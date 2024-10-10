Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда

Российский прокат уже приглашает отправиться в «Фантастическое путешествие» — вместе с семейной комедией Анта Тимпсона. Фильм сосредоточен на контрасте характеров: чудаковатый фокусник пытается найти общий язык с дочерью-всезнайкой Милдред. Параллельно с этим герои отправляются на поиски исчезающего вида пантеры. Рискового отца сыграл Элайджа Вуд, наиболее известный по роли Фродо Бэггинса из великой киноэпопеи «Властелин колец». Однако в фильмографии актера немало и других интересных проектов, в том числе — хорроров, драм и семейных комедий.
В научно-фантастическом фильме ужасов американский колледж становится засильем преподавателей-пришельцев. Элайджа Вуд играет неловкого старшеклассника-фотографа Кейси Коннора, который и находит личинку «чужих» на футбольном поле. Команда по борьбе с внеземной угрозой складывается из бывших врагов: компанию главному герою составят капитан футбольной команды, чирлидерша, наркодилер, готка и новенькая. Фильм конца девяностых может вызвать приступ ностальгии: зернистая картинка, обшарпанные стены и мебель (это вам не гламурные «Дрянные девчонки
»), а также герои-подростки, которые, по закону жанра, вынуждены объединиться, чтобы противостоять инопланетному злу. «Факультет» Роберта Родригеса
по атмосфере напоминает «Кошмар на улице Вязов
» — такую же волнующую классику, которая идеально подходит для просмотра на Хэллоуин (бонус: можно увидеть молодого Джоша Хартнетта
и Сальму Хайек
).
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Криминальная драма об уличных бандах сегодня крепко ассоциируется со «Словом пацана
», однако в «Хулиганах» причиной потасовок становится футбол. Фильм Лекси Александр
начинается с драки фанатов «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», а затем сюжет всё глубже погружает в жестокое и иррациональное противостояние группировок. В мире британского футбола оказывается американский студент-журналист Мэтт Бакнер (Вуд), которому подбросили пакетик с кокаином. Отчисление из Гарварда и лишенный всяческих перспектив из-за несправедливых обвинений, он вынужден переехать к сестре (Клэр Форлани
) в Лондон. Муж родственницы знакомит его с младшим братом Питом (Чарли Ханнэм
), главарем фанатов «Вест Хэма». Элайджа Вуд мастерски показывает, как легко может затянуть насилие и жажда острых ощущений в сером и бесцветном городе. Подружившись с Питом, Мэтт начинает драться за «Вест Хэм», будто всю жизнь только за них и болел. Преодолеть путь, полный крови, разбитых костяшек, смертей и страха, нужен герою лишь для того, чтобы осознать разницу между умением постоять за себя и бесконтрольным насилием.
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Совместное производство BBC и Netflix подарило нам еще одну вариацию на тему Шерлока и Ватсона. Забудем, что герой Вуда прямо кричит «Я тебе не Ватсон, придурок!» — и порадуемся, что эмоциональный характер персонажа отличается от других спокойно-застенчивых ролей актера. Сериал Макса Лэндиса
основан на книгах Дугласа Адамса
, создателя цикла «Автостопом по галактике
». Жизнь частного детектива Дирка Джентли (Сэмюэл Барнетт
) и его напарника Тодда (Вуд) наполнена таким множеством событий, что первые серии кажутся непрерывным хаосом. Постепенно история обретает черты «холистической» мозаики, где каждая деталь важна. В основе фантастической сказки лежит философская идея, что всё в мире связано, а потому любая неурядица может в том числе спасти чью-то жизнь. Правда, Тодд сомневается в этой установке: он кричит, боится, не соглашается — и всё равно втягивается в авантюры детектива, «раскрывающего дела с приблизительной точностью». Так и продолжает работу маленькое детективное агентство Дирка Джентли.
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Как звезды популярных франшиз развлекали поклонников на карантине
«Шершни», второй сезон (2023)
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Сериал, созданный Эшли Лайл
и Бартом Никерсоном
(«Нарко
»), окрестили новоей версией «Остаться в живых
» — только самолет поменьше. Один на один с канадскими лесами остаются «Шершни» — женская футбольная команда, так и не сумевшая добраться до соревнований в Сиэтле. Школьницы почти полтора года пытаются выжить в лесу, но сделать это, конечно, удается не всем. Воспоминания об ужасном 1995 году перемежаются событиями 2021-го. Какой ценой выжившим удалось пройти этот кошмар – главный вопрос сериала. Именно страшная тайна и позволяет шантажировать героинь в будущем. Триллер привлекает неспешностью (его смело можно назвать слоубернером), благодаря чему масштаб ужаса продолжает расти. «Шершней» можно назвать коктейлем из «Солнцестояния
» и «Повелителя мух
»: они цепляют любителей жанра множеством загадок и переменчивостью, когда хоррор уступает комедии и драме. Конечно, сериал примечателен и актерским составом. Элайджа Вуд появился во втором сезоне, и его дуэт с Кристиной Риччи
сразу украсил проект. Актер искусно заигрывает со зрителем и никак не дает ответа на вопрос, кем на самом деле является детектив Уолтер. Улыбчивый любитель расследований или опасный враг, бросивший вызов Митси?
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Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье
Семейная комедия сюжетно напоминает «Городских девчонок
»: непредвиденные обстоятельства сводят две противоположности — 11-летнюю мисс Рациональность и фокусника-хипстера в нелепой шляпе. После эмоциональных диалогов посреди лесов Новой Зеландии и преодоления трудностей (редкую пантеру не так-то просто найти) персонажи достигают гармонии. Милдред (Нэлл Фишер
), интересующаяся только наукой, открывает в себе ранимую девочку, а непутевый отец Строун (Вуд) обретает нужную смелость, чтобы стать полноценным родителем. Семейная комедия помимо ироничных споров фонтанирует отсылками: герой Элайджи говорит, что смотрел «Властелина колец
», а Милдред цитирует «Бойцовский клуб
». Так, фантастическое приключение стало доброй историей для семейного просмотра: ведь мысль, что родные, какими бы разными они ни были, должны держаться вместе, близка каждому.
«Фантастическое путешествие»
«Фантастическое путешествие» в российских кинотеатрах с 10 октября
.
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