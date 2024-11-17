От рождественского чуда до чиллийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

На Disney+ появилась «Почти рождественская история» — лаконичный кукольный мультфильм Дэвида Лоури, который одним известен как независимый постановщик («В бегах»), другим — как сказочник на контракте «мышиной» студии («Пит и его дракон», «Питер Пэн и Венди»), а третьим — как остроумный режиссер анимации («Святой Ник»). Мы решили воспользоваться моментом и вспомнить еще несколько кукольных мультфильмов небольшого хронометража, которые выпустили в 2020-х. Ведь покадровая анимация, несмотря на более чем столетнюю историю, живее всех живых!
Археологические раскопки в Чили приводят к неожиданной находке — кукольной анимации 1901 года (первой в мире!), где запечатлен некий мистический ритуал. Девушка выкапывает тела политиков Диего Порталеса
и Хайме Гусмана
, чтобы избавить страну от (грядущего) авторитарного и олигархического гнета. Остроумный макабр о работе с исторической памятью сочинили Хоакин Косинья
и Кристобаль Леон
— авторы прославленного «Дома волка
», выполненного в похожей технике. В «Костях» еще больше мистики и подразумеваемой жути (всё же в главной роли якобы настоящие останки), но в то же время это остроумный манифест, вдохновленный протестами
2019 года. В Венеции фильм удостоился приза секции «Горизонты», а спродюсировал сеанс политического экзорцизма Ари Астер
(режиссер «Реинкарнации
» посмотрел «Дом волка» трижды
за четыре дня).
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«Граф» — чиллийская макабрическая история о вампире Пиночете
Выгоревшая жительница мегаполиса Хару отправляется на тропический остров, где расположен санаторий для покемонов. Там она научится не только ухаживать за карманными монстрами, но и не загоняться по малейшему поводу. Оригинальный и терапевтичный мини-сериал dwarf studios
, зарекомендовавшей себя «Рилаккумой
», опенингом к «Выдающимся зверям
» и «Левшой
». Главный недостаток — малый хронометраж, который позволяет расслабиться только на час (впрочем, кукольная анимация — занятие трудоемкое).
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Даже Пикачу иногда грустят: обзор мультфильма «Консьерж покемонов»
Невозможные болезни (2023)
XVIII век, доктор Рабарбаро и его помощник Тоссе странствуют по Европе, предлагая странные лекарства от невероятных болезней. Один их пациент исчезает, стоит ему чихнуть, другой — напоминает персонажей с полотен Джузеппе Арчимбольдо (весь состоит из овощей и фруктов). Остроумная фантазия на тему предубеждений, которые одолевали людей несколько веков назад, когда дело касалось болезней, докторов и врачебных процедур. Режиссерский дуэт Стефано
и Элис Тамбеллини
, брат с сестрой, вдохновлялся иллюстрациями из библиотеки Музея истории здоровья и медицины в Лондоне, а дальше — следовал традициям карикатуристов в духе Льюиса Кэрролла
и Мервина Пика
.
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Гид по Большому фестивалю мультфильмов-2024
Австро-Венгрия накануне Первой мировой. Аристократ Андраш, его дочь Жофия и их многокомнатное жилище оказываются не готовы к визиту брата Золтана, явившегося с семьей из 12 человек. Сербская постановщица и художница Леа Видакович
создала жутковатую трагикомедию непредвиденного уплотнения на фоне грядущей катастрофы, в которой отзываются абсурдизм Яна Шванкмайера
и безжалостность Веры Хитиловой
(особенно застолья из «Маргариток
»).
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Подкаст о «Маргаритках» и Вере Хитиловой
Почти рождественская история (2024)
Совенок Мун (Кэри Кристофер
) оказывается посреди Нью-Йорка в украшенной к Рождеству елке возле катка Рокфеллер-центра. Вернуться домой ему помогут стесняющаяся ножного протеза девочка Луна (Эстелла Мадригал
), три нахрапистых голубя, неприкаянный фолк-певец (Джон Си Райли
) и шепетильный пес (инди-режиссер Алекс Росс Перри
). Святочную открытку, вдохновленную реальным случаем
четырехлетней давности, спродюсировал Альфонсо Куарон
, доверивший её реализацию Дэвиду Лоури («История призрака
», «Легенда о Зеленом рыцаре
»). Давний фанат анимации и картона
(!), режиссер в итоге обратился к 3D-графике (игровая версия оказалась дорогой, кукольная — долгой), и скрупулезная работа художников делает честь проекту: кажется, что все персонажи и сам Нью-Йорк сделаны из подручных средств, которыми действительно полнится мегаполис.
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«Легенда о Зеленом рыцаре» — вакцина от ложного героизма
В честь десятилетия культового
сериала Патрика МакХэйла
, который работал на «Флэпджеке
» и «Времени приключений
», а также помогал Гильермо дель Торо
с макабрическим «Пиноккио
», студия Aardman выпустила двухминутный кукольный оммаж. Короткая беседа братьев Вирта и Грега (Элайджа Вуд
и Колин Дин
) в братьегримовски мрачном лесу оживляет знакомые образы: от восточной сиалии
Беатрис до Зверя, лягушек и тыквенного народа. Всё это, разумеется, под переливы американы.
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Мрачнее дуче: рецензия на «Пиноккио Гильермо дель Торо»
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