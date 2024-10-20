12 разгневанных мужчин: Президенты Соединенных Штатов и фильмы о них

Фильмы о президентах стран, особенно снятые при жизни героев, прекрасная иллюстрация того, как работает демократия. В российский прокат 31 октября – за неделю до американских выборов – выйдет фильм «Ученик. Восхождение Трампа», который недавно открыл фестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. По этому поводу мы решили вспомнить резонансные картины, снятые про 12 президентов США. В кино с ними обходятся по-разному: некоторые подвергаются жесткой критике, другие показаны с любовью, а третьи и вовсе мифологизируются.
В его честь названа столица Америки. Его лицо смотрит с банкнот в один доллар. Для американцев Джордж Вашингтон – икона. Он первый всенародно избранный президент Соединенных Штатов Америки (1789—1797) (причем, избранный единогласно коллегией выборщиков), один из отцов-основателей США, создатель американского института президентства, всю жизнь прививавший гражданам любовь к закону. Родился в семье землевладельца, работал землемером, воевал с французами, разбогател благодаря удачной женитьбе, а позже возглавил Континентальную армию в борьбе с британцами за независимость Америки. После подписания мира сыграл ключевую роль в принятии страной Конституции. Во внешней политике избегал вмешательства в дела европейских государств. Отказался баллотироваться на президентский пост в третий раз. Имя Джорджа Вашингтона превозносят, но не стоит забывать, что он был показательным рабовладельцем, воевал не только за независимость, но и против индейцев. А еще он был высокий – 190 см, выше только Линкольн – 193 см и Трамп – 191.
Всем знакомый по портрету Гилберта Стюарта президент, перекочевавший на долларовую купюру, в фильмах появлялся неоднократно, еще со времен немого кино. Но, пожалуй, самая подробная биография главного американского героя изложена в масштабном костюмированном мини-сериале «Джордж Вашингтон» 1984 года. Авторы произведения и актер Барри Боствик
превратили его в настоящего человека из плоти и крови. В основу сериала легла книга Джеймса Томаса Флекснера
, в ней рассказывается о жизни будущего президента с самого раннего возраста, его взрослении, войне с французами и событиях американской революции. Актриса Пэтти Дьюк
, сыгравшая жену Вашингтона Марту, была номинирована за эту роль на «Золотой глобус» и «Эмми». Кроме того, свою первую роль здесь сыграл Виго Мортенсен
. Спустя два года был снят сиквел «Джордж Вашингтон II: Становление нации
», который также будет интересен любителям истории. Из более поздних киноработ, пожалуй, стоит отметить телевизионную военную драму 2000 года «Переправа через Делавер
» о битве Джорджа Вашингтона при Трентоне. Эта лента также снята по одноименному роману, а главную роль в ней исполнил Джефф Дэниелс
.
Томас Джефферсон – 3-й президент США, автор Декларации независимости, составленной в 1776 году. Был разносторонним ученым и архитектором, приверженцем античного стиля, который определил американскую застройку того времени. Основал университет в своем родном штате Вирджиния, который тоже спроектировал сам. И, естественно, стал его первым ректором. Джефферсон вообще ратовал за просвещение, участвовал в археологических и палеонтологических экспедициях, разработал «Билль о всеобщем распространении знаний». Выступал за отделение церкви от государства. Будучи президентом, в свободное время он создал собственный вариант Нового Завета, так называемую «Библию Джефферсона», и считал ее наивысшим моральным кодексом. Также еще до вступления на пост проявлял большой дипломатический талант – например, он посетил Париж, где ему удалось с помощью переговоров выкупить у французов Луизиану. Порядочность президента не осталась безнаказанной: после кончины его имущество было продано с аукциона из-за огромного количества оставшихся после него долгов.
«Джефферсон в Париже» Джеймса Айвори
не байопик, а запутанная мелодрама, черпающая вдохновение в двух романах Томаса Джефферсона (Ник Нолти
) – с художницей Марией Косуэй (Грета Скакки
) и его пятнадцатилетней рабыней Салли Хемингс (Тэнди Ньютон
). Мы видим президента потерянным человеком, скорбящим по умершей жене, сомневающимся в своих способностях сохранить зарождающуюся нацию. Весь фильм довольно поверхностный, он не предлагает глубокое исследование характера президента, к тому же многие показанные факты весьма сомнительны. Сам Джефферсон выглядит невыразительным и лицемерным человеком, который написал документ о равенстве всех людей, будучи зажиточным рабовладельцем. А Гвинет Пэлтроу играет преданную дочь Джефферсона, ревниво реагирующую на его любовниц. При этом самая интересная линия наблюдений за событиями, предшествующими Французской революции, дана исключительно фоном.
Авраам Линкольн/ «Линкольн» (2012)
Авраам Линкольн – 16-й президент Соединенных Штатов, создатель партии Республиканцев и, соответственно, первый в истории президент-республиканец. Занимал пост с 1861 по 1865 годы и оставался бы на нем дольше, если бы не был смертельно ранен во время посещения театра. В историю вошел как освободитель американских рабов, в связи с чем является общепризнанным национальным героем Америки и любимым президентом. Изображен на купюре в пять долларов. Линкольн прославился как умелый военачальник и превосходный оратор. Его речи во время Гражданской войны вдохновляли северян на победу, а по окончании войны президент жарко призывал к отказу от мести. Трагическая смерть еще более повлияла на его популярность: тело президента несколько раз воровали из могилы ради выкупа, что дало пищу для множества странных мифов и легенд.
Свидетельством мифического ореола могут служить два фильма с говорящими названиями. Во-первых, работа Тимура Бекмамбетова
«Президент Линкольн: Охотник на вампиров
» (2012) – мрачный и нелепый, но по-своему очаровательный фантастический боевик, представляющий 16-го президента США в виде борца с населяющими страну кровососами. Во-вторых, картина «Ангелы получше»
, спродюсированная Терренсом Маликом
и поставленная его другом Эй Джеем Эдвардсом
, – она рассказывает о молодом Аврааме и его родителях.
Совершенно не похож на них фильм об Аврааме Линкольне, снятый Стивеном Спилбергом
и ставший его большой творческой удачей. Роль американского президента в нем исполняет Дэниел Дэй-Льюис
, удостоенный за эту роль «Оскара», премии BAFTA, «Золотого глобуса» и ряда наград профессиональных сообществ. Действие происходит в 1865 году, когда Авраам Линкольн находится на пике популярности. Перед ним стоят серьезные задачи: провести запрещающую рабство поправку к Конституции через Палату представителей и завершить Гражданскую войну. Сюжет фокусируется на человеке, который стремится изменить мир, но Спилберг не раздувает образ, не делает из него идеального героя немыслимого масштаба, а наоборот, предлагает увидеть в президенте простого человека, который честно делает то, во что верит, параллельно справляясь с конфликтами внутри семьи. Без сомнения, перед нами, с одной стороны, типичная американская история большого успеха выходца из бедной семьи, с другой – выражение общественной гордости за правовую систему страны и институт президентства.
Франклин Рузвельт – 32-й президент США, избранный от Демократической партии. На его долю выпала борьба с последствиями Великой депрессии, а затем участие страны во Второй Мировой войне. С возраста 21 года передвигался в инвалидной коляске вследствие паралитической болезни ног. Что не помешала ему стать единственным президентом, пробывшим на посту более двух сроков подряд, с 1933 до своей смерти в 1945 году, через год после четвертого переизбрания. Став президентом, Рузвельт придумал и реализовал экономическую программу «Новый курс», которая ставила целью помочь фермерам и беднякам оправиться от экономического кризиса. В поздние годы правления Рузвельт руководил союзными войсками, помогая Европе и СССР бороться с нацизмом, инициировал разработку первой атомной бомбы, а также объявил войну Японии. Исторические рейтинги относят его к числу величайших президентов, хотя не стоит списывать со счетов сомнительные решения внутренней политики, которые жарко критиковали его оппоненты. Так, именно он отдавал приказы об интернировании американцев японского происхождения в концентрационные лагеря.
Историческая драма «Гайд-парк на Гудзоне» Роджера Мичелла
основана на дневниках Маргарет Сакли, с которой у Франклина Рузвельта был роман. Это выяснилось только после смерти женщины, которая дожила до ста лет и умерла только в 1991-м. Главные роли в фильме исполнили Билл Мюррей
и Лора Линни
. Действие происходит накануне Второй Мировой войны в усадьбе президента Гайд-Парк в Нью-Йорке, куда прибывают с визитом встревоженные британский король Георг VI с женой Елизаветой. Они хотят обсудить накаляющуюся политическую ситуацию в Европе и встречают веселого и симпатичного, даже беззаботного Вашингтона (Мюррей за эту роль был номинирован на «Эмми», но не получил), его безупречную жену Элеонору (Оливия Уильямс
), с достоинством принимающую не только короля, но и любовницу мужа. Не пытаясь рассказать всю биографию президента, фильм сосредотачивается лишь на одном эпизоде из его жизни, показывая Рузвельта порядочным, хотя и не совершенным человеком и интересую историческую подоплеку, на фоне которой развивается его характер.
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Гарри Трумэн/ «Трумэн» (1995)
Гарри Трумэн – 33-й президент Соединенных Штатов, демократ, продолживший экономическую политику Нового курса, начатую Рузвельтом, при котором он недолгое время был вице-президентом. На долю его президентства, продлившегося с 1945 по 1953 годы, выпал конец Второй мировой войны, передел в Восточной Европе, охлаждение отношений с СССР и начало Холодной войны. Именно Трумэн принял решение о применение атомного оружия против Японии и одобрил сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки. Внутри страны меж тем Трумэн делал много полезного: строил государственное жилье, увеличивал зарплаты, занимался развитием страхования, боролся с безработицей. Кроме того, он вел политику расовой справедливости, пытался отказаться от деления людей по расовому признаку, учредил специальные надзорные органы, следившие за равенством граждан.
«Трумэн» — телевизионный фильм НВО, экранизация книги Дэвида Маккалоу
, удостоенной Пулитцеровской премии. В ней описывается, как упорный фермер становится лидером страны в нелегкий атомный век. Сюжет основан на реальных событиях, описывающих продолжительный период жизни Трумэна: зачисление в вооруженные силы, участие в Первой мировой, начало карьеры в Вашингтоне в качестве сенатора, вице-президента и затем президента. Ключевые эпизоды связаны с обсуждением применения в Японии ядерного оружия. Фильм дает представление, о чем думал президент Трумэн в дни, предшествовавшие сбросу бомбы. Главную роль впечатляюще сыграл Гэри Синиз
, удостоенный за нее «Золотого глобуса» и Премии Гильдии киноактеров. В его воплощении Трумэн – сложный герой, с огромным достоинством несущий на себе бремя ответственности как за собственные решения, так и в целом за страну, представляющую в мире идеалы свободного общества, демократии и прав человека.
Джон Фицжеральд Кеннеди – 35-й президент США от партии демократов, годы правления которого (1961-1963) пришлись на самый сложный период Холодной войны. У Кеннеди был позитивный имидж, он много выступал на радио вместе с женой, ездил по стране, занимался благотворительностью. Кеннеди инициировал космическую программу «Аполлон», которая окончилась полетом американцев на Луну, выступал за гражданские права, противостоял торговле наркотрафика из Латинской Америки, за что, как считают, он, а позже и его братья, и были убиты. Версии и гипотезы об этом деле выдвигаются до сих пор. Убийство сделало Кеннеди мучеником в глазах не только американцев. Многие соотечественники же считают, что после убийства Кеннеди до окончания Холодной войны в Америке не было президентов, а власть захватили ставленники ЦРУ, развязавшие торговлю наркотиками, войну во Вьетнаме и гонку вооружений. Имя Кеннеди также вспоминают в связи с его романом с Мэрилин Монро.
Первым фильмом о Джоне Ф. Кеннеди можно считать военную драму «PT 109
», вышедшую на экраны при жизни президента, в 1963-м, за несколько месяцев до того, как он был застрелен в Далласе. В нем Кеннеди предстает бесстрашным и юным лейтенантом, сражающимся на Второй мировой войне, хотя играющий его Клифф Робертсон
на 20 лет старше своего героя. Фильм был снят под руководством отца Кеннеди, который когда-то был кинопродюсером, поэтому Кеннеди выглядит как лучший человек на Земле, но эта простота не делает фильм хуже. В 1963-м происходит действие и картины Оливера Стоуна
«Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
» с Кевином Костнером
в роли энергичного окружного прокурора Джима Гаррисона, расследующего обстоятельства убийства президента. Громкое дело закончилось судебным процессом и обвинением в заговоре, результатом которого стала не только смерть Кеннеди, но и гибель 12 ключевых свидетелей дела. Лента Стоуна была удостоена восьми номинаций на премию «Оскар», одержав победу в двух из них – за лучшую операторскую работу и лучший монтаж. Это не единственный фильм об убийстве Кеннеди, на эту тему снято немало работ – игровых и документальных, представляющих разные взгляды на события, экранизирующие книги.
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Наконец, сюжет восьмисерийного «Клана Кеннеди» (2011) строится вокруг судьбы семьи президента и того, что им пришлось пережить в середине ХХ века. Это предвыборные гонки, Белый дом, Холодная война и одно из ее ключевых событий - Карибский кризис. Главные роли в сериале исполнили Грег Киннер
(Джон Кеннеди), Барри Пеппер
(Роберт), Кэти Холмс
(Жаклин) и Том Уилкинсон
(Джо Кеннеди). В фильме нет ничего разоблачительного, это красиво оформленная мелодрама, повествующая об успешной семье, добравшейся до верхушки власти, а затем испытавшей на себе всю силу «проклятья Кеннеди». Тем не менее, черновики сценария спровоцировал общественные дебаты, а живые члены семьи и поклонники Кеннеди протестовали против того, чтобы сериал был снят.
Ричард Никсон – 37-й президент США, республиканец, долгожитель американской политики, находящийся у власти сперва два срока в должности вице-президента, затем проигравший выборы Кеннеди, но дождавшийся своего часа в 1969-м через шесть лет после убийства оппонента. Был первым президентом, посетившим все 50 американских штатов, и первым, кто приехал в СССР после 1945 года. Никсон выводил американские войска из Вьетнама, но умудрился вляпаться в военный конфликт в Камбодже и стал главным действующим лицом Уотергейтского скандала – громкого политического расследования, связанного с переизбранием Никсона на второй срок. Ему вменялись незаконные слежки и прослушки оппонентов-демократов, сотрудничество с агентами-проститутками, перехват телефонных разговоров и прочие вещи, словом, уже привычные для нас вещи. Но что русскому хорошо, то американцу смерть, потому в итоге скандала Никсон, не дожидаясь импичмента, добровольно сложил с себя полномочия президента. И в этом он тоже стал первым (и единственным) в истории США.
О Никсоне снято несколько художественных фильмов, один из самых значительных поставил Оливер Стоун, для которого тот стало вторым в карьере байопиком об американских президентах. Фильм описывает важные вехи правления 37-го главы США, концентрируясь на событиях вокруг Уотергейта, хотя Стоун предупреждает начальным титром, что сюжет основан на открытых источниках, но часть событий вымышлена или же опирается на догадки и предположения. Заглавную роль в картине сыграл Энтони Хопкинс
. Он изображает Никсона как неприятного, властолюбивого фаталиста, передавая его гнев, амбиции и отсутствие самоуверенности. Образ этот одновременно и захватывает, и вызывает отвращение.
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Двадцать лет спустя в фильме «Элвис и Никсон» образ неприятного президента воплотил Кевин Спейси
. Эту актерскую работу мало кто назовет удачной, не только в сравнении с Хопкинсом, но и на фоне партнера по фильму Майкла Шеннона
, сыгравшего Элвиса Пресли. В заключение следует упомянуть вышедшую в 2008 году разговорную драму «Фрост против Никсона», сделанную Роном Ховардом
на основе театральной пьесы, написанной, в свою очередь, по следам знаменитого интервью президента британскому журналисту Дэвиду Фросту (Майкл Шин
), в котором Никсон (Фрэнк Ланджелла
) признал свою вину в Уотергейтском скандале. Фильм, может быть, и не самый выдающийся, но запоминающийся в силу крепкой литературной основы и яркого актерского дуэта (Шин и Ланлжелла играли те же роли в театре).
Рональд Уилсон Рейган — американский актер и 40-й президент США, занимавший пост с 1981 по 1989 год. Один из самых ярких президентов-республиканцев в истории, переключивший политику холодной войны с Советским Союзом на режим частичного разоружения. Его переговоры с Михаилом Горбачевым закончились подписанием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Рейган, конечно, повлиял и на крах советского коммунизма. Кроме того, президент пережил покушение, боролся с оборотом наркотиками, а также на его долю пришлась эпидемия СПИДа в Соединенных Штатах. Рейган покинул пост, когда страна была на подъеме, и несмотря на бомбардировку Ливии в 1986 году, ирано-иракскую войну и тайную продажу оружия Ирану, страна оценивает итоги его президентства как положительные.
В фильме «Рейган» рассказывается его жизнь с детства. В основу сценария положена книга книги Пола Кенгора «Крестоносец: Рональд Рейган и падение коммунизма». Молодого Рейгана сыграет Дэвид Генри
, а в зрелом возрасте — Деннис Куэйд
. Картина исследует его актерскую деятельность, а также работу на посту губернатора Калифорнии и его роль в разрушении Берлинской стены. Роль Михаила Горбачева исполнит польский актер Олек Крупа
. Премьера фильма запланирована на 30 августа 2024 года.
На сегодняшний момент пока лучшим Рейганом в кино остается Алан Рикман
в фильме Ли Дэниелса «Дворецкий
» (2013) о дворецком из Белого дома (Форест Уитакер
), который служит нескольким поколениям президентов. Помимо Рональда Рейгана в ленте появляются Эйзенхауэр Робина Уильямса
и Ричард Никсон Джона Кьюсака
, но только у Алана Рикмана и Джейн Фонды
, играющей Нэнси Рейган, получается нечто особенное.
Билл Клинтон – 42-й президент США от партии демократов, пять раз до этого избиравшийся губернатором Арканзаса. Воплощал собой живую американскую мечту о том, как выходец из бедной семьи, торгующей подержанными автомобилями в захолустном штате, может стать президентом страны. Клинтон руководил Америкой в период экономического роста, самого длительного в истории. Зарплаты росли, безработица падала, Клинтон играл на саксофоне и бегал трусцой. Внешняя политика 42-го президента ознаменовалась военной интервенцией в Боснию и Косово и расширению НАТО в Восточной Европе. Хотя с президентом России Борисом Ельциным у него установились хорошие отношения. Второй президентский срок Клинтона был омрачен скандалом с Моникой Левински, 22-х летней стажеркой Белого дома. Он начался в 1995-м, а спустя три года стал общеизвестным. Палата представителей объявила Клинтону импичмент, он стал вторым президентом после Эндрю Джонсона, против которого было возбуждено дело об импичменте. Еще до того, как в 1999 году в Сенате Клинтон был полностью оправдан, внимание граждан от пикантного дела отвлекли две американские военные операции. Одна – в Ираке, направленная против режима Саддама Хусейна, другая - война в Косово и последующие за ней бомбардировки Белграда, сопровождавшиеся требованиями вывести из Косово югославские войска.
Фильм «Основные цвета» вышел через два месяца после того, как разразился скандал с Моникой Левински, что сыграло на руку этой картине о предвыборной президентской гонке губернатора-южанина, бабника и интригана. Конечно, это не прямой байопик Клинтона, а замаскированное разоблачение. Главного героя зовут Джек Стэнтон, его играет харизматичный Джон Траволта
, прической и скользкими манерами очень напоминающей действующего тогда президента. Роль его жены исполняет Эмма Томпсон
, благодушная версия Хиллари Клинтон. В фильме показан ряд реальных узнаваемых сцен из жизни пары, а также закулисная возня, интриги, шантаж видеозаписями, беременная дочь-подросток, употребление кокаина, нелегальные сделки с недвижимостью. Основная идея даже не в том, что Клинтоны, на которых так надеялись американцы-демократы, всех подвели, а в том, что даже достойные претенденты идут на аморальные поступки, чтобы добиться успеха в этом изматывающем политическом шоу, превратившемся для американцев, падких на скандалы, в чистое развлечение.
В 2021 году на телеканале FX показали сериал «Импичмент: Американская история преступлений», рассказывающий о скандальной связи Билла Клинтона (Клайв Оуэн
) и Моники Левински (Бини Фелдштейн
) и попытке импичмента. Третий сезон популярного проекта не просто рассказал свою версию громкой истории, но показал, как быстро при помощи американских СМИ проблемы личного характера становятся развлекательным шоу, и как сильно это влияет не только на внутреннюю политику страны, но и на мир в целом.
Джордж Буш (младший)/ «Буш» (2008)
Джордж Уокер Буш, более известный как Джордж Буш (младший) – 43-й президент США от партии республиканцев, сын 41-го президента Джоржа Буша старшего. Годы правления страной 2001-2009, до этого – губернатор штата Техас. Спустя несколько дней после вступления в должность президента случился самый крупный теракт в истории Америки, в результате которого погибло больше 3000 человек, и дата 11 сентября стала именем собственным. В ответ на удар Буш начал глобальную борьбу с терроризмом, армия США вторглась в Афганистан и Ирак. На совести Буша четыре тысячи американских жертв и бесчисленные сотни тысяч убитых иракцев. Документалист Майкл Мур в фильме «Фаренгейт 9/11» называет главной причиной войны в Ираке не свержение режима Саддама Хусейна и уничтожение оружия массового поражения (которое там не нашли), а борьбу за нефтяной рынок на фоне экономического кризиса США. Тем не менее это не помешало Бушу переизбраться на второй срок.
Биографический фильм «Буш» (оригинальное название W.) был снят Оливером Стоуном в то время, когда второй президентский срок был в самом разгаре. Он нелинейно описывал жизнь знаменитого техасца: ранние годы, учеба в Йеле, участие в предвыборной кампании отца, женитьба, решение стать губернатором и вхождение в Белый дом. Американская общественность надеялась, что либерал Стоун «выпотрошит» Буша-младшего, однако осталась по большему счету разочарована. Режиссеру не хватило смелости сделать сатиру на одного из худших президентов Америки, и фильм получился не осуждающий, а задумчивый и сожалеющий. Джош Бролин
сыграл в нем наглого ковбоя и нефтяника как добродушного неудачника, который на самом деле не хотел быть президентом, а хотел профессионально заниматься развитием бейсбола. Кажется, основная мысль фильма заключается в том, что Буш был мотивирован в политике желанием заслужить одобрение своего отца. Буша-старшего, возлагающего на сына непомерно большие надежды, сыграл Джеймс Кромвелл
.
Барак Обама — 44-й президент США от партии демократов, первый темнокожий президент в истории страны, занимавший пост с 2009 по 2017 годы. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. Важным итогом президентства Обамы стала, прежде всего, масштабная реформа здравоохранения, благодаря которой более 25 млн человек обрели возможность получать медицинские услуги. Одним из самых заметных достижений внешней политики стало убийство Усамы бен Ладена в мае 2011 года. Обама обещал завершить войны в Ираке и Афганистане, однако полностью выполнить обещание не смог. Позднее, во время «Арабской весны» произошло вмешательство и ввод войск в Ливию. Сейчас Обама считает это своей главной политической ошибкой. Россия стала 14-й страной, которую посетил Обама в первый год своего президентства. Встреча с Дмитрием Медведевым ознаменовалась подписанием Договора по СНВ-3. Тогда же было объявлено о «перезагрузке» американо-российских отношений. Однако успех закрепить не удалось. В 2014-м отношения с Россией резко ухудшились. Также Барак Обама стал первым президентом США, который посетил Хиросиму после атомных бомбардировок 1945 года. Ограничение ядерного оружия было важным направлением его внешней политики. Во всех поездках Барака Обаму сопровождала его супруга Мишель.
Оба фильма о Бараке Обаме вышли в последний год его президентства и оба посвящены его молодости. «Барри» - история студента Колумбийского университета Барри (Девон Террелл
), который ходит на свидания, играет в баскетбол, развлекается на вечеринках и не подозревает, что через 30 лет займет пост президента США. В центре фильма, пытающегося очеловечить Обаму – история любви к Шарлотте (Аня Тейлор-Джой
), девушке из богатой семьи. Барри не уверен в себе и не чувствует себя комфортно ни с белыми, ни с черными. Строго говоря, это не совсем биография президента, а попытка очеловечить его, рассказав историю о молодом человеке, который еще не понял, кем он является.
Вышедший на несколько месяцев раньше «Саутсайд с тобой» также исследует характер Обамы, а не его дела. Это романтическая драма Ричарда Танна
, рассказывающая о том, как в 1989 году молодой юрист из Чикаго (Паркер Сойерс
) отправляется на первое свидание с коллегой Мишель Робинсон (Тика Самптер
). Режиссер отслеживает отношения между ними задолго до того, как они стали одной из самых известных пар в мире. В течение всего фильма мы видим лишь один день, когда пара узнает друг друга и впервые испытывает нечто большее, чем профессиональное уважение, а их свидание, которое они договорились так не называть, превращается в остроумный поединок интеллекта и опыта. Фильм неспешный и описательный, потому, подобно картинам Ричарда Линклейтера
, ощущается как документальный. Любовь прежде всего. Политика подождет.
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Дональд Трамп – 45-й президент США, возглавлявший страну с 2017 по 2021 годы, но сейчас вновь участвующий в выборах. Миллионер, предприниматель в сфере недвижимости, игорного и гостиничного бизнеса, а также шоумен и телеведущий. Был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная», появлялся в роли камео в ряде кинофильмов и телесериалов. В 2016 году, перед тем как занять президентское кресло, был объявлен журналом Times «Человеком года». Внутренняя политика Трампа во время президентства характеризуется ужесточением миграционной политики, внешняя – вектором на возвращение США былого величия. На президентских выборах 2020-го Трамп проиграл выборы демократу Джозефу Байдену. Однако отказывался уступать и объявлял себя победителем. В результате, 6 января 2021 года состоялся масштабный митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне, в ходе которого он заявил: «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», после чего толпа его сторонников на непродолжительное время захватила Капитолий. В 2023 году на Трампа было заведено несколько уголовных дел, но это не помешало ему баллотироваться на президентский пост снова. Серьезные коррективы в ход избирательной гонки внесло покушение на Трампа, совершенное 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании.
Премьера фильма «Ученик» Али Аббаси
состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. По сюжету начинающий бизнесмен с Манхэттена Дональд Трамп (Себастиан Стэн
) знакомится с адвокатом Роем Коном (Джереми Стронг
), который становится главным наставником будущего 45-го президента США. Благодаря Кону удается выиграть дело против штата Нью-Йорк и добиться снижения налогов для компании. Помимо этого, благодаря дружбе и советам Кона, Трамп начинает посещать популярные вечеринки. Новая сеть связей и контактов позволяет ему воплощать крупные проекты в сфере недвижимости: Башню Трампа высотой 68 этажей и Атлантик-Сити. От своего учителя будущий президент перенимает и главные заповеди: «Лучшая защита – нападение» и «Никогда не признавай своего поражения». «Ученик» выйдет в октябре 2024 года в том числе на российские экраны, где за прокат фильма отвечает компания, недавно выпускавшая ленту «Падение империи
».
«Ученик». Трейлер на английском языке
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