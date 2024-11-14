Кровь не водица: вампирские семьи — какие они бывают

В российском прокате объявились «Вампиры легкого поведения» — история семьи вурдалаков, которые предпочитают безвредную для людей диету и скрывают от детей родовую особенность. Возвышенный обман работает до той поры, пока их дочь не отведает крови: тут открывается, что быть вампиром для подростка — очень даже клево. Тогда отец семейства обращается за помощью к нерадивому братцу, который упивается преференциями вечной жизни (героев-антиподов играет Дамиан Льюис). Подробности читайте в нашей рецензии, а тут мы решили вспомнить другие ячейки общества — большие и малые, — где вампиризм становится важной метафорой будничных или экзистенциальных проблем, с которыми сталкиваются все люди и фамилии.
Вампирша Клара (Джемма Артертон
) с дочерью Элеонорой (Сирша Ронан
) изображают сестер и прячутся от прошлого в маленьком английском городке. Живут они в знавшем лучшие времена отеле «Византия», который превращают в подобие борделя. Точнее, секс-услугами с фатальным окончанием промышляет только Клара, ступившая на эту дорожку 200 лет назад, а Элеонора предпочитает избавлять от мук больных и пожилых, а также не хочет жить в конфликте с миром людей. Готический триллер Нила Джордана
(«Интервью с вампиром
») черпает энергию из мировоззренческого конфликта матери и дочери, которые застали общество на разных ступенях эволюции. Первая вынуждена всю жизнь бороться с патриархально-буржуазным обществом (в том числе кровопийц), у второй — уже как будто бы нет такой необходимости, а главное — потребности. Однако, в отличие от гибких нравов общества, бессмертных существ новым трюкам научить куда сложнее.
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Рецензия на «Византию»
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Адам (Том Хиддлстон
) и Ева (Тильда Суинтон
) — супруги-вампиры, которые нередко проводят время порознь. Он затворничает в Детройте, сочиняя андеграундный рок в стиле 1960-х, она — путешествует в Танжере, наслаждаясь поэзией и компанией Кристофера Марло (Джон Хёрт
). Почувствовав, что у возлюбленного депрессивный эпизод и может случиться непоправимое, Ева летит в Америку. Здесь они будут вместе ненавидеть прогресс и зомби — обывателей, которые не замечают, как всё катится в тартарары. Рокерский фак достопочтенной публике от Джима Джармуша
— некогда иконы нью-йоркского андерграунда, а теперь — живого классика, который хочет бунтовать как большой художник. Бессмертные возлюбленные — красивый образ, способный зацепить и юных зрителей, и даже вполне зрелых. Брюзжание в адрес современности — даже с учетом вампирской эстетики — куда менее обаятельное дополнение.
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Рецензия на «Выживут только любовники»
Обитатели старинного дома в Статен-Айленде — классический случай расширенной вампирской семьи: сожители, которых связывает многовековой совместный быт и накопившиеся за это время симпатии вперемешку с обидами. Состав разношерстный: древний воитель Нандор Безжалостный (Кайван Новак
), развратный аристократ Ласло Крейвенворт (Мэтт Берри
), его взбалмошная жена Надя (Натасия Деметриу
), энергетический вампир Колин Робинсон (Марк Прокш
) и, конечно, верный фамильяр-человек Гильермо (Харви Гильен
), мечтающий стать вампиром. Сериал Джемейна Клемента
, созданный во вселенной их с Тайкой Вайтити
«Реальных упырей
» (в оригинале названия одинаковые), не просто не посрамил честь оригинала, а где-то оказывался даже смешнее, душевнее и драматичнее. Во многом — благодаря неловкой химии между персонажами, динамике их отношений и комичному противопоставлению социальных масок реальным характерам, которые и обнажаются только в самом близком кругу. Скоро шоу закончится — и взбалмошных кровопийц, конечно, будет не хватать, как дальних родственников.
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Рецензия на фильм «Реальные упыри»
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Томас (Оуэн Кэмпбелл
) болен загадочной хворью, лекарством от которой служит только человеческая кровь. Он не выходит на улицу, солнечный свет для него смертелен — и старшие брат с сестрой (Патрик Фьюджит
и Ингрид Шрэм
) целиком посвящают себя поддержанию жизни в младшем. Мрачный дебют Джонатана Куартаса
, собравший урожай фестивальных наград (в числе прочего — две главные на хоррорфесте в Ситжесе). Хотя Томас ни разу не обнажает клыков, сюжет отбрасывает глубокую мистическую тень: опустошающий кровный долг рифмуется с вампиризмом, который нередко в массовой культуре воплощает страх перед различными болезнями — от каталепсии до ВИЧ. Жизнь — не подарок, а вечная — тем более.
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Подкаст о современной мутации хоррора
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В тихом Смоленске тоже обитает целый вампирский клан — под предводительством деда Славы (Юрий Стоянов
), который застал еще времена царей и богатырей. В силу широкой славянской души, неравнодушной к чужому несчастью и тем более смерти, он успел наобращать целое «семейство». Все, в основном, бюджетники: от врача Жана (Артем Ткаченко
) и сотрудницы полиции Анны (Екатерина Кузнецова
/Анастасия Стежко
) до живущей в фамильном особняке театральной преподавательницы Ольги (Ольга Медынич
). Их рутину и кровь разгоняет новенький — начинающий влогер Женек (Глеб Калюжный
), который оказывается на месте преступления, чьи следы могут привести к шифрующимся вурдалакам. Несмотря на остросюжетную сквозную линию, главный козырь сериала — в запутанных семейных отношениях, где конфликты поколений охватывают несколько веков, а природные язвительность и вампирская холодность не мешают искренним и даже теплым чувствам.
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Жидкая диета против пищеблока: вурдалаки в российском кино
250-летний Аугусто Пиночет (Хайме Вадель
), бывший диктатор и действующий вампир, имитировавший смерть, чтобы покинуть Чили с награбленным за годы правления, всё-таки собирается на вечный покой. Правда, есть бюрократическая проблемка: как поделить наследство между супругой Лусией (Глория Мюнхмайер
) и пятерней детей-приживал? Ради критической фантазии на тему национального деспота чилийский режиссер Пабло Ларраин
в союзники призывает кинопоэтику 1920-х
, образы Дрейера
с Мурнау
и магический реализм, но не менее важную роль играют дрязги внутри семьи Пиночета. Ложь государственного масштаба находит отражение в маленьком повседневном вранье (или вырастает из нее?), а взаимная антипатия всех представителей фамилии уравновешивается тотальной зависимостью — от родительских денег или взаимного одобрения.
«Вампиры лёгкого поведения». Трейлер №2
«Вампиры легкого поведения» в кинотеатрах с 14 ноября
.
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