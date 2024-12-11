Фантастическая восьмерка: Знаковые фильмы о великих композиторах

В повторный российский прокат выходит фильм Милоша Формана«Амадей» – подлинная классика мирового кино и эталонная костюмная драма. Зрители увидят отреставрированную в формате 4К кинотеатральную версию картины, созданную в этом году специально к 40-летнему юбилею фильма. Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.
Так уж сложилось, что жанр байопика в основном оккупирован писателями, художниками, поэтами, поп- или рок-звездами с их толпами фанатов, путешествиями по всему миру, любовными интригами и конфликтами с менеджерами. Композиторы в этой расстановке занимают место, если можно так сказать, ближе к кулисам. Кино-Театр.Ру решил компенсировать эту историческую несправедливость и вспомнить еще восемь фильмов о великих композиторах.
«Летняя песнь» (1968)
Главный герой – Фредерик Дилиус
Режиссер – Кен Рассел
фото: "Летняя песнь"
Патриарх британского кинематографа, еще в детстве увлекшийся музыкой и даже успевший поработать балетным танцовщиком, создал целый полиптих из портретов композиторов. Первый фильм, «Летняя песнь» (Song of Summer, 1968), описывает последние шесть лет жизни британского композитора Фредерика Дилиуса, когда тот был уже слеп, парализован, ужасно сварлив и нетерпим, но продолжал создавать тонкую, лиричную музыку, которую сначала была вынуждена записывать его жена, а затем личный секретарь – английский музыкант и композитор Эрик Фенби. На мемуарах последнего и основана картина Рассела. Сам режиссер называл «Летнюю песнь» своим лучшим фильмом и на протяжении долгих лет говорил, что не изменил бы в нем ни кадра. Спустя более чем 30 лет, кстати, творческий дуэт Дилиуса и Фенби стал прототипом для создания персонажей Вивиана Эйрса и Роберта Фробишера в романе Дэвида Митчелла «Облачный атлас». В фильмеТыквера и Вачовски сыграли Джим Бродбент и Бен Уишоу соответственно.
Двухсерийный советский биографический фильм Игоря Таланкина, в котором пристально рассматриваются отношения Петра Ильича Чайковского в грандиозном исполнении Иннокентия Смоктуновского и Надежды Филаретовны Фон Мекк (блестящая роль Антонины Шурановой). Фон Мекк – вдова Карла Фон Мекка, человека, который покрыл Россию сетью железных дорог и сколотил на этом баснословное состояние. Вплоть до своего разорения Фон Мекк оказывала Чайковскому финансовую поддержку. Их отношения, впрочем, не были сугубо деловыми: отдельный эпистолярный шедевр – это переписка Фон Мекк и Чайковского. Тот неустанно благодарит свою покровительницу, рассказывает о процессе написания музыки (в том числе вдаваясь в технические детали), предлагает оценить еще не опубликованные работы. Несмотря на не самую однозначную реакцию профессионального сообщества, картина была отмечена сразу двумя номинациями на премию «Оскар» – не только за лучший иностранный фильм, но и за музыку, над которой работал к тому времени четырехкратный призер Американской киноакадемии, выходец из Российский Империи Дмитрий Тёмкин, композитор, отвечавший за «Потерянный горизонт» Фрэнка Капры, «Ровно в полдень» Фреда Циннемана и «Старика и море» Джона Стерджесса.
Спустя два года после прогремевшего на весь мир советского «Чайковского» Кен Рассел тоже решил по-своему исследовать биографию этого великого композитора и снял фильм «Любители музыки» (Music Lovers), чье название сейчас звучит почти постиронически. Картина представляет собой романтизированную биографию Чайковского (Ричард Чемберлен), в которой большое внимание уделяется его гомосексуальности, несчастному браку, депрессии и непростым отношениям с той самой меценаткой Надеждой Фон Мекк. Критика не была в восторге, но не могла не отметить добрым словом саундтрек – музыку Чайковского интерпретировал талантливый исполнитель, испанский пианист Рафаэль Ороско.
«Листомания» (1975)
Главный герой – Ференц Лист
Режиссер – Кен Рассел
фото: "Листомания"
Несмотря на то, что тех же «Любителей музыки» критики подвергли обструкции, Рассел не перестал увлекаться жизнеописанием великих композиторов и в 1975 году снял «Листоманию», субъективную биографию виртуоза Ференца Листа. Субъективную еще и потому, что сценарий фильма основан на типичном образчике «женской литературы» – изданных в 1848 году мемуарах Мари Д’Агот, в которых описывается ее роман с Листом. Позднее Рассел в компании других режиссеров, в числе которых были Жан-Люк Годар, Дерек Джармен, Роберт Олтман и другие, принял участие в попурри «Ария», где постановщики пытались переосмыслить пафос классической музыки, которая, как выяснялось из новелл, работает практически во всех контекстах. На счету Рассела – «Турандот», а у Годара была, например, «Армида», где под музыку Жана-Батиста Люлли две сотрудницы спортивного зала зачарованно наблюдали за бодибилдерами, а потом пытались их соблазнить. Правда, довольно безуспешно.
«Амадей» (1984)
Главные герои – Вольфганг Амадей Моцарт, Антонио Сальери
Режиссер – Милош Форман
фото: "Амадей"
Шедевр Милоша Формана, снятый на основе пьесы Питера Шеффера, которая, в свою очередь, вдохновлена пушкинским «Моцартом и Сальери». Дебаты о правдивости истории убийства завистливым Сальери талантливого Моцарта уже давно набили оскомину, но Форман и не претендует на объективность. Его интересует изложение трагедии посредственности: Сальери хватает таланта оценить изящество музыки Моцарта и даже честности перед собой, чтобы признать его превосходство, он боготворит музыку и признает Моцарта посредником между Богом и людьми, хотя продолжает его ненавидеть, но ничего не может поделать с ограниченностью собственных способностей. Моцарт же, будучи гением, в «Амадее» – примитивное, вульгарное, самодеструктивное существо. Несправедливый парадокс, отражающий то, как чаще всего и обстоят дела в жизни.
«Король танцует» (2000)
Главный герой – Жан-Батист Люлли
Режиссера – Жерар Корбио
фото: "Король танцует"
Режиссер Жерар Корбио снял исторический фильм по книге французского гика, музыковеда и историка Филиппа Боссана, жизненный интерес которого – царствование Людовика XIV. Еще совсем юный «Король-солнце» (Бенуа Мажимель) начинает брать уроки балета, а одновременно и уроки музыки у придворного композитора Жана-Батиста Люлли (Борис Терраль). Поняв душеспасительную и гедонистическую функцию искусства, он превращает это в главную эскапистскую практику и основу государственного менеджмента. Как типичный государь эпохи барокко, считает, что для блага государства, прежде всего, нужно обеспечить веселье в бальной зале королевского дворца. В такой ситуации Жан-Батист Люлли, работая в дуэте с великим Мольером, фактически являются государственными чиновниками. Влияя на правителя, они влияют и на ход истории – в частности, бросают вызов католической церкви. Людовик быстро теряет интерес к балету, увлекается оперой; правит, танцуя. Эпоха остается в истории как «Великий век».
Фильм польской постановщицы, бывшего ассистента Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси, рассказывает о последнем годе Людвига ван Бетховена в исполнении американского актера Эда Харриса. Недавняя выпускница консерватории и ассистентка потерявшего слух композитора Анна Хольц (Диана Крюгер) работает с ним над Девятой симфонией. Это помогает ей, в том числе, осознать масштабы собственного таланта, хотя Бетховен, вдоволь насладившись ее витальностью и использовав молодую девушку в качестве музы и компаньона, проявляет к Анне внезапную агрессию, после чего она покидает его. На самом деле Бетховен начал терять слух задолго до смерти, но использованное здесь кинематографическое клише помогает разыграть троп про агонизирующего художника в конце жизненного пути. Кульминацией становится премьера той самой Девятой симфонии: музыка опять победила смерть – и физическую, и творческую.
Как ни странно, в России, богатой и классической музыкой, и именами великих композиторов с судьбами драматичными и даже трагичными, знаковых байопиков музыкантов создают не так уж много. Особенно в последние лет... 20. Одним из немногих таких фильмов – еще до «Танца с саблями» – стала лиричная «Ветка сирени» Павла Лунгина, режиссера, так или иначе постоянно возвращающегося в своих картинах к взаимоотношениям творца (причем именно музыканта) и власти, от которой он бежит, а также родины, по которой он при этом тоскует. Вот и «Ветка сирени» с молчаливым, но экспрессивным за фортепиано Евгением Цыгановым в роли Рахманинова, исключением не стала. В этой ленте эмигрировавший в США композитор вновь неожиданно находит ветку сирени от таинственной незнакомки – ту самую, что и была во время его выступлений на Родине.
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