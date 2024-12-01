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Новые «Елки», «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым, «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса и еще 12 фильмов декабря

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1 декабря 2024
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Новые «Елки», «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым, «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса и еще 12 фильмов декабря
фото: кадр из фильма «Тогда. Сейчас. Потом»

Перед Новым Годом зрителям предлагают посмотреть на большом экране свежие работы Роберта Земекиса, Паоло Соррентино и Джастина Курзеля, одиннадцатую часть «Елок», шестой мультфильм про приключения Ивана Царевича и Серого Волка, парочку отечественных комедий и новые фильмы с Томом Хэнксом, Робин Райт, Полом Беттани, Джудом Лоу, Николасом Холтом, Таем Шериданом, Жюльет Бинош, Энтони Хопкинсом, Гэри Олдманом и Рэйфом Файнсом.


«Безмолвное братство» / Order

«Безмолвное братство». Трейлер на английском языке

Джуд Лоу, Николас Холт, Тай Шеридан, Джерни Смоллетт и Одесса Янг в остросюжетной криминальной драме Джастина Курзеля про агента ФБР, начавшего расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США. Сценаристом и продюсером ленты, участвовавшей в Венецианском фестивале, выступил автор «Короля Ричарда» Зак Бэйлин.

Выход в прокат: 5 декабря

Читать «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года
«Возвращение Одиссея» / The Return

«Возвращение Одиссея». Трейлер на английском языке

Итальянский режиссер, продюсер и сценарист Уберто Пазолини снял историческую драму про то, как спустя 20 лет странствий Одиссея (Рэйф Файнс) выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец вернулся домой, но многое изменилось в его государстве с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа (Жюльет Бинош) стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Одиссей тоже изменился — он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Ему придется обратиться к прошлому ради спасения своей семьи и возвращения утраченной любви. Участник фестиваля в Торонто.

Выход в прокат: 5 декабря

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
«Звезды в Сибири»

«Звёзды в Сибири»

Новогодняя комедия режиссера Ильи Фарфеля, созданием которой, от производства до продюсирования, совместно с ТНТ занималась компания Сергея Светлакова «SVERDЛOVSK». Он же сыграл одну из главных ролей — совместно с Тимуром Батрутдиновым, Дмитрием Брекоткиным, Ольгой Бузовой, Дмитрием Маликовым и Клавой Кокой. По словам Наталии Григорьевой, известные артисты играют самих себя, застрявших накануне главного зимнего праздника в маленьком поселке посреди сибирской тайги.

Выход в прокат: 5 декабря

Читать рецензию «Звезды в Сибири»: Рожай под Бузову
«Пятый битл» / Midas Man

«Пятый битл»

Джейкоб Форчун-Ллойд, Эдди Марсан, Эмили Уотсон, Лукас Гейдж, Рози Дэй, Джей Лено и Эдди Иззард сыграли в британской музыкальной биографической драме про продавца мебели Брайана Эпстайна, чья жизнь сильно изменилась 9 ноября 1961 года. В этот день он спустился в ливерпульский подвальный клуб и так впечатлился увиденным, что решил стать менеджером выступавшей там начинающей и малоизвестной группы «Битлз». Брайан отправился в головокружительное путешествие в надежде сделать ливерпульскую четверку популярнее Элвиса Пресли. Несмотря на непростые взаимоотношения в группе, борьбу с собой и скепсис окружающих, «пятый битл» поставил себе невыполнимую задачу – объединить человечество через мир, любовь и поп-музыку и создал мировой феномен. Премьера фильма состоялась на киносмотре в Торонто.

Выход в прокат: 5 декабря

Читать рецензию «За полчаса до весны»: У них «Битлз», а у нас «Песняры»
«Хаяо Миядзаки и Птица» / 宮﨑駿と青サギと… ～「君たちはど

«Хаяо Миядзаки и Птица». Трейлер №2

Японская документальная картина посвящена творчеству великого аниматора Хаяо Миядзаки. Семь лет выдающийся японский режиссер работал над главным проектом жизни – самым кассовым фильмом в его карьере «Мальчик и птица». Семь лет камера неотрывно следовала за гением, пытаясь разгадать тайны его замысла. На этом пути Миядзаки сопровождает его продюсер и друг Тосио Судзуки. В жизни Мастера он сыграет ту же роль, что и птица в судьбе мальчика. Не останавливаясь на достигнутом, мультипликатор вновь покоряет вершины совершенства. В картине, участвовавшей в Каннском биеннале, также можно увидеть еще одного мастера — Исао Такахату.

Выход в прокат: 5 декабря

Читать Сокровища ходячего замка: вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему
«Дева Мария: Мать Христа» / Mary

«Дева Мария: Мать Христа»

Когда-то Ди Джей Карузо снимал неплохие триллеры наподобие «Паранойи», а теперь он замахнулся на бытоописание самой Матери Иисуса. Остросюжетный боевик повествует о том, что какие бы искушения и преграды не стояли у главной героини на пути — будь то римские легионеры или сам царь Ирод (Энтони Хопкинс) — вера и любовь к ближним никогда не оставляли ее.

Выход в прокат: 12 декабря

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года
«Мой сосед — монстр» / Your Monster

«Мой сосед - монстр»

Романтическая хоррор-комедия про Лору (Мелисса Баррера), чья жизнь летит под откос – ее бросает парень и она теряет работу мечты. Вернувшись в квартиру, она обнаруживает, что там обосновался весьма дерзкий, но обаятельный монстр (Томми Дьюи). Незваный сосед не намерен освобождать территорию и предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора найдет в себе силы жить дальше и вновь чувствовать себя счастливой. Но не так-то просто забыть парня и почувствовать вкус жизни, если твой сосед – монстр. Картина принимала участие в «Сандэнсе».

Выход в прокат: 12 декабря

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«Одна дома. Великолепная пятерка»

«Одна дома. Великолепная пятёрка»

В сиквеле прошлогодней семейной комедии Стефания (Виталия Корниенко) обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съемками она ведет популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. Когда в один из съемочных дней происходит похищение пони Геннадия, а ковбои-каскадеры упускают похитителей из виду, девочка решает взять дело в свои руки и обращается за помощью к подписчикам. Теперь Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и завершить съемки новогоднего хита. В ленте Руслана Паушу также заняты Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова и Илья Малаков.

Выход в прокат: 12 декабря

Смотреть онлайн «Одна дома»
«Тогда. Сейчас. Потом» / Here

«Тогда. Сейчас. Потом»

Выдающийся режиссер Роберт Земекис, талантливый сценарист Эрик Рот, маститый оператор Дон Берджесс, маэстро Алан Силвестри и звезды «Форреста Гампа» Том Хэнкс и Робин Райт спустя 30 лет после шедевра вновь поработали вместе, создав экранизацию графического романа Ричарда Макгуайера. У каждого места есть своя история и свое будущее. И, казалось бы, обычный дом в Новой Англии на самом деле может рассказать немало – от футуристического будущего до давно пережитых времен Гражданской войны. Или даже отправиться в период, когда по здешней лужайке топтались мамонты. Это история одной семьи и в то же время сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь – в этом ничем не примечательном доме. Компанию знаменитому дуэту составили Пол Беттани, Келли Рейлли и Мишель Докери.

Выход в прокат: 12 декабря

Читать «Форрест Гамп», «Джентльмены» и ещё 16 фильмов февраля
«Братья»

«Братья». Трейлер №2

Денис Дорохов и Филипп Киркоров возглавили актерскую команду приключенческой комедии Марка Горобца про беззаботного сочинского бездельника и дамского угодника Славика, который узнает об угрозе жизни – он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант – неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец. Славик готов на все ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих.

Выход в прокат: 19 декабря

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
«Елки-11»

«Ёлки 11». Тизер

Традиционное кино-«оливье» на Новый Год от студии «Базелевс». В начинке — Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Надежда Маркина, Александр Михайлов и Михаил Трухин. А подадут блюдо режиссеры Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.

Выход в прокат: 19 декабря

Читать рецензию «Елки 5»: И мой пингвин со мною
«Побег» / Escape

«Побег»

На наши экраны возвращается любимец публики Марио Касас. Криминальный триллер Родриго Кортеса, основанный на одноименном романе Энрике Рубио, поведает о молодом человеке, жизненные обстоятельства которого вынуждают искать убежище в тюрьме. В касте также заявлены такие испанские актеры, как Анна Кастильо, Хосе Гарсия и Гильермо Толедо.

Выход в прокат: 19 декабря

Читать интервью Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни»
«Иван Царевич и Серый Волк-6»

«Иван Царевич и Серый Волк-6». Тизер-трейлер

На сей раз полюбившиеся герои вместе с друзьями отправятся на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло, возьми да исчезни! Спасать положение, как всегда, приходится Ивану (Никита Ефремов), Серому Волку (Александр Боярский) и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником. А главное, доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.

Выход в прокат: 26 декабря

Смотреть онлайн «Иван Царевич и Серый Волк»
«Партенопа» / Parthenope

«Парфенопа». Трейлер с английскими субтитрами

Челесте Далла Порта, Стефания Сандрелли и Гэри Олдман в фэнтези—драме Паоло Соррентино разыграют историю неукротимой Партенопы, разворачивающуюся в шумном хаосе Неаполя. Это откровенное исследование неустанного стремления к свободе и любви во всех ее многогранных проявлениях — от возвышенных до разрушительных. Партенопа окружена живыми, ироничными и трагически прекрасными душами, которые вместе с ней показывают в этом эпическом путешествии целого сообщества, как время формирует судьбы, и празднуют жизнь во всех ее суровых и великолепных аспектах. Участник фестиваля в Каннах.

Выход в прокат: 26 декабря

Читать Рим-кутила, божественный Марадона, итальянский Тарантино: разбираем стиль Паоло Соррентино
«Последний Ронин»

«Последний Ронин»

Приключенческий постапокалиптический экшн дебютанта Максима Шишкина, действие которого разворачивается в будущем. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире – два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин (Юрий Колокольников) странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией (Диана Енакаева), которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась, пишет Екатерина Визгалова.

Выход в прокат: 26 декабря

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года


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Щелкунчик

Макс Милиан
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обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   1.12.2024 - 17:57
Вообще ничего стоящего, кроме Ивана Царевича я не увидела. Могли бы сделать декабрь более интересным на новинки кино, а то муть какая-то. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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