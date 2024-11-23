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Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане

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23 ноября 2024
Ватикан — центр католической церкви — место, окутанное тайнами и мифами. Секретные архивы, древние реликвии и загадочные обряды привлекают внимание как верующих, так и кинематографистов. Например, в широкий прокат только что вышел триллер «Конклав» с Рэйфом Файнсом и Стэнли Туччи в главных ролях. Режиссер Эдвард БергерНа Западном фронте без перемен») расскажет полную заговоров историю кардинала Лоуренса, которому доверили один из самых секретных и древних ритуалов в мире: избрание нового Папы Римского. По случаю премьеры вспомнили фильмы, с помощью которых можно погрузиться в мистическую атмосферу Ватикана и исследовать его сложные отношения с верой, властью и человеческой природой.

Код да Винчи (2006)

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Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане

Профессора символики Роберта Лэнгдона (Том Хэнкс) вызывают в Лувр после загадочного убийства музейного куратора. В ходе расследования он обнаруживает, что жертва оставила подсказки, ведущие к древнему секрету, связанному со Святым Граалем. Лэнгдон и криптограф Софи Невё (Одри Тоту) вскоре понимают, что за ними охотится тайное общество, а их расследование опасно не только для жизни, но и для самих основ католической церкви.

Читать «Код да Винчи», «Ночной дозор» и другие экранизации современных авторов

Иоанна — женщина на папском престоле (2009)


Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане

IX век, Рим. Иоанна (Йоханна Вокалек из «Босиком по мостовой») обладает выдающимися умственными способностями и стремится к знаниям. Переодеваясь мужчиной, она успешно поднимается по церковной иерархии, а потом и вовсе становится Папой. Драма, основанная на легенде–секрете Ватикана, о женщине на папском престоле. В процессе правления Иоанна сталкивается с политическими интригами, религиозными конфликтами и внутренними противоречиями, пытаясь сохранить власть и свои секреты.

Читать Мое тело – мое дело: 8 женщин, одержимых расследованиями

Послушница (2017)


Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане

Молодая женщина Кэтлин (Маргарет Куолли) вопреки запретам родителей становится монахиней. В уединенном монастыре её ждут суровые правила и строгие порядки, а также внутренние конфликты и сомнения в вере. Углубляясь в религиозную жизнь, Кэтлин обнаруживать внутри общины темные тайны и коррупцию. Её стремление к духовному просветлению сталкивается с реальностью, и она вынуждена выбирать между преданностью убеждениям и борьбой за правду.

Читать «Субстанция» — фильм, где блистает Маргарет Куолли

Два папы (2019)


Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане

2013 год, Папа Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) готовится к отставке и много разговаривает с преемником — кардиналом Хорхе Бергольо (Джонатан Прайс), будущим Папой Франциском. Снимая фильм о внутренней политике Ватикана, режиссер Фернанду МейреллишГород Бога») фокусируется на диалогах святых отцов, которые обсуждают вопросы веры, личные сомнения и необходимость реформ в католической церкви. Насыщенные беседы позволяют зрителям глубже понять сложные отношения двух выдающихся религиозных фигур, а также узнать о современных вызовах для института и изменениях в подходе к духовности.

Читать «Одна жизнь» — другой недавний фильм с блестящей игрой Хопкинса

Конклав (2024)


Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане

После внезапной смерти Папы Римского кардиналы собираются для проведения конклава — таинственного и священного процесса избрания нового лидера католической церкви. Возглавить это важное событие поручено Томасу Лоуренсу (Файнс), который вскоре сталкивается с мрачными тайнами и интригами. Он обнаруживает заговор среди высшего духовенства, способный подорвать основы веры. Этот напряженный триллер заставит зрителей задуматься о цене власти и веры в современном мире.

«Конклав»

«Конклав» в кинотеатрах с 21 ноября.

Анна Крестовская
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   23.11.2024 - 18:29
Плюс сериал с Джудом Лоу "Молодой папа". читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Босиком по мостовойГород БогаДва ПапыИоанна - женщина на папском престолеКод да ВинчиКонклавНа Западном фронте без перемен

фотографии >>
Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане фотографии
Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане фотографии
Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане фотографии
Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане фотографии
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