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«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

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12 ноября 2024
Сегодня Народной артистке СССР Людмиле Марковне Гурченко исполнилось бы 89 лет. Родилась Людмила Марковна 12 ноября 1935 года в Харькове. Во время войны город оккупировали фашисты, перед которыми ей приходилось выступать, чтобы получить хоть какие-то продукты.

«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

В 1953 году Людмила поступила во ВГИК, где училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В кино Гурченко дебютировала в фильме Яна Фрида «Дорога правды». Затем последовала «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, которую посмотрело более 45,6 миллиона человек, и провинциальная девочка из Харькова стала звездой всесоюзного масштаба.

«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

За годы актёрской карьеры Гурченко сыграла более сотни ролей, самые известные из которых — Таня Федосова в «Девушке с гитарой», Анна Смирнова в «Старых стенах», мадам Клара Бокардон в «Соломенной шляпке», Нина Николаевна в военной драме «Двадцать дней без войны», Тамара Васильевна в картине «Пять вечеров», Рита в «Любимой женщине механика Гаврилова», официантка Вера в «Вокзале для двоих», разлучница Раиса Захаровна в ленте «Любовь и голуби», Людмила Пашкова в «Моей морячке», Елизавета в «Старых клячах» и многие другие. Помимо всего прочего, Людмила Марковна играла в театре, выступала на эстраде и написала 3 книги. Кино-Театр.Ру вспоминает самые хлёсткие высказывания Людмилы Марковны о таланте, работе и мужчинах.

«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

* Если тебе льстят, готовься к удару.

* Самая лучшая жизнь — это когда живёшь и надеешься.

* Слово «счастье» похоже на «сейчас», а потому оно не может быть чем-то постоянным.

* Что-то я не встречала актёров с легким характером, если, конечно, профессия владеет ими полностью.

* Прошлое, как бы оно ни отдалялось, живёт внутри.

«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

* В искусстве отстанешь - не догонишь. Просто сходишь с круга. Стать чемпионом через десяток с лишним лет ни одному спортсмену не удавалось.

* Я обожаю операторов. Это мужская работа. Это не актёр, который ходит с зеркальцем в кармане. Я вообще не понимаю, как можно в актера влюбиться.

* Любовь у меня всегда была одна — большая, искренняя, чувственная, преданная. Только объекты менялись.

* Возраст – это когда один за другим уходят твои друзья, коллеги.

* Лишь тех, кто изменял мужчинам внаглую, лишь тех мужчины носят на руках.

«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

* Считаю, что учить других можно не нотациями, а только собственным примером.

* Хочешь выжить — умей терпеть.

* Очень трудно любить человека, который делает что-то лучше тебя.

* Надо быть талантливым, умным и, главное, материально независимым, чтобы спокойно заниматься тем, чем хочешь.

* Аплодисменты дают тебе крылья. Аплодисменты жидкие их убирают. Когда слышишь стук собственных каблуков – провал. Если я стучу и не слышу ничего – это прекрасно.

«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

* Москва принимает понаехавших, делая очень точный отбор. Она оставляет талантливых.

* Талант должен рождаться с локтями. А у меня их нет.

* У меня только в 30 лет квартира появилась. И не от государства, а от развода.

* Любовь — возбудитель жизни, очень сильный. Но когда я смотрю — едет машина с шариками — мне их заранее жалко. Я уже вижу развод, коляску, детей орущих, кто встанет, кто не встанет к ребёнку... Я пессимист.

* Женский организм – это вам не гармонь: потолстею – похудею, потолстею – похудею… Надо держать себя в руках.

«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

* Самоирония — хорошая броня.

* Самое страшное для человека — быть смешным. Не уметь взглянуть на себя со стороны.

* Если мой любимый человек мне изменяет, значит считает меня ничтожеством. А если я ничтожество, значит, и он тоже ничтожество, потому что меня выбрал!.. В таких случаях я просто уходила... Навсегда...

* Пожалуйста, верьте в себя, любите, ничего не бойтесь, будьте свободными, рискуйте. Понимаете, жизнь такая штука, что вроде бы ты вот молодой, молодой, молодой, а потом бац — и конец. Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал потому что боялся, стеснялся, струсил. Не надо ничего бояться. Рискуйте. Пусть даже вы ошибётесь. Это жизнь. И главное, конечно, любите друг друга. Всегда, каждую минуту.

Анна Полибенцева
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 7
Виктория Антоновна (Львов)   18.11.2015 - 12:40
Целая эпоха в кино-это Гурченко.Харьковчанка,очень искрометная,талантливая женщина.Много можно было бы написать,фильмы в которых она снималась остались с нами,концерты в которых она участвовала тоже с... читать далее>>
№ 6
5Ларочка (Хакасия)   17.11.2015 - 19:13
Людмила Гурченко особенная,простая и великая одновременно!Еще не одно поколение будет смотреть ее фильмы получая истинное наслаждение!Хочется встать и аплодировать ее таланту стоя! читать далее>>
№ 5
Это именно так (Всеволожск)   17.11.2015 - 10:20
Да что ж так мало комментариев о такой талантливой актрисе и великолепной женщине. Это актриса со знаком качества, высшей пробы, отважная, смелая , терпеливая, мужественная, пластичная, с чувством юмора,... читать далее>>
№ 4
Най Турс (Москва)   16.11.2015 - 14:30
Талантливая актриса , только с " пластикой " переборщила. читать далее>>
№ 3
юлана (киев)   15.11.2015 - 17:01
Обожаю восхищаюсь Вами Людмила Марковна! Вы лучшая были будите и остаетесь! Светлая и вечная память читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко фотографии
«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко фотографии
«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко фотографии
«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко фотографии
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