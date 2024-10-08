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Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит»

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8 октября 2024
[/i]—[i]Свердловская киностудия снимает на Полярном Урале фильм «Она тебя любит» — мистический триллер о православном миссионере на дальних северных стойбищах с Никитой Ефремовым, Евгенией Манджиевой и Дмитрием Поднозовым в главных ролях. О том, как необъяснимое проникает в жизнь создателей фильма с первого дня съемок, рассказывают сами участники киногруппы.

Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит»
фото: PR-служба Свердловской киностудии

Через окна микроавтобуса видна желто-бурая тундра, редкие кривые деревья и тяжелые серые тучи, почти касающиеся земли. Ямал — съемочная локация мистического триллера Свердловской киностудии под рабочим названием «Она тебя любит». Снять картину за Полярным кругом — непростая задача для любой кинокомпании и любого режиссера. Владимир Головнев, известный документалист, дебютирует в суровых условиях с игровым фильмом. История, основанная на старинной ненецкой легенде и рассказывающая о послушнике Федоре, который оказывается на дальнем стойбище, на «краю земли», для режиссера очень личная. Его еще ребенком на каникулах возил в тундру отец – известный этнограф Андрей Головнев. Одна из легенд, которую услышал маленький Володя, и легла в основу сценария. «Это притча о перерождении в северного человека. Есть не мной придуманная концепция: северный человек — тот, кто попал в беду, он обязательно должен попасть в беду и должен выбраться самостоятельно. Нашему герою предстоит пройти через все возможные грехи. Это абсолютно северная история, потому что она рождена севером», — объясняет режиссер.

Съемочная площадка находится в окрестностях города Лабытнанги. Добраться сюда можно только на пароме через реку Обь. А дальше вездеходами-трэколами еще два часа. Поэтому выезжают рано, до 6 утра. Говорят, тундра не жалует чужаков, надо уметь замечтать ее сигналы, а это получается не сразу. В согласованный с киногруппой день журналисты до съемочной площадки добраться не смогли — тихую ночь с самого утра, вопреки прогнозам, сменил штормовой ветер, переправу закрыли. Пронизывающий ветер, когда +4 ощущаются как -25, где самый актуальный аутфит — утепленные резиновые сапоги, ветрозащитные теплые куртки, шапки, перчатки и балаклавы. Тундра приняла гостей из СМИ только спустя сутки. «Небо» сжалилось, ветер немного стих. Съемочная площадка находится на настоящем стойбище – на этом плато оленеводы ставят чумы, когда перегоняют — «каслают» оленей. Кстати, «каслать» собирались и журналистов — им, буквально, по команде второго режиссера Серафимы Андрияновой предстояло убегать и прятаться за чумы во время съемок. Услышали в рацию команду «Журналисты – каслают!» и — побежали!

Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит»
фото: PR-служба Свердловской киностудии

Чумы устанавливала съемочная группа под присмотром консультантов. Художник-постановщик Кирилл Шувалов рассказал, что им пришлось провозиться около часа, а оленеводам достаточно двадцати минут. Конструкция удивительная: шкуры ветром прижимает к жердям — чем сильнее ветер, тем устойчивее конструкция. Один чум — игровой — для съемок, там всё, как у оленеводов: посередине печка, спальные места, посуда. В других лежит аппаратура и заходит погреться киногруппа, что, правда, случается не часто. Световой день на Ямале уже короткий, солнце уходит, нужно успеть снять сцены. Всё время мучает ветер – он проникает под шапку, капюшон, сносит с места, а снежное крошево – кристаллики снега —впиваются в лицо, хочется спрятаться в палатке.

Такая погода стала испытанием и для оператора-постановщика «Она тебя любит» Артема Анисимова. «Одно из удовольствий моей профессии — это путешествие в места, куда бы я сам не поехал. На Ямале раньше не был. Сценарий хороший, и когда зовет родная Свердловская киностудия — это всегда приятно. К погоде, казалось, я был готов, потому что был оператором second-unit на картине «Территория» Александра Мельника, мы снимали на плато Путорана. Я понимал, что будет ветер, но не знал, что он будет настолько мощным — камера на штативе не держится, хочешь-не хочешь начнешь «договариваться» с небесами хотя бы немного умерить силу ветра», — вспоминает Артем.

Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит»
фото: PR-служба Свердловской киностудии

Оленей журналисты уже не застали. Стадо в три тысячи голов пригнали с пастбища и держали на площадке восемь дней. «Мы думали, пригонят много — аж двести оленей, но когда увидели три тысячи, поняли, что двести — практически ничего», — говорят кинематографисты. Группа признается, олени со своим «хорканьем», волосатыми носами произвели фурор, но они совершенно не киношные животные, сложно с ними работать. «Каждый день олени уходят в поисках пищи, а для кадра они нужны в группе. Однажды, оленеводы сделали для этого крюк в сто километров. Когда почти отчаялись снять нужный кадр, предприняли еще одну попытку согнать оленей с разных сторон — а они вдруг побежали по кругу в гигантском хороводе — успели снять, энергетика мощнейшая — и жутко, и радостно», — вспоминает замдиректора по объектам Евгений Пугин.

В съемочной группе около 60 человек. Художники по реквизиту проверяют, все ли правильно размещено, осветители устанавливают приборы, ассистент по актерам приводит на площадку Никиту Ефремова (послушник Федор) и Дмитрия Поднозова (отец Петр). Актеры снимают пуховики, шапки и входят в кадр. Глядя, как они без ветрозащиты, в расстегнутой куртке стоят на пронизывающем ветру, становится не по себе. «Для меня эта история – про инициацию из подростка в мужчину. Я смотрю на ненцев, у них есть четкое разделение на мужское и женское, мальчики с ранних лет арканят оленей. Кстати, мой герой, как и я, впервые остается жить на стойбище, ему все в новинку, так что я тоже специально не тренировался арканить», — рассказывает Никита Ефремов.

Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит»
фото: PR-служба Свердловской киностудии

Актриса Евгения Манджиева исполняет главную женскую роль – Ватане. В платке и малице – настоящая ненка. На съемках Евгении пришлось вялить рыбу, выделывать шкуры. «Я играю жену оленевода, ненку. У неё два лика: один – мать, которая заботится о семье, второй – проекция главного героя (играет Никита Ефремов), та, которую видит он. Ямал мне очень отозвался — природа здесь похожа на мою родную Калмыкию. У нас похожие ландшафты. Вчера я впервые увидела северное сияние, это был для меня настоящий восторг», — поделилась с журналистами Евгения Манджиева.

Глядя на актеров, кажется, что художники по гриму сидят без дела. На самом деле, задача у них очень хитрая — им нужно сделать из актеров местных жителей. «Мы делаем грим, как будто они живут на севере: обветренные лица, потрескавшиеся губы, неухоженные ногти, огрубевшие от ежедневного труда руки. У нас есть и специальные средства, и свои хитрости создания достоверных образов», — делится художник по гриму Екатерина Крыльцова.

Через два часа журналистов провожают до трэкола – впереди долгий путь в Лабытнанги и переправа в Салехард. А у киногруппы – новые сцены и новые вызовы, которые им готовит Полярный Урал и суровые северные боги.
Фильм снимается Свердловской киностудией при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Ямала и Кинопрокатной компании ВОЛЬГА. Премьера запланирована на 2025 год.

Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит»
фото: PR-служба Свердловской киностудии

Евгений Червон
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обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   8.10.2024 - 15:09
да сложного то ничего и нет: пару месяцев не поухаживай за собой и станешь настоящим "северным" человеком) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит» фотографии
Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит» фотографии
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