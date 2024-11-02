Смотреть онлайн: «Дайте шоу», «Плевако» и «Дети перемен»

Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру
«Дайте шоу» (1 сезон)
Премьера: 1 ноября
Платформа: KION, Иви
«Дайте шоу»
Темная сторона эстрады — «скандалы, интриги, расследования» — стала основой для самого злободневного сериала ноября. Популярный певец Кирилл Артемьев (Милош Бикович
) известен своим крайне вызывающим поведением, но теперь его приключения становится достоянием не только таблоидов. Звезда обвинена в изнасиловании старлетки Веры (Анастасия Красовская
) и теперь должна как-то оправдаться перед законом и слушателями. Спасаться от тюрьмы и «культуры отмены» Кириллу приходится по законам шоу-бизнеса — через ток-шоу «Правда» (очевидная аллюзия на «Пусть говорят»), где истину пытаются отыскать путем истерических перепалок и иногда рукоприкладства.
Оригинальный сериал онлайн-кинотеатра Иви, написанный Дмитрием Литвиненко
и Юлией Савенковой
, громко выстрелил на фестивале «Пилот» и наконец-то выходит в большой онлайн-прокат. Причем еще и в онлайн-кинотеатре KION — так уж сложилось, что на сервисе постепенно собирается коллекция остросоциальных драм. «Дайте шоу» очень уместно смотрится в библиотеке с «Обоюдным согласием
», так как исследует суть ту же проблему насилия. Просто под другим углом: главный аттракцион человеческих пороков пройдет под софитами, которые привлекают к себе не только одиозного певца, но и других звездочек. Так что кроме Биковича на огонек забегут Никита Джигурда
, Николай Басков
и Дима Билан
— все, прямо как в настоящем телевизоре, который типичные зрители стриминговых сервисов уже много лет демонстративно не смотрят.
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«Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок». Актер Олег Савостюк — о сериале «Дайте шоу»
«Молот ведьм» (1 сезон)
Премьера: 2 ноября
Платформа: Okko, START
«Молот ведьм»
Действие «Молота ведьм», сериала на стыке околонаучной фантастики и фолк-фэнтези, разворачивается в Калязине — оказывается, там прячут от глаз обывателей сверхсекретный институт по изучению сказочной паранормальщины. Из-под наблюдения ученых сбегает могущественная ведьма с амбициозным планом сделать сказку былью: превратить всех жителей города в русалок, домовых и прочую нечисть. Спасать административный центр берутся современный богатыри: Илья Муромцев (Антон Батырев
), Никита Добрынин (Матвей Зубалевич
) и Алеша Попов (Вадим Соснин
). При содействии МЧС, РПЦ и других хорошо знакомых российскому зрителю аббревиатур.
Автором сценария «Молота ведьм» числится писатель-фантаст Олег Дивов
, автор романа «Ночной смотрящий» и цикла «Профессия: Инквизитор». Режиссером выступил Евгений Бедарев
, известный по комедии «Тариф новогодний
» и алтайскому фэнтези «Пока цветет папоротник
».
«День Шакала» / The Day of the Jackal (1 сезон)
Премьера: 7 ноября
Платформа: Peacock
«День Шакала». Тизер-трейлер на английском языке
Третья экранизация классического шпионского триллера, написанного Фредериком Форсайтом
— еще одним английским писателем (наравне с Яном Флемингом
и Джоном ле Карре
), имеющим опыт работы в национальных спецслужбах. В основе оригинальной книги лежала вполне реальная попытка покушения на президента Франции Шарля де Голля. Застрелить главу государства должен был англичанин с позывным Шакал — гениальный наемный убийца, умудряющийся постоянно уходить от преследования полиции и разведок.
Книга Форсайта тем ценна, что легко поддается интерпретациям и обновлению в угоду геополитической обстановке (что довольно жутко — нередко становится источником вдохновения для реальных радикалов). В первой экранизации
герой Эдварда Фокса
действовал точно как в первоисточнике. В версии 1997 года
, когда роль Шакала примерил на себя Брюс Уиллис
, целью покушения стала жена президента США. В грядущем сериале Шакал перевоплотился в Эдди Редмейна
, по следам которого идет амбициозная агент Бьянка (Лашана Линч
). Создателем нового прочтения «Дня Шакала» выступил Ронан Беннетт — автор сценария к неспешным криминальным триллерам «Джонни Д.
» и «Главарь
».
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Самые интригующие сериалы осени
«Плевако» (1 сезон)
Премьера: 7 ноября
Платформа: PREMIER
«Плевако»
Судебный процедурал в декорациях Российской империи вольно, но занимательно рассказывает историю гениального «златоуста русской адвокатуры» Федора Никифоровича Плевако. В сериале Анны Матисон
, правда, действует не реальная личность, а некий собирательный образ в исполнении Сергея Безрукова
(этому Плевако на всякий случай даже сменили имя и отчество). Основой сюжета послужили реальные судебные тяжбы, отредактированные в угоду усиления эффекта. В этом плане «Плевако» очень похож на «Шерлока Холмса
» Гая Ричи
— текст (в данном случае — речей адвоката) является лишь поводом рассказать яркую историю из параллельной реальности, где все чуточку остросюжетнее.
На своем пути кинематографическому Плевако придется столкнуться с реальными персонажами вроде Соньки Золотой Ручки (Лукерья Ильяшенко
) и опального мецената Саввы Мамонтова (Виталий Коваленко
), подраться на тайных кулачных боях где-то в клоаке хитровских дворов... И не забыть героически отбить своего подзащитного от всех, кто уже навесил на него клеймо преступника. Проект был благосклонно воспринят критиками на фестивале «Пилот» — такое смешение стилей и жанров в отдельно взятом сериале не каждый день увидишь.
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Суд да дело. Рецензия на сериал «Плевако»
«Аркейн» / Arcane (2 сезон)
Премьера: 9 ноября
Платформа: Netflix
«Аркейн». 2 сезон. Трейлер №3 на английском языке
Мультсериал французской студии Fortiche был создан как дополнение к популярной онлайн-игре League of Legends, но (что для таких проектов-помотивчиков нехарактерно) получил огромную популярность далеко за пределами геймерского сообщества. Стимпанк-приключение, развернувшееся на фоне противостояния двух городов — пролетарского Зауна и мегаполиса Пилтовер — продолжит сюжетную линию сестер Вай и Джинкс (их озвучивает Элла Пернелл
), оказавшихся по разные стороны баррикад.
Первый сезон, вышедший еще в ноябре 2021 года, завоевал множество наград, в том числе две статуэтки «Эмми». Что удивительно, успех не вскружил голову ни аниматорам, ни стриминговому сервису Netflix, жадно хватающемуся за любой проект, который хоть чего-то стоит. Второй сезон будет для «Аркейн» последним — у Fortiche нашлись дела поважнее регулярного доения популярного бренда. Прямо сейчас студия работает над своим первым полнометражным мультфильмом «Пенелопа из Спарты», так что можно возрадоваться — один из главных анимационных хитов десятилетия намерен уйти на высокой ноте.
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10 лучших иностранных сериалов 2021 года
«Ничего не говори» / Say Nothing» (1 сезон)
Премьера: 14 ноября
Платформа: Disney+, Hulu
«Ничего не говори» — не просто сериал, а полноценное историко-документальное расследование, вдохновленное одноименной книгой Патрика Раддена Кифа. Основой для истории стали реальные события, происходившие в Северной Ирландии на протяжение двадцати лет. Начиная с конца шестидесятых в подконтрольной Лондону ирландской автономии бушевал политический кризис — общество оказалось расколото на сторонников и противников британской короны.
В сериале Джошуа Зитумера
конфликт персонифицирован: героями этой истории являются люди из совершенно разных социальных слоев, пытающиеся сохранить себя в трудный для страны период. Все они реальны, от простых домохозяек и политиков до боевиков Ирландской республиканской армии (ИРА). Каждому из них есть что рассказать о лихих десятилетиях, дать которым адекватную оценку не получается до сих пор.
«Землевладелец» / Landman (1 сезон)
Премьера: 17 ноября
Платформа: Paramount+
«Землевладелец». Трейлер на английском языке
Бывший актер, а ныне успешный сценарист Тейлор Шеридан
уже десять лет с похвальным упорством реабилитирует жанр криминальных драм. Начав свой путь со сценария для простого, но крайне удачного «Убийцы
» Дени Вильнева
, он запустил десяток разномастных проектов — консервативных, но неизменно качественных. И даже умудрился стать своеобразным культурным рупором республиканцев — конечно же, благодаря крайне популярному неовестерну «Йеллоустоун
».
«Землевладелец» — птица того же полета. Героями нового проекта Шеридана станут сотрудники нефтяной компании, добывающей полезные ископаемые в Западном Техасе. История грязного бизнеса рассказывается с разных точек зрения: слово возьмут как нефтяные магнаты, так и простые работяги, отправившиеся качать нефть в надежде все-таки достичь американской мечты. Параллельно в «Землевладельце» Шеридан намерен поднять несколько основополагающих для нефтепромысла вопросов, в том числе порассуждать о вреде бизнеса для экологии, его влиянии на мировую геополитику и социальное неравенство. Как вишенка на торте — харизматичный Билли Боб Торнтон
, которому предстоит стать условно главным героем истории.
«Дюна: Пророчество» / Dune: Prophecy (1 сезон)
Премьера: 18 ноября
Платформа: Max
«Дюна: Пророчество». Трейлер №3 на английском языке
Долгожданный и таинственный приквел «Дюны
» за авторством шоураннера Элисон Шапкер расскажет историю женского ордена Бене Гессерит — одной из ключевых сил в мире далекого будущего, во всех красках описанного фантастом Фрэнком Гербертом. События «Пророчества» развернутся за десять тысяч лет до фильмов Дени Вильнева (так что в этот раз обойдемся без Тимоти Шаламе
). Времена другие, суть та же — главным движителем сюжета останется противостояние домов Атрейдес и Харконнен, на фоне которого орден упорно пытается создать био-компьютер, способный предвидеть будущее.
В сериале во вселенной «Дюны» сыграют Эмили Уотсон
(«Чернобыль
»), Оливия Уильямс
и Марк Стронг
. Визуальный стиль сериала переехал из полнометражных фильмов практически без изменений, однако с «Пророчеством» нужно быть аккуратнее. Все же сам Вильнев, отныне ответственный за «Дюну», к сериалу никакого отношения не имеет. Да и основой для нового блокбастера HBO послужила книга не Фрэнка Герберта, а его сына Брайана — он продолжает дополнять золотоносную франшизу новыми книгами после смерти патриарха экологической фантастики.
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Все черви в гости будут к нам. Рецензия на вторую часть «Дюны»
«Жестокие игры» / Cruel Intentions (1 сезон)
Премьера: 21 ноября
Платформа: Prime Video
Все новое — хорошо забытое старое. В ноябре на стриминговом сервисе компании Amazon стартует сериал, основанный на «Жестоких играх
» — оскандалившейся мелодраме Роджера Камбла
, умудрившейся взбесить американскую прессу в 1999 году. Тем не менее, адаптация классического сюжета («Жестокие игры» — попытка осовременить роман Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи») запомнилась поколению миллениалов и собрала неплохую кассу, так что появление ремейка было делом времени.
В 2024 году сюжет не претерпел принципиальных изменений: сводные брат и сестра (Зак Берджесс
и Сара Кэтрин Хук
) пытаются взобраться на самую вершину иерархии пафосного колледжа в Вашингтоне. Все средства хороши, в том числе и самые грязные: юные интриганы решают соблазнить дочь вице-президента США, сохранив и приумножив свое влияние. Продюсером драмы о молодой и несносной богеме выступил Дес Моран, сценарист провалившегося перезапуска не слишком традиционного драмеди «Близкие друзья
». Одним из режиссеров на проект пригласили Адама Аркина
— настоящего мастодонта сериалостроения, работавшего над «Обмани меня
», «Наследниками
» и «Шугаром
».
«Уроки китайского» (1 сезон)
Премьера: 21 ноября
Платформа: Амедиатека
«Уроки китайского»
Первый оригинальный сериал Амедиатеки — онлайн-кинотеатра, который десятилетие строил свою философию вокруг трансляции топовых зарубежных проектов. После смерти матери Никита (Денис Никитин
) переезжает жить к отцу (Артем Ткаченко
) и автоматически становится объектом интереса преступной группировки: подросток — удобная мишень для злодеев, ведущих охоту за революционными медицинскими разработками родителя. Для защиты Никиты из Китая выписывают девушку Мэйлин (Александра Немчинова
) — знатока боевых искусств и просто красавицу, замаскированную под студентку по обмену.
Сюжет «Уроков китайского» очень напоминает аниме жанра «повседневность» — тут и приключения, и романтика, да и подростковый дух сериала очень похож на реверсивную версию «Али, иногда кокетничающей со мной по-русски
». Это не случайность: режиссер Иван Макаревич
признается, что черпал вдохновение из японской анимации. Отсюда и берет начало нарочитая несерьезность сюжета, в котором драма и комедия несут на себе печать жанра «young adult». Экзотично, но, может, именно этого российским сериалам и не хватало в последнее время?
«Агентство» / The Agency (1 сезон)
Премьера: 29 ноября
Платформа: Paramount+
Американская адаптация французского шпионского триллера «Бюро
» — о специальном отделе разведки, готовящем агентов для заброски на территорию потенциального противника. Сюжетно «Агентство» будет во всем повторять первоисточник, адаптируя его под массового зрителя. Например, главную роль в новой версии сыграет сам Майкл Фассбендер
, что, конечно же, добавляет сразу несколько очков интереса.
Герой Фассбендера, скрывающийся под прозвищем Марсианин, отозван с полевой работы в лондонский офис ЦРУ. Его долгосрочная миссия завершена, впереди ждет нормальная жизнь служащего «конторы». Но в столице Великобритании неожиданно появляется возлюбленная Марсианина из той, «ненастоящей» жизни. Поддерживать старые контакты строго запрещено, но оперативник решает рискнуть, и это ставит под угрозу не только его жизнь, но и будущее всего разведывательного управления. В сериале на стыке мелодрамы и триллера (еще и спродюсированного Джорджем Клуни
!) также сыграют Ричард Гир
, Джеффри Райт
и Кэтрин Уотерстон
. Каст более чем внушительный.
«Дети перемен» (1 сезон)
Премьера: ноябрь
Платформа: START, Wink
«Дети перемен». Тизер №2
Новая семейная драма на фоне лихих девяностых метит в продолжатели дела «Слова пацана
» и конкуренты «Лихих
» Юрия Быкова. Три брата — близкий к криминалу Петр (Слава Копейкин
), человек искусства Юра (Макар Хлебников
) и совсем еще маленький Руслан (Хетаг Хинчагов
) — пытаются выжить и сохранить свою семью в условиях тотального развала. За пределами их семейного круга кипит стереотипная жуть с братками, перестрелками и легкими деньгами — одним словом, свобода, которая желанна, но стоит очень дорого. Авторами «Детей перемен» выступают Сергей Тарамаев
и Любовь Львова
, совместившие в одном сериале сразу два своих удачных киноопыта: «Черную весну
» и «Фишера
». От одного новинке досталась подростковая категоричность, от другого — мрачный образ категорически непростой эпохи. Бандит в малиновом пиджаке — должно быть, самая брутальная роль Тимофея Трибунцева
со времен его бенефиса в «Капитане Волконогове
».
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Многогранники» (1 сезон) — 1 ноября, START
«Цитадель: Хани Банни» / Citadel: Honey Bunny (1 сезон) — 7 ноября, Prine Video
«Заговор сестер Гарви» / Bad Sisters (2 сезон) — 13 ноября, Apple TV+
«Кросс» / Cross (1 сезон) — 14 ноября, Prime Video
«Укрытие» / Silo (2 сезон) — 15 ноября, Apple TV+
«Внутренний Китайский квартал» / Interior Chinatown (1 сезон) — 19 ноября, Hulu
«Императрица» / The Empress (2 сезон) — 22 ноября, Netflix
«Сенна» / Senna (1 сезон) — 29 ноября, Netflix
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