Индонезийская кинофантастика: супергероика Джоко Анвара, запрещенная романтика и нео-нуар с Резой Рахадьяном

Осенью 2023 года мы открыли рубрику про sci-fi малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав, как и в случае с макабром, с Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран Центральной и Южной Америки. Затем мы рассказали о кинофантастике Африки и Ближнего Востока, а в этом материале пойдет речь об индонезийских образцах жанра.
Несмотря на то, что общенациональная литература в Индонезии зародилась еще в конце 19-го века, фантастика пробилась к читателям лишь в 70-80-х двадцатого столетия. Пионером жанра в стране считается Джоколелоно. Его дебют «Падение на Солнце», опубликованный в 1976-м, является самым ранним индонезийским научно-фантастическим романом с сюжетом, выходящим далеко за пределы эпохи, в которую было создано произведение. Далее он написал «Черную звезду», продолжившую события «Падения», и серию «Исследователи космоса», насчитывающую семь книг. Последователями Джоколелоно стали Ахмад Алькадри, Ив Ши, Бонмедо Тамбунан, Р.Д. Виллам, а также целая плеяда авторов, предпочитающая работать в жанрах фэнтези и магического реализма.
В кинематографе первым дорогу к sci-fi проложил классик индонезийского кино Лилек Суджио
, экранизировавший в 1981-м популярный комикс Хасми «Гундала: Сын молнии
» с участием Вгино Дачрина Мочтара
. В 90-е при содействии Индонезии выходил популярный сериал «Могучие рейнджеры
». Однако из-за множества факторов, включая дороговизну компьютерных спецэффектов, полноценного фантастического кино в стране не было до 2010-х. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда местными красотами заинтересовался выдающийся американский хоррормейкер Брайан Юзна
. Сначала он собрал группу энтузиастов во главе с братьями Мо
для съемок хоррор-альманаха «Такут: Лица страха
», а в 2010-м выпустил собственный трэш-хоррор «Амфибия 3D
» с элементами фантастики и фэнтези. В этой ленте Янна Фассаерт
, Майкл Паре
, Френсис Маджи
и индонезийские актеры Моника Сайянгбати
, Дорман Борисман
и Верди Солайман
сталкивались на океанских просторах с лавкрафтовским ужасом в лице древнего существа, и в целом местами сюжет увлекает, несмотря на большое количество нелепостей.
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Сотрудничество с американскими и европейскими коллегами продолжилось в 2011-м, когда на свет появилась очаровательная фантастическая мелодрама Лорин Скафарии
«Ищу друга на конец света
» с Кирой Найтли
, Стивом Кареллом
, Мартином Шином
, Гиллиан Джейкобс
, Мелани Лински
, Адамом Броуди
, Конни Бриттон
и Пэттоном Освальтом
, созданная при поддержке Индонезии, Малайзии и Сингапура. Еще через пять лет индонезийцы в лице Ико Уайса
и других засветились в сиквеле
триллера братьев Колина
и Грега Страусов
«Скайлайн
», где солировали Фрэнк Грилло
, Бояна Новакович
и Линдси Морган
. Уайса также можно увидеть в седьмом эпизоде «Звездных войн
» и сериале «Убийцы Ву
», а в будущем он появится в четвертой части «Скайлайна». Не стоит забывать и про Тимо Чахьянто
, снявшего неплохие фантастические новеллы для альманахов «З/Л/О 94
» и «Порталы времени
». Над последним, кстати, работала популярная индонезийская актриса Сальвита Декорте
, а одним из постановщиков числится Эдуардо Санчес, один из создателей «Ведьмы из Блэр
».
С середины десятых индонезийская кинофантастика стала развиваться, в основном, по трем направлениям. Во-первых, большое значение после успеха Марвеловской киновселенной приобрели адаптации местных комиксов и всевозможных сюжетов о людях со сверхспособностями. В 2017-м вышла средненькая «Валентина
» Убая Фокса и Агуса Пестола, в которой обычную официантку в исполнении Эстель Линден
ушлые киношники (Мэттью Сеттл
, Арья Дагиенкз
) превратили в супергероиню. В 2022-м кинематографисты объединили фэнтези, фантастику и боевик в «Гхатоткаче
», вдохновленном местным фольклором. По сюжету парень Юда раскрывает заложенные в нем божественные силы легендарного героя из рода Пандава, защищая свой мир в бесконечной битве против древнего и могущественного зла.
«Гхатоткача». Трейлер на индонезийском языке
Наибольший вклад в развитие в национальную супергероику внес небезызвестный режиссер Джоко Анвар
, запустивший в качестве продюсера индонезийскую комикс-серию на основе продукции издательства Bumilangit. Помимо «Гундалы» и «Девы и "Искорок"», она на данный момент включает фэнтези «Битва богов
» с Певитой Пирс
в роли могущественной Шри Асих (местная Чудо-женщина
), сериал «Тира
» с Челси Ислан
, сочетающий элементы мистики и фантастики, и грядущий боевик «Годам и Тира
», где объединят свои силы персонажи Ислан и Чикко Джерико
(играет аналог Супермена
).
Еще одно направление — это сочетание Иного с сказочным и мистическим. Это не только «Битва богов» или «Тира», но и «Каменная черепаха
» У Мин-Джина
с Асмарой Эбигейл
, Бронтом Паларэ
и Амерулом Аффенди
, в которой нашлось место фантастике, мистике и триллеру. Кроме того, появилось немало приземленных драматических и романтических историй, в которых вымысел носит декоративный и фоновый характер. Например, в «Сверхновой
» с участием Арифина Путры
режиссер Рисаль Мантовани сосредоточил внимание на романтике и двух студентах, решивших создать научно-фантастический эпос, способный покорить массы. Особняком среди местных работ держится «Череп
» Юсрона Фуади. Это стилизованная под серию репортажей спекулятивная фантастика про исследование обнаруженного учеными окаменевшего черепа возрастом 170 тысяч лет и длиной 1850 метров.
Для знакомства с индонезийской кинофантастикой предлагаем вашему вниманию девять полнометражных образцов жанра и один сериал.
«Гундала: Сын молнии» (2019)
«Гундала: Сын молнии». Трейлер на английском языке
Джоко Анвар перенес комикс Хасми на большой экран в виде неонуара о постепенном перевоплощении обыкновенного охранника Санчаки (в сдержанном исполнении Абиманы Арьясатьи
), страдающего астрафобией (боязнью молний и грома), в супергероя Гундалу, умеющего управлять небесной стихией (этакий Зевс Громовержец). Зритель с интересом наблюдает за персонажем, начиная с его детства, когда из-за провокации на забастовке убили отца (Рио Деванто
), а мать (Марисса Анита
) поехала на заработки и не вернулась. Он оказался на улице, где от голода стал вором, пока однажды не познакомился с юным беспризорником Авангом (будущим супергероем Годамом), который научил нового друга постоять за себя, но предупредил, что лучше никуда никогда не встревать. С такой установкой Санчака и прожил долгие годы, пока не познакомился с девушкой Вулан (Тара Басро
), живущей под прессингом местных бандитов. А тем временем над их городом и всей страной сгущаются тучи в виде таинственного Гани Зулхама (Арио Байю
) и обезображенного главаря мафии Пэнкора (Бронт Паларэ), задумавших отравить всех беременных женщин специальным препаратом, уничтожающим различие между добром и злом. Им способны противостоять лишь политик Ридван Бахри (Лукман Сарди
) и, конечно же, Гундала, которому между делом поможет супергероиня Шри Асих.
Эта картина состоялась благодаря обману, к которому прибег в 2010-м фотограф и графический дизайнер Искандар Салим. Он создал для несуществующего фильма рекламный материал: официальный сайт, страницу в социальной сети, плакаты и постановочные фото якобы со съемок. Из-за повышенного внимания к теме на идею обратил внимание автор комикса Хасми, после чего вступил в переговоры о создании экранизации с компанией Bumilangit Studios, мечтавшей об адаптации с 2014-го. После долгих поисков сценариста и режиссера студия сделала выбор — Анвар занял пост весной 2018-го. Позднее он признался, что процесс написания сценария для кинокомикса был самой тяжелой работой в его карьере. Обычно на написание у него уходит один-два месяца, но в данном случае разработка сюжета заняла семь месяцев. Переосмыслив происхождение героя из оригинала, мастер переработал историю таким образом, чтобы она могла привлечь миллениалов и поколение Z. Арьясатья несколько раз отказывался от титульной роли, но в конце концов Анвар его уговорил. На большинство ролей он позвал актеров, с которыми уже сотрудничал (Асмара Эбигейл, Ханна Аль Рашид
, Кики Нарендра
). Над костюмом Гундалы работали Иван Назиф и Крис Ли, а производством занималась Quantum Creations FX из Лос-Анджелеса, на счету которой «Хранители
», «Голодные игры
» и «Железный человек
». Ленту сняли за 53 дня в 70 местах, включая Джакарту, Чилегон и Пурвакарту. В съемках, стартовавших 1 сентября 2018-го, участвовало 1500 статистов и 300 человек съемочной группы.
«Битва богов»
Работа над «Гундалой» завершилась летом 2019-го. Ключевым музыкальным треком, представляющим собой главную тему картины, послужила песня 1962 года The End of the World, популяризированная Скитером Дэвисом. Дома фильм впервые представили публике 28 августа 2019-го, в индонезийский прокат он вышел на следующий день, а мировая премьера состоялась в том же году на Международном кинофестивале в Торонто 11 сентября. В американском прокате лента собрала более 1,6 млн зрителей, а его кассовые сборы составили 4,7 млн долларов при бюджете в 2,11 млн $. На Rotten Tomatoes у лауреата трех премий Citra и «Майя» рейтинг одобрения 83%, и в целом критики восприняли его благосклонно. Успех картины позволил Bumilangit Studios объявить о создании собственной киновселенной, разделенной по аналогии с кинопродукцией «Марвел» на фазы. Исполнительным продюсером был назначен Джоко Анвар. Он продолжил серию «Битвой богов» с участием Певиты Пирс, Резы Рахадьяна
, Джефри Никола
, Димаса Анггары
, Кристин Хаким
, Сури Сапутры
, Байю, Арьясатьи и Джерико, появившегося после титров в образе Годама. А в будущем зрителей, кроме прочего, ожидают кинокомикс Тимо Тьяджанто и продолжение «Гундалы» от Анвара.
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«Гундала: Сын молнии»
«Отряд Фокстрот» (2019)
«Отряд Фокстрот»
Режиссерский дебют оператора и специалиста по спецэффектам Рэнди Коромписа
представляет собой захватывающий драматический боевик с остросоциальным подтекстом в духе нашумевшего «Рейда
». По сюжету у лейтенанта Энджи (Ока Антара
) пропала без вести любимая девушка — журналистка Сари Нирмала (Джули Эстелль
), собравшаяся взять интервью у только что избранного президента в тот самый момент, когда в стране произошел переворот, в результате которого к власти пришла военизированная корпорация «Пиранья». Спустя 11 лет главному герою, ставшему винтиком деспотичной системы, поручили разобраться с повстанческой группировкой «Реформа». Однако в ходе расследования он выяснил, что по ту сторону баррикад оказались законный президент и пропавшая возлюбленная вместе с его родной дочерью. Энджа перешел на их сторону и предложил вывести на чистую воду диктаторов при помощи проверенных бойцов из его бывшей команды морских пехотинцев (Верди Солайман, Рио Деванто, Арифин Путра, Майк Льюис
) и таинственного Спека (вездесущий Чикко Джеррико).
Помимо действия, разворачивающегося в недалеком будущем, за фантастику в фильме отвечает экзоскелет, доставшийся одному из бойцов «великолепной шестерки». На производство картины ушло девять лет: сценарий Коромпис написал в 2010-м, предварительная подготовка началась в 2015-м, съемки стартовали в 2017-м, а релиз состоялся в 2019-м. Исполнительным продюсером ленты, кстати, выступил Марио Кассар, приложивший руку к созданию «Терминатора
» и «Рэмбо
». «Отряд Фокстрот» считается первым индонезийским фильмом, который полностью использовал CGI. За этот процесс отвечал Эндрю Хуано, на чьем счету «Ходячие мертвецы
» и «Жизнь Пи
». Хореографией боев занималась команда Ико Увайса Uwais Team. Бюджет составил около 70 миллиардов индонезийских рупий, что считалось рекордом для индонезийского боевика на момент его выхода 21 февраля 2019-го. Критики похвалили картину за редко затрагиваемые в местном кино политические и социальные темы (особенно показательна в этом плане фигура Спека), но пожурили за сценарные дыры и плохо раскрытые предыстории ключевых персонажей. Впрочем, для залихватского боевика многого и не надо.
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«Отряд Фокстрот»
«Яйцеоид» (2019)
«Яйцеоид». Трейлер на индонезийском языке
Основой для третьей полнометражной режиссерской работы популярной индонезийской телеведущей Наи Аниндиты
послужил одноименный онлайн-комикс Красного Кота Арчи, впервые опубликованный в 2015-м. Это история яйцеоида — загадочного существа, которое прибывает из будущего и вылупляется из специальных яиц. Его миссия — присматривать за людьми и становиться их верным другом в моменты, когда они чувствуют себя одинокими и подавленными. Одной из таких подопечных становится девушка Рэн (Шейла Дара Айша
), назвавшая своего яйцеоида Эгги (Морган Оей
). Они вместе с тетей Дианой (Луна Майя
) счастливо живут под одной крышей, пока парень внезапно не осознает, что влюбился в свою хозяйку.
Душещипательная драма с щепоткой юмора и отсылками к классике вроде «Назад в будущее
» затрагивает темы депрессии, самопожертвования, осознанного выбора, любви, судьбы, жизни и смерти. Релиз фильма состоялся 5 декабря 2019-го, а спустя год он вышел на Netflix.
«Готовмэн» (2021)
«Готовмэн». Трейлер с английскими субтитрами
Известный певец и видеоблогер Атта Халилинтар
при содействии постановщика Херданиуса Ларобу
дебютировал в режиссуре пародией на кинокомиксы про деревенского парня Зула, мечтающего стать супергероем и помогать людям бороться против зла. Деревню решают снести и построить на ее месте элитные дома. Айша (Аурел Хермансях
) — единственная, кто всегда верила в мечты местного супергероя. Однажды Зул встречает таинственную девушку Киару (Нася Марселла
), чья красота очаровывают его. Теперь ему предстоит преодолеть свои страхи, стать настоящим героем, сразиться со злодеями и выбрать, кому отдать свое сердце — верной Айше или загадочной Киаре.
Режиссерский дебют Халилинтара получился неровным, однако в нем соблюдены все сюжетные правила супергероики, включая трагическую смерть родственника и обретение злодеем суперсил. При этом сам титульный герой до конца остается обычным человеком, словно Бэтмен. Фильм должен был появиться в кинотеатрах 10 февраля 2022-го, но был отменен из-за пандемии Covid-19. Его премьера состоялась лишь спустя полгода, 17 ноября, исключительно на сервисе Prime Video.
«Мир без романтики» (2021)
«Мир без романтики». Трейлер с английскими субтитрами
События антиутопического остросюжетного детектива Ниа ДиНаты
разворачивваются в 2030-м, через десять лет после начала пандемии. Три лучшие подруги — Салина (Аманда Роулз
), Ульфа (Маизура
) и Тара (Асмара Эбигейл) — успешно вступают в закрытую организацию The Light, где примерно через год в возрасте 17 лет они должны выйти замуж за своего идеального партнера. Главой этой своеобразной секты является харизматичный Али Хан (Чикко Джерико), а среди кураторов числится сам Джоко Анвар. Единственное условие, которое здесь запрещено нарушать, — романтические свидания. Они-то и разрушат в конце концов идеальную картину мира, построенную в этом сообществе.
Появление Анвара в данной ленте не случайно, поскольку именно ДиНата причастна к развитию его карьеры — в 2003-м он выступил соавтором сценария к ее трагикомедии «Арисан!». Здесь режиссеру досталось камео, которое, впрочем, оказало сильное влияние на сюжет в целом. Постановщица умело погружает зрителя в пугающую атмосферу небольшого мира, во многом циничного и лишенного чисто человеческих чувств, за фасадом которого скрываются тайны, а пребывание на территории The Light лишено приватности из-за вездесущих камер. Премьера картины состоялась на Netflix 14 октября 2021-го.
«Арини» (2022)
«Арини». Трейлер на индонезийском языке
С «Миром без романтики» созвучна лента Адрианто Синаги
, представляющая собой спин-офф дилогии ромкомов «Любовь на продажу». По сюжету Арини (Делла Дартян
) принимает участие в проекте службы знакомств Love.inc, где людей обучают тому, как есть, говорить, танцевать и вести себя, чтобы преуспеть в свиданиях. По ходу дела выясняется, что героиня здесь находится уже много месяцев, а память ей периодически стирают. Но у нее есть боевая подруга Тиара (Келли Тандионо
), которая помогает ей все вспомнить и сбежать из этой тюрьмы, руководимой властной Дианой (Марисса Анита).
В целом картина озадачивает тем, что создатели романтической комедии решились на такое странное ответвление известной истории, сочетающее жанры фантастики, детектива, техно-нуара и драмы. Однако эффектное использование пространства (удушающий, клаустрофобный и стерильный офис, неоновые огни), эффектный аппарат для удаления памяти (что-то вроде очков для VR), визуальные эффекты и небольшой хронометраж помогают освоиться в этом сумбуре. В Индонезии фильм вышел в феврале 2022-го, а на потоковом сервисе Netflix — летом 2023-го.
«24 часа с Гаспаром» (2023)
«24 часа с Гаспаром». Трейлер с русскими субтитрами
Йосеп Ангги Ноэн экранизировал одноименный роман Сабды Армандио для компании Visinema Pictures. Это история частного детектива (Реза Рахадьян), которому осталось жить всего 24 часа. Отрабатывая противоречивые версии расследования, он раскрывает причину таинственного исчезновения своей подруги детства и попутно организовывает ограбление с участием еще одной подруги (Лаура Басуки
).
Режиссер мастерски обыгрывает расхожий сюжет про умирающего человека, ищущего своего убийцу, знакомый еще со времен классической ленты Рудольфа Мате
«Мертв по прибытии
». В его неонуре с элементами фэнтези, фантастики и триллера присутствуют роковые женщины, но нет ярко выраженных злодеев, как и самих понятий добра и зла. Главный герой цинично относится к жизни и окружающим, хорошо разбирается в человеческой психологии и честно предупреждает, что никакого хэппи-энда ждать не стоит. Sci-fi в фильме обозначен легким штрихом в виде дрона-полицейского, а в целом работа Ноэна наиболее близка к странным шедеврам Дэвида Линча
. В 2022-м постановка получила премию CJ ENM на Азиатском рынке проектов, что позволило привлечь финансирование в размере 10 тысяч долларов. Основные съемки проходили в Семаранге, расположенном в Центральной Яве. Мировая премьера состоялась на 28-м Пусанском международном кинофестивале 6 октября 2023-го. Ленту планировали показать в индонезийских кинотеатрах в 2024-м, но релиз отменили, поскольку Netflix приобрел права на распространение и выпустил ее 14 марта этого года. Обладатель приза Индонезийского кинофестиваля за лучшую адаптацию.
«Дева и "Искорки"» (2023)
«Дева и «Искорки». Трейлер на индонезийском языке
Молодежная музыкальная экшн-мелодрама Оди Харахапа, основанная на одноименном онлайн-комиксе, повествует о девушке-подростке Риани в исполнении певицы и бывшей участницы группы JKT48 Адхистри Зары, столкнувшейся с бурлящими чувствами и соперничеством в кругу друзей и коллег по девчачьей группе Усси (певица и автор песен Сатин Занета), Моники (певица Ашира Замита) и Сасми (модель Ребекка Клоппер). Но ее повседневная жизнь переплетается с тайнами огненной силы и магией цвета, которые она должна научиться контролировать. Внезапно Риани узнает о грозной угрозе и с помощью верных товарищей отправляется на борьбу с хаосом, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. В финале главной героине предстоит встреча с персонажами Лукмана Сарди и Абиманы Арьясатьи.
Третья часть первого тома кинематографической вселенной «Бумилангит», спродюсированная Джоко Анваром, предлагает свежий взгляд на супергероику, близкий по настроению не только к японским аниме и манге, но и к «Скотту Пилигриму
». Веселое бездумное кино с забавным финальным баттлом между ГГ и суперзлодейкой вышло в индонезийский прокат 2 марта 2023-го.
«Однажды все закончится» (2023)
«Однажды всё закончится». Трейлер с английскими субтитрами
Сюжет романтической драмы Умая Шахаба сосредоточен на идеалистичной Дите (Прилли Латуконсина), работающей графическим дизайнером. Героиня сталкивается с любовью и потерями после встречи с загадочным архитектором Эдом (Брьян Домани). Несколько лет она ждала от него предложения руки и сердца, и это становится причиной их бурной ссоры. Уехав от нее парень погибает в аварии. Спустя некоторое время Дите, нашедшей покой в объятиях давнего друга Ифана (Рефал Хади), вручили запоздалый подарок погибшего — очки дополненной реальности с программой, имитирующей голос и внешность Эда. Девушка полностью погружается в переживания с неведимой остальным копией любимого и теряет чувство реальности.
Картина, вышедшая на большие экраны Индонезии 27 июля 2023-го, явно навеяна современными реалиями. Уже сейчас существуют технолологии, позволяющие «копировать» сознание и внешность умерших родных. Однако у Шахаба это все еще фантастическое допущение, которое, впрочем, в скором будущем станет обыденностью. Этот сюжетный ход позволяет задуматься о том, как справиться с горем, отпустить призраков прошлого и вновь обрести счастье. Ленте вручили четыре Премии индонезийских актеров за любимый фильм, лучшую актрису, главную героиню и полюбившуюся пару.
«Кошмары и грезы Джоко Анвара» (2024)
«Кошмары и грёзы Джоко Анвара». Трейлер с русскими субтитрами
Завораживающий альманах выдающегося индонезийского режиссера состоит из семи взаимосвязанных эпизодов об обычных людях, столкнувшихся в Джакарте со сверхъестественным, мистическим и фантастическим на протяжении трех десятилетий. В серии «Старый дом» таксист Панджи (Арио Байю) натыкается на таинственный дом престарелых для сверхбогатых людей и обнаруживает, что он скрывает зловещую тайну. В «Сироте» живущая в нищете пара усыновляет мальчика, обладающего способностью приносить им богатство за шесть дней. Но на седьмой день их поджидает серьезная опасность. Эпизод «Стихи и боль» посвящен писательнице Рании (Марисса Анита), которая физически ощущает все, что происходит с главной героиней ее романа. В «Столкновении» община рыбаков, столкнувшись с угрозой выселения, ищет ответы у замкнутого Вахэя (Лукман Сарди), который сделал фотографию загадочного объекта в ночном небе. Главный герой «Другой стороны» Банди (Кики Нарендра) попадает в заброшенный кинотеатр, где когда-то работал, после чего его жизнь изменилась в худшую сторону. В «Загипнотизированном» электронщик Али (Фахри Альбар
) в отчаянной попытке заработать на жизнь учится гипнотизировать других людей, но вскоре сталкивается с последствиями своих действий. И, наконец, «Почтовый ящик» представил публике профессиональную оценщицу алмазов Валдию (Асмара Эбигейл), которая из-за поисков пропавшей сестры оказывается в смертельной ловушке.
Анвар не был бы самим собой, если бы не привнес в свой сериал элементы хоррора, триллера и мистики. Тем самым он превратил свое шоу в оммаж классической «Сумеречной зоне
», пусть и без обязательного рассказчика в духе Рода Серлинга
. Вместе с тем режиссер объединил свои любимые темы с супергероикой и типичным лафравтовским ужасом. Сериал был анонсирован вместе с шестью другими оригинальными индонезийскими программами Netflix 2 сентября 2022-го во время мероприятия Netflix Waktu Netflix Indonesia. Помимо создания, Анвар выступил режиссером и автором нескольких эпизодов. В режиссерской команде числилась также Упи
, но ее заменил Томми Дево. Основные съемки проходили в районе Джакарты, а «Сироту» снимали на свалке Бантар-Гебанг в Бекаси, что в Западной Яве. По словам Анвара, большинство визуальных эффектов было сделано с использованием комбинированных съемок, а истории вдохновлены социальными и политическими проблемами Индонезии. Премьера «Кошмаров и грез» состоялась в этом году 14 июня на Netflix.
P.S. В следующем материале пойдет рассказ о кинофантастике Индии.
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