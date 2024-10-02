Смотреть онлайн: «Амура», «Эль Русо» и «Подростки в космосе»

Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
«Амура» (1 сезон)
Премьера: 1 октября
Платформа: KION
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«Амура»
Режиссеры Андрей Джунковский
и Илья Овсенев
(«Сны Алисы
») открывают зрителям инопланетную Японию — страну неоновых огней, аниме и якудза. В центре сюжета — русская девушка Аня Вдовина (Алена Михайлова
), нелегалом перешедшая границу со Страной восходящего Солнца в поисках своей сестры-близнеца Нади (ожидаемо, тоже Михайлова, но в парике). Пути сестер разошлись драматично: одна осталась разгружать рыболовные траулеры на Дальнем Востоке, по ночам участвуя в боях на ринге, другая сбежала за рубеж в поисках лучшей жизни, а в итоге оказалась в сетях местной мафии.
Близнецов разлучать опасно для здоровья — так японцы говорят — поэтому Аня переворачивает соседнее государство вверх дном в поисках самого дорогого человека. В помощь ей бывший парень Никита (Юрий Колокольников
), драйвовая музыка и национальная идея, хорошо знакомая еще со времен «Брата-2
».
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Алена Михайлова, якудза и звезды. Как прошел премьерный показ сериала «Амура»
«Подростки в космосе» (1 сезон)
Премьера: 3 октября
Платформа: Wink.ru, Кинопоиск
«Подростки в космосе»
В недалеком будущем человечество окончательно довело Землю: плохая экологическая ситуация разительно сократила средний возраст населения планеты, немногие доживают даже до тридцати. На российском космодроме готовят операцию по спасению мира, группа из шести героев должна слетать на астероид и привезти таинственное вещество, которое все исправит. Прогулка нелегкая и требует большой выносливости, и из этого вытекает главный сюжетный аттракцион — надлежит подготовить к миссии группу своенравных подростков. Среди них дворовый парень Кирилл (Денис Косиков
), решивший в корне переменить свою жизнь.
Экологическая фантастика встречает «Трудных подростков
» — буквально самое точное описание нового проекта. Сравнение подкрепляется еще и тем, что на экране появляются знакомые актеры Святослав Рогожан
и Лев Зулькарнаев
. Также в касте Софья Аржаных
, Екатерина Новокрещенова
и Николай Шрайбер
. Режиссером «Подростков в космосе» выступил Митрий Семенов-Алейников
.
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«Подростки в космосе» и еще 45 сериалов осеннего сезона
«Эль Русо» (1 сезон)
Премьера: 3 октября
Платформа: Premier
«Эль Русо»
Сериал с южноамериканским колоритом, впервые показанный на минувшем фестивале «Пилот» — новая работа режиссера Сергея Мокрицкого
(«Первый Оскар
»), вдохновленная культовым триллером Питера Уира
«Свидетель
» (что важно, этого никто не скрывает). Вместо Харрисона Форда — Семен Серзин
в образе русского детектива аргентинской полиции Павла, вместо амишей — старообрядцы, давно уехавшие на другой континент, но сохранившие свой особый уклад жизни.
Случившееся убийство ставит на уши не только правоохранительные органы, но и общину — единственным свидетелем преступления оказывается сын староверки Марьи (Светлана Иванова
). Чтобы раскрыть дело, Павлу придется погрузиться в быт изолированной от мира деревеньки соотечественников, повстречаться лицом к лицу с местным криминалом, ну и, разумеется, влюбиться. Уж чего, а колоритного смешения косовороток и джунглей у «Эль Русо» точно не отнять.
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Парча и порча. Сериал «Эль Русо» на фестивале «Пилот»
«Франшиза» / The Franchise (1 сезон)
Премьера: 6 октября
Платформа: Max
Кажется, только Warner Bros. может показать сериал о том, как съемки супергеройского кино превращаются в кромешный ад — все-таки у компании давняя традиция мытарств, связанных с киновселенной DC («Бэтмен против Супермена
», «Флэш
»). В комедии «Франшиза» молодому режиссеру (Химеш Патель
) нужно спасти очередной фильм про «суперов», при этом сохранив ментальное здоровье — свое и съемочной команды, которая давно уже ни во что не верит и ничего хорошего не ждет.
В отличие от выдуманной франшизы, у «Франшизы» реальной все складывается вполне неплохо: ее делают настоящие профессионалы. Режиссером первой серии стал великий и ужасный Сэм Мендес
(«Красота по-американски
», «1917
»), сценарий написал автор «Наследников
» Джон Браун. Вполне можно ожидать увлекательную сатиру над жанром, да и без подколов конкурентов в лице Marvel вряд ли обойдется.
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От «Вражды» до «Франшизы». 25 сериалов 2024 года
«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (1 сезон)
Премьера: 10 октября
Платформа: Netflix
«Расхитительница гробниц». Трейлер на английском языке
Фанатов культовой серии игр о Ларе Крофт в последнее время контентом не балуют: большие игры во франшизе не выходили с 2018 года. Тогда же на экранах появился и фильм
, принятый поклонниками Tomb Raider крайне неоднозначно — уж слишком далека оказалась Алисия Викандер
от образа, формировавшегося на протяжение трех десятилетий. Заполнить образовавшийся вакуум спешит стриминговый сервис Netflix, осмелившийся создать сериал о Крофт в аниме-стилистике.
За производство «Легенды о Ларе Крофт» отвечает студия Powerhouse Animation, ранее работавшая над адаптациями игр серии Castlevania
. Голос расхитительнице гробниц подарит номинантка на «Золотой глобус» Хейли Этвелл
, а сюжетной основой послужат три последние игры серии. Уже из этого можно сделать вывод, что вокруг мультсериала развернется ожесточенная дискуссия.
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Дочь Индианы Джонса. Рецензия на фильм «Лара Крофт»
«Чайная чашка» / Teacup (1 сезон)
Премьера: 10 октября
Платформа: Peacock
Таинственная экранизация романа Роберта Маккаммона «Кусака» — жуткой истории неблагополучного захолустного города Инферно, в котором начинают происходить очень странные дела. Когда на горизонте появляется человек в противогазе, местным жителям приходится позабыть накопленные обиды и объединиться перед мистической угрозой. Сценарий для «Чайной чашки» писали создатели «Йеллоустоуна
», продюсером проекта выступил идеолог «Пилы
» Джеймс Ван
. Обещают, что сериал окажется весьма пугающим: его сюжет займет всего 48 часов, за время которых зрителю и главным героям предстоит разгадать жуткую тайну.
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Дары королевы черной магии. 15 интересных хорроров из Индонезии
«Все совпадения случайны» / Disclaimer (1 сезон)
Премьера: 11 октября
Платформа: Apple TV+
«Все совпадения случайны». Тизер на английском языке
Сюжет, во многом схожий с эпизодом «Черного зеркала
»: известная журналистка Кэтрин (Кейт Бланшетт
) читает только что вышедший роман и узнает в героине себя. Буквально — в книге описываются события из ее жизни, причем неизвестные ни одной живой душе. Очевидно, автор книги Стивен Бригсток (Кевин Клайн
) знает очень многое о Кэтрин и отчего-то очень на нее зол.
В основе мини-сериала Альфонсо Куарона
(режиссера «Гравитации
» и третьей части
«Гарри Поттера») лежит бестселлер британской писательницы Рене Найт. В августе «Все совпадения неслучайны» был показан на 81-ом Венецианском кинофестивале, где получил хорошую прессу. В первую очередь, из-за звездного каста и густого триллера, замешанного на разгадывании хитроумного сюжетного пазла.
«жЫЫЫзнь» (1-й сезон)
Премьера: 14 октября
Платформа: Premier
Сатирическая комедия о племени древних людей, похожая по настрою на французский «Миллион лет до нашей эры
». Добросердечный Вождь (Михаил Галустян
) хочет процветания своей общине, но условия в их ареале обитания далеки от совершенных: вся округа наводнена хищниками, почти нет еды, а о медицине, пусть даже и базовой, остается только мечтать. Усугубляется и без того незавидное положение неприятным соседством с другим племенем (им руководит Вождиха Светлана Ходченкова
), у которых всего в достатке.
«жЫЫЫзнь» — еще один сериал октября, пришедший в эфир из конкурсной программы фестиваля «Пилот». На удивление острый в политическом плане: история закручивается в тот момент, когда из племени Галустяна релоцируется мечтающий о хорошей жизни охотник (Петр Скворцов
). История об особенностях национального оптимизма (и трайбализма) выйдет как в онлайн-кинотеатре Premier, так и на ТНТ.
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В отпуск, в отрыв, в первобытный строй. О сериале «жЫЫЫзнь» в контексте программы «Пилота»
«Американские истории ужасов» / American Horror Stories (4 сезон)
Премьера: 15 октября
Платформа: Hulu
Шоураннер Райан Мерфи
дарит аудитории Hulu подарок на Хэллоуин — новый, уже четвертый по счету, цикл страшных историй, основанных на американских городских легендах. Сюжеты страшилок традиционно не разглашаются, но по названиям эпизодов можно определить их тематику: в этот раз зрителей ждут встречи с кровожадными лепреконами, чудовищами из-под кровати и клонами. Название первого фильма цикла — Backrooms
— отсылает к популярному в интернете жанру хоррор-роликов о лиминальных пространствах — настолько упорядоченных и безликих, что от одного их вида бросает в дрожь.
Готовится, впрочем, стоит ко всему — в том числе, к разочарованию. «Американские истории ужасов» (в отличие от оригинального сериала
) получают довольно сдержанные отзывы, особенно часто антологию критикуют за нестабильное качество. Однако в преддверии Дня всех святых отношение к ужастикам меняется: чем хуже, тем веселее смотреть их в компании друзей.
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Ты меня породил, а я тебя убью. Рецензия на сериал Райана Мерфи «Монстры. История братьев Менендес»
«Подобный дракону: Якудза» / Ryu ga Gotoku: Beyond the Game (1 сезон)
Премьера: 24 октября
Платформа: Prime Video
«Подобный дракону: Якудза». Тизер-трейлер на английском языке
Популярная в Японии (а в последнее время — и в США) серия игр Yakuza известна сочетанием несочетаемого: серьезный сюжет о разборках мафии в нем всегда идет рука об руку с китчевым изображением японской жизни, буффонадой и аркадным симулятором жизни в мегаполисе. Неожиданно, именно этот коктейль сделал детище геймдизайнера Тосихиро Нагоси настоящим феноменом, который теперь попытаются превратить в большой сериал.
История «Подобного дракону» будет разворачиваться вокруг Кадзумы Кирю — бандита с золотым сердцем, отказавшегося от криминального ремесла. Такого в бандитской среде не прощают. Создатели сериала обещают сохранить самость игровой франшизы, но привнести в нее больше драматичной глубины — хорошо знакомый геймерам Кирю раскроется с доселе невиданной стороны.
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Может, бахнем? Рецензия на сериал «Фоллаут» — еще одну адаптацию игры на стриминге Amazon
«Преступление и наказание» (1-й сезон)
Премьера: 26 октября
Платформа: Кинопоиск
«Преступление и наказание»
Бедствующий студент Родион Раскольников (Иван Янковский
) в очередной раз размышляет о своем месте в мире — только теперь основным местом действия вневременного романа Федора Достоевского станет современный Санкт-Петербург. Вместо старушек-процентщиц — владелицы конторы по выдаче микрозаймов, Порфирий Петрович (Владимир Мишуков
) предстает в хорошо знакомом образе «следака» из отечественных сериалов, а Свидригайловы — в качестве богатых нуворишей, обитающих на собственной вилле.
Тем не менее, силе текста Достоевского никакие перемены не страшны — в основе сериала Владимира Мирзоева
те же темы, явки, пароли и адреса, что и в романе. Единственное исключение, которое себе позволила команда сериала — усиление акцента на женских персонажах: Дуне (Любовь Аксенова
) и Сонечке Мармеладовой (Алена Михайлова
). Ну и, конечно, никуда не деться от заигрывания с клиповым монтажом.
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Преступления и пряности. 20 экранизаций 2024 года
«Лихие» (1 сезон)
Премьера: в октябре
Платформа: Okko, START
«Лихие». Тизер
Продолжение резко набравшей популярность темы «лихих девяностых» от режиссера, который подходит к теме наилучшим образом — Юрия Быкова
(«Майор
», «Метод
»). В неблагополучный Хабаровск из тайги переезжает семья бывшего лесника Павла (Артем Быстров
), готового на все ради благополучия жены и ребенка. На Дальнем Востоке неспокойно: идет война группировок, жаждущих установить теневой контроль над регионом. В поисках работы Павел устраивается водителем к давнему знакомому Юре Крабу (Александр Голубев
) и очень скоро продвигается по «карьерной лестнице», становясь киллером.
Предельно жестокий и бескомпромиссный сериал о последствиях выбора, семье, преступлении и временах, которые не выбирают, собрал серьезный каст: в «Лихих» сыграют Анна Котова
, Филипп Янковский
, Иван Добронравов
, Евгений Ткачук
, Кирилл Полухин
и Дмитрий Куличков
.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Киборг» (1 сезон) — 1 октября, Premier
«Последние дни космической эры», Last Days of the Space Age (1-й сезон) — 2 октября, Hulu
«Возмездие» / Nemesis (1 сезон) — 16 октября, Disney+
«Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer (3 сезон) — 17 октября, Netflix
«Соперники» / Rivals (1 сезон) — 18 октября, Disney+
«Терапия» / Shrinking (2 сезон) — 16 октября, Apple TV+
«Офис: Австралия» / The Office (1 сезон) — 19 октября, Prime Video
«Отстоять территорию» / Territory (1 сезон) — 24 октября, Netflix
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