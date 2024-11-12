«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко

Сегодня Народной артистке СССР Людмиле Марковне Гурченко
исполнилось бы 89 лет. Родилась Людмила Марковна 12 ноября 1935 года в Харькове. Во время войны город оккупировали фашисты, перед которыми ей приходилось выступать, чтобы получить хоть какие-то продукты.
В 1953 году Людмила поступила во ВГИК, где училась у Сергея Герасимова
и Тамары Макаровой
. В кино Гурченко дебютировала в фильме Яна Фрида «Дорога правды»
. Затем последовала «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова
, которую посмотрело более 45,6 миллиона человек, и провинциальная девочка из Харькова стала звездой всесоюзного масштаба.
За годы актёрской карьеры Гурченко сыграла более сотни ролей, самые известные из которых — Таня Федосова в «Девушке с гитарой»
, Анна Смирнова в «Старых стенах»
, мадам Клара Бокардон в «Соломенной шляпке»
, Нина Николаевна в военной драме «Двадцать дней без войны»
, Тамара Васильевна в картине «Пять вечеров»
, Рита в «Любимой женщине механика Гаврилова»
, официантка Вера в «Вокзале для двоих»
, разлучница Раиса Захаровна в ленте «Любовь и голуби»
, Людмила Пашкова в «Моей морячке»
, Елизавета в «Старых клячах»
и многие другие. Помимо всего прочего, Людмила Марковна играла в театре, выступала на эстраде и написала 3 книги. Кино-Театр.Ру
вспоминает самые хлёсткие высказывания Людмилы Марковны о таланте, работе и мужчинах.
* Если тебе льстят, готовься к удару.
* Самая лучшая жизнь — это когда живёшь и надеешься.
* Слово «счастье» похоже на «сейчас», а потому оно не может быть чем-то постоянным.
* Что-то я не встречала актёров с легким характером, если, конечно, профессия владеет ими полностью.
* Прошлое, как бы оно ни отдалялось, живёт внутри.
* В искусстве отстанешь - не догонишь. Просто сходишь с круга. Стать чемпионом через десяток с лишним лет ни одному спортсмену не удавалось.
* Я обожаю операторов. Это мужская работа. Это не актёр, который ходит с зеркальцем в кармане. Я вообще не понимаю, как можно в актера влюбиться.
* Любовь у меня всегда была одна — большая, искренняя, чувственная, преданная. Только объекты менялись.
* Возраст – это когда один за другим уходят твои друзья, коллеги.
* Лишь тех, кто изменял мужчинам внаглую, лишь тех мужчины носят на руках.
* Считаю, что учить других можно не нотациями, а только собственным примером.
* Хочешь выжить — умей терпеть.
* Очень трудно любить человека, который делает что-то лучше тебя.
* Надо быть талантливым, умным и, главное, материально независимым, чтобы спокойно заниматься тем, чем хочешь.
* Аплодисменты дают тебе крылья. Аплодисменты жидкие их убирают. Когда слышишь стук собственных каблуков – провал. Если я стучу и не слышу ничего – это прекрасно.
* Москва принимает понаехавших, делая очень точный отбор. Она оставляет талантливых.
* Талант должен рождаться с локтями. А у меня их нет.
* У меня только в 30 лет квартира появилась. И не от государства, а от развода.
* Любовь — возбудитель жизни, очень сильный. Но когда я смотрю — едет машина с шариками — мне их заранее жалко. Я уже вижу развод, коляску, детей орущих, кто встанет, кто не встанет к ребёнку... Я пессимист.
* Женский организм – это вам не гармонь: потолстею – похудею, потолстею – похудею… Надо держать себя в руках.
* Самоирония — хорошая броня.
* Самое страшное для человека — быть смешным. Не уметь взглянуть на себя со стороны.
* Если мой любимый человек мне изменяет, значит считает меня ничтожеством. А если я ничтожество, значит, и он тоже ничтожество, потому что меня выбрал!.. В таких случаях я просто уходила... Навсегда...
* Пожалуйста, верьте в себя, любите, ничего не бойтесь, будьте свободными, рискуйте. Понимаете, жизнь такая штука, что вроде бы ты вот молодой, молодой, молодой, а потом бац — и конец. Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал потому что боялся, стеснялся, струсил. Не надо ничего бояться. Рискуйте. Пусть даже вы ошибётесь. Это жизнь. И главное, конечно, любите друг друга. Всегда, каждую минуту.
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