из Петербурга в Сестрорецк — обитель «финских дач», ленинского шалаша и старых ружейных заводов (именно здесь, а не в Туле Николай Лесков якобы услышал цеховую быличку о подковавшем блоху Левше). Час на электричке — доступный способ почувствовать себя дореволюционным курортником. И 100 лет не прошло с тех пор, когда Сестрорецк буквально был пограничным — в двух километрах от санаториев и краснокирпичных цехов уже начиналась Финляндия. Об этом многое напоминает: от каменных пограничных столбов по реке Сестре до спрятанных в лесах полукапониров
Карельского укрепрайона. Место романтичное и гнетущее: когда-то здесь Александр Блок вдохновлялся дюнами Финского залива, потом стояла насмерть 291-я стрелковая дивизия, оборонявшая город в годы войны. Тогда же главный герой «Первого на Олимпе» — Юрий Тюкалов (в исполнении Глеба Калюжного) получил первую в жизни награду. Не спортивную, что было бы логично, а гражданскую: «За оборону Ленинграда». Ему, оставшемуся в блокированном городе вместе с матерью, было 12 лет. «Гвозди бы делать из этих людей
».
Биография Тюкалова просится на экран. Измученный дистрофией мальчишка из блокадного Ленинграда нашел в себе силы и желание заниматься академической греблей, годами тренировался и блестяще выступил на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, став первым советским чемпионом. Золотая медаль Тюкалова сенсационна — вряд ли кто-то всерьез мог поставить на то, что советский парень из спортклуба «Красное Знамя» способен показать такой результат, обогнав признанных фаворитов. «Совершенно невообразимо, как он в принципе стал профессиональным спортсменом, затем чемпионом среди советских гребцов, а потом еще и первым олимпийским чемпионом из СССР»
, — отмечает автор сценария «Первого на Олимпе» Михаил Зубко
. Еще удивительнее, что это было только начало: впереди чемпиона ждали новые медали, тренерская карьера и, что особенно неожиданно, творчество. Спорт спортом, но особое место в культуре родного города Тюкалов занял благодаря металлической скульптуре: его панно украшает монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. И даже в Петропавловском соборе, усыпальнице русских царей, олимпийский чемпион оставил след, выступив одним из реставраторов исторического бюста Петра Великого. Кажется, единственной причиной, по которой Юрий Тюкалов не попал во всенародно известный пантеон, как, например, легендарный вратарь Лев Яшин, является сам вид спорта. По популярности он явно проигрывает тому же футболу, хотя подвиги в нем ничуть не менее значимы.
Академическая гребля — это особенный мир, о котором непосвященные знают очень немного. К производству «Первого на Олимпе» привлекли знаменитых российских гребцов, которые не только консультировали съемочную группу, но и готовили артистов. Тренироваться, чтобы уверенно чувствовать себя в лодке, начали еще за полгода до съемок. Этим процессом руководили серебряный призер Олимпийских игр в Москве Виталий Елисеев, главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеликович и мастер спорта Олег Волобуев. Они же работали со сценаристами, развенчивая мифы о родном виде спорта. Самый главный из них — что управлять лодкой просто.
«Человек, который пишет сценарий, изучает какую-то информацию: посмотрел в интернете, послушал разговоры гребцов... И вот он пишет — "схватил лодку, кинул ее в воду, прыгнул и умчался". А я в ответ на это в сценарии на двух листах расписал, как это делается. Как подходят к лодке, как ее берут, ставят на воду — ведь это целый процесс, которому надо учиться. Если человек, который не занимался греблей, сможет пятнадцать секунд продержаться в "одиночке", то я скажу, что он большой молодец»
, — рассказывает Юрий Зеликович. «У нас было пять тренировок, когда Артем Никитич Михалков сам смотрел, как все происходит. Теперь у него есть понимание процесса. А вначале агенты актеров спрашивали меня: сколько тренировок нужно, чтобы артист научился этому? Трех хватит? Даже трех лет не хватит...»
Действительно, гребля — спорт обманчивый. По глади воды Сестрорецкого разлива, изображающей в фильме гребной канал олимпийского Хельсинки, скользят узкие лодочки-«скифы». Со стороны кажется, что приводить их в движение невероятно легко. Тем временем это колоссальная физическая нагрузка (работают до 98% мышц человеческого тела), годами тренируемое чувство ритма и равновесия, строгое соответствие правилам. Да и действие «Первого на Олимпе» все-таки происходит в 1950-х. За это время прогресс в академической гребле заметно шагнул вперед: красивые лодки из ценных пород дерева уступили место практичным, из композитных материалов. Изменилось все: от весел до уключин. Для «Первого на Олимпе» реквизиторам пришлось разыскать и поставить на воду 11 одиночных лодок из красного дерева и канадского кедра, отремонтировать их и привести к реальным стандартам, действовавшим тогда в Международной федерации гребного спорта. Они не только сложны в управлении, но и весьма капризны: толщина корпуса составляет всего два миллиметра, поэтому любое неверное движение может оказаться фатальным. Лодок на всякий случай подготовили с запасом: все-таки «“Формула-1” на воде!»
(так фильм характеризует продюсер Андрей Тартаков
) не может обойтись без трюков. И что-то наверняка сломается.
Хотя спортсмены и высоко оценили трудолюбие артистов, потративших много времени на обучение гребле, без дублеров тут не обойтись. В ряде сцен главного героя сыграет петербургский юниор Степан Гарай
, среди прочих наград завоевавший приз «Будущность» XI Регаты имени Юрия Тюкалова летом прошлого года (вот так все оказалось переплетено). «У меня было два месяца, чтобы подготовиться, совмещая тренировки со школьной программой»
, — рассказывает спортсмен. «Я имел возможность выхода на воду, возможность пользоваться инвентарем. Если бы его не было, думаю, было бы намного тяжелее — инвентарь старый, хрупкий. Зато условия [на съемочной площадке] прекрасные. Обычно на Разливе очень сильный ветер, и нам очень повезло, что погода держится изумительная»
.
В начале сентября Сестрорецк и правда одарил съемочную группу аномально летней погодой: штилем и солнцем, которые трудно всерьез ждать от недружелюбного петербургского климата. На площадке развеваются синекрестные флаги, блестят хромом старые авто. Со стороны лодочной станции в эту идиллию так и норовят подплыть случайно оказавшиеся неподалеку сапсерферы. Приходится думать, как бы их поделикатнее отогнать, — все же в мире Олимпиады-1952 этот вид водного спорта еще не изобрели. Массовка — парни и девушки в небесно-голубых пиджаках и парусиновых шапочках — раскидывает партию в нарды. Их наряды — «цивильные» костюмы простых зрителей, олимпийских волонтеров и представителей национальных команд — создавались цехом во главе с художником по костюмам Натальей Салтыковой
. Ранее она работала над докудрамами «Романовы
» и «Лермонтов
», сериалами о русских монархах, Столыпине
и Шаляпине
. Но «Первый на Олимпе» — это настоящий профессиональный вызов. Фильмов про спорт той эпохи в России практически не снимают, позаимствовать костюмы неоткуда. Многое — в особенности форму — шили специально для фильма.
«Специально под нас вязали»
, — делится она. «У нас два вида спортивных костюмов: для Олимпиады и тренировок. Шаровары, разные вязаные шапочки. Вообще очень много вязаных вещей»
. Даже, казалось бы, распространенные предметы гардероба, вроде двубортных пиджаков (как сейчас сказали бы — «оверсайз») и широких брюк, в таких масштабах оказалось найти очень сложно, не говоря уж о спортивной форме и нарядах спортсменов. «Есть фотографии, на которых зафиксирована советская сборная в момент прибытия на Олимпиаду. Мужчины в одинаковых белых пиджаках и брюках, с кумачовыми галстуками. Женщины в белых платьях и голубых жакетах. Как по мне, смотрелось это очень прогрессивно»
. Профессиональный подвиг костюмеров, запустивших для «Первого на Олимпе» столь масштабное производство, не ограничивается созданием одежды: надо было научить всех ее правильно носить. «Сейчас так не одеваются. Вот, к примеру, брюки — они носились высоко на талии. Совсем другой силуэт получается, и было непросто добиться от актеров и массовки следования этой моде. Они все хотят спустить брюки ниже, на бедра. А это уже не про пятидесятые»
, — отмечает Наталья. К счастью, сохранилось большое количество фотографий, черно-белых и цветных, которые наглядно демонстрируют, как предпочитали одеваться советские граждане и иностранцы того времени. А в олимпийском музее Хельсинки по сей день можно увидеть реальные костюмы, снимки которых также изучались для воспроизведения на экране максимально реалистичного образа времени.
Разумеется, спорт, равно как и визуальная составляющая, — это только один уровень «Первого на Олимпе». Главным аттракционом нового фильма все же должен стать путь человека, нашедшего в себе силы победить войну внутри себя. Глеб Калюжный перед стартом съемок не только учился управляться с лодкой, но и старался понять героя. «К сожалению, очень мало кадров, где он в юности, но я постарался как-то считывать его мимику, жестикуляцию. А еще читал, общался, узнавая факты из его биографии. На съемках один из гребцов мне рассказал, как Тюкалов примерно в четыре часа утра, задолго до начала тренировки в клубе "Красное знамя", приходил, снимал окно, изнутри открывал эллинг, выносил лодку и занимался. Потом также заносил лодку, ставил окно, и затем заново тренировался со всеми»
.
Глеб отмечает: «Поражает совокупность его талантов, его многогранность и сила воли. И, безусловно, внутренняя уверенность, спокойствие, целеустремленность. Это те качества, которые меня очень подкупают. Интересно, что он был и скульптором, и спортсменом — две разные грани этого человека, разные миры»
. У мальчишки, пришедшего в спорт после нескольких тяжелейших лет войны, не было сил жить, не то что заниматься изнурительными тренировками. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович (их играют Артём Быстров
и Елена Лядова
) у него открылось второе дыхание. Кажется, что спорт стал для него отдушиной — возможностью отстраниться от страшного прошлого, которое в ленте также продемонстрируют. «Бэкграунд делает его сильно взрослее»
, — отмечает Калюжный. «В нем ощущается внутренний баланс — серьезность, упорство и своего рода спокойствие. Не могу это до конца представить, все же я куда более гибкий человек. Но я ищу баланс, нахожусь в соавторстве со старшими коллегами — и они меня направляют, тоже придают герою нужные краски»
. Актер отмечает, что «Первый на Олимпе» — уже третий к ряду для него исторический проект (скоро увидим его в «Челюскине. Первых
» и «Красном шелке
»), и эта сторона карьеры приносит ему удовольствие: «Классно проводить параллели, потому что в истории все циклично»
.
Особую магию исторического кино в беседе подмечает и режиссер проекта. Артем Михалков признался, что не планировал возвращаться к спортивному жанру после «Мистера Нокаута
» (байопика советского боксера Валерия Попенченко). «Думал, на этом я закончу историю, связанную со спортом. Но, прочитав сценарий, понял, что это очень интересно! Во-первых, хорошо написано. Во-вторых, любопытно было сделать академическую греблю захватывающим аттракционом. Мы придумали, как снимать так, чтобы зритель буквально ощутил себя в этой лодке, испытывал адреналин гонки, когда идешь к победе. Это был для нас определенный вызов, творческий поиск визуального решения гребли… На съемках много разных исторических объектов, много известных и талантливых артистов
[кроме названных выше в фильме снимаются Андрей Смоляков
, Владимир Ильин
, Алексей Кравченко
, Антон Филипенко
и другие]. Все такое масштабное! И, конечно же, важно, что "Первый на Олимпе" – это кино про путь человека, про его победу. Про любовь и преодоление — это и стало, в общем, основным мотиватором для того, чтобы мы здесь с вами встретились»
.
Съемки «Первого на Олимпе» все еще продолжаются — площадками для ленты станут Петербург и Выборг, Сестрорецк, Токсово и Лосево. Фильм производства Star Media, телеканала «Россия» и «Централ Партнершип» обещают выпустить на экраны в октябре 2025 года.
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