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Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда

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10 октября 2024
Российский прокат уже приглашает отправиться в «Фантастическое путешествие» — вместе с семейной комедией Анта Тимпсона. Фильм сосредоточен на контрасте характеров: чудаковатый фокусник пытается найти общий язык с дочерью-всезнайкой Милдред. Параллельно с этим герои отправляются на поиски исчезающего вида пантеры. Рискового отца сыграл Элайджа Вуд, наиболее известный по роли Фродо Бэггинса из великой киноэпопеи «Властелин колец». Однако в фильмографии актера немало и других интересных проектов, в том числе — хорроров, драм и семейных комедий.

Факультет (1998)


Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда

В научно-фантастическом фильме ужасов американский колледж становится засильем преподавателей-пришельцев. Элайджа Вуд играет неловкого старшеклассника-фотографа Кейси Коннора, который и находит личинку «чужих» на футбольном поле. Команда по борьбе с внеземной угрозой складывается из бывших врагов: компанию главному герою составят капитан футбольной команды, чирлидерша, наркодилер, готка и новенькая. Фильм конца девяностых может вызвать приступ ностальгии: зернистая картинка, обшарпанные стены и мебель (это вам не гламурные «Дрянные девчонки»), а также герои-подростки, которые, по закону жанра, вынуждены объединиться, чтобы противостоять инопланетному злу. «Факультет» Роберта Родригеса по атмосфере напоминает «Кошмар на улице Вязов» — такую же волнующую классику, которая идеально подходит для просмотра на Хэллоуин (бонус: можно увидеть молодого Джоша Хартнетта и Сальму Хайек).

Читать Скрытый враг: 25 киносюжетов об инопланетянах, прячущихся внутри людей

Хулиганы (2005)


Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда

Криминальная драма об уличных бандах сегодня крепко ассоциируется со «Словом пацана», однако в «Хулиганах» причиной потасовок становится футбол. Фильм Лекси Александр начинается с драки фанатов «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», а затем сюжет всё глубже погружает в жестокое и иррациональное противостояние группировок. В мире британского футбола оказывается американский студент-журналист Мэтт Бакнер (Вуд), которому подбросили пакетик с кокаином. Отчисление из Гарварда и лишенный всяческих перспектив из-за несправедливых обвинений, он вынужден переехать к сестре (Клэр Форлани) в Лондон. Муж родственницы знакомит его с младшим братом Питом (Чарли Ханнэм), главарем фанатов «Вест Хэма». Элайджа Вуд мастерски показывает, как легко может затянуть насилие и жажда острых ощущений в сером и бесцветном городе. Подружившись с Питом, Мэтт начинает драться за «Вест Хэм», будто всю жизнь только за них и болел. Преодолеть путь, полный крови, разбитых костяшек, смертей и страха, нужен герою лишь для того, чтобы осознать разницу между умением постоять за себя и бесконтрольным насилием.

Читать 6 фильмов о футболе, каким его редко увидишь

Детективное агентство Дирка Джентли (2016–2017)


Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда

Совместное производство BBC и Netflix подарило нам еще одну вариацию на тему Шерлока и Ватсона. Забудем, что герой Вуда прямо кричит «Я тебе не Ватсон, придурок!» — и порадуемся, что эмоциональный характер персонажа отличается от других спокойно-застенчивых ролей актера. Сериал Макса Лэндиса основан на книгах Дугласа Адамса, создателя цикла «Автостопом по галактике». Жизнь частного детектива Дирка Джентли (Сэмюэл Барнетт) и его напарника Тодда (Вуд) наполнена таким множеством событий, что первые серии кажутся непрерывным хаосом. Постепенно история обретает черты «холистической» мозаики, где каждая деталь важна. В основе фантастической сказки лежит философская идея, что всё в мире связано, а потому любая неурядица может в том числе спасти чью-то жизнь. Правда, Тодд сомневается в этой установке: он кричит, боится, не соглашается — и всё равно втягивается в авантюры детектива, «раскрывающего дела с приблизительной точностью». Так и продолжает работу маленькое детективное агентство Дирка Джентли.

Читать Как звезды популярных франшиз развлекали поклонников на карантине

«Шершни», второй сезон (2023)

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Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда

Сериал, созданный Эшли Лайл и Бартом НикерсономНарко»), окрестили новоей версией «Остаться в живых» — только самолет поменьше. Один на один с канадскими лесами остаются «Шершни» — женская футбольная команда, так и не сумевшая добраться до соревнований в Сиэтле. Школьницы почти полтора года пытаются выжить в лесу, но сделать это, конечно, удается не всем. Воспоминания об ужасном 1995 году перемежаются событиями 2021-го. Какой ценой выжившим удалось пройти этот кошмар – главный вопрос сериала. Именно страшная тайна и позволяет шантажировать героинь в будущем. Триллер привлекает неспешностью (его смело можно назвать слоубернером), благодаря чему масштаб ужаса продолжает расти. «Шершней» можно назвать коктейлем из «Солнцестояния» и «Повелителя мух»: они цепляют любителей жанра множеством загадок и переменчивостью, когда хоррор уступает комедии и драме. Конечно, сериал примечателен и актерским составом. Элайджа Вуд появился во втором сезоне, и его дуэт с Кристиной Риччи сразу украсил проект. Актер искусно заигрывает со зрителем и никак не дает ответа на вопрос, кем на самом деле является детектив Уолтер. Улыбчивый любитель расследований или опасный враг, бросивший вызов Митси?

Читать Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье

Фантастическое путешествие (2024)


Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда

Семейная комедия сюжетно напоминает «Городских девчонок»: непредвиденные обстоятельства сводят две противоположности — 11-летнюю мисс Рациональность и фокусника-хипстера в нелепой шляпе. После эмоциональных диалогов посреди лесов Новой Зеландии и преодоления трудностей (редкую пантеру не так-то просто найти) персонажи достигают гармонии. Милдред (Нэлл Фишер), интересующаяся только наукой, открывает в себе ранимую девочку, а непутевый отец Строун (Вуд) обретает нужную смелость, чтобы стать полноценным родителем. Семейная комедия помимо ироничных споров фонтанирует отсылками: герой Элайджи говорит, что смотрел «Властелина колец», а Милдред цитирует «Бойцовский клуб». Так, фантастическое приключение стало доброй историей для семейного просмотра: ведь мысль, что родные, какими бы разными они ни были, должны держаться вместе, близка каждому.

«Фантастическое путешествие»

«Фантастическое путешествие» в российских кинотеатрах с 10 октября.

Аксинья Трушенко
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Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда фотографии
Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда фотографии
Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда фотографии
Не только хоббит: 5 ярких ролей Элайджи Вуда фотографии
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