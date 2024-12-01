Новые «Елки», «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым, «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса и еще 12 фильмов декабря

«Безмолвное братство». Трейлер на английском языке
Джуд Лоу, Николас Холт, Тай Шеридан, Джерни Смоллетт и Одесса Янг в остросюжетной криминальной драме Джастина Курзеля про агента ФБР, начавшего расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США. Сценаристом и продюсером ленты, участвовавшей в Венецианском фестивале, выступил автор «Короля Ричарда» Зак Бэйлин.
«Возвращение Одиссея». Трейлер на английском языке
Итальянский режиссер, продюсер и сценарист Уберто Пазолини снял историческую драму про то, как спустя 20 лет странствий Одиссея (Рэйф Файнс) выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец вернулся домой, но многое изменилось в его государстве с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа (Жюльет Бинош) стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Одиссей тоже изменился — он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Ему придется обратиться к прошлому ради спасения своей семьи и возвращения утраченной любви. Участник фестиваля в Торонто.
Джейкоб Форчун-Ллойд, Эдди Марсан, Эмили Уотсон, Лукас Гейдж, Рози Дэй, Джей Лено и Эдди Иззард сыграли в британской музыкальной биографической драме про продавца мебели Брайана Эпстайна, чья жизнь сильно изменилась 9 ноября 1961 года. В этот день он спустился в ливерпульский подвальный клуб и так впечатлился увиденным, что решил стать менеджером выступавшей там начинающей и малоизвестной группы «Битлз». Брайан отправился в головокружительное путешествие в надежде сделать ливерпульскую четверку популярнее Элвиса Пресли. Несмотря на непростые взаимоотношения в группе, борьбу с собой и скепсис окружающих, «пятый битл» поставил себе невыполнимую задачу – объединить человечество через мир, любовь и поп-музыку и создал мировой феномен. Премьера фильма состоялась на киносмотре в Торонто.
Японская документальная картина посвящена творчеству великого аниматора Хаяо Миядзаки. Семь лет выдающийся японский режиссер работал над главным проектом жизни – самым кассовым фильмом в его карьере «Мальчик и птица». Семь лет камера неотрывно следовала за гением, пытаясь разгадать тайны его замысла. На этом пути Миядзаки сопровождает его продюсер и друг Тосио Судзуки. В жизни Мастера он сыграет ту же роль, что и птица в судьбе мальчика. Не останавливаясь на достигнутом, мультипликатор вновь покоряет вершины совершенства. В картине, участвовавшей в Каннском биеннале, также можно увидеть еще одного мастера — Исао Такахату.
Когда-то Ди Джей Карузо снимал неплохие триллеры наподобие «Паранойи», а теперь он замахнулся на бытоописание самой Матери Иисуса. Остросюжетный боевик повествует о том, что какие бы искушения и преграды не стояли у главной героини на пути — будь то римские легионеры или сам царь Ирод (Энтони Хопкинс) — вера и любовь к ближним никогда не оставляли ее.
Романтическая хоррор-комедия про Лору (Мелисса Баррера), чья жизнь летит под откос – ее бросает парень и она теряет работу мечты. Вернувшись в квартиру, она обнаруживает, что там обосновался весьма дерзкий, но обаятельный монстр (Томми Дьюи). Незваный сосед не намерен освобождать территорию и предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора найдет в себе силы жить дальше и вновь чувствовать себя счастливой. Но не так-то просто забыть парня и почувствовать вкус жизни, если твой сосед – монстр. Картина принимала участие в «Сандэнсе».
В сиквеле прошлогодней семейной комедии Стефания (Виталия Корниенко) обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съемками она ведет популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. Когда в один из съемочных дней происходит похищение пони Геннадия, а ковбои-каскадеры упускают похитителей из виду, девочка решает взять дело в свои руки и обращается за помощью к подписчикам. Теперь Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и завершить съемки новогоднего хита. В ленте Руслана Паушу также заняты Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова и Илья Малаков.
Выдающийся режиссер Роберт Земекис, талантливый сценарист Эрик Рот, маститый оператор Дон Берджесс, маэстро Алан Силвестри и звезды «Форреста Гампа» Том Хэнкс и Робин Райт спустя 30 лет после шедевра вновь поработали вместе, создав экранизацию графического романа Ричарда Макгуайера. У каждого места есть своя история и свое будущее. И, казалось бы, обычный дом в Новой Англии на самом деле может рассказать немало – от футуристического будущего до давно пережитых времен Гражданской войны. Или даже отправиться в период, когда по здешней лужайке топтались мамонты. Это история одной семьи и в то же время сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь – в этом ничем не примечательном доме. Компанию знаменитому дуэту составили Пол Беттани, Келли Рейлли и Мишель Докери.
Денис Дорохов и Филипп Киркоров возглавили актерскую команду приключенческой комедии Марка Горобца про беззаботного сочинского бездельника и дамского угодника Славика, который узнает об угрозе жизни – он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант – неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец. Славик готов на все ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих.
На наши экраны возвращается любимец публики Марио Касас. Криминальный триллер Родриго Кортеса, основанный на одноименном романе Энрике Рубио, поведает о молодом человеке, жизненные обстоятельства которого вынуждают искать убежище в тюрьме. В касте также заявлены такие испанские актеры, как Анна Кастильо, Хосе Гарсия и Гильермо Толедо.
На сей раз полюбившиеся герои вместе с друзьями отправятся на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло, возьми да исчезни! Спасать положение, как всегда, приходится Ивану (Никита Ефремов), Серому Волку (Александр Боярский) и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником. А главное, доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.
Челесте Далла Порта, Стефания Сандрелли и Гэри Олдман в фэнтези—драме Паоло Соррентино разыграют историю неукротимой Партенопы, разворачивающуюся в шумном хаосе Неаполя. Это откровенное исследование неустанного стремления к свободе и любви во всех ее многогранных проявлениях — от возвышенных до разрушительных. Партенопа окружена живыми, ироничными и трагически прекрасными душами, которые вместе с ней показывают в этом эпическом путешествии целого сообщества, как время формирует судьбы, и празднуют жизнь во всех ее суровых и великолепных аспектах. Участник фестиваля в Каннах.
Приключенческий постапокалиптический экшн дебютанта Максима Шишкина, действие которого разворачивается в будущем. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире – два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин (Юрий Колокольников) странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией (Диана Енакаева), которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась, пишет Екатерина Визгалова.
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