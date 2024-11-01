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«Любовь Советского Союза», третьи «Приключения Паддингтона», новая «Эммануэль» и еще 15 фильмов ноября

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1 ноября 2024
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Любовь Советского Союза», третьи «Приключения Паддингтона», новая «Эммануэль» и еще 15 фильмов ноября
фото: кадр из фильма «Эммануэль»

В конце осени зрители смогут посмотреть на большом экране третью часть «Приключений Паддингтона», вторую экранизацию небезызвестного романа Эммануэль Арсан, хоррор с Хью Грантом, байопики с Кейт Уинслет и Анджелиной Джоли, фантастику с Энтони Маки и Мореной Баккарин, свежие работы Эдварда Бергера и Пабло Ларраина, якутское кино и новые фильмы с Романом Мадяновым, Майклом Китоном, Дамианом Льюисом, Келли Макдональд и Рэйфом Файнсом.



«В баню!»

«В баню!»

Михаил Тройник, Юля Александрова, Федор Лавров и Юрий Ицков в семейной комедии про прораба Ивана Плотникова, чья жизнь давно летит под откос из-за его привычки все терпеть. Но попав на чемпионат России по бане, он понимает, что это не проклятье, а редкий талант. Теперь ему предстоит раскрыть свою суперспособность, чтобы наконец-то поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за солидный денежный приз, который ему так необходим.

Выход в прокат: 7 ноября

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
«Каникулы»

«Каникулы». Трейлер №2

Победитель фестиваля «Маяк», дебют Анны Кузнецовой — ученицы Бориса Хлебникова в МШК. По сюжету молодая учительница Таня и завуч школы Мария Генриховна везут школьный театральный кружок на детский фестиваль в Сочи. Но их постановка – неформат, и организаторы конкурса требуют изменить название спектакля, афишу и, желательно, мировоззрение. Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы. Главные роли сыграли Дарья Савельева и Полина Кутепова, уточняет Екатерина Визгалова.

Выход в прокат: 7 ноября

Читать рецензию «Каникулы»: Самшит случается
«Любовь Советского Союза»

«Любовь Советского Союза»

Режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев расскажут историю новых Адама и Евы, молодых, которым принадлежит мир. Они молоды и не застали разрушений революции и гражданской войны, они мечтают построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям. Герои встречаются, а потом происходит катастрофа – война. Мир рушится. Но остается надежда. Автор сценария – Сергей Снежкин. В ролях Кирилл Кузнецов, Ангелина Стречина, Роман Васильев, Ангелина Поплавская, Алена Бабенко, Игорь Петренко, Роман Мадянов и Софья Эрнст.

Выход в прокат: 7 ноября

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
«Отец года» / Goodrich

«Отец года». Трейлер на английском языке

Майкл Китон, Мила Кунис, Энди Макдауэлл, Кармен Эджого и Кевин Поллак в трагикомедии про преуспевающего арт-дилера и счастливого мужа молодой жены Энди, который неожиданно узнает, что ближайшие три месяца он проведет в компании двух маленьких детей. Можно было бы спихнуть воспитание близнецов на старшую дочь и увлечься бизнесом, но она тоже беременна. Поняв, что он окружен, Энди берет власть в свои руки — детей ждет здоровое питание, жесткая дисциплина и домашние задания. В свое время Китон уже играл счастливого папашу в «Мистере Мамочке», так что для него это возвращение к корням, как и недавно вышедший сиквел «Битлджюса».

Выход в прокат: 7 ноября

Читать рецензию Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — готический капустник Тима Бертона
«Хищные земли» / Elevation

«Хищные земли». Трейлер №2

Остросюжетный фантастический боевик с Энтони Маки, Мореной Баккарин и Мэдди Хассон повествует о мире, который стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

Выход в прокат: 7 ноября

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года
«Вампиры легкого поведения» / The Radleys

«Вампиры лёгкого поведения». Трейлер №2

Дамиан Льюис и Келли Макдональд в фэнтези-комедии Эроса Лина, основанной на романе Мэтта Хейга «Семья Рэдли». Это история Хелен, Питера и их детей-подростков Клары и Роана, живущих тихой жизнью идеальной счастливой семьи. Но однажды Клара, защищаясь, высасывает всю кровь напавшего на нее одноклассника. Находясь в шоке от произошедшего, Клара и Роуан узнают секрет, который родители скрывали долгие годы. Их семья – вампиры, но уже много лет им удается воздерживаться от употребления крови. На помощь в сложившейся ситуации вызывают дядю, о котором дети также ничего не знали. Брат-близнец их отца далек от трезвенничества и рад поделиться своей жизненной философией. Дети принимают разные стороны двух противоборствующих лагерей.

Выход в прокат: 14 ноября

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
«Еретик» / Heretic

«Еретик». Трейлер №2 на английском языке

Скотт Бек и Брайан Вудс сняли хоррор-триллер с Хью Грантом, Софи Тэтчер и Хлоей Ист про церковную миссию, которая приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Мировая премьера картины состоялась на международном фестивале в Торонто.

Выход в прокат: 14 ноября

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года
«Великая» / Lee

«Ли». Трейлер №2 на английском языке

Кейт Уинслет воплотила образ фотомодели Ли Миллер, ставшей известной корреспонденткой журнала Vogue во время Второй мировой войны. В экранизации романа Энтони Пенроуза «Жизнь Ли Миллер» также сыграли Джош О'Коннор, Александр Скарсгорд, Энди Сэмберг, Андреа Райзборо, Марион Котийяр и Ноэми Мерлан. Участник фестиваля в Торонто.

Выход в прокат: 21 ноября


«Воплощение»

«Воплощение»

По сюжету драмы Михаила Шевчука на пороге молодой учительницы Ани, живущей в небольшом приморском городке, однажды появляется Странник, который называет себя ее мужем Артемом, пропавшим без вести. Девушка действительно давно ждет супруга, обивая пороги военкомата, но поверить Страннику не может. Только откуда этот человек знает все сокровенные вещи, мечты, желания и их тайны – все то, что знал только Артем? В главных ролях — Анастасия Шевчук, Илья Черныш и Ольга Кабо. Участник международного фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Выход в прокат: 21 ноября


«Втроем»

«Втроём»

Ирина Старшенбаум в романтической комедии о чиновнице Министерства культуры Даше, которая, устав от работы и быта уезжает в командировку в глубинку Пермского края. Ее внезапным попутчиком становится молодой бармен Слава. Чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городкам и деревенькам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета большого города.

Выход в прокат: 21 ноября

Читать Такие дела: безумцы, экологи и зверушки-мстители на фестивале «Короче»-2024
«Конклав» / Conclave

«Конклав»

Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто и Мераб Нинидзе в остросюжетной экранизации одноименного бестселлера Роберта Харриса, поставленной Эдвардом Бергером. По сюжету после смерти Папы кардиналу Томасу Лоуренсу поручено руководить конклавом — выбором нового главы католической церкви. Духовные лидеры со всего мира прибывают в Ватикан, чтобы исполнить свой важнейший долг. Вскоре Лоуренс понимает, что готовится заговор, который может поколебать основы Церкви.

Выход в прокат: 21 ноября

Читать «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года
«Моя девочка»

«Моя девочка»

Главный герой фильма Сергея Потапова — живущий в тайге охотник Егор (Гаврил Попов). Когда его дочь, переехавшая в город, погибает, выпав из окна, Егор отправляется на поиски тех, кто убил девушку. В бетонных джунглях у героя завязываются отношения с Кирой, работающей официанткой ровесницей дочери. Кира, в свою очередь, чувствует, что после знакомства с Егором в ее жизнь начинают вторгаться некие мистические силы. По словам Сергея Оболонкова, «Моя девочка» — довольно мематичное кино. Здесь, в частности, есть танец героев в ярких костюмах из спандекса, плашки с сюрреалистичными картинками и психоделическими стихами, а также мелькающее в переписке слово «чукурушка» (предлагаемый перевод — «мимимишка»). Картина участвовала в программе фестиваля «Окно в Европу».

Выход в прокат: 21 ноября

Читать Окно в Европу-2024: Ты моя ласточка, ты моя чукурушка
«УничтоЖанна»

«УничтоЖанна». Трейлер №2

Юлия Егерева, Павел Прилучный, Игорь Ознобихин, Роман Попов, Софья Каштанова, Наталья Бочкарева и Станислав Бондаренко в супергеройской комедии Максима Кудымова про домохозяйку со сверхспособностями Жанну, которая с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Все меняется, когда российские спецслужбы выходят на нее и вербуют в тайные агенты. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в серию нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника номер один — Дорада Сибасова, Жанна начинает действовать, применяя свои уникальные способности. Но выясняется, что у Дорада на нее свои планы.

Выход в прокат: 21 ноября


«Мария» / Maria

«Мария». Трейлер на английском языке

Анджелина Джоли в биографической драме Пабло Ларраина предстанет в образе Марии Каллас. События картины, основанной на сценарии Стивена Найта, разворачиваются в сентябре 1977 года. Всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живет в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает ее таблетки, забирает ее из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом. В фильме, впервые показанном на Венецианском кинофестивале, также заняты Валерия Голино, Пьерфранческо Фавино, Коди Смит-Макфи и Альба Рорвахер.

Выход в прокат: 28 ноября


«Один день в Стамбуле»

«Один день в Стамбуле». Трейлер №2

Грустная лирическая комедия от «Квартета И». Четверо друзей (Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов) приезжают в Стамбул, чтобы повидаться со своим другом Вадимом, но узнают печальную новость: их друг скоропостижно умер. Таким образом один день в Стамбуле превращается в вечер памяти Вадима. Герои вспоминают смешные случаи из жизни, делятся воспоминаниями и грустят о неизбежном.

Выход в прокат: 28 ноября


«Приключения Паддингтона 3» / Paddington in Peru

«Приключения Паддингтона 3» Трейлер №2

В продолжении популярного семейного фэнтези полюбившийся герой вместе с семейством Браунов отправляется на родину медвежонка – в дремучее Перу. Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии. В триквеле сыграли Хью Бонневиль, Эмили Мортимер, Имелда Стонтон, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Джим Бродбент и Джули Уолтерс.

Выход в прокат: 28 ноября

Читать рецензию «Приключения Паддингтона 2»: Не тюрьма, а малина
«Сиджинн. Книга крови» / Sijjin

«Сиджинн. Книга крови»

По сюжету мистического хоррора красавица Ирма давно влюблена в двоюродного брата Галана, который, хотя и крутит с ней роман, все же уже несколько лет женат и имеет дочь. Во время очередной ссоры с возлюбленным у Ирмы случается выкидыш, и рассерженная девушка решается на страшную месть. Она идет к колдуну и по украденным из дома Галана волосам и крови наводит на его жену смертельную порчу — в течение пяти ночей женщина и все ее кровные родственники умрут. Ремейк турецкой ленты Альпера Местчи «Сиджин», вышедшей десять лет назад.

Выход в прокат: 28 ноября

Читать Турецкий макабр: «Дракула из Стамбула», иблисы и джинны
«Эммануэль» / Emmanuelle

«Эммануэль»

Ноэми Мерлан, Уилл Шарп, Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр и Энтони Вонг Чау-Санг в новой киноадаптации одноименного романа Эммануэль Арсан, осуществленной Одри Диван. Нам вновь поведают о женщине, исследующей границы собственных удовольствий и наслаждений. Она отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии Эммануэль открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая свое понимание близости и свободы. Превзойдет ли эта версия первую экранизацию с Сильвией Кристель, узнаем в конце осени.

Выход в прокат: 28 ноября


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Макс Милиан
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