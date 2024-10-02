Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Смотреть онлайн: «Амура», «Эль Русо» и «Подростки в космосе»

2 октября
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2024
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
2 октября 2024
Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру

«Амура» (1 сезон)
Премьера: 1 октября
Платформа: KION
▶Смотреть онлайн

«Амура»

Режиссеры Андрей Джунковский и Илья ОвсеневСны Алисы») открывают зрителям инопланетную Японию — страну неоновых огней, аниме и якудза. В центре сюжета — русская девушка Аня Вдовина (Алена Михайлова), нелегалом перешедшая границу со Страной восходящего Солнца в поисках своей сестры-близнеца Нади (ожидаемо, тоже Михайлова, но в парике). Пути сестер разошлись драматично: одна осталась разгружать рыболовные траулеры на Дальнем Востоке, по ночам участвуя в боях на ринге, другая сбежала за рубеж в поисках лучшей жизни, а в итоге оказалась в сетях местной мафии.

Близнецов разлучать опасно для здоровья — так японцы говорят — поэтому Аня переворачивает соседнее государство вверх дном в поисках самого дорогого человека. В помощь ей бывший парень Никита (Юрий Колокольников), драйвовая музыка и национальная идея, хорошо знакомая еще со времен «Брата-2».

Читать Алена Михайлова, якудза и звезды. Как прошел премьерный показ сериала «Амура»

«Подростки в космосе» (1 сезон)
Премьера: 3 октября
Платформа: Wink.ru, Кинопоиск

«Подростки в космосе»

В недалеком будущем человечество окончательно довело Землю: плохая экологическая ситуация разительно сократила средний возраст населения планеты, немногие доживают даже до тридцати. На российском космодроме готовят операцию по спасению мира, группа из шести героев должна слетать на астероид и привезти таинственное вещество, которое все исправит. Прогулка нелегкая и требует большой выносливости, и из этого вытекает главный сюжетный аттракцион — надлежит подготовить к миссии группу своенравных подростков. Среди них дворовый парень Кирилл (Денис Косиков), решивший в корне переменить свою жизнь.

Экологическая фантастика встречает «Трудных подростков» — буквально самое точное описание нового проекта. Сравнение подкрепляется еще и тем, что на экране появляются знакомые актеры Святослав Рогожан и Лев Зулькарнаев. Также в касте Софья Аржаных, Екатерина Новокрещенова и Николай Шрайбер. Режиссером «Подростков в космосе» выступил Митрий Семенов-Алейников.

Читать «Подростки в космосе» и еще 45 сериалов осеннего сезона

«Эль Русо» (1 сезон)
Премьера: 3 октября
Платформа: Premier

«Эль Русо»

Сериал с южноамериканским колоритом, впервые показанный на минувшем фестивале «Пилот» — новая работа режиссера Сергея МокрицкогоПервый Оскар»), вдохновленная культовым триллером Питера Уира «Свидетель» (что важно, этого никто не скрывает). Вместо Харрисона Форда — Семен Серзин в образе русского детектива аргентинской полиции Павла, вместо амишей — старообрядцы, давно уехавшие на другой континент, но сохранившие свой особый уклад жизни.

Случившееся убийство ставит на уши не только правоохранительные органы, но и общину — единственным свидетелем преступления оказывается сын староверки Марьи (Светлана Иванова). Чтобы раскрыть дело, Павлу придется погрузиться в быт изолированной от мира деревеньки соотечественников, повстречаться лицом к лицу с местным криминалом, ну и, разумеется, влюбиться. Уж чего, а колоритного смешения косовороток и джунглей у «Эль Русо» точно не отнять.

Читать Парча и порча. Сериал «Эль Русо» на фестивале «Пилот»

«Франшиза» / The Franchise (1 сезон)
Премьера: 6 октября
Платформа: Max

Постер сериала Франшиза

Кажется, только Warner Bros. может показать сериал о том, как съемки супергеройского кино превращаются в кромешный ад — все-таки у компании давняя традиция мытарств, связанных с киновселенной DC («Бэтмен против Супермена», «Флэш»). В комедии «Франшиза» молодому режиссеру (Химеш Патель) нужно спасти очередной фильм про «суперов», при этом сохранив ментальное здоровье — свое и съемочной команды, которая давно уже ни во что не верит и ничего хорошего не ждет.

В отличие от выдуманной франшизы, у «Франшизы» реальной все складывается вполне неплохо: ее делают настоящие профессионалы. Режиссером первой серии стал великий и ужасный Сэм МендесКрасота по-американски», «1917»), сценарий написал автор «Наследников» Джон Браун. Вполне можно ожидать увлекательную сатиру над жанром, да и без подколов конкурентов в лице Marvel вряд ли обойдется.

Читать От «Вражды» до «Франшизы». 25 сериалов 2024 года

«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (1 сезон)
Премьера: 10 октября
Платформа: Netflix

«Расхитительница гробниц». Трейлер на английском языке

Фанатов культовой серии игр о Ларе Крофт в последнее время контентом не балуют: большие игры во франшизе не выходили с 2018 года. Тогда же на экранах появился и фильм, принятый поклонниками Tomb Raider крайне неоднозначно — уж слишком далека оказалась Алисия Викандер от образа, формировавшегося на протяжение трех десятилетий. Заполнить образовавшийся вакуум спешит стриминговый сервис Netflix, осмелившийся создать сериал о Крофт в аниме-стилистике.

За производство «Легенды о Ларе Крофт» отвечает студия Powerhouse Animation, ранее работавшая над адаптациями игр серии Castlevania. Голос расхитительнице гробниц подарит номинантка на «Золотой глобус» Хейли Этвелл, а сюжетной основой послужат три последние игры серии. Уже из этого можно сделать вывод, что вокруг мультсериала развернется ожесточенная дискуссия.

Читать Дочь Индианы Джонса. Рецензия на фильм «Лара Крофт»

«Чайная чашка» / Teacup (1 сезон)
Премьера: 10 октября
Платформа: Peacock

Кадр из сериала Чайная чашка

Таинственная экранизация романа Роберта Маккаммона «Кусака» — жуткой истории неблагополучного захолустного города Инферно, в котором начинают происходить очень странные дела. Когда на горизонте появляется человек в противогазе, местным жителям приходится позабыть накопленные обиды и объединиться перед мистической угрозой. Сценарий для «Чайной чашки» писали создатели «Йеллоустоуна», продюсером проекта выступил идеолог «Пилы» Джеймс Ван. Обещают, что сериал окажется весьма пугающим: его сюжет займет всего 48 часов, за время которых зрителю и главным героям предстоит разгадать жуткую тайну.

Читать Дары королевы черной магии. 15 интересных хорроров из Индонезии

«Все совпадения случайны» / Disclaimer (1 сезон)
Премьера: 11 октября
Платформа: Apple TV+

«Все совпадения случайны». Тизер на английском языке

Сюжет, во многом схожий с эпизодом «Черного зеркала»: известная журналистка Кэтрин (Кейт Бланшетт) читает только что вышедший роман и узнает в героине себя. Буквально — в книге описываются события из ее жизни, причем неизвестные ни одной живой душе. Очевидно, автор книги Стивен Бригсток (Кевин Клайн) знает очень многое о Кэтрин и отчего-то очень на нее зол.

В основе мини-сериала Альфонсо Куарона (режиссера «Гравитации» и третьей части «Гарри Поттера») лежит бестселлер британской писательницы Рене Найт. В августе «Все совпадения неслучайны» был показан на 81-ом Венецианском кинофестивале, где получил хорошую прессу. В первую очередь, из-за звездного каста и густого триллера, замешанного на разгадывании хитроумного сюжетного пазла.


«жЫЫЫзнь» (1-й сезон)
Премьера: 14 октября
Платформа: Premier

Фото со съемок сериала жЫЫЫзнь

Сатирическая комедия о племени древних людей, похожая по настрою на французский «Миллион лет до нашей эры». Добросердечный Вождь (Михаил Галустян) хочет процветания своей общине, но условия в их ареале обитания далеки от совершенных: вся округа наводнена хищниками, почти нет еды, а о медицине, пусть даже и базовой, остается только мечтать. Усугубляется и без того незавидное положение неприятным соседством с другим племенем (им руководит Вождиха Светлана Ходченкова), у которых всего в достатке.

«жЫЫЫзнь» — еще один сериал октября, пришедший в эфир из конкурсной программы фестиваля «Пилот». На удивление острый в политическом плане: история закручивается в тот момент, когда из племени Галустяна релоцируется мечтающий о хорошей жизни охотник (Петр Скворцов). История об особенностях национального оптимизма (и трайбализма) выйдет как в онлайн-кинотеатре Premier, так и на ТНТ.

Читать В отпуск, в отрыв, в первобытный строй. О сериале «жЫЫЫзнь» в контексте программы «Пилота»

«Американские истории ужасов» / American Horror Stories (4 сезон)
Премьера: 15 октября
Платформа: Hulu

Постер Американских историй ужасов

Шоураннер Райан Мерфи дарит аудитории Hulu подарок на Хэллоуин — новый, уже четвертый по счету, цикл страшных историй, основанных на американских городских легендах. Сюжеты страшилок традиционно не разглашаются, но по названиям эпизодов можно определить их тематику: в этот раз зрителей ждут встречи с кровожадными лепреконами, чудовищами из-под кровати и клонами. Название первого фильма цикла — Backrooms — отсылает к популярному в интернете жанру хоррор-роликов о лиминальных пространствах — настолько упорядоченных и безликих, что от одного их вида бросает в дрожь.

Готовится, впрочем, стоит ко всему — в том числе, к разочарованию. «Американские истории ужасов» (в отличие от оригинального сериала) получают довольно сдержанные отзывы, особенно часто антологию критикуют за нестабильное качество. Однако в преддверии Дня всех святых отношение к ужастикам меняется: чем хуже, тем веселее смотреть их в компании друзей.

Читать Ты меня породил, а я тебя убью. Рецензия на сериал Райана Мерфи «Монстры. История братьев Менендес»

«Подобный дракону: Якудза» / Ryu ga Gotoku: Beyond the Game (1 сезон)
Премьера: 24 октября
Платформа: Prime Video

«Подобный дракону: Якудза». Тизер-трейлер на английском языке

Популярная в Японии (а в последнее время — и в США) серия игр Yakuza известна сочетанием несочетаемого: серьезный сюжет о разборках мафии в нем всегда идет рука об руку с китчевым изображением японской жизни, буффонадой и аркадным симулятором жизни в мегаполисе. Неожиданно, именно этот коктейль сделал детище геймдизайнера Тосихиро Нагоси настоящим феноменом, который теперь попытаются превратить в большой сериал.

История «Подобного дракону» будет разворачиваться вокруг Кадзумы Кирю — бандита с золотым сердцем, отказавшегося от криминального ремесла. Такого в бандитской среде не прощают. Создатели сериала обещают сохранить самость игровой франшизы, но привнести в нее больше драматичной глубины — хорошо знакомый геймерам Кирю раскроется с доселе невиданной стороны.

Читать Может, бахнем? Рецензия на сериал «Фоллаут» — еще одну адаптацию игры на стриминге Amazon

«Преступление и наказание» (1-й сезон)
Премьера: 26 октября
Платформа: Кинопоиск

«Преступление и наказание»

Бедствующий студент Родион Раскольников (Иван Янковский) в очередной раз размышляет о своем месте в мире — только теперь основным местом действия вневременного романа Федора Достоевского станет современный Санкт-Петербург. Вместо старушек-процентщиц — владелицы конторы по выдаче микрозаймов, Порфирий Петрович (Владимир Мишуков) предстает в хорошо знакомом образе «следака» из отечественных сериалов, а Свидригайловы — в качестве богатых нуворишей, обитающих на собственной вилле.

Тем не менее, силе текста Достоевского никакие перемены не страшны — в основе сериала Владимира Мирзоева те же темы, явки, пароли и адреса, что и в романе. Единственное исключение, которое себе позволила команда сериала — усиление акцента на женских персонажах: Дуне (Любовь Аксенова) и Сонечке Мармеладовой (Алена Михайлова). Ну и, конечно, никуда не деться от заигрывания с клиповым монтажом.

Читать Преступления и пряности. 20 экранизаций 2024 года

«Лихие» (1 сезон)
Премьера: в октябре
Платформа: Okko, START

«Лихие». Тизер

Продолжение резко набравшей популярность темы «лихих девяностых» от режиссера, который подходит к теме наилучшим образом — Юрия БыковаМайор», «Метод»). В неблагополучный Хабаровск из тайги переезжает семья бывшего лесника Павла (Артем Быстров), готового на все ради благополучия жены и ребенка. На Дальнем Востоке неспокойно: идет война группировок, жаждущих установить теневой контроль над регионом. В поисках работы Павел устраивается водителем к давнему знакомому Юре Крабу (Александр Голубев) и очень скоро продвигается по «карьерной лестнице», становясь киллером.

Предельно жестокий и бескомпромиссный сериал о последствиях выбора, семье, преступлении и временах, которые не выбирают, собрал серьезный каст: в «Лихих» сыграют Анна Котова, Филипп Янковский, Иван Добронравов, Евгений Ткачук, Кирилл Полухин и Дмитрий Куличков.

ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Киборг» (1 сезон) — 1 октября, Premier

«Последние дни космической эры», Last Days of the Space Age (1-й сезон) — 2 октября, Hulu

«Возмездие» / Nemesis (1 сезон) — 16 октября, Disney+

«Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer (3 сезон) — 17 октября, Netflix

«Соперники» / Rivals (1 сезон) — 18 октября, Disney+

«Терапия» / Shrinking (2 сезон) — 16 октября, Apple TV+

«Офис: Австралия» / The Office (1 сезон) — 19 октября, Prime Video

«Отстоять территорию» / Territory (1 сезон) — 24 октября, Netflix

Максим Гревцев
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Матвей Брикун   2.10.2024 - 17:39
... они могут снять, вот что интересно. кое-какие великие производства не могут даже близко приблизится.. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   2.10.2024 - 15:40
Кажется, что только Варнер Брозерс может снять такую космическую и некому не интересную хрень. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.10.2024 - 15:20
Мерфи стал работать на два проекта, может и больше. В итоге потеряли оба сериала. Истории начались не важно, а АИУ от сезона к сезону деградирует. Сугубо мое мнение. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
Ветер надежды: Лучшие фильмы фестиваля Докер-2024
Смотреть онлайн: «Триггер», «Трасса» и «Пингвин»
«Чистый лист»: Девочка и Танк
Поиск по меткам
Максим ГревцевСмотреть онлайн
персоны
Любовь АксёноваСофья АржаныхКейт БланшеттЮрий БыковАртём БыстровДжеймс ВанАлисия ВикандерМихаил ГалустянАлександр ГолубевАндрей ДжунковскийИван ДобронравовЛев ЗулькарнаевСветлана ИвановаКевин КлайнЮрий КолокольниковДенис КосиковАнна Котова (II)Альфонсо КуаронДмитрий КуличковСэм МендесРайан МёрфиВладимир МирзоевАлёна МихайловаВладимир МишуковСергей МокрицкийЕкатерина НовокрещеноваИлья ОвсеневХимеш ПательКирилл ПолухинСвятослав РогожанДмитрий Семёнов (II)Семён СерзинПётр СкворцовЕвгений ТкачукПитер УэйрСветлана ХодченковаНиколай ШрайберХейли ЭтвеллИван ЯнковскийФилипп Янковский
фильмы
Американские истории ужасовАмураВозмездиеВсе совпадения случайныЖыыызньКиборгЛинкольн для адвокатаЛихиеМиллион лет до нашей эрыМолот ведьмОтстоять территориюОфис: АвстралияПодобный дракону: ЯкудзаПодростки в космосеПоследние дни космической эрыПреступление и наказаниеРасхитительница гробницСоперникиТерапияТерриторияФраншизаЧайная чашкаЭль Русо

фотографии >>
Фото со съемок сериала "Подростки в космосе"
Смотреть онлайн: «Амура», «Эль Русо» и «Подростки в космосе» фотографии
Смотреть онлайн: «Амура», «Эль Русо» и «Подростки в космосе» фотографии
Смотреть онлайн: «Амура», «Эль Русо» и «Подростки в космосе» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Облаков
2 октября ушёл из жизни каскадёр Алексей Облаков.
Вячеслав Добрынин
1 октября ушёл из жизни композитор, певец Вячеслав Добрынин.
Адиль Бестыбаев
29 сентября ушёл из жизни композитор Адиль Бестыбаев.
Крис Кристофферсон
28 сентября ушел из жизни актёр, поэт Крис Кристофферсон.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Антон Афанасьев
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Людмила Крылова
Илья Малаков
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Ромина Пауэр
Войцех Покора
Александра Юста
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Золушка
драма, музыкальный фильм
Россия, 2023
Хуже всех
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2023
Говорит Земля!
комедия
Россия, 2024
Ужасающий 2
фильм ужасов
США, 2022
Особенности национальной больницы
трагикомедия
Россия, 2024
Королевство
драма
Россия, 2023
Творение богов
исторический фильм, фэнтези, экранизация
Китай, 2023
Жизнь
драма, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен