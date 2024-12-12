И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Один из самых мощных и растиражированных образов славянской мифологии — конечно, Баба-яга. Любительница жаренных детей и угроза любому добру молодцу, умелая пользовательница ступы с повышенными аэродинамическими характеристиками и костяной ноги, хранительница леса и/или привратница в мир мертвых. Существует много сюжетов и прочтений вокруг этого образа (например, Проппа, Билибина, Васнецова), прочно обосновавшегося также в массовой культуре XX-XXI веков, где фольклорная пенсионерка выступала и пугающей ведьмой, и добродушной пенсионеркой, и хтоническим злом, и кем только не. В исполнении Людмилы Артемьевой, например, Баба-яга спасает сначала мир, а теперь — Новый год. Мы решили вспомнить самые яркие образы той, у кого в налоговой декларации числится только избушка на курьих ножках.
Осип Абдулов: «Ивашко и Баба-Яга» (1938)
Одно из первых появлений Яги на экране случилось в 11-минутном мультфильме Валентины
и Зинаиды Брумберг
, где её озвучил артист Осип Абдулов. Здесь хозяйка избушки на курьих ножках и ворона-приспешника изображена в одной из трех ипостасей, а именно — похитительницы детей. Для Ивашко встреча со смертью в обличье Яги становится своего рода инициацией, ритуалом взросления.
Георгий Милляр: «Василиса прекрасная» (1939), «Морозко» (1964), «Огонь, вода и… медные трубы» (1967) и «Золотые рога» (1972)
Самой известной Ягой СССР также является мужчина — народный артист РСФСР Георгий Милляр. За 33 года он четырежды предстал в этом образе у Александра Роу
(не считая камео в «Финисте — ясном соколе
»). Причем сначала актер убеждал режиссера взять себя на роль, а в последний раз уже всячески открещивался. Баба Яга Милляра менялась от фильма к фильму, демонстрируя и жуткую, и хулиганскую, и трагикомичную стороны её натуры.
Вера Орлова: «Гуси-лебеди» (1949)
Еще один классический мультфильм, который во многом и был удостоен пародии в знаменитом эпизоде «Ну, погоди!
». Режиссерами выступили Иван Иванов-Вано
и Александра Снежко-Блоцкая
, а покравшую мальчика Бабу-ягу озвучила другая народная артистка РСФСР Вера Орлова. Милляр в мультфильме, кстати, тоже участвовал: его голосом говорит ёжик.
Георгий Милляр: «Царевна-лягушка» (1954)
Снова Милляр, но уже в мультфильме Михаила Цехановского
, где Баба-яга помогает Ивану-царевичу в спасении Василисы Прекрасной из лап Кащея Бессмертного, даруя ему летающего коня.
Зиновий Гердт: «В тринадцатом часу ночи» (1969)
Новогодний (!) музыкальный фильм Ларисы Шепитько
, где славянская нечисть собирается в домишке на курьих ножках в ожидании праздника и заморского гостя. В исполнении Гердта Баба-яга выступает матриархом всей нечисти, властной бабулей советской семьи.
Клара Румянова: «Сказка сказывается» (1970)
В мультфильме Ивана Аксенчука
, который выделяется самобытным «резным» стилем, Кащей (Милляр!) снова похищает Василису, а Иван едет её спасать. А вот Баба-яга, озвученная Кларой Румяновой, заслуженной артисткой РСФСР, предстает сначала в боевитой ипостаси воительницы, готовой снести царевицу голову мечом-кладенцом.
Валентина Кособуцкая: «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)
Еще один музыкальный фильм для семейного празднества, где от Кащея Бессмертного уже не Иван-царевич, а пионеры Маша и Витя спасают не Василису, а Снегурочку. Режиссерами выступили Игорь Усов
и Геннадий Казанский
, а моложавую рыжеволосую Бабу-ягу сыграла заслуженная артистка РФ Валентина Кособуцкая.
Анастасия Георгиевская: «Василиса Прекрасная» (1977)
В 1970-е, кажется, вообще произошел какой-то сказочный ренессанс — и вот в мультфильме Владимира Пекаря
, стилизованным под лубочную живопись, Баба-яга вновь выступает помощницей для Ивана-царевица. Говорит она при этом голосом народной артистки СССР Анастасии Георгиевской.
Мария Барабанова: «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977)
Одна из самых трогательных советских сказок — с Олегом Далем
и Еленой Прокловой
в ролях Иванушки-дурачка и его возлюбленной Настеньки — предлагает и одну из самых добродушных Бабок-ёжек. В фильме Надежды Кошеверовой
ее сыграла народная артистка РСФСР Мария Барабанова, которая помогает Ивану одолеть не Кащея, а коварного купца.
Василий Ливанов: «Жихарка» (1977)
По-настоящему жутковатая сказка Наталии Головановой
, где о связи Бабы-яги с миром мертвых просто трубит трупно-фиолетовая цветовая гамма, а озвучивает шепелявящую старушку-людоедку, позарившуюся на мальчика Жихарку (Лия Ахеджакова
), Василий Ливанов.
Женская группа Московского Камерного оркестра: «Летучий корабль» (1979)
Музыкальная пауза: в классической сказке Гарри Бардина
бабки-ёжки появляются ненадолго, но с запоминающимся песенным номером в духе народных частушек. Исполняет Московский камерный оркестр.
Ольга Аросева: «Баба-яга против!» (1979)
И снова Владимир Пекарь обратился к сундуку с фольклором: теперь Баба-яга и Кащей Бессмертный в СССР 1980-го пытаются помещать Олимпийскому мишке сначала попасть на соревнования, а потом — участвовать в них. Слегка похожую на Пакмана обладательницу ступы и помела озвучила Заслуженная артистка РСФСР Ольга Аросьева, а Кащея — Гарри Бардин.
Ефим Кациров: «Ивашка из Дворца пионеров» (1981)
Тут мы снова имеем дело с переосмыслением классического сюжета про Ивашку и Бабу-ягу, которая попыталась съесть не просто смекалистого мальчонку, а находчивого пионера. И потомок пролетария не подвел. Зловещую пенсионерку в очках с толстыми линзами озвучил Заслуженный артист РФ Ефим Кациров, звуки за Кащея Бессмертного издавал Гарри Бардин.
Татьяна Пельтцер: «Там, на неведомых дорожках…» (1982), «После дождичка в четверг» (1985)
Великая Татьяна Пельтцер, Народная артистка СССР, тоже сыграла Бабу-ягу несколько раз. В обоих фильмах Михаила Юзовского
— добрую. И в экранизации сказки Эдуарда Успенского
«Вниз по волшебной реке» (известна с потрясающими иллюстрациями Виктора Чижикова
). И в переработанной Юлием Кимом
версии Александра Островского
(с Олегом Табаковым
в роли Кащея).
Татьяна Пельтцер: «Приключения домовенка» (1985), «Сказка для Наташи» (1986), «Возвращение домовенка» (1987)
В культовой кукольной трилогии Аиды Зябликовой
— о встрече советского и мистического — Пельтцер снова озвучила Бабу-ягу: трогательную, неказистую, похожую на деревянную фигурку, вырезанную по мотивам картины Билибина. В общем, как и все в мультфильме, ламповый и крафтовый образ.
Александр Леньков: «Остров ржавого генерала» (1988)
А тут у нас научно-фантастическое прочтение образа: в экранизации Кира Булычева
из цикла «Приключения Алисы» Баба-яга оказывается роботом в исполнении Народного артиста РФ Александра Ленькова. Режиссер — Валентин Ховенко
.
Лия Ахеджакова: «Книга мастеров» (2009)
Прежде чем нащупать формулу успеха с «Последним богатырем
», российское подразделение студии Disney и режиссер Вадим Соколовский
попробовали сделать фэнтези про крепостного Ивана. По традиции, роль Бабы-яги абы кому не могли доверить, поэтому её сыграла Народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Как водится, она пытается съесть Ивана.
Киану Ривз: «Джон Уик» (2014-2023)
А вот от этой Бабы-яги никто не скроется: позывной в честь фольклорной проводницы в мир мертвых получил профессиональный киллер Джон Уик. Урожденный Джордани Йованович, «дитя Беларуси». Сыграл его во всей тетралогии Чада Стахелски
и Дерека Колстада
харизматик Киану Ривз (на спине его персонажа можно рассмотреть татуировку избушки на курьих ножках в районе левого плеча).
Елена Яковлева «Последний богатырь» (2017-2021)
Еще одно, гораздо более успешное прочтение славянской мифологии в контексте современной России. В трилогии Дмитрия Дьяченко
не только богатырем оказывается столичный жулик (Виктор Хориняк
), но и вся нечистая сила, напротив, следует тропинкою добра. В том числе Баба-яга в исполнении крепко загримированной Елены Яковлевой.
Эмма Тейт: «Хеллбой» (2019)
Наконец, хтонически жуткая Баба-яга, смерть во плоти, появляется в новой версии Хеллбоя. Интерес к славянским мифам не должен удивлять: автор оригинального комикса Майк Миньола
глубоко погружался
в фольклорные сюжеты народов мира, когда писал о Парне из пекла
. Под вызывающим дрожь гримом потел Трой Джеймс
, а озвучила Ягу актриса Эмма Тейт.
«Баба Яга спасает Новый год». Трейлер №2
«Баба Яга спасает Новый год» в кинотеатрах с 12 декабря
.
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