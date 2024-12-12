Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

12 декабря
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2024
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
12 декабря 2024
Один из самых мощных и растиражированных образов славянской мифологии — конечно, Баба-яга. Любительница жаренных детей и угроза любому добру молодцу, умелая пользовательница ступы с повышенными аэродинамическими характеристиками и костяной ноги, хранительница леса и/или привратница в мир мертвых. Существует много сюжетов и прочтений вокруг этого образа (например, Проппа, Билибина, Васнецова), прочно обосновавшегося также в массовой культуре XX-XXI веков, где фольклорная пенсионерка выступала и пугающей ведьмой, и добродушной пенсионеркой, и хтоническим злом, и кем только не. В исполнении Людмилы Артемьевой, например, Баба-яга спасает сначала мир, а теперь — Новый год. Мы решили вспомнить самые яркие образы той, у кого в налоговой декларации числится только избушка на курьих ножках.

Осип Абдулов: «Ивашко и Баба-Яга» (1938)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Одно из первых появлений Яги на экране случилось в 11-минутном мультфильме Валентины и Зинаиды Брумберг, где её озвучил артист Осип Абдулов. Здесь хозяйка избушки на курьих ножках и ворона-приспешника изображена в одной из трех ипостасей, а именно — похитительницы детей. Для Ивашко встреча со смертью в обличье Яги становится своего рода инициацией, ритуалом взросления.


Георгий Милляр: «Василиса прекрасная» (1939), «Морозко» (1964), «Огонь, вода и… медные трубы» (1967) и «Золотые рога» (1972)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Самой известной Ягой СССР также является мужчина — народный артист РСФСР Георгий Милляр. За 33 года он четырежды предстал в этом образе у Александра Роу (не считая камео в «Финисте — ясном соколе»). Причем сначала актер убеждал режиссера взять себя на роль, а в последний раз уже всячески открещивался. Баба Яга Милляра менялась от фильма к фильму, демонстрируя и жуткую, и хулиганскую, и трагикомичную стороны её натуры.


Вера Орлова: «Гуси-лебеди» (1949)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Еще один классический мультфильм, который во многом и был удостоен пародии в знаменитом эпизоде «Ну, погоди!». Режиссерами выступили Иван Иванов-Вано и Александра Снежко-Блоцкая, а покравшую мальчика Бабу-ягу озвучила другая народная артистка РСФСР Вера Орлова. Милляр в мультфильме, кстати, тоже участвовал: его голосом говорит ёжик.


Георгий Милляр: «Царевна-лягушка» (1954)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Снова Милляр, но уже в мультфильме Михаила Цехановского, где Баба-яга помогает Ивану-царевичу в спасении Василисы Прекрасной из лап Кащея Бессмертного, даруя ему летающего коня.


Зиновий Гердт: «В тринадцатом часу ночи» (1969)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Новогодний (!) музыкальный фильм Ларисы Шепитько, где славянская нечисть собирается в домишке на курьих ножках в ожидании праздника и заморского гостя. В исполнении Гердта Баба-яга выступает матриархом всей нечисти, властной бабулей советской семьи.


Клара Румянова: «Сказка сказывается» (1970)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

В мультфильме Ивана Аксенчука, который выделяется самобытным «резным» стилем, Кащей (Милляр!) снова похищает Василису, а Иван едет её спасать. А вот Баба-яга, озвученная Кларой Румяновой, заслуженной артисткой РСФСР, предстает сначала в боевитой ипостаси воительницы, готовой снести царевицу голову мечом-кладенцом.


Валентина Кособуцкая: «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Еще один музыкальный фильм для семейного празднества, где от Кащея Бессмертного уже не Иван-царевич, а пионеры Маша и Витя спасают не Василису, а Снегурочку. Режиссерами выступили Игорь Усов и Геннадий Казанский, а моложавую рыжеволосую Бабу-ягу сыграла заслуженная артистка РФ Валентина Кособуцкая.


Анастасия Георгиевская: «Василиса Прекрасная» (1977)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

В 1970-е, кажется, вообще произошел какой-то сказочный ренессанс — и вот в мультфильме Владимира Пекаря, стилизованным под лубочную живопись, Баба-яга вновь выступает помощницей для Ивана-царевица. Говорит она при этом голосом народной артистки СССР Анастасии Георгиевской.


Мария Барабанова: «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Одна из самых трогательных советских сказок — с Олегом Далем и Еленой Прокловой в ролях Иванушки-дурачка и его возлюбленной Настеньки — предлагает и одну из самых добродушных Бабок-ёжек. В фильме Надежды Кошеверовой ее сыграла народная артистка РСФСР Мария Барабанова, которая помогает Ивану одолеть не Кащея, а коварного купца.


Василий Ливанов: «Жихарка» (1977)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

По-настоящему жутковатая сказка Наталии Головановой, где о связи Бабы-яги с миром мертвых просто трубит трупно-фиолетовая цветовая гамма, а озвучивает шепелявящую старушку-людоедку, позарившуюся на мальчика Жихарку (Лия Ахеджакова), Василий Ливанов.


Женская группа Московского Камерного оркестра: «Летучий корабль» (1979)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Музыкальная пауза: в классической сказке Гарри Бардина бабки-ёжки появляются ненадолго, но с запоминающимся песенным номером в духе народных частушек. Исполняет Московский камерный оркестр.


Ольга Аросева: «Баба-яга против!» (1979)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

И снова Владимир Пекарь обратился к сундуку с фольклором: теперь Баба-яга и Кащей Бессмертный в СССР 1980-го пытаются помещать Олимпийскому мишке сначала попасть на соревнования, а потом — участвовать в них. Слегка похожую на Пакмана обладательницу ступы и помела озвучила Заслуженная артистка РСФСР Ольга Аросьева, а Кащея — Гарри Бардин.


Ефим Кациров: «Ивашка из Дворца пионеров» (1981)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Тут мы снова имеем дело с переосмыслением классического сюжета про Ивашку и Бабу-ягу, которая попыталась съесть не просто смекалистого мальчонку, а находчивого пионера. И потомок пролетария не подвел. Зловещую пенсионерку в очках с толстыми линзами озвучил Заслуженный артист РФ Ефим Кациров, звуки за Кащея Бессмертного издавал Гарри Бардин.


Татьяна Пельтцер: «Там, на неведомых дорожках…» (1982), «После дождичка в четверг» (1985)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Великая Татьяна Пельтцер, Народная артистка СССР, тоже сыграла Бабу-ягу несколько раз. В обоих фильмах Михаила Юзовского — добрую. И в экранизации сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке» (известна с потрясающими иллюстрациями Виктора Чижикова). И в переработанной Юлием Кимом версии Александра ОстровскогоОлегом Табаковым в роли Кащея).


Татьяна Пельтцер: «Приключения домовенка» (1985), «Сказка для Наташи» (1986), «Возвращение домовенка» (1987)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

В культовой кукольной трилогии Аиды Зябликовой — о встрече советского и мистического — Пельтцер снова озвучила Бабу-ягу: трогательную, неказистую, похожую на деревянную фигурку, вырезанную по мотивам картины Билибина. В общем, как и все в мультфильме, ламповый и крафтовый образ.


Александр Леньков: «Остров ржавого генерала» (1988)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

А тут у нас научно-фантастическое прочтение образа: в экранизации Кира Булычева из цикла «Приключения Алисы» Баба-яга оказывается роботом в исполнении Народного артиста РФ Александра Ленькова. Режиссер — Валентин Ховенко.


Лия Ахеджакова: «Книга мастеров» (2009)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Прежде чем нащупать формулу успеха с «Последним богатырем», российское подразделение студии Disney и режиссер Вадим Соколовский попробовали сделать фэнтези про крепостного Ивана. По традиции, роль Бабы-яги абы кому не могли доверить, поэтому её сыграла Народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Как водится, она пытается съесть Ивана.


Киану Ривз: «Джон Уик» (2014-2023)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

А вот от этой Бабы-яги никто не скроется: позывной в честь фольклорной проводницы в мир мертвых получил профессиональный киллер Джон Уик. Урожденный Джордани Йованович, «дитя Беларуси». Сыграл его во всей тетралогии Чада Стахелски и Дерека Колстада харизматик Киану Ривз (на спине его персонажа можно рассмотреть татуировку избушки на курьих ножках в районе левого плеча).


Елена Яковлева «Последний богатырь» (2017-2021)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Еще одно, гораздо более успешное прочтение славянской мифологии в контексте современной России. В трилогии Дмитрия Дьяченко не только богатырем оказывается столичный жулик (Виктор Хориняк), но и вся нечистая сила, напротив, следует тропинкою добра. В том числе Баба-яга в исполнении крепко загримированной Елены Яковлевой.


Эмма Тейт: «Хеллбой» (2019)

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Наконец, хтонически жуткая Баба-яга, смерть во плоти, появляется в новой версии Хеллбоя. Интерес к славянским мифам не должен удивлять: автор оригинального комикса Майк Миньола глубоко погружался в фольклорные сюжеты народов мира, когда писал о Парне из пекла. Под вызывающим дрожь гримом потел Трой Джеймс, а озвучила Ягу актриса Эмма Тейт.

«Баба Яга спасает Новый год». Трейлер №2

«Баба Яга спасает Новый год» в кинотеатрах с 12 декабря.

Алексей Филиппов
28.04.2023
версия для печати

обсуждение >>
№ 19
Sergey Tsvetkov   12.12.2024 - 14:31
... Тот неловкий момент, когда пишешь комментарий, не просмотрев подборку до конца? читать далее>>
№ 18
Angelika77   22.11.2023 - 17:18
Милляр -хорош для детских сказок. Для Хеллбоя и другой фантастики этот образ совсем бы не пошел. Ведь страха он не вызывает. Актер для определенного жанра. читать далее>>
№ 17
Купа Купыч   9.11.2023 - 04:56
Георгий Милляр -- вот единственная и неповторимая Баба-Яга. читать далее>>
№ 16
Rimma (Гибралтар)   8.11.2023 - 00:50
Дети любят страшилки. Милляр - самая подходящая Баба-Яга. И страшно, и смешно. По себе знаю и хорошо помню. ) читать далее>>
№ 15
Katish   2.11.2023 - 04:01
Кстати, что касается фильма "Огонь, вода и медные трубы", то там еще есть дочка Бабы яги, собственно тоже Баба Яга, которую превосходно исполнила Вера Алтайская (мачеха в "Морозко") читать далее>>
Всего сообщений: 19
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
Алексей ФилипповСказка
персоны
Осип АбдуловИван АксенчукОльга АросеваЛюдмила АртемьеваЛия АхеджаковаМария БарабановаГарри БардинВалентина БрумбергЗинаида БрумбергКир БулычёвАнастасия ГеоргиевскаяЗиновий ГердтНаталия ГоловановаОлег ДальДмитрий ДьяченкоАида ЗябликоваИван Иванов-ВаноГеннадий КазанскийЕфим КацировЮлий КимДерек КолстадВалентина КособуцкаяНадежда КошевероваАлександр ЛеньковВасилий ЛивановГеоргий МиллярМайк МиньолаВера ОрловаВладимир (Вольф) ПекарьТатьяна ПельтцерЕлена ПрокловаКиану РивзАлександр РоуКлара РумяноваАлександра Снежко-БлоцкаяВадим СоколовскийЧад СтахелскиОлег ТабаковИгорь УсовЭдуард УспенскийВалентин ХовенкоВиктор ХоринякМихаил ЦехановскийЛариса ШепитькоМихаил ЮзовскийЕлена Яковлева
фильмы
Баба Яга спасает мирБаба Яга спасает Новый годБаба-Яга против!В тринадцатом часу ночиВасилиса ПрекраснаяВасилиса ПрекраснаяГуси-ЛебедиДжон УикДжон Уик 2Джон Уик 3Джон Уик 4Домовёнок КузяЖихаркаЗолотые рогаИвашка из дворца пионеровИвашко и Баба-ЯгаКак Иванушка–дурачок за чудом ходилКнига мастеровЛетучий корабльМорозкоНовогодние приключения Маши и ВитиНу, погоди!Огонь, вода и... медные трубыОстров ржавого генералаПосле дождичка в четвергПоследний богатырьПоследний богатырь: Корень злаПоследний богатырь: Посланник ТьмыСказка сказываетсяТам, на неведомых дорожках...Финист - Ясный соколХеллбойЦаревна-лягушка

фотографии >>
И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации фотографии
И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации фотографии
И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации фотографии
И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Раиса Максимова
11 декабря ушла из жизни актриса Раиса Максимова.

День рождения >>

Леонид Быков
Армине Варданян
Алиса Горшкова
Касым Жакибаев
Олеся Мацкевич-Грибок
Светлана Потанина
Александр Руснак
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Карен Морли
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Мэдхен Эмик
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram