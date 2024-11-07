Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

7 ноября
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2024
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Подборки >>
7 ноября 2024
В российский прокат выходят «Хищные земли» — фантастический триллер Джорджа Нолфи с Энтони Маки (когда-то Сокол, а в скором времени – новый Капитан Америка во вселенной Марвел) и Мореной Баккарин (она известна по роли Ванессы, возлюбленной Дэдпула из одноименной серии фильмов). По сюжету мир был захвачен неизвестными чудовищами, который почти уничтожили человечество – те, кто выжил, как главные герои, вынуждены жить в горах, так как монстры не могут подняться выше отметки в 2500 метров. Но однажды людям придется спуститься вниз и сразиться за свою жизнь. Кино-Театр.Ру вспоминает, каким еще видят конец света авторы известных фильмов и какие способы выживания предлагают людям, пережившим апокалипсис.


«Тихое место»

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

Уже превратившийся во франшизу фантастический хоррор Джона Красински с ним самим и его супругой Эмили Блант в главных ролях рассказывает о мире, который, как и в «Хищных землях» (к слову, оба эти проекта связаны продюсером Брэдли Фуллером), захвачен злобными существами, пожирающими любого, кто попадется на их пути. Захватчики лишены зрения, зато обладают очень тонким слухом – любой звук тут же становится для них сигналом к атаке. Так что людям, чудом оставшимся в живых, приходится жить в тишине. Среди них и семья Эботтов – муж, беременная жена и двое маленьких детей. Они прячутся на ферме, где уже привыкли общаться шепотом или языком жестов – дочь Риган глуха от рождения, так что учиться не приходится – ходить босиком и не шуметь. Впрочем, требовать не шуметь от детей – невыполнимая задача, так же как и родить, не издав ни единого крика. Герои, впрочем, не сдаются – глава семьи, например, оборудует звукоизолированный подвал, а также учит сына использовать шум открытой воды в реке или водопаде как естественный звуковой барьер. Плюс – мастерит для дочери слуховой аппарат, который в итоге оказывается смертельным оружием против монстров.


«Птичий короб»

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

В постапокалиптическом ужастике Сюзанны Бир мир погружается уже не в тишину, а в вынужденную слепоту. Дело в том, что Землю наполняют некие сущности, при взгляде на которых человек совершает самоубийство. Судьба сводит в укрытии нескольких незнакомцев, в том числе двух беременных – в итоге выживает только одна женщина, в исполнении Сандры Баллок, и оба младенца, которых она забирает себе, а также еще один мужчина. Вместе с ним они воспитывают детей, в течение пяти лет существуя с повязками на глазах и с птицами в клетке, предупреждающими о приближении опасности. И однажды узнают о существовании других спасшихся и безопасном месте, где люди живут общиной. По дороге туда мужчина, защищая свою теперь уже семью, погибнет, и героиня продолжит путь в одиночку – все так же с завязанными глазами и с тем самым птичьим коробом в руках. Правила выживания в таком сценарии звучат просто, но на деле трудновыполнимы – оказывается ничего не видеть едва ли не труднее, чем ничего не говорить.


«Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

Не все постапокалиптические фильмы одинаково мрачные – есть и комедии, самой яркой из которых по-прежнему остается картина Рубена Флэйшера с Вуди Харрельсоном, Джесси Айзенбергом, Эммой Стоун и Эбигейл Бреслин в главных ролях. Этот фильм, в котором группа выживших колесит по США, теперь населенными ходячими мертвецами, — настоящий справочник по выживанию в случае зомби-апокалипсиса. Коламбус, которого играет Айзенберг (остальных героев также зовут по названиям американских городов), на собственном опыте написал список правил, которые помогают ему не быть съеденным. Всего их 33, и среди основных – держать себя в хорошей физической форме, всегда пристегиваться, найти напарника, но ни к кому не привязываться, использовать сковороду в качестве оружия, иметь при себе швейцарский нож, избегать туалетов и стрип-клубов, добивать противника — в том числе голыми руками и ногами. А еще, как выясняется по ходу действия, не изображать из себя зомби. Одним из самых ярких эпизодов фильма становится история с Биллом Мюрреем, который играет самого себя. Голливудский актер сумел выжить, ловко гримируясь, однако это и сыграло с ним злую шутку – приняв его за реального зомби, Коламбус убивает Мюррея.


«Последняя любовь на Земле»

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

Режиссер Дэвид Маккензи выбрал направление постапокалиптической романтики – в его фильме планету охватывает странная эпидемия, которая в каком-то смысле превращает людей в чудовищ. Но не в привычных зомби – вирус постепенно лишает человечество чувств. Первыми страдают вкус и обоняние, с этим пытается всячески бороться шеф-повар в исполнении Юэна Макгрегора, который находит для своих клиентов способы компенсировать утраченное, казалось бы, удовольствие от еды. У него самого в разгаре страстный роман с врачом-эпидемиологом Сьюзан (Ева Грин), которая, в свою очередь, пытается разобраться в природе возникновения болезни, понять, как она передается, и найти лекарство. Которого нет – и не будет. Но влюбленные будут до последнего выжимать максимум из оставшихся у них чувств. Потеря слуха окончательно погружает мир в хаос, потеря зрения станет концом света. Впрочем, герои, пережившие и расставание, и воссоединение, останутся при своем – до последнего будут хвататься за свою любовь.


«Сквозь снег»

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

Едва ли не самым вероятным сценарием конца света выглядит тот, что связан с климатическими изменениями – неудивительно, что этот сюжет так привлекает режиссеров, работающих в жанре апокалиптического и постапокалиптического кино. Один из самых известных фильмов на тему природного конца света – «Сквозь снег» корейца Пон Чжун Хо (автора тех самых «Паразитов»), впоследствии превращенный в одноименный сериал. Глобальное потепление и неосторожные эксперименты ученых привели к новому ледниковому периоду. Со времени катастрофы, заморозившей Землю, прошло полтора десятка лет, и заснеженные и опустевшие просторы бороздит длинный поезд с выжившими, запущенный в самом начале апокалипсиса. Наружу никто не высовывается, так как это означает мгновенное превращение в кусок льда, но и внутри состава жизнь не сахар. Особенно для тех, кто в хвосте – от вагона к вагону царит жесткая иерархия, впереди живут богачи, позади бедняки, и неизбежная классовая ненависть приводит к бунтам. Их жестоко подавляют здешние «силовики», однако боеприпасы не бесконечны – это и подмечает персонаж Криса Эванса, который решается на очередной прорыв. В ходе которого герою открывает еще более шокирующая правда о реальном положении дел в постапокалиптическом поезде. Ему предстоит пройти не только физическое, но и моральное испытание – и пожертвовать собой ради тех, у кого еще есть шанс выжить. Одним словом – иногда в условиях конца света нужно быть тише воды, ниже травы, но иногда не возбраняется и геройствовать.

«Хищные земли» в кинотеатрах с 7 ноября.

«Хищные земли». Трейлер №2

Наталия Григорьева
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   7.11.2024 - 23:29
Коль добавили кино про зомби, тогда могли еще с десяток добавить. Зомбаков стоит вынести отдельно, у них своя вселенная. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Мы в ловушке»: Энтони Маки и Морена Баккарин противостоят монстру в эксклюзивном отрывке из «Хищных земель»
«Любовь Советского Союза», третьи «Приключения Паддингтона», новая «Эммануэль» и еще 15 фильмов ноября
«Вблизи они еще страшнее»: Энтони Маки сражается с монстрами в трейлере фильма «Хищные земли»
Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо
«Тихое место. День первый»: Молчание котят
Игра по «Тихому месту» выйдет в 2024 году
«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя
Умник, ворчун, весельчак, скромник, соня, чихун, простачок: знакомьтесь, великолепный Сон Кан Хо
Умные и красивые: Рэйчел Вайс, Марина Александрова и Владимир Канухин
Сериал «Сквозь снег» нашел себе новый дом
«Поезд в Пусан»: Чуть помедленнее, зомби, чуть помедленнее
Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года
Пон Чжун Хо и ещё 2000 кинематографистов Южной Кореи обвиняют полицию в смерти актёра Ли Сон Гюна
«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее
«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино
Увидеть Барселону и умереть: Зачем франшиза «Птичий короб» переехала в Испанию?
Хью Грант станет «Еретиком»
Прощай, Солнечная система! Из чего состоит «Блуждающая Земля» – китайский сай-фай о переселении человечества
Конь бледный: «Қаш» — казахстанский фильм-морок, который нельзя забыть
Джозеф Куинн составит компанию Лупите Нионго в спин-оффе «Тихого места»
Поиск по меткам
Американское кинозомбиНаталия Григорьевапостапокалипсис
персоны
Джесси АйзенбергМорена БаккаринСюзанна БирЭмили БлантЭбигейл БреслинСандра БуллокЕва ГринПон Джун ХоДжон КрасинскиЭнтони МакиДэвид МаккензиБилл МюррейДжордж НолфиЭмма СтоунРубен ФляйшерБрэдли ФуллерВуди ХаррельсонКрис Эванс
фильмы
Добро пожаловать в ЗомбилэндПоследняя любовь на ЗемлеПтичий коробСквозь снегТихое местоХищные земли

фотографии >>
Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис фотографии
Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис фотографии
Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис фотографии
Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Криштул
6 ноября ушел из жизни Борис Криштул.
Александр Патраков
6 ноября ушёл из жизни художник Александр Патраков.
Лейла Киракосян
5 ноября ушла из жизни актриса Лейла Киракосян.
Заал Самадашвили
1 ноября ушёл из жизни писатель Заал Самадашвили.

День рождения >>

Лилия Амарфий
Людмила Аринина
Олег Борисов
Евдокия Германова
Митя Лабуш
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Альфре Вудард
Ален Делон
Джессика Лаундес
Вирна Лизи
Сал Лопес
Гретхен Мол
Тара Рид
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Поймай собаку, если сможешь
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Новый Год в Берёзовке
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Интервью
Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино
2 комментария
Кино-театр.ру в Telegram