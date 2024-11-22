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Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке

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22 ноября 2024
«Великая» (с) Кейт Уинслет уже в прокате: роль Ли Миллер, которая снимала военные преступления Второй мировой (и не только), способна заворожить не меньше, чем ужасы истории. Мы решили вспомнить еще несколько выдающихся ролей актрисы, которую и 30 лет спустя всё чаще вспоминают на борту «Титаника», как бы много и успешно она ни снималась.

Вечное сияние чистого разума (2004)


Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке

В тени «Титаника» (1997), конечно, фильмографию Уинслет стремились заполонить мелодраматические сюжеты — она даже снялась в ромкоме «Отпуск по обмену», — но если актриса и бралась за любовные истории, то за такие, где всё мозголомно сложно. Например, сыграла Клементину с разноцветными волосами в сновидческом сай-фае Мишеля Гондри по сценарию Чарли Кауфман (будущий режиссер «Думаю, как всё закончить» и автор «Муравечества»). Женщина-мечта, которая пытается забыть горе-возлюбленного (первая драматическая Джима Керри), а тот — наоборот, лишь один из ярких образов, который обеспечил фильму культовый статус. Уинслет даже номинировали на «Оскар», но статуэтки за такое, увы, не дают.

Читать Интервью с Мишелем Гондри о «Книге решений»

Дорога перемен (2008)

▶ Смотреть онлайн

Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке

Ретро-драма об одноэтажной американской мечте 1950-х снова свела Кейт и Лео — в роли супругов с двумя детьми, которые изо всех сил желают вырваться куда-то и чего-то добиться, а в итоге маятся в ловушке обыденности, истязая себя и друг друга. Режиссер Сэм Мендес мастерски дирижирует экранизацией Ричарда Йейтса, отдавая должное в том числе (кино)театральной классике, вроде «Кто боится Вирджинии Вульф?». Как и там, женская партия — ярче, отчаяннее, выразительнее: и трагичный финальный выход Уинслет оставляет неизгладимое впечатление.

Читать Игра с предчувствием беды: 15 фильмов о 1950-х

Чтец (2008)


Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке

Еще один фильм о 1950-х — теперь уже в декорациях Западной Германии, где завязывается роман между школьником Михаэлем Бергом (Давид Кросс) и неграмотной водительницей трамвая, которая сильно его старше. Вдобавок, как он узнает через восемь лет, Ханна Шмидт была надсмотрщицей в концлагере. Роль, которая принесла Уинслет первый (и пока единственный) «Оскар», нашла её почти случайно — уже начавшая съемки беременная Николь Кидман предпочла не рисковать здоровьем будущего ребенка. Англичанка же блестяще справилась с откровенно (sic!) непростым материалом, где сложные вопросы преступления и наказания, влечения и покаяния дополнительно запутаны ролью выросшего Берга (Рэйф Файнс).

Читать Обзор «Зоны интересов»

Мейр из Исттауна (2021)

▶ Смотреть онлайн

Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке

Начиная с 2010-х, Уинслет переиграла целый пароход обычных женщин: от вирусолога в «Заражении» Стивена Содерберга и разъяренной матери в «Резне» Романа Полански до разочарованной официантки в «Колесе чудес» Вуди Аллена (снова 1950-е). Символично, что её «оскаровский» отпуск после «Чтеца» прервался мини-сериалом «Милдред Пирс» Тодда Хейнса (2011), а десять лет спустя в аналогичном формате Уинслет вернулась с этапной ролью Мэйр Шиэн у Крейга Зобела. Обе, кстати, принесли ей «Эмми». Угрюмая, закрытая, ранимая жительница небольшого городка плутает между травмирующим прошлым, безрадостным настоящим и тревожным будущим.

Читать Обзор «Мейр из Исттауна»

Великая (2023)


Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке

Давняя мечта актрисы — сыграть военную репортерку Ли Миллер, которая, в частности, запечатлела освобождение Парижа и концлагерей Бухенвальд с Дахау. После восьми лет мучений линзы наконец-то сошлись: постановкой занималась операторка Эллен Курас (она стояла за камерой «Вечного сияния…», «Кофе и сигареты»), в основе — фрагмент из мемуаров сына Ли, а в центре этой травмированной, но несгибаемой вселенной — Кейт Уинслет. Её пробивная и живая, но измученная героиня собрала целый архив несправедливости и ужаса: от локальной и бытовой до патриархальной и военной, — а исполнительнице главной роли прочат если не награды, то место в истории кино.

Читать Обзор «Великой»

Режим (2024)


Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке

Властная женщина во главе восточноевропейской страны — образ, который Уинслет репетировала в янг-эдалт-франшизе «Дивергент». В сериале Стивена Фрирза всё серьезнее (и саркастичнее). Елена Вернэм легко игнорирует системную оппозицию и международную озабоченность (государство успешно торгует кобальтом), но власть начинает шататься, стоит ей приблизить к себе убер-лояльного и жестокого капрала (Маттиас Шонартс). Сериал приняли прохладно — в последние годы мы видим сюжеты страшнее и гротескнее, — но оценить эту грань Уинслет всё равно, пожалуй, стоит.

«Великая»

«Великая» в кинотеатрах с 21 ноября.

Алексей Филиппов
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Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке фотографии
Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке фотографии
Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке фотографии
Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке фотографии
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