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Эротическое кинопутешествие с «Эммануэль»: 10 фильмов о страсти и сексе

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28 ноября 2024
На российские экраны 28 ноября выходит эротическая драма Одри Диван «Эммануэль» с Ноэми Мерлан, Уиллом Шарпом, Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбеллом Бауэром и Энтони Вонгом Чау-Сангом. Это вторая экранизация популярного одноименного романа Эммануэль Арсан — первую 50 лет назад снял француз Жюст Жакен, позвавший на титульную роль голландку Сильвию Кристель. Та в одночасье стала звездой мировой киноэротики, лента породила множество сиквелов и подражаний, а сам режиссер расстался с жанром после ухода из кино в середине 1980-х, успев снять такие небезызвестные ленты, как «История "О"», «Любовник леди Чаттерлей» и «Гвендолин». Что касается Кристель, то еще ее можно было увидеть, например, в компании «Казановы», в комедиях «Частные уроки» и «Частная школа», а также в образах «Маты Хари», «Вдовы Дракулы» и леди Чаттерлей.

Эротическое кинопутешествие с «Эммануэль»: 10 фильмов о страсти и сексе
фото: кадр из «Эммануэль» 1974 года

Как и в жизни, жанр начался с первого поцелуя. Это случилось в немой короткометражке Уильяма Хейза, которая так и называлась — «Поцелуй». Ее представили шокированной американской публике 1 апреля 1896 года. Позднее, в самый разгар Первой мировой войны, 1 июля 1915-го зрители впервые на большом экране лицезрели обнаженную женщину. Это была Аннет Келлерман, прикрывшая наготу длинными волосами в «Дочери Нептуна». А буквально через семь лет великий Эрих фон Штрогейм подглядывал в зеркальце за раздевающейся девушкой в драме «Глупые жены». И это в тот самый момент, когда Уильям Харрисон Хейс возглавил Ассоциацию производителей и прокатчиков фильмов. Еще больше повезло ню-фотографу Альберту Артуру Аллену, которому удалось выпустить в прокат «Запрещенных дочерей» (1927), когда уже был сформирован пресловутый «кодекс Хейса».

В Европе, находившейся на распутье между двумя войнами, с запретами и пуританством было попроще. В 1929-м состоялась премьера картины чешского новатора Густава Махаты «Эротикон» по мотивам «Станционного смотрителя» Александра Пушкина, где были намеки на секс. Спустя четыре года он же снял первый эротический фильм «Экстаз» с великолепной Хеди Ламарр. Американские же зрители тогда еще не отошли от сцены с переодеванием Джин Харлоу в «Женщине с рыжими волосами».

Эротическое кинопутешествие с «Эммануэль»: 10 фильмов о страсти и сексе
фото: кадр из фильма «Экстаз»

Из-за цензуры в Америке эротика на четыре десятилетия почти исчезла с больших экранов. Ее уделом стали специализированные кинотеатры для взрослых, где также крутили порно и сексплотейшн, а большие режиссеры вроде Альфреда Хичкока и звезды уровня Мэрилин Монро ограничивались лишь откровенными намеками. Все изменилось в эпоху сексуальной революции, когда молодежь, уставшая от пуританства родителей, надуманных киноисторий и бесконечных войн, развязанных США по всей планете, пустилась во все тяжкие, исследуя в наркотическом опьянении свою сексуальность. Не без помощи французских и итальянских лент, свободных от предрассудков, и, конечно же, «Глубокой глотки». Именно тогда появились на свет «Выпускник» Майка Николса, «Полуночный ковбой» Джона Шлезингера, «Беспечный ездок» Денниса Хоппера и «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, чьи сюжеты сложно представить во времена Хейса. Следом в большое кино прорвалась, наконец, и эротика. Ею в разные годы интересовались такие мэтры, как Райнер Вернер Фассбиндер, Пьер Паоло Пазолини, Федерико Феллини, Анджей Жулавский, Дэвид Кроненберг, Ларс фон Триер и многие другие. А Тинто Брасс, Хесус Франко, Джо Д'Амато, Валериан Боровчик и Залман Кинг наряду с Жюстом Жакеном стали безусловными фаворитами в эротическом кино и сексплотейшне.

Мы собрали 10 выдающихся образцов жанра, которые стоит пересмотреть или просто вспомнить первые впечатления от знакомства с ними.


«Последнее танго в Париже» (1972)

«Последнее танго в Париже». Трейлер на итальянском языке

В эротическом шедевре Бернардо Бертолуччи Марлон Брандо и Мария Шнайдер под пристальным вниманием гениального оператора Витторио Стораро разыгрывают на фоне французской столицы трагическую любовь 45-летнего американца Пола и молодой француженки Жанны. Скандальную славу картине во многом принесла сцена изнасилования со сливочным маслом вместо лубриканта. Однако актерский состав изначально выглядел по-другому. В образе Пола режиссер видел Жана-Луи Трентиньяна, Жан-Поля Бельмондо и Алена Делона, а Жанну могла сыграть Доминик Санда, если бы не беременность. Звезды фильма, несмотря на полученные престижные награды, не любили вспоминать про съемки, а Брандо из-за обиды и вовсе не общался с Бертолуччи более 15 лет.

Тем не менее именно даровитый итальянец проложил путь многим большим мастерам и начинающим постановщикам, доказав, что эротика может быть высокой. Через год зрители увидели «Ночного портье» Лилианы Кавани про шокирующие отношения между бывшим офицером СС (Дирк Богард) и бывшей узницей концлагеря (Шарлотта Рэмплинг), в 1974-м Бертран Блие снял скандальных и хулиганских «Вальсирующих» с Патриком Деваэром, Жераром Депардье, Миу-Миу, Жанной Моро, Бриджитт Фоссе и Изабель Юппер, а в 1976-м японец Нагиса Осима поставил «Империю чувств», где персонаж Тацуи Фуджи попросил героиню Эйко Мацуды снести вареное яйцо. «Последнее танго в Париже» оказало огромное влияние на весь мировой кинематограф. По словам кинокритика Сергея Кудрявцева, Тинто Брасс воспринял «Горькую луну» Романа Полански как «неполучившийся иронический парафраз на тему» картины Бертолуччи. «Танго» смотрели герои Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого в «Зависти богов» Владимира Меньшова, у которого, кстати, были постельные сцены и в народной мелодраме «Москва слезам не верит». Сам же Бернардо впоследствии неоднократно использовал эротику в картинах «Двадцатый век», «Ускользающая красота» с юной Лив Тайлер и «Мечтатели», где трио любовников воплотили Майкл Питт, Ева Грин и Луи Гаррель.

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«Подставное тело» (1984)

«Подставное тело». Трейлер на английском языке

Между двумя серьезными криминальными драмами «Лицо со шрамом» и «Неприкасаемые» Брайан Де Пальма решил передохнуть, сняв постмодернистскую пародию на штампы триллера и собственные работы. В один злополучный день актер (Крейг Уассон) теряет работу из-за клаустрофобии и оказывается на улице, застав девушку с другим. Ему предлагают присмотреть за пустующими апартаментами, где центральное место занимает телескоп. В него можно во всех подробностях рассмотреть соседку, предпочитающую танцевать нагишом. Вскоре из-за вуайеризма он становится свидетелем убийства, и судьба сводит его с порноактрисой Мелани Гриффит.

Лента Де Пальмы, отсылающая к хичкоковским шедеврам «Окно во двор» и «Головокружение», наполнена под завязку откровенными кадрами, да и финальный эпизод с титрами, в котором как раз используют пресловутое «подставное тело» для съемок в ванной, не теряет эротического накала. Примечательно, что в фильме заняты сразу две звезды «Санта Барбары» Дэвид Хэскелл и Лэйн Дейвис, в кадре можно увидеть будущую «королеву крика» Барбару Крэмптон, а в душе засветилась Бринке Стивенс, памятная по многим эротическим поделкам и трэш-хоррорам. Впрочем, для Де Пальмы откровенная натура — дело обычное. Достаточно вспомнить сцену в душевой из «Кэрри», Энджи Дикинсон в триллере «Бритва», красавицу Мишель Пфайффер в «Лице со шрамом» и просмотр неудачного дубля с криком в «Проколе». Еще больше страсти режиссер показал в «Роковой женщине» (2002) с Антонио Бандерасом и Ребеккой Ромин-Стамос, а спустя четыре года — с голливудским размахом создал чувственный нуар «Черная орхидея» про подпольную порноиндустрию 1940-х, где снялись Джош Хартнетт, Скарлетт Йоханссон, Хилари Суэнк, Аарон Экхарт и Миа Киршнер.

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«9 1/2 недель» (1985)

«Девять с половиной недель». ТВ-ролик

Культовая эротическая мелодрама Эдриана Лайна с Ким Бэсингер и Микки Рурком не нуждается в особом представлении. Все прекрасно помнят стриптиз под песню Рэнди Ньюмана You Can Leave Your Hat On в исполнении Джо Кокера, сцену со льдом, кормление с ложечки и секс на лестнице. Задолго до «Секретарши» и «Пятидесяти оттенков серого» американский зритель увидел откровенную ленту с элементами садомазохизма.

Основой для фильма послужили опубликованные в 1978-м одноименные мемуары австрийско-американской писательницы Ингеборг Дэй, написавшей роман под псевдонимом Элизабет Макнил. Лайн планировал снять экранизацию сразу после прочтения, однако вынужден был сначала поставить «Танец-вспышку» с Дженнифер Билз, чтобы заручиться поддержкой студии TriStar Pictures. Впрочем, их сотрудничество так и не состоялось из-за разногласий. Бэсингер долгое время отказывалась сниматься, поскольку режиссер на пробах унизил ее, заставив в образе проститутки ползать на коленях и выпрашивать деньги. Из-за постоянных ссор всей троицы съемки выбились из графика на две недели, а на показах фокус-группам многие уходили из зала, пугаясь как раз садо-мазо. В итоге картина провалилась в национальном прокате, но в остальном мире ее приняли на ура. После Ким иногда позволяла себе эротические сцены в лентах вроде «Окончательного анализа» или «Побега», где сыграла вместе с мужем Алеком Болдуином. Рурк же снялся в не менее откровенных «Сердце Ангела» Алана Паркера и «Дикой орхидее» Залмана Кинга, а также в сиквеле «Девяти с половиной недель», вышедшем спустя 12 лет. Эдриан Лайн впоследствии поставил нашумевший триллер «Роковое влечение» с Майклом Дугласом, Гленн Клоуз и Энн Арчер, посвященный опасности случайных связей, и экранизацию скандального романа Владимира Набокова «Лолита» с Джереми Айронсом и Доминик Суэйн, а недавно выступил режиссером «Глубоких вод» с Беном Аффлеком и раскрепощенной Аной де Армас.

Смотреть онлайн «9 1/2 недель»
«Невыносимая легкость бытия» (1988)

«Невыносимая легкость бытия». Трейлер на английском языке

Экранизацию знаменитого философского романа Милана Кундеры создал Филип Кауфман по сценарию, написанному вместе с Жан-Клодом Каррьером. Великий оператор Свен Нюквист, много работавший с Ингмаром Бергманом, запечатлел на пленке любовные похождения врача и его жизнь, изменившуюся после Пражской весны 1968 года, а украсили картину Дэниел Дэй-Льюис, Жюльет Бинош, Лена Олин, Дерек де Линт, Эрланд Юзефсон, Даниэль Ольбрыхский и Стеллан Скарсгард. Ярчайшие образы фильма — эффектная Лена Олин в шляпе и секс во время мытья окон, но больше всего запоминается собака по кличке Каренин, которой и в оригинале отведено особое место.

Кундера выступал консультантом на съемках и даже специально для фильма написал стихотворение, которое Томаш шепчет на ухо Терезе, когда она засыпает. Однако получившаяся адаптация писателю не понравилась, и он зарекся связываться с кино. При монтаже Кауфман использовал архивные кадры, запечатлевшие Прагу в переломный момент. У ленты несколько наград, в том числе — BAFTA за адаптированный сценарий, «Независимый дух» за операторскую работу и две премии Национального общества кинокритиков США. Буквально через два года режиссер выпустил откровенную биографическую драму «Генри и Джун» с Фредом Уордом, Умой Турман и Марией де Медейруш, где показаны взаимоотношения писателей Генри Миллера и Анаис Нин, а в новом тысячелетии — «Перо Маркиза де Сада», где прачка (Кейт Уинслет) влюбляется в порочного маркиза (Джеффри Раш). Жюльет Бинош в 1992-м вместе с Джереми Айронсом и Мирандой Ричардсон возглавила сильную эротическую драму Луи Маля «Ущерб», а Лена Олин была почти так же эффектна в «Девятых вратах», как и супруга Романа Полански Эммануэль Сенье.

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«Слияние двух лун» (1988)

«Слияние двух лун». Трейлер на английском языке

В режиссерском дебюте Залман Кинг, приложивший руку к сценарию «9 1/2 недель», поведал сказочную историю любви между богачкой Эйприл (Шерилин Фенн) и мускулистым работником передвижного парка аттракционов Перри (Ричард Тайсон). Съемки фильма проходили в заповеднике, принадлежащем Типпи Хедрен. Бывшему футболисту Ричарду Тайсону, приглянувшемуся зрителям после комедии Фила Джоану «Ровно в три», ради роли пришлось похудеть. Здесь же дебютировала на большом экране наша любимая Милла Йовович, которая через три года вернется в «Голубую лагуну», а позднее, благодаря «Обители зла», обретет «второе имя» — Элис. Кристи Макникол вручили за роль в картине «Золотую малину» как худшей актрисе второго плана, а сыгравшая бабушку Луиза Флетчер — единственная артистка из оригинального состава, кому удалось перебраться в сиквел.

Судьба участников сего действа сложилась по-разному. Кинг продолжил снимать эротику: дилогия «Дикая орхидея», многочисленные «Дневники "Красной туфельки"», «Дельты Венеры» и так далее — пока не скончался в 2012-м. Тайсон после «Детсадовского полицейского» и комедий братьев Фаррелли «Заводила» и «Все без ума от Мэри» оказался на задворках Голливуда, а Шерилин Фенн, ярко блестнув еще до «Слияния» в «Духе мщения» и как Одри Хорн в «Твин Пиксе» Дэвида Линча, в конце концов перебралась на телевидение, хотя все равно иногда появляется в неплохих фильмах и сериалах, включая третий сезон «Твин Пикса».

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«Свяжи меня!» (1990)

«Свяжи меня!». Трейлер на испанском языке

Наша подборка не была бы полной без какого-либо фильма Педро Альмодовара. Под занавес 80-х испанский маэстро кича снял криминальную романтическую комедию про выписанного из психиатрической больницы взломщика Рикки (Антонио Бандерас), который мечтает создать семью и завести детей. Он вспоминает о Марине (Виктория Абриль), когда-то отдавшейся ему за деньги. Хотя она и стала актрисой, парень выслеживает девушку, берет под домашний арест, связав руки и ноги, а затем принимается ухаживать как «заботливый муж». В конце концов, она влюбляется.

Такой провокационный сюжет, скорее всего, мог снять только Альмодовар. По его словам, замысел состоял в том, чтобы зритель нашел знак равенства между браком и стокгольмским синдромом. Режиссер также отметил, что Бандерас сыграл главную роль так, словно персонажу было лет десять. Фильм навеян расхожим сюжетом о «Красавице и чудовище» и «Коллекционером», снятым Уильямом Уайлером по роману Джона Фаулза. Картина, разумеется, подверглась критике и пуритан, и феминисток: особенно — длительные сцены секса, игра Абриль с вибратором и эпизоды с женщинами на унитазах. Из-за судебных споров вокруг прокатного рейтинга ленты в США появилась категория NC-17. При этом в Северной Америке работе Альмодовара удалось заработать свыше четырех миллионов долларов. Элементы эротики присутствуют во многих следующих картинах мастера («Кика», «Живая плоть», «Кожа, в которой я живу»), и в некоторых из них также снималась Абриль. Ну а Бандерас составил горячую пару с Сальмой Хайек в «Отчаянном» Роберта Родригеса.

Читать Кинематограф безумных страстей Педро Альмодовара
«Любовник» (1992)

«Любовник». Отрывок №3

Классик французского кино Жан-Жак Анно экранизировал одноименный автобиографический роман Маргерит Дюрас о незаконной связи между юной французской девушкой (Джейн Марч) и богатым китайцем (Тони Люн Ка Фай) в Индокитае образца 1929 года. Чувственность ленте обеспечили музыкальные композиции Габриэля Яреда, отмеченные «Сезаром», операторское мастерство Роберта Фрэйсса и закадровый текст, прочитанный Жанной Моро.

Актрису на главную роль Анно нашел благодаря супруге, обратившей его внимание на фото юной британской модели в журнале подростковой моды. Режиссер изначально планировал снимать во Вьетнаме, где и разворачиваются события первоисточника, однако из-за первого впечатления (крысы, пауки и отсутствующие кондиционеры в лучшем колониальном отеле) чуть не отдал предпочтение Таиланду, Малайзии и Филиппинам, где обычно воспроизводили соответствующую натуру. После изучения локаций он все-таки вернулся к изначальному выбору, и в итоге «Любовник» стал первым западным фильмом после 1975 года, снятым в стране при активном участии вьетнамских кинематографистов. Примечательно, что через два месяца после начала съемок Марч исполнилось 18, в массовых сценах принимали участие служащие советского консульства и торгпредства, а эротические сцены, несмотря на лояльное в целом отношение местных властей, пришлось снимать в Париже. Спустя два года Джейн Марч создала запоминающийся тандем с Брюсом Уиллисом в эротическом триллере «Цвет ночи».


«Основной инстинкт» (1992)

«Основной инстинкт»

Еще один яркий представитель жанра, не нуждающийся в особом представлении. Невероятный завораживающий триллер Пола Верховена с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун, памятный во многом благодаря пресловутой сцене допроса, которую, как и финальный кадр «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера, часто пересматривают, вооружившись лупой. При этом не все догадываются поставить на паузу, чтобы узнать, кто же убийца в этом лихо закрученном фильме.

Картина, заработавшая в мировом прокате $350 миллионов при бюджете в $49 миллионов, не состоялась бы без сценария Джо Эстерхаза, за которым охотились многие голливудские студии, пока права не увела у них из-под носа маленькая фирма Carolco за четыре миллиона. Отточенный визуальный стиль обеспечил оператор Ян де Бонт, а запоминающиеся треки написал Джерри Голдсмит. При этом в кадре можно увидеть не только красотку Стоун, но и не менее эффектных Джинн Трипплхорн и Лейлани Сарель. Некоторые критики вроде маститого Роджера Эберта сказали «фи» после просмотра, но зрители были в восторге. Шэрон закрепила успех в качестве главного секс-символа 90-х триллером Филлипа Нойса «Щепка», основанным на сценарии Эстерхаза, а в 2006-м даже вернулась к культовому образу Кэтрин Трэмелл во второй части «Основного инстинкта». У Дугласа случилось «Разоблачение» с Деми Мур, поставленное Барри Левинсоном, после чего актер поставил точку в теме. Ну а Верховен совместно с Эстерхазом сотворили выдающийся трэш-шедевр «Шоугелз» с очаровательной, но актерски беспомощной Элизабет Беркли («Золотая малина»), великолепной Джиной Гершон (она же Корки из «Связи» Вачовски) и Кайлом Маклахленом, чья неловкость так и выплескивается с экрана. Эта лента загубила карьеру некоторых участников, но до сих пор ее обожают простые зрители.

Читать Не с той ноги: как «Основной инстинкт» тряхнул Голливуд
«Интим» (2000)

«Интим». Отрывок на английском языке

Основой для натуралистичной эротической драмы французского театрального режиссера-экспериментатора Патриса Шеро послужила книга британского писателя Ханифа Курейши. Это история женщины (Керри Фокс) и мужчины (Марк Райлэнс), встречающихся в его квартире по средам ради секса без обязательств. Обстановка и лица не блещут красотой, зато интимные сцены сняты оператором Эриком Готье с изыском и почти без купюр, размывая тем самым границы между порно и эротикой.

Двумя годами ранее Ларс фон Триер закрепил правила манифеста «Догма 95» в скандально известных «Идиотах», где был изображен групповой секс, сыгранный, впрочем, порноактерами. Французскому коллеге пришла еще более безумная идея: запечатлеть на пленку минет перед съемочной группой и на глазах у мужа Фокс. Позднее Райлэнс признался, что эта сцена испортила ему жизнь на два месяца, а отказаться он тогда не мог, поскольку был еще актером без громкого имени. На Берлинском кинофестивале картину удостоили «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль, а в списке лучших фильмов 2000-х по версии журнала Slant она заняла 91-е место. И это была лишь одна из первых ласточек раскрепощенного европейского и американского кино третьего тысячелетия: следом взлетели «Порнограф» Бертрана Бонелло, «Необратимость» Гаспара Ноэ, «9 песен» Майкла Уинтерботтома, «Спи со мной» Клемана Вирго, «Клуб Shortbus» Джона Камерона Митчелла, «Антихрист» и «Нимфоманка» фон Триера, «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша и, конечно же, «Люсия и секс» Хулио Медема.

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«Люсия и секс» (2001)

«Люсия и секс». Трейлер на испанском языке

Пас Вега, Тристан Ульоа, Найва Нимри и Элена Анайя сыграли в одной из лучших работ испанского маэстро любви Хулио Медема. Его пятая полнометражная картина посвящена официантке Люсии, работающей в небольшом мадридском кафе. После прочтения книги начинающего писателя Лоренцо Альвареза девушка заочно влюбляется в автора и, выследив субъект обожания, признается ему в любви. Тот из-за одиночества с радостью впускает ее в свою жизнь, но через несколько лет попадает под машину. Убитая горем Люсия покидает город, чтобы найти себя на далеком острове в Средиземноморье, куда всегда мечтал вернуться ее возлюбленный. Хотя ответы были совсем рядом.

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Медем любит заигрывать с эротикой, зрителем и формой: в его фильмах часто переплетаются вымысел и реальность. «Люсия и секс», отмеченная премией «Гойя» за роль Пас Веги и музыку Альберто Иглесиаса, не стали исключением: фильм погружает в хитросплетения сюжета и чувств. Впрочем, режиссер никогда не чурался предельно откровенных сцен. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить его ранние работы — «Рыжую белку» и «Землю» с незабываемой Эммой Суарес. Можно посмотреть и более поздние — «Беспокойную Анну» и «Комнату в Риме».


«Эммануэль»

«Эммануэль» в кинотеатрах с 28 ноября.

Макс Милиан
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.11.2024 - 13:00
Спасибо за подборку фильмов про эротическое кинопутешествие с «Эммануэль». Будет что посмотреть когда-нибудь, в будущем, в общем если брать, то возможно что никогда, ну и в целом спасибо за очередное пополнение... читать далее>>
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