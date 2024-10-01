Дерево и металл: репортаж со съемок фильма «Первый на Олимпе»

анонс

«Анора» с Марком Эйдельштейном, байопик группы «Руки вверх!», «Огниво» и еще 12 фильмов октября

Что нужно знать о новой экранизации книги Юлиана Семенова

Следствие вели: как «Противостояние» ищет новый подход к жанру ретро-детектива

25 сентября

Магия и правда жизни: ключевые темы и события в творчестве Хаяо Миядзаки

За что мы любим самого известного режиссера аниме