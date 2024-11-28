Эротическое кинопутешествие с «Эммануэль»: 10 фильмов о страсти и сексе

Как и в жизни, жанр начался с первого поцелуя. Это случилось в немой короткометражке Уильяма Хейза, которая так и называлась — «Поцелуй». Ее представили шокированной американской публике 1 апреля 1896 года. Позднее, в самый разгар Первой мировой войны, 1 июля 1915-го зрители впервые на большом экране лицезрели обнаженную женщину. Это была Аннет Келлерман, прикрывшая наготу длинными волосами в «Дочери Нептуна». А буквально через семь лет великий Эрих фон Штрогейм подглядывал в зеркальце за раздевающейся девушкой в драме «Глупые жены». И это в тот самый момент, когда Уильям Харрисон Хейс возглавил Ассоциацию производителей и прокатчиков фильмов. Еще больше повезло ню-фотографу Альберту Артуру Аллену, которому удалось выпустить в прокат «Запрещенных дочерей» (1927), когда уже был сформирован пресловутый «кодекс Хейса».
В Европе, находившейся на распутье между двумя войнами, с запретами и пуританством было попроще. В 1929-м состоялась премьера картины чешского новатора Густава Махаты «Эротикон» по мотивам «Станционного смотрителя» Александра Пушкина, где были намеки на секс. Спустя четыре года он же снял первый эротический фильм «Экстаз» с великолепной Хеди Ламарр. Американские же зрители тогда еще не отошли от сцены с переодеванием Джин Харлоу в «Женщине с рыжими волосами».
«Последнее танго в Париже». Трейлер на итальянском языке
В эротическом шедевре Бернардо БертолуччиМарлон Брандо и Мария Шнайдер под пристальным вниманием гениального оператора Витторио Стораро разыгрывают на фоне французской столицы трагическую любовь 45-летнего американца Пола и молодой француженки Жанны. Скандальную славу картине во многом принесла сцена изнасилования со сливочным маслом вместо лубриканта. Однако актерский состав изначально выглядел по-другому. В образе Пола режиссер видел Жана-Луи Трентиньяна, Жан-Поля Бельмондо и Алена Делона, а Жанну могла сыграть Доминик Санда, если бы не беременность. Звезды фильма, несмотря на полученные престижные награды, не любили вспоминать про съемки, а Брандо из-за обиды и вовсе не общался с Бертолуччи более 15 лет.
Между двумя серьезными криминальными драмами «Лицо со шрамом» и «Неприкасаемые» Брайан Де Пальма решил передохнуть, сняв постмодернистскую пародию на штампы триллера и собственные работы. В один злополучный день актер (Крейг Уассон) теряет работу из-за клаустрофобии и оказывается на улице, застав девушку с другим. Ему предлагают присмотреть за пустующими апартаментами, где центральное место занимает телескоп. В него можно во всех подробностях рассмотреть соседку, предпочитающую танцевать нагишом. Вскоре из-за вуайеризма он становится свидетелем убийства, и судьба сводит его с порноактрисой Мелани Гриффит.
Основой для фильма послужили опубликованные в 1978-м одноименные мемуары австрийско-американской писательницы Ингеборг Дэй, написавшей роман под псевдонимом Элизабет Макнил. Лайн планировал снять экранизацию сразу после прочтения, однако вынужден был сначала поставить «Танец-вспышку» с Дженнифер Билз, чтобы заручиться поддержкой студии TriStar Pictures. Впрочем, их сотрудничество так и не состоялось из-за разногласий. Бэсингер долгое время отказывалась сниматься, поскольку режиссер на пробах унизил ее, заставив в образе проститутки ползать на коленях и выпрашивать деньги. Из-за постоянных ссор всей троицы съемки выбились из графика на две недели, а на показах фокус-группам многие уходили из зала, пугаясь как раз садо-мазо. В итоге картина провалилась в национальном прокате, но в остальном мире ее приняли на ура. После Ким иногда позволяла себе эротические сцены в лентах вроде «Окончательного анализа» или «Побега», где сыграла вместе с мужем Алеком Болдуином. Рурк же снялся в не менее откровенных «Сердце Ангела» Алана Паркера и «Дикой орхидее» Залмана Кинга, а также в сиквеле «Девяти с половиной недель», вышедшем спустя 12 лет. Эдриан Лайн впоследствии поставил нашумевший триллер «Роковое влечение» с Майклом Дугласом, Гленн Клоуз и Энн Арчер, посвященный опасности случайных связей, и экранизацию скандального романа Владимира Набокова «Лолита» с Джереми Айронсом и Доминик Суэйн, а недавно выступил режиссером «Глубоких вод» с Беном Аффлеком и раскрепощенной Аной де Армас.
Кундера выступал консультантом на съемках и даже специально для фильма написал стихотворение, которое Томаш шепчет на ухо Терезе, когда она засыпает. Однако получившаяся адаптация писателю не понравилась, и он зарекся связываться с кино. При монтаже Кауфман использовал архивные кадры, запечатлевшие Прагу в переломный момент. У ленты несколько наград, в том числе — BAFTA за адаптированный сценарий, «Независимый дух» за операторскую работу и две премии Национального общества кинокритиков США. Буквально через два года режиссер выпустил откровенную биографическую драму «Генри и Джун» с Фредом Уордом, Умой Турман и Марией де Медейруш, где показаны взаимоотношения писателей Генри Миллера и Анаис Нин, а в новом тысячелетии — «Перо Маркиза де Сада», где прачка (Кейт Уинслет) влюбляется в порочного маркиза (Джеффри Раш). Жюльет Бинош в 1992-м вместе с Джереми Айронсом и Мирандой Ричардсон возглавила сильную эротическую драму Луи Маля «Ущерб», а Лена Олин была почти так же эффектна в «Девятых вратах», как и супруга Романа Полански Эммануэль Сенье.
В режиссерском дебюте Залман Кинг, приложивший руку к сценарию «9 1/2 недель», поведал сказочную историю любви между богачкой Эйприл (Шерилин Фенн) и мускулистым работником передвижного парка аттракционов Перри (Ричард Тайсон). Съемки фильма проходили в заповеднике, принадлежащем Типпи Хедрен. Бывшему футболисту Ричарду Тайсону, приглянувшемуся зрителям после комедии Фила Джоану «Ровно в три», ради роли пришлось похудеть. Здесь же дебютировала на большом экране наша любимая Милла Йовович, которая через три года вернется в «Голубую лагуну», а позднее, благодаря «Обители зла», обретет «второе имя» — Элис. Кристи Макникол вручили за роль в картине «Золотую малину» как худшей актрисе второго плана, а сыгравшая бабушку Луиза Флетчер — единственная артистка из оригинального состава, кому удалось перебраться в сиквел.
Наша подборка не была бы полной без какого-либо фильма Педро Альмодовара. Под занавес 80-х испанский маэстро кича снял криминальную романтическую комедию про выписанного из психиатрической больницы взломщика Рикки (Антонио Бандерас), который мечтает создать семью и завести детей. Он вспоминает о Марине (Виктория Абриль), когда-то отдавшейся ему за деньги. Хотя она и стала актрисой, парень выслеживает девушку, берет под домашний арест, связав руки и ноги, а затем принимается ухаживать как «заботливый муж». В конце концов, она влюбляется.
Такой провокационный сюжет, скорее всего, мог снять только Альмодовар. По его словам, замысел состоял в том, чтобы зритель нашел знак равенства между браком и стокгольмским синдромом. Режиссер также отметил, что Бандерас сыграл главную роль так, словно персонажу было лет десять. Фильм навеян расхожим сюжетом о «Красавице и чудовище» и «Коллекционером», снятым Уильямом Уайлером по роману Джона Фаулза. Картина, разумеется, подверглась критике и пуритан, и феминисток: особенно — длительные сцены секса, игра Абриль с вибратором и эпизоды с женщинами на унитазах. Из-за судебных споров вокруг прокатного рейтинга ленты в США появилась категория NC-17. При этом в Северной Америке работе Альмодовара удалось заработать свыше четырех миллионов долларов. Элементы эротики присутствуют во многих следующих картинах мастера («Кика», «Живая плоть», «Кожа, в которой я живу»), и в некоторых из них также снималась Абриль. Ну а Бандерас составил горячую пару с Сальмой Хайек в «Отчаянном» Роберта Родригеса.
Классик французского кино Жан-Жак Анно экранизировал одноименный автобиографический роман Маргерит Дюрас о незаконной связи между юной французской девушкой (Джейн Марч) и богатым китайцем (Тони Люн Ка Фай) в Индокитае образца 1929 года. Чувственность ленте обеспечили музыкальные композиции Габриэля Яреда, отмеченные «Сезаром», операторское мастерство Роберта Фрэйсса и закадровый текст, прочитанный Жанной Моро.
Актрису на главную роль Анно нашел благодаря супруге, обратившей его внимание на фото юной британской модели в журнале подростковой моды. Режиссер изначально планировал снимать во Вьетнаме, где и разворачиваются события первоисточника, однако из-за первого впечатления (крысы, пауки и отсутствующие кондиционеры в лучшем колониальном отеле) чуть не отдал предпочтение Таиланду, Малайзии и Филиппинам, где обычно воспроизводили соответствующую натуру. После изучения локаций он все-таки вернулся к изначальному выбору, и в итоге «Любовник» стал первым западным фильмом после 1975 года, снятым в стране при активном участии вьетнамских кинематографистов. Примечательно, что через два месяца после начала съемок Марч исполнилось 18, в массовых сценах принимали участие служащие советского консульства и торгпредства, а эротические сцены, несмотря на лояльное в целом отношение местных властей, пришлось снимать в Париже. Спустя два года Джейн Марч создала запоминающийся тандем с Брюсом Уиллисом в эротическом триллере «Цвет ночи».
Еще один яркий представитель жанра, не нуждающийся в особом представлении. Невероятный завораживающий триллер Пола Верховена с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун, памятный во многом благодаря пресловутой сцене допроса, которую, как и финальный кадр «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера, часто пересматривают, вооружившись лупой. При этом не все догадываются поставить на паузу, чтобы узнать, кто же убийца в этом лихо закрученном фильме.
Картина, заработавшая в мировом прокате $350 миллионов при бюджете в $49 миллионов, не состоялась бы без сценария Джо Эстерхаза, за которым охотились многие голливудские студии, пока права не увела у них из-под носа маленькая фирма Carolco за четыре миллиона. Отточенный визуальный стиль обеспечил оператор Ян де Бонт, а запоминающиеся треки написал Джерри Голдсмит. При этом в кадре можно увидеть не только красотку Стоун, но и не менее эффектных Джинн Трипплхорн и Лейлани Сарель. Некоторые критики вроде маститого Роджера Эберта сказали «фи» после просмотра, но зрители были в восторге. Шэрон закрепила успех в качестве главного секс-символа 90-х триллером Филлипа Нойса «Щепка», основанным на сценарии Эстерхаза, а в 2006-м даже вернулась к культовому образу Кэтрин Трэмелл во второй части «Основного инстинкта». У Дугласа случилось «Разоблачение» с Деми Мур, поставленное Барри Левинсоном, после чего актер поставил точку в теме. Ну а Верховен совместно с Эстерхазом сотворили выдающийся трэш-шедевр «Шоугелз» с очаровательной, но актерски беспомощной Элизабет Беркли («Золотая малина»), великолепной Джиной Гершон (она же Корки из «Связи» Вачовски) и Кайлом Маклахленом, чья неловкость так и выплескивается с экрана. Эта лента загубила карьеру некоторых участников, но до сих пор ее обожают простые зрители.
Основой для натуралистичной эротической драмы французского театрального режиссера-экспериментатора Патриса Шеро послужила книга британского писателя Ханифа Курейши. Это история женщины (Керри Фокс) и мужчины (Марк Райлэнс), встречающихся в его квартире по средам ради секса без обязательств. Обстановка и лица не блещут красотой, зато интимные сцены сняты оператором Эриком Готье с изыском и почти без купюр, размывая тем самым границы между порно и эротикой.
Двумя годами ранее Ларс фон Триер закрепил правила манифеста «Догма 95» в скандально известных «Идиотах», где был изображен групповой секс, сыгранный, впрочем, порноактерами. Французскому коллеге пришла еще более безумная идея: запечатлеть на пленку минет перед съемочной группой и на глазах у мужа Фокс. Позднее Райлэнс признался, что эта сцена испортила ему жизнь на два месяца, а отказаться он тогда не мог, поскольку был еще актером без громкого имени. На Берлинском кинофестивале картину удостоили «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль, а в списке лучших фильмов 2000-х по версии журнала Slant она заняла 91-е место. И это была лишь одна из первых ласточек раскрепощенного европейского и американского кино третьего тысячелетия: следом взлетели «Порнограф» Бертрана Бонелло, «Необратимость» Гаспара Ноэ, «9 песен» Майкла Уинтерботтома, «Спи со мной» Клемана Вирго, «Клуб Shortbus» Джона Камерона Митчелла, «Антихрист» и «Нимфоманка» фон Триера, «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша и, конечно же, «Люсия и секс» Хулио Медема.
Пас Вега, Тристан Ульоа, Найва Нимри и Элена Анайя сыграли в одной из лучших работ испанского маэстро любви Хулио Медема. Его пятая полнометражная картина посвящена официантке Люсии, работающей в небольшом мадридском кафе. После прочтения книги начинающего писателя Лоренцо Альвареза девушка заочно влюбляется в автора и, выследив субъект обожания, признается ему в любви. Тот из-за одиночества с радостью впускает ее в свою жизнь, но через несколько лет попадает под машину. Убитая горем Люсия покидает город, чтобы найти себя на далеком острове в Средиземноморье, куда всегда мечтал вернуться ее возлюбленный. Хотя ответы были совсем рядом.
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