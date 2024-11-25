С чего начался «Чебурашка 2»: репортаж со съемок фильма

1 января 2025 года на экраны выйдет фильм «Чебурашка 2», первая часть которого побила рекорд по количеству сборов в российском прокате. Экранизация знакомой каждому сказки собрала в кинотеатрах более 22 миллионов зрителей. Съемки продолжения истории началась в Москве в мае и продолжились в Сочи. Звездный состав в сборе: свой голос любимому зверьку подарит Ольга Кузьмина, а Сергей Гармаш снова наденет красный пиджак Гены. Что же изменится? Кино-Театр.Ру побывал на столичной съемочной площадке и рассказывает, чем удивит зрителя вторая часть семейного блокбастера.
фото: ЦПШ
Сюжет продолжения строится вокруг «подросткового бунта» Чебурашки. Герой уже год живет вместе с Геной, и время не проходит просто так. Чебурашка взрослеет, жаждет самостоятельности и начинает хулиганить. Причем, проблемы в жизни Геннадия Петровича не заканчиваются на воспитании зверька. Дому Гены угрожает снос. Другим героям тоже есть о чем позаботиться: Гриша хочет больше внимания родителей, а Соня, несмотря на свою избалованность, считает, что по-настоящему её никто не ценит.
Как раз со дня рождения внучки Риммы и начинается новая история. Праздник поражает масштабом: зритель увидит шоколадную Эйфелеву башню, карусели, и дорожки, напоминающие подиумы. Поскольку Римма — хозяйка кондитерской фабрики, сладостей для внучки не жалеет. Длинные столы заставлены сладкими угощениями. Вокруг шоколадные фонтаны, горы эклеров и круассанов, торты и другие пирожные, количество которых нельзя сосчитать. Причем, все перечисленные сладости настоящие. Они выпекались специально для съемок. Светлана Никитина, художник-постановщик, рассказывает детали работы над праздником: «Объемы огромные, так как помимо того, что находится в кадре, у нас обязательно должен быть запас реквизита. Во время съемок часто что-то падает и портится. В наших условиях самым подходящим и стойким видом сладкого оказалось безе».
фото: ЦПШ
Сразу добавим, что пробовать аппетитную выпечку на съемках не стоит. Ведь, чтобы пирожные не портились так быстро, их покрывают лаком для волос. Он держит форму и не позволяет реквизиту таять под солнцем, которое, по словам реквизитора Сергея Рассохина, портит многое: «Некоторые торты страдают из-за того, что кондитерский краситель выцветает. Например, нежно-мятный торт стал белым, и теперь он будет использоваться только для очень общих кадров». Вообще съемочная группа столкнулась со всеми возможными стихиями во время работы. Реквизитор добавляет, что не пошли на пользу декорациям и летние дожди: «Во время ливней мы носились по сету, пытались чем-то накрыть реквизит и спасти его, но большую часть всё равно пришлось реставрировать, подкрашивать или даже переделывать». Еще одной проблемой на съемках стали насекомые: «На пирожных был лак, несколько слоев средств от насекомых, но им все равно. Однажды мы снимаем колпак, а у нас весь торт в муравьях».
Однако Сергей отметил, что главную угрозу для реквизита составляют дети, которых на съемочной площадке «целый легион»: «Кто-то всё время пытается что-то утащить. Ещё сложно уговорить детей не трогать реквизит. Мы должны за каждым уследить, чтобы у детей в руках осталось то, что они держали в предыдущем дубле. У одного мальчика каждый раз улетали шарики. Доходило до вопроса “Ты их ешь, что ли?”».
фото: ЦПШ
В парке имени Ю. М. Лужкова, где и происходят съемки, нетрудно заметить эти толпы детей в невероятно стильных вещах. Два главных цвета праздника: розовый и мятный — единственное, что повторяется в образах маленьких актеров. В остальном у каждого специально подобранный праздничный костюм со множеством аксессуаров: рюшей, бантиков и так далее. С таким вниманием гостей Сони одевала Наталья Каневская: «В этом эпизоде, помимо главных героев, много детей из массовки. Не хотелось, чтобы этот праздник был похож на выпускной в детском саду. В кадре будут льняные платья, тюлевые аксессуары, кейпы, даже соломенные шляпы». По словам художника по костюмам, иногда вдохновение для создания одежды давала обработка нейросети: «Чтобы почерпнуть какие-то идеи, готовые эскизы мы прогнали через искусственный интеллект. Он, к примеру, не знает, что у человека на ходулях есть ноги, поэтому ИИ предлагает сделать штаны, которые частями надуваются и при этом как бы «перерезаны». До такого интересного решения человек иногда додуматься не может».
На съемках эпизода Чебурашка становится причиной переполоха на празднике. В итоге вместо незабываемого дня рождения герои сталкиваются с мини-бедствием. Декорации разрушены, Эйфелева башня раскалывается, а Римма оказывается в шоколадном фонтане. В нём в отличие от башни, лишь окрашенной под цвет угощения, разведены две тонны настоящего шоколада. В эту смесь Елена Яковлева погружена почти до подбородка. Персонажи Сергея Гармаша, Дмитрия Лысенкова и Сергея Лавыгина растерянно смотрят на произошедшее. Комичности этой немой сцене добавляет шапочка Риммы с крутящимися элементами, с которой медленно стекает всё тот же шоколад.
фото: ЦПШ
О содержимом бассейна, в котором находится актриса, нам рассказывает постановщик спецэффектов Максим Сорокин: «Шоколад в бассейне разбавлен глицерином. Когда это вещество присутствует в составе, то одежда не так сильно пачкается». Поскольку вся сцена — большой эксперимент, одинаковая одежда шьется заранее. «Для этого эпизода у нас есть четыре костюма Елены Яковлевой: два с ручной вышивкой и дорогими материалами и два чуть-чуть попроще для съемок падения в бассейн. Также нам пришлось сделать похожие украшения, ведь обычно героиня Елены Яковлевой носит настоящие бриллианты: иногда по пять карат на каждую сережку», — говорит Наталья Каневская.
Сцену дня рождения снимают уже одиннадцатый день. За это время смесь шоколада и глицерина окислилась. На площадке можно почувствовать специфический запах. Однако это не мешает детям пытаться попробовать сладкий напиток. Конечно, для сцен, где шоколад непосредственно пьют, используется чистый продукт. Ева Смирнова, играющая виновницу торжества, уже попробовала его: «Это не супер вкусно, но и не противно. После смены я ехала домой с ощущением, что я напилась шоколада на целую жизнь».
фото: ЦПШ
Естественно, всё внимание на дне рождения приковано к дуэту бабушки и внучки. В жизни Ева Смирнова с большим уважением относится к Елене Яковлевой: «Мне очень приятно с ней работать, потому что она профессионал, добрый и позитивный человек». Связь героинь показана и через костюмы. По словам Натальи Каневской, у Риммы и Сони в образах можно заметить «парный конферанс»: похожие фасоны и детали. Видеть костюмы персонажа в исполнении Елены Яковлевой — особенное удовольствие. К подбору образов Наталья Каневская относится так, будто она личный стилист героини: «В прошлый раз у нас были сумки всех известных брендов: Dior, Hermes, Louis Vuitton. Сейчас с шоу-румами не так просто, поэтому мы обращаемся к русским дизайнерам».
Однако блокбастер будет привлекать аудиторию не только за счет яркой картинки, масштабных сцен и бесподобных костюмов, но и благодаря дополнительному раскрытию персонажей. Например, Ева Смирнова говорит, что характер ее героини меняется: «Если в первом фильме это была просто «девочка-капризулька», то теперь героиня становится уже более глубокой, у неё больше сложных чувств. При этом, конечно, она остается «девочкой-генералом». Даже костюм на празднике на это намекает. Для меня интересно и необычно играть её злобу, прикрытую юмором и сарказмом. Мне кажется, у меня хорошо получается».
фото: ЦПШ
В новом фильме будет больше и Лариона, помощника Риммы. «Для моего героя все начинается с той точки, которая была в первой части, но потом сюрпризы будут», — делится Дмитрий Лысенков. Художник по костюмам также делает акцент на этом герое: «Ларион становится элегантным. Мне всегда интересно работать над какими-то сложными мужскими костюмами. Если в первой части герой был тенью Риммы, то сейчас он принимает много самостоятельных решений. Первый костюм Лариона все еще в старой стилистике, однако кто-то уже замечает некоторые изменения и интересные детали. Все спрашивают, откуда у него появилась брошь с огурчиком».
По мнению Сергея Гармаша, сильной частью фильма можно назвать и сценарий: «На сегодняшний день нечасто бывает, когда ты получаешь сценарий, который просто-напросто готов и при этом готов замечательно, чему я очень рад. Мне кажется, благодаря этому сценарию у нас получится хороший фильм». Сергей Лавыгин, сыгравший папу Гриши, также считает, что «Чебурашка 2» имеет все шансы на успех: «Как по мне, зачастую проблема второй части возникает из-за того, что нет развития. После прочтения сценария, я понял, что в этой части развитие будет. Плюс ко всему, оно станет узнаваемым для зрителя».
фото: ЦПШ
Основная сложность в работе актеров оказалось неожиданной. На съемках «Чебурашки 2» труднее всего — ждать. «Поскольку это полнометражный фильм, снимается всё скрупулезно и тщательно. Все долго готовятся. Из-за этого во время съемочных дней приходится запастись терпением, чтобы, сидя в вагончике, не расплескать накопленное, донести до площадки нужный настрой. Ждать приходится иногда час, иногда три, а иногда и пять», — объясняет Сергей Лавыгин.
Настроение на съемках безусловно рабочее. Ева Смирнова уверена, несмотря на все трудности работы в блокбастере, команде удается сохранить взаимопонимание: «Атмосферу на съемочной площадке я бы описала одним словом — «мандаринки». Очень добрые, светлые, солнечные люди. К сожалению, нас несколько дней подводила погода. Режиссер Дмитрий Дьяченко, несмотря на угрозу выйти из графика и желание ускорить съемки, подбодрил команду. В этот момент у всей группы открылось второе дыхание. Мы с еще большим удовольствием начали снимать-снимать-снимать».
обсуждение >>