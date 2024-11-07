Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

В российский прокат выходят «Хищные земли» — фантастический триллер Джорджа Нолфи с Энтони Маки (когда-то Сокол, а в скором времени – новый Капитан Америка во вселенной Марвел) и Мореной Баккарин (она известна по роли Ванессы, возлюбленной Дэдпула из одноименной серии фильмов). По сюжету мир был захвачен неизвестными чудовищами, который почти уничтожили человечество – те, кто выжил, как главные герои, вынуждены жить в горах, так как монстры не могут подняться выше отметки в 2500 метров. Но однажды людям придется спуститься вниз и сразиться за свою жизнь. Кино-Театр.Ру вспоминает, каким еще видят конец света авторы известных фильмов и какие способы выживания предлагают людям, пережившим апокалипсис.
«Тихое место»
Уже превратившийся во франшизу фантастический хоррор Джона Красински
с ним самим и его супругой Эмили Блант
в главных ролях рассказывает о мире, который, как и в «Хищных землях» (к слову, оба эти проекта связаны продюсером Брэдли Фуллером), захвачен злобными существами, пожирающими любого, кто попадется на их пути. Захватчики лишены зрения, зато обладают очень тонким слухом – любой звук тут же становится для них сигналом к атаке. Так что людям, чудом оставшимся в живых, приходится жить в тишине. Среди них и семья Эботтов – муж, беременная жена и двое маленьких детей. Они прячутся на ферме, где уже привыкли общаться шепотом или языком жестов – дочь Риган глуха от рождения, так что учиться не приходится – ходить босиком и не шуметь. Впрочем, требовать не шуметь от детей – невыполнимая задача, так же как и родить, не издав ни единого крика. Герои, впрочем, не сдаются – глава семьи, например, оборудует звукоизолированный подвал, а также учит сына использовать шум открытой воды в реке или водопаде как естественный звуковой барьер. Плюс – мастерит для дочери слуховой аппарат, который в итоге оказывается смертельным оружием против монстров.
«Птичий короб»
В постапокалиптическом ужастике Сюзанны Бир
мир погружается уже не в тишину, а в вынужденную слепоту. Дело в том, что Землю наполняют некие сущности, при взгляде на которых человек совершает самоубийство. Судьба сводит в укрытии нескольких незнакомцев, в том числе двух беременных – в итоге выживает только одна женщина, в исполнении Сандры Баллок
, и оба младенца, которых она забирает себе, а также еще один мужчина. Вместе с ним они воспитывают детей, в течение пяти лет существуя с повязками на глазах и с птицами в клетке, предупреждающими о приближении опасности. И однажды узнают о существовании других спасшихся и безопасном месте, где люди живут общиной. По дороге туда мужчина, защищая свою теперь уже семью, погибнет, и героиня продолжит путь в одиночку – все так же с завязанными глазами и с тем самым птичьим коробом в руках. Правила выживания в таком сценарии звучат просто, но на деле трудновыполнимы – оказывается ничего не видеть едва ли не труднее, чем ничего не говорить.
«Добро пожаловать в Zомбилэнд»
Не все постапокалиптические фильмы одинаково мрачные – есть и комедии, самой яркой из которых по-прежнему остается картина Рубена Флэйшера
с Вуди Харрельсоном
, Джесси Айзенбергом
, Эммой Стоун
и Эбигейл Бреслин
в главных ролях. Этот фильм, в котором группа выживших колесит по США, теперь населенными ходячими мертвецами, — настоящий справочник по выживанию в случае зомби-апокалипсиса. Коламбус, которого играет Айзенберг (остальных героев также зовут по названиям американских городов), на собственном опыте написал список правил, которые помогают ему не быть съеденным. Всего их 33, и среди основных – держать себя в хорошей физической форме, всегда пристегиваться, найти напарника, но ни к кому не привязываться, использовать сковороду в качестве оружия, иметь при себе швейцарский нож, избегать туалетов и стрип-клубов, добивать противника — в том числе голыми руками и ногами. А еще, как выясняется по ходу действия, не изображать из себя зомби. Одним из самых ярких эпизодов фильма становится история с Биллом Мюрреем
, который играет самого себя. Голливудский актер сумел выжить, ловко гримируясь, однако это и сыграло с ним злую шутку – приняв его за реального зомби, Коламбус убивает Мюррея.
«Последняя любовь на Земле»
Режиссер Дэвид Маккензи
выбрал направление постапокалиптической романтики – в его фильме планету охватывает странная эпидемия, которая в каком-то смысле превращает людей в чудовищ. Но не в привычных зомби – вирус постепенно лишает человечество чувств. Первыми страдают вкус и обоняние, с этим пытается всячески бороться шеф-повар в исполнении Юэна Макгрегора, который находит для своих клиентов способы компенсировать утраченное, казалось бы, удовольствие от еды. У него самого в разгаре страстный роман с врачом-эпидемиологом Сьюзан (Ева Грин
), которая, в свою очередь, пытается разобраться в природе возникновения болезни, понять, как она передается, и найти лекарство. Которого нет – и не будет. Но влюбленные будут до последнего выжимать максимум из оставшихся у них чувств. Потеря слуха окончательно погружает мир в хаос, потеря зрения станет концом света. Впрочем, герои, пережившие и расставание, и воссоединение, останутся при своем – до последнего будут хвататься за свою любовь.
«Сквозь снег»
Едва ли не самым вероятным сценарием конца света выглядит тот, что связан с климатическими изменениями – неудивительно, что этот сюжет так привлекает режиссеров, работающих в жанре апокалиптического и постапокалиптического кино. Один из самых известных фильмов на тему природного конца света – «Сквозь снег» корейца Пон Чжун Хо
(автора тех самых «Паразитов
»), впоследствии превращенный в одноименный сериал. Глобальное потепление и неосторожные эксперименты ученых привели к новому ледниковому периоду. Со времени катастрофы, заморозившей Землю, прошло полтора десятка лет, и заснеженные и опустевшие просторы бороздит длинный поезд с выжившими, запущенный в самом начале апокалипсиса. Наружу никто не высовывается, так как это означает мгновенное превращение в кусок льда, но и внутри состава жизнь не сахар. Особенно для тех, кто в хвосте – от вагона к вагону царит жесткая иерархия, впереди живут богачи, позади бедняки, и неизбежная классовая ненависть приводит к бунтам. Их жестоко подавляют здешние «силовики», однако боеприпасы не бесконечны – это и подмечает персонаж Криса Эванса
, который решается на очередной прорыв. В ходе которого герою открывает еще более шокирующая правда о реальном положении дел в постапокалиптическом поезде. Ему предстоит пройти не только физическое, но и моральное испытание – и пожертвовать собой ради тех, у кого еще есть шанс выжить. Одним словом – иногда в условиях конца света нужно быть тише воды, ниже травы, но иногда не возбраняется и геройствовать.
«Хищные земли» в кинотеатрах с 7 ноября.
«Хищные земли». Трейлер №2
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