Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане

Ватикан — центр католической церкви — место, окутанное тайнами и мифами. Секретные архивы, древние реликвии и загадочные обряды привлекают внимание как верующих, так и кинематографистов. Например, в широкий прокат только что вышел триллер «Конклав» с Рэйфом Файнсом и Стэнли Туччи в главных ролях. Режиссер Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен») расскажет полную заговоров историю кардинала Лоуренса, которому доверили один из самых секретных и древних ритуалов в мире: избрание нового Папы Римского. По случаю премьеры вспомнили фильмы, с помощью которых можно погрузиться в мистическую атмосферу Ватикана и исследовать его сложные отношения с верой, властью и человеческой природой.
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Профессора символики Роберта Лэнгдона (Том Хэнкс
) вызывают в Лувр после загадочного убийства музейного куратора. В ходе расследования он обнаруживает, что жертва оставила подсказки, ведущие к древнему секрету, связанному со Святым Граалем. Лэнгдон и криптограф Софи Невё (Одри Тоту
) вскоре понимают, что за ними охотится тайное общество, а их расследование опасно не только для жизни, но и для самих основ католической церкви.
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«Код да Винчи», «Ночной дозор» и другие экранизации современных авторов
IX век, Рим. Иоанна (Йоханна Вокалек
из «Босиком по мостовой
») обладает выдающимися умственными способностями и стремится к знаниям. Переодеваясь мужчиной, она успешно поднимается по церковной иерархии, а потом и вовсе становится Папой. Драма, основанная на легенде–секрете Ватикана, о женщине на папском престоле. В процессе правления Иоанна сталкивается с политическими интригами, религиозными конфликтами и внутренними противоречиями, пытаясь сохранить власть и свои секреты.
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Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями
Послушница (2017)
Молодая женщина Кэтлин (Маргарет Куолли
) вопреки запретам родителей становится монахиней. В уединенном монастыре её ждут суровые правила и строгие порядки, а также внутренние конфликты и сомнения в вере. Углубляясь в религиозную жизнь, Кэтлин обнаруживать внутри общины темные тайны и коррупцию. Её стремление к духовному просветлению сталкивается с реальностью, и она вынуждена выбирать между преданностью убеждениям и борьбой за правду.
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«Субстанция» — фильм, где блистает Маргарет Куолли
2013 год, Папа Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс
) готовится к отставке и много разговаривает с преемником — кардиналом Хорхе Бергольо (Джонатан Прайс
), будущим Папой Франциском. Снимая фильм о внутренней политике Ватикана, режиссер Фернанду Мейреллиш
(«Город Бога
») фокусируется на диалогах святых отцов, которые обсуждают вопросы веры, личные сомнения и необходимость реформ в католической церкви. Насыщенные беседы позволяют зрителям глубже понять сложные отношения двух выдающихся религиозных фигур, а также узнать о современных вызовах для института и изменениях в подходе к духовности.
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«Одна жизнь» — другой недавний фильм с блестящей игрой Хопкинса
После внезапной смерти Папы Римского кардиналы собираются для проведения конклава — таинственного и священного процесса избрания нового лидера католической церкви. Возглавить это важное событие поручено Томасу Лоуренсу (Файнс
), который вскоре сталкивается с мрачными тайнами и интригами. Он обнаруживает заговор среди высшего духовенства, способный подорвать основы веры. Этот напряженный триллер заставит зрителей задуматься о цене власти и веры в современном мире.
«Конклав»
«Конклав» в кинотеатрах с 21 ноября
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