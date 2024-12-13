Индонезийский макабр: кунтиланаки, леяки и поконги

Некоторые из историков кино называют первым индонезийским хоррором приключенческую ленту Тана Тьоя Хока «Живой череп» с Миснахати и Мохом Мочтаром, вышедшую в 1941 году. В 1960-м на больших экранах появилась драма Софии Валди «Ветер с юга» с Вгино Дачрином Мочтаром в главной роли, в которой также присутствуют нотки макабра. Эту картину спустя два года показали на Берлинале, а в 1965-м она даже добралась до советских киноэкранов в дубляже от Киностудии имени Горького. Однако полноценные представители пугающего жанра порадовали зрителей лишь спустя десятилетие. В 1971-м режиссеры Авалудин и Али Шахаб экранизировали комикс Ганеса Т.Х. «Рожденный в могиле», позвав на ключевую роль выдающуюся актрису Сюзанну. Ее мужа по сюжету сыграл Дикки Супрапто, супруг и в реальной жизни, а выпустила картину их собственная компания Tidar Jaya Film. Именно так, закопанная живьем в могилу, и родилась самая знаменитая королева ужасов Индонезии. Земляки актрису так прозвали не только из-за жанрового пристрастия, но и мистического образа жизни, поскольку ходило поверье, что она ест цветы жасмина для сохранения молодости.
Сюзанна за свою карьеру сыграла не в одном десятке хорроров. В 1973-м она продолжила сотрудничество с Али Шахабом на фильме «Безумная похоть», а в 1981-м снялась сразу в двух классических лентах — «Королеве черной магии» Лилека Суджио и «Дьявольской женщине» Сисворо Гаутамы Путры. С Путрой актриса почти не расставалась: возглавила вместе с Барри Примой фэнтези-хоррор «Королева змей», разросшийся до трилогии после выхода сиквелов «Свадьба королевы змей» и «Голодная королева змей», украсила собой ленты «Агенг – королева соблазна», «Конец недели», «Корона богини змей» и «Пакт в сакральную ночь», а ближе к концу 80-х сыграла в дилогии «Колдовство». Снималась она и у Тьюта Джалиля в «Королеве белых крокодилов». В 90-е Сюзанна исчезла с экранов и напомнила о себе лишь в нулевые, приняв участие в хорроре «Скорая помощь Ханту». В 2008-м, спустя восемь месяцев после премьеры ленты, боровшаяся 30 лет с диабетом «королева крика» скончалась на следующий день после своего 66-летия.
Однако в 80-е царили не только фильмы Сюзанны, Лилека Суджио, Сисворо Гаутамы Путры, Барри Примы и Тьюта Джалиля. Были и другие любопытные вещи вроде фэнтези «Дьявольский меч», «Жар ночи» и «Белый крокодил», остросюжетного боевика «Девственницы из ада» и «Волшебного ребенка». У последнего, представляющего собой дикую смесь «Омена» и местных поверий, в третьем тысячелетии появился ремейк «Дитя демона» с Вино Г. Бастианом и Теку Рифну Виканой, в котором удалось более качественно показать младенца с головой бородатого злодея. В 90-е из-за авторитарного режима Нового порядка при президенте Сухарто местные хоррормейкеры столкнулись с жесткой цензурой и вынуждены были соответствовать строгим моральным и этическим принципам, а потому в немногочисленных фильмах, успевших тогда выйти на экраны, изобиловала религиозная тематика. Некоторым мастерам вроде все того же Джалиля удалось частично обойти запреты из-за сотрудничества с филиппинскими кинематографистами, как это было в случае с «Опасной соблазнительницей». Но, в основном, жанр в эти годы подустал и впал в летаргический сон, чтобы проснуться в новом дивном мире.
Эпоха реформ, ознаменовавшая конец правления Сухарто, позволила индонезийским киностудиям вернуться к пугающему жанру. Воскрешение началось в 2000-м с «Реинкарнации» Деде Юсуфа, а через год Ризал Мантовани совместно с Хосе Поэрномо выпустил первую версию «Марионеточного призрака», тем самым заявив о себе, как об одном из ключевых хоррормейкеров страны. Он же в 2006-м запустил одну из долгоживущих хоррор-серий под названием «Кунтиланак», а в 2017-м вместе с Поэрномо перезапустил «Марионеточного призрака». В ремейке, посвященном фольклорной версии колдовской доски Уиджи, солируют Аманда Роулз, Джефри Никол, Ханна Аль Рашид и Лукман Сарди. В настоящий момент серия состоит из трех частей, среди которых особое место занимает «Кукла. Зарождение зла» Кимо Стамбола. Один из братьев Мо превратил стандартный сюжет о похищении детей духами в залихватское кровавое зрелище с путешествиями по порталам, а помогли ему в этом актеры Тити Камал, Дви Сасоно, Сифа Хаджу, Таскья Намья, Дева Махенра, Теку Рифну Викана и заскочивший на пару минут Джефри Никол. На данный момент Мантовани уже снял 57 фильмов, среди которых большую часть составляют хорроры разной степени удачности («Коматозник», «Водопад невесты», «Защитная песня», «Зловещие мертвецы: Некрономикон», «Прятки»). А на счету Поэрномо на поприще самостоятельного режиссера менее талантливые работы («Картофельный дом», «Рукья: Экзорцизм», «Потерянный череп», «Лес смерти»).
В 2008-м после ярких дебютов Джоко Анвара и братьевМо дебютировал еще один маститый хоррормейкер — Ави Сурьяди снял посредственный молодежный ужастик «Дух призрака в школе». Он же причастен и к созданию такого трэша, как «Проклятье клоуна». Однако работа над серией «Данур» превратила его в крепкого постановщика, и теперь многие его ленты вполне подходят для просмотра. В частности, Сурьяди вдохнул новую жизнь в умирающую корейскую франшизу «Шепот стен», сняв душещипательную ленту «Астрал. Шепот мертвых» с Анггой Юнандой и Амандой Роулз. Если оригинал был мрачным и под конец малопонятным, то в ремейке все расставлено по местам, нет недоговоренностей, да и главные герои вызывают симпатию. В 2023-м режиссер представил публике недурное продолжение сериала «Истории Явы» с подзаголовком «Покон Гундул», в котором Дева Махенра вернулся к роли обладающего даром ретрокогниции Хао, а его помощницу Риду сыграла Делла Дартян. В экранизации книги Ома Хао дуэт из-за помощи одной девочке столкнулся с мощным духом давно умершего колдуна. Помимо вышеназванных лент, Ави также поставил «Принятие» и другие картины, о которых мы расскажем отдельно.
В начале 2010-х из-за протекционистской политики в отношении национальной кинематографии местные киноделы стали снимать фильмы ужасов категорий C, D и E с участием иностранных порнозвезд вроде Саши Грэй, Соры Аой, Марии Одзавы и Рин Сакураги. Но и без них хватало плохих малобюджетных хорроров. Достаточно вспомнить убогое «Проклятье хромой медсестры» Дэвида Пурномо. В пику этим поделкам выходили и более достойные фильмы. Например, Мухаммад Юсуф снял в 2011-м жесткий и жестокий криминальный хоррор-триллер «Искупление» про нападение неизвестными на обеспеченное семейство во главе с Тио Пакусадево, представляющий собой сильное социальное высказываение о пропасти, разделяющей в Индонезии бедных и богатых. В 2012-м Упи напугала зрителей психологическим хоррором «Кандалы» с Абиманой Арьясатьей, Имельдой Теринне и Верди Солайманом про зловещего мужчину в костюме кролика, после чего ленту отметили двумя Индонезийскими премиями и наградой «Майя». В том же году о себе заявил в качестве продюсера «Картофельного дома» Рокки Сорайя. Через четыре года он даст старт хоррор-серии «Кукла» с Сарой Виджаянто, навеянной вселенной «Заклятия» Джеймса Вана, которая на данный момент включает в себя три части и спин-офф «Сабрина». В тих фильмы видно влияние не только «Проклятия Аннабель», но и «Детских игр» про Чаки. Далее Сорайя создал дилогию «Третий глаз» о медиуме и продолжил эту тему лентой «Индиго».
В современных хоррорах Индонезии, по понятным причинам, много внимания уделено исламу, и на первый план вышло все, что связано с мусульманскими ритуалами и молитвой. Молитва в фильмах решает все проблемы, что, разумеется, выглядит слишком наивно и несерьезно, да и у обычного зрителя вызывает дискомфорт при просмотре. Тем не менее, некоторым постановщикам удалось создать картины, в которых религиозная тематика сочетается с хорошо поданной историей. В частности, в фильме Хадрах Даен Рату «Тот, кто молится с тобой» героиня Тити Камал в приюте для девочек сталкивается с духом, мешающим молиться, и впоследствии выясняется, что она тесно связана с этой сущностью. С молитвами также связаны такие ленты, как «Демон сомнения» и «Мункар». А Ангги Умбар в натуралистичных подробностях расписал в «Адских муках», какие пытки ожидают мусульман, если они перед смертью не помолятся. Не забывают местные киношники и собственный фольклор. В хоррорах «Куян: Маленький помощник дьявола», «Верни мое тело» и «Лампор: Летающий гроб» можно повстречать таких существ, как леяк, лампор и даже нечто, похожее на зомби, хотя они почти безвредные. Перевязанные поконги прыгают почти в каждой страшилке, а кунтиланак и вовсе является центральной фигурой целой киновселенной. Про всевозможных ведьм, одержимых и призраков даже можно не вспоминать — их в избытке. Есть и вампир, именуемый лампиром.
«Последовательницы Сатаны». Трейлер на индонезийском языке
Однако наибольший интерес вызывают фильмы, сочетающие разные культуры. Как в «Последовательницах Сатаны», где типичная для индонезийских лесов ведьма расправляется с доктором-злодеем, который попытался защититься от колдовства крестом и библией, и в итоге его прибили к стене в образе Христа. А в «Ночи проклятых» Агнини Хакуе и Дженар Маеса Аю рассказывают одному несчастному о вражде между мусульманами и коммунистами (!), длящейся в деревне с 1950-х, когда первый президент Сукарно часто посматривал на Советский Союз как на пример идеального государства. При этом призраки враждующих сильно напоминают зомби, но появляются они только ночью в определенные дни.
Немало в Индонезии и ремейков. Помимо «Шепота стен», существуют также «Сиджинн. Книга крови», основанный на турецком мистическом хорроре Альпера Местчи «Сиджин», и «Астрал. Новые души» с Эмиром Махирой и Зии Асадель, снятый по корейскому фэнтези-триллеру «История призрачной девушки», в котором главный герой встречается с девушкой-призраком, чей злой дух мстит одноклассникам за буллинг. Индонезийские кинематографисты не забывают адаптировать для большого экрана и местные видеоигры. Мартино Лио и Путри Аюдья возглавили актерский состав «Опустошения», чьей основой послужила хоррор-игра Pamali: Indonesian Folklore Horror. А на телевидении тем временем пользуются спросом сериалы «Тира» с Челси Ислан в образе каскадерши, одержимой демонами, и великолепная антология «Кошмары и грезы Джоко Анвара», сочетающая элеметы макабра и фантастики.
«Клятва обречённых». Трейлер на индонезийском языке
В течение трех десятилетий Ризал Мантовани создал три самостоятельные серии, объединенные общим сюжетом о призраке из индонезийского и малайского фольклора. «Клятва обреченных», вышедшая с 2006-го по 2008-й, сосредоточена на Саманте (Джули Эстелль), столкнувшейся с сектой черной магии в лице семейства Мангкудживо, поддерживающей тесную связь с кунтиланаком с помощью нескольких мрачных зеркал. В конце концов выясняется, что девушка не так проста, как кажется, и ей самой подвластен призрак, реагирующий на старинную яванскую песню для его вызова. Злоключения Сэм завершаются тем, что в ее утробу помещают демонического ребенка, и она якобы погибает, сбросившись с вершины водопада. Трилогия в целом неоднородная по атмосфере и стилистике, особенно проседает вторая часть, но третья запоминается необычными образами (в кадре разлагающаяся деревня с гнилыми трупами, коровы рожают детей Кунтиланак, а сам призрак кормит грудью своего ребенка на дереве). Да и сама Эстелль выложилась по полной, колеблясь между безумием и здравым смыслом. Кстати, в одной из последующих серий нам намекнули, что ее героиня вернется в спин-оффе «Саманта».
«Кунтиланак». Трейлер на индонезийском языке
Спустя десять лет после завершения «Клятвы» Мантовани, вдохновившись ошеломительным успехом «Очень странных дел», перезапустил «Кунтиланак» для более молодого поколения. Хотя на самом деле это не совсем ребут, а новый кусок пазла в общей картине. В центре жутких событий оказываются пять детей-сирот во главе с Диндой (Сандринна Мишель), которые находят в приюте старинное зеркало, где заключен злобный дух, похищающий чад. В первой части они расправляются с кунтиланаком, во второй попадают в «пряничный домик» к жуткой ведьме Кармиле (Карина Сувандхи), связанной с прошлым Динды, а в триквеле, вышедшем лишь в 2022-м, главная героиня (в силу возраста ее уже сыграла другая юная актриса — Николь Росси) из-за своих сверхспособностей отправляется в специальный пансионат а ля Хогвартс для таких же одаренных детей, где ей противостоит древнее создание с лицом Сары Виджаянто. Если первые части недалеко отходят от мрачной эстетики и макабра, то триквел полностью погружается в мир фэнтези, из-за чего растерял львиную долю страха. Тем не менее, как приключение для детской аудитории трилогия вполне подходит.
«Мангкудживо». Трейлер с английскими субтитрами
В 2020-м некоторыми элементами вселенной Мантовани заинтересовался один из самых даровитых индонезийских хоррормейкеров Азхар Кинои Лубис. На главные роли в спин-офф «Мангкудживо» он позвал Судзиво Теджо, Ясамин Джасем (Кубок «Майя» за лучшую подростковую роль), Асмару Эбигейл, Карину Сувандхи и Дженар Маесу Аю, после чего поведал зрителям очень мрачную и жестокую историю о том, как один знатный человек из мести похитил молодую танцовщицу для того, чтобы она родила ему дитя, способное уничтожить его врагов. После натуралистичног и жестокого рождения девочка вырастает, и выясняется, что в момент опасности она способна песней вызвать кунтиланака, который тотчас уничтожит всех обидчиков. В сиквеле 2023 года Уму втягивают в новое противостояние из-за появления зазнавшегося генерала (Кики Нарендра как обычно блистателен), а так называмый отец занимается с ней сексом, превратившись в ее любимого — фотографа Мартино Лио. Продолжение проигрывает первой части из-за плохих спецэффектов и излишней мелодраматичности, к тому же в нем отсутствует незабываемая Асмара Эбигейл — ее призрака заменили на никому неизвестную актрису. Впрочем, режиссер ввел нового персонажа — актрису Морин (Видика Сидмор), которую постигла участь Джоэла из сиквела игры The Last of Us. В настоящий момент Лубис и его команда разрабатывают триквел и придумывают, как связать все трилогии воедино. Возможно, именно для этого Мантовани и готовится к работе над спин-оффом «Саманта», в котором Джули Эстелль, не снимавшаяся в кино с 2019-го, вернется к образу Сэм. Примечательно, что вся вселенная обходит стороной религию и посвящена сугубо фольклору.
«Данур: Я вижу призраков». Трейлер с английскими субтитрами
Ави Сурьяди и Леле Лаила, находясь явно под влиянием «Астрала» и «Заклятия», адаптировали серию романов певицы и писательницы Рисы Сарасвати о девушке (Прилли Латуконсина), которая завела дружбу с тремя голландскими детьми-призраками, погибшими во время японской оккупации, тем самым породив на свет одну из самых кассовых хоррор-серий Индонезии. В ленте «Данур: Я вижу призраков», включенной Индонезийской кассовой кинопремией в десятку лучших кассовых фильмов 2017 года, сестру главной героини воплотила Сандринна Мишель, а Шарефа Даниш (она же Дара) предстала в качестве зловещего призрака. Сиквел не заставил долго себя ждать и последовал за оригиналом через год, третий фильм вышел в 2019-м, а над четвертым Сурьяди все еще работает. Персонажу Даниш, кстати, посвящена дилогия «Аси». По вселенной, придуманной Сарасвати, Хосе Поэрномо снял также картину «Назад», представленную публике в 2018-м. И это без учета еще двух спин-оффов, о которых речь пойдет ниже.
«Дневник Рисы». Трейлер на индонезийском языке
В 2022-м Сурьяди экранизировал в виде сериала «Дневник Рисы», пригласив на одну из ключевых ролей звезду перезапущенного «Кунтиланака» Али Фикри. Это история необычного летнего отдыха девочки-медиума (Шофия Ширин) в деревне у дедушки. Вместо обычных детских шалостей она вместе с друзьями окунулась в местные мрачные тайны и столкнулась лицом к лицу со злыми духами, предпочитающими вторгаться в детские тела. Разумеется, из всех щелей торчат уши «Очень странных дел», к тому же ощущение дежавю обеспечивает премьера шоу на стриминговой платформе Disney+ Hotstar, однако история у постановщика получилась достаточно привлекательной и местами захватывающей. При условии, если вам 10 или 12 лет, или вы еще помните впечатления после прочтения романа Рэя Брэдбери «Надвигается беда» и повести Стивена Кинга «Тело».
«Иванна». Трейлер на индонезийском языке
В том же 2022-м Кимо Стамбол приложил руку к созданию спин-оффа «Иванна», чья главная героиня (Кэйтлин Халдерман), восстанавливающая зрение, противостоит злобному духу, вселившемуся в скульптуру, изображающую безголовое женское тело некогда убитой Иванны (Сониа Алисса), которую в лучших традициях «Зловещих мертвецов», обнаружили в подвале рядом с домом престарелых. Мастер не на шутку разыгрался, залив литрами крови персонажей и зрителей, попутно спародировав все идентичные сюжеты об одержимости. На бегающую без головы женщину без смеха не взглянешь, хотя временами режиссер вспоминает про драму, которую пережили местные жители в период японской оккупации. Лента в 2022-м стала четвертым по кассовым сборам индонезийским фильмом, поскольку ей удалось привлечь 2,7 миллиона зрителей и заработать 125 миллиардов рупий ($8,5 млн). Так что нет ничего удивительного в разработке продолжения, которое, вполне вероятно, снимет все тот же Стамбол. Следует отметить, что по произведениям Сарасвати сняли и дилогию «Расук», однако она не имеет отношения к «Данур».
Одновременно с «Данур» режиссер Билли Кристиан и актриса Эстель Линден, принявшая участие в написании сценария, представили свой взгляд на судьбу детей-индиго, подобных Рисе Сарасвати. Главная героиня с говорящим именем Сарасвати с детства могла видеть невидимых существ, но ее вечно занятая мать (София Латюба) предпочитала игнорировать странности поведения дочери. Однажды к девушке явился дух по имени Динда и попросил ее о помощи. Эта просьба приводит к трагическим последствиям.
Сюжет фильма подается от лица героини Линден, что в финале подчеркивает мысль создателей о том, что участь тех, кто беседует с духами и призраками, зачастую незавидна, и лучше вообще не пересекаться с потусторонним и не раскрывать в себе сверхспособности, иначе ты неверно истолкуешь предзнаменования. Стоит отметить, что перед нами по большей части сильная человеческая драма, нежели мистический триллер. Тем не менее, на родине картина побила рекорд в категории «Драматический фильм ужасов с наибольшим количеством персонажей-астральных существ», поскольку в ней задействовано 67 форм невидимых существ. В 2022-м на основе ленты поставили одноименный мини-сериал с Ясамин Джасем, которая стала одной из ключевых «королев крика» последних лет, поскольку ее можно увидеть, помимо «Мангкудживо», в сиквеле «Опустошения», «Демоне сомнения», «Поклонении дьяволу» и «Наследстве».
«Суззанна: Похороненная заживо». Трейлер с английскими субтитрами
Сюжет первой части серии с подзаголовком «Похороненная заживо» скомпилирован из таких лент с участием Сюзанны, как «Рожденный в могиле», «Задыхаясь в грязи», «Дьявольская женщина», «Озеро с привидениями» и «Новый Год». На дворе — май 1989 года. У беременной Суззанны (Луна Майя) есть все для счастья — любящий супруг и большой просторный дом. В один злополучный день муж уехал на несколько дней в командировку, чем и воспользовались недовольные размером зарплаты сотрудники с его завода, задумавшие ограбить дом. Суззанны не должна было быть дома, поскольку она отправилась в кино. Но во время просмотра фильма со своим участием (на экране оригинальная Сюзанна) ей становится плохо, и по возвращении женщина сталкивается с грабителями и оказывается погребенной заживо во дворе собственного дома. Вскоре героиня возвращается как сундэл-болон (буквальный перевод — блудница с дырою).
Продюсер Сунил Сорайя несколько лет вынашивал идею возвращения на большие экраны национального достояния Индонезии, которого страна лишилась в 2008-м. Проблема состояла, прежде всего, в выборе актрисы на титульную роль. Создатели много экспериментировали с гримом и даже привлекли мастеров из России Петра Горшенина и Татьяну Мелькомову, которые помогли гримеру Йонне Кайрупан (все трое отмечены премией «Майя» за проделанную работу). Тогда же определились и со звездой фильма, а на одну из второстепенных ролей выбрали Клифта Сангру — первого мужа Сюзанны. Поначалу над картиной работал Ангги Умбара, но он покинул съемочную группу, и продюсеру пришлось заменить его своим сыном Рокки. Из-за пересъемок и возвращающих нас в 80-е декораций производство фильма подорожало, но затраты окупились — его посетило 3,3 миллиона зрителей, что позволило ему занять второе место в топе-10 самых кассовых кинокартин 2018 года. Луна Майя была удостоена Премии индонезийских актеров в категории «Любимая актриса» и приза кинофестиваля в Бандунге и «Майи» за лучшую женскую роль, в Бандунге также вручили награду за музыку. В 2023-м вышел сиквел, интерпретирующий сюжет «Конца недели». Ленту посмотрело более двух миллионов человек, что стало личным рекордом для режиссера Гунтура Сухарджанто. Однако сюжет несколько вторичен на фоне первой части. В настоящий момент Рокки Сорайя работает над триквелом с подзаголовком «Искусство черной магии».
«Иди за мной в ад». Трейлер на индонезийском языке
Незадолго до «Мангкудживо» Азхар Кинои Лубис снял хоррор про Литу (Клара Бернадет) и Раму (Ренди Кьяернетт), чье семейное счастье длится недолго, поскольку только что родившую молодую женщину часто терроризирует жуткий призрак женского пола. Муж приводит мистера Адама (Теку Рифну Викана), чтобы тот очистил их дом от полтергейста. Но выясняется, что ужас исходит не из дома, а изнутри самой Литы. Ответ кроется в ее прошлом, о котором может рассказать лишь мать. Но та попала в психиатрическую больницу после того, как дочь ушла из дома.
В данной ленте, как и в своих предыдущих работах, режиссер еще только нащупывает бездну ужаса и мрака. Однако и в этой непритязательной картине есть над чем подумать. Прежде всего, о тяжелом бремени важного выбора, способного перечеркнуть целую жизнь. Здесь, кстати, Сара Виджаянто отошла наконец от приклеившегося к ней после «Куклы» образа экстрасенса, сыграв обыкновенного врача. Актриса призналась в одном из интервью, что счастлива отдохнуть от паранормальной роли. Чтобы раскрыть характер своего персонажа, она использовала отсылки к главной героине хоррора «Шесть демонов Эмили Роуз».
«Художник призраков». Трейлер на индонезийском языке
Популярный стендап-комик и актер Ариэ Критин дебютировал в качестве режиссера, сняв хоррор-комедию про художника-любителя Тутура (Ге Памунгкас), который солгал, что обладает экстрасенсорными способностями, чтобы его взяли в телевизионное шоу, где он должен рисовать духов. Во время съемок оказалось, что он на самом деле может видеть мертвых. Однако к нему во время транса всегда приходит один и тот же призрак — его погибшая мама. Вместе с другом Сандрой (Критин) главный герой обращается за помощью к блогеру Аманде (Мишель Зиудит), которая специализируется на паранормальном, чтобы она помогла разобраться, почему мать с детства его преследует.
Несмотря на мрачное описание, лента изобилует шутками и отсылками на местные культурные особенности и фольклор, но при этом не лишена лиричности и некоторой доли драмы. Присутствуют и неоднозначные моменты вроде эпизода, когда Тутур вместо того, чтобы помочь призраку матери, продолжает использовать ее для шоу. Впрочем, этому поступку есть объяснение, пусть и несколько эгоистичное. Картина выделяется среди многочисленных работ, пародирующих местный макабр, более тонкой актерской работой и продуманным использованием индонезийского колорита.
«KKN. Деревня танцев». Трейлер на индонезийском языке
Ави Сурьяди экранизировал одноименный роман СимплМэна, который появился на свет благодаря теме, завирусившейся в одной из социальных сетей. По сюжету шестеро студентов приехало в отдаленную деревню для проведения общественно-исследовательских работ по студенческой программе KKN. Староста Кики Нарендра предостерег молодежь, чтобы она ни в коем случае не пересекала границу запретных ворот, ведущих в таинственное место, которое связано с духом прекрасной танцовщицы Бадаравухи (Аулия Сара). Однако под влиянием призрака молодые люди нарушили запрет, а двое из них и вовсе совершили один из смертных грехов. Двухчасовая лента должна была выйти еще в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса ее релиз сдвинулся на два года. Соскучившись по большому экрану, зрители с удовольствием посмотрели этот красивый этно-хоррор с элементами эротики, и в итоге показы картины в кинотеатрах посетило более десяти миллионов человек, что превратило ее в самый кассовый индонезийский фильм всех времен. При этом учитывается расширенное почти на час декабрьское переиздание с подзаголовком «Чем дальше, тем страшнее», куда было добавлено несколько дополнительных эпизодов и сцен после титров, включая пролог к спин-оффу Кимо Стамбола. Кстати, на одну из главных ролей прочили Челси Ислан, а режиссером видели поначалу Джоко Анвара.
«1000 дней». Трейлер с английскими субтитрами
В 2023-м Кимо Стамбол представил публике хоррор «1000 дней», расширяющий вселенную СимплМэна. В нем продолжается история, начатая в финале ленты «KKN. Деревня танцев: Чем дальше, тем страшнее». В разгар экономических трудностей бедная девушка Шри (Миха Тамбайонг) соглашается ради спасения больного отца провести вместе с другими служанками в течение 1000 дней ритуал омовения для внучки богатой заказчицы Карты Атмоджо (Карина Сувандхи), находящейся без сознания из-за проклятия. Если ритуал не будет закончен или нарушен, то выживут не только лищь все. Поскольку ленту снимал мастер своего дела, зрителю были обеспечены кровавые и забавные сцены, густая макабрическая атмосфера и эффектные фольклорные монстры. И зритель остался доволен — кинотеатры посетило около пяти миллионов человек, тем самым обеспечив ленте девятое место среди самых кассовых фильмов Индонезии.
«KKN. Дух деревни танцев». Трейлер с английскими субтитрами
Мауди Эффросина и Аулия Сара возглавили актерский состав приквела «KKN. Дух деревни танцев», снятого Стамболом за 36 дней с августа по октябрь 2023-го. Лента, вышедшая в прокат весной уходящего года одновременно с «Астралом. Ночью в могиле» Джоко Анвара, повествует о Миле, которая в 80-е приезжает в злополучную деревню, чтобы вернуть украденный матерью старинный браслет в надежде, что после этого мама поправится. Однако героиня попала в ловушку, расставленную духом Бадаравухи, и теперь ей грозит вечный танец под пристальным взглядом могущественного существа. Критики отметили вторичность сюжета, но создателям можно простить все за завораживающие пляски смерти и прекрасную злодейку.
Драматический хоррор Гинанти Роны рассказываает про ученицу школы-интерната Захру (Зулфа Махарани), которая всегда была отличницей. Она готова подчиняться любым приказам своего учителя (Омар Дэниел), чтобы получить высокие оценки. Они включают как присмотр за новой непослушной ученицей Иоландой (Агнини Хакуе), так и проведение запрещенного ритуала, призывающего двойников. Вскоре школьниц начинает преследовать джинн, похожий на каждую из них, а Захра и Иоланда раскрывают истинную натуру учителя.
Режиссер затрагивает тяжелые темы вроде запретной сексуальной связи учителей и учеников, абьюза, самодурства педагогов, слепого следования религиозным догмам. Местами попахивает даже садомаохизмом. Не обошлось и без решающих все прооблемы молитв, однако они не выходят за рамки общего устрашающего хаоса, устроенного одним обезумевшим человеком. Впрочем, сюжет с двойниками можно было подать еще более захватывающе, но в данном случае нельзя забыывать про ограничения, которые по религиозным соображениям до сих пор царят в индонезийском кино.
В любопытном мистическом фэнтези Чарльза Гозали и Имрона Аикаю тоже предостаточно религиозных аспектов, однако режиссерам удалось их смягчить за счет экшен-сцен. По сюжету несколько лет назад злой дух убил маленького сына священника-экзорциста Кодрата (Вино Г. Бастиан). Теперь главный герой возвращается в деревню к своему наставнику, где обнаруживает, что тот тяжело болен, а местные жители испытывают всевозможные тяготы — от неурожая до постоянных случаев одержимости. Кодрат начинает подозревать, что на деревню наложили проклятие, и нехотя приступает к расследованию, поскольку после смерти сомневается в своих силах. Попутно он выбивает дух кулаками и ногами из всех, кто ему препятствует.
В период подготовки к съемкам сценаристы исследовали исламскую демонологию и искусство рукья, а съемочная команда консультировалась со специалистами, чтобы недопустить неточностей в демонстранции исламских ценностей и яванской культуры. И даже заклинание, используемое для поклонения демонам, здесь настоящее, но но его осознанно прочитали неправильно. Для Бастиана это был дебют в пугающем жанре. Кроме того, это его первый совместный фильм с супругой Маршей Тимоти, который, к тому же, вышел в 10-ю годовщину их свадьбы. Обладатель кубка «Майя» и двух призов фестиваля в Бандунге получит продолжение в ближайшем будущем.
Фахар Нугрос поставил драматический фильм ужасов про забеременевшую сотрудницу супермаркета Улан (Найсила Мирдад), брошенную любовником и выставленную из съемной квартиры из-за долгов по оплате. В отчаянии молодая женщина натыкается на объявление группы людей, помогающих будущим мамам. Благодаря этим незнакомцам она познакомилась с якобы бездетной богатой пожилой парой, готовой забрать ее ребенка за деньги, но с условием, что Улан поживет в их большом загородном доме до родов. Согласившись на странное предложение, она оказывается вовлечена в ритуал, способный спасти жизнь внезапно объявившемуся сыну нанимателей (Димас Анггара).
Режиссер дает пищу для размышлений о том, может ли человек избавиться от проклятия, если проклятые не верят в его силу, и к чему приводит бескровная попытка избежать неизбежное. Впрочем, трагический финал все равно неотвратим. Премьера фильма состоялась на Международном фестивале фэнтези-кино в Пучхоне 7 июля 2022-го. Спустя год Нугрос выпустил свою следующую интересную работу — интригующий триллер «Спящий вызов» с Лаурой Басуки.
Нафиза Фатиа Рани, Андри Машади, Али Фикри, Аулия Сара и Таскья Намья сыграли в атмосферном хоррор-триллере Сидхарты Таты про трех друзей, двое из которых постоянно опаздывают в школе. За это их наказывает строгая учительница, и в сердцах мальчики во время начавшейся вечерней молитвы (так называмый Магриб) желают ей всего плохого. На утро преподавательницу находят мертвой, дети страдают одержимостью, а в школе появляется учительница, чья доброта чуть ли не мироточит. Без демонов, разумеется, дело не обошлось.
Лента не избежала влияния «Очень странных дел», но актеры играют на неплохом уровне, а тайна происходящего раскрывается дозированно. Впрочем, Тате почти всегда удаются макабрические истории. Через год после «Молитвы» он выпустил неплохой в целом сомнамбулический хоррор «Астрал. Ночной кошмар», в котором Девано Данендра пытался спасти во сне людей от зловещего призрака.
«Клаустрофобы: Хижина в лесу». Трейлер с английскими субтитрами
В «Логове дьявола» (оригинальное название фильма) Чарльза Гозали четверо молодых людей (Мауди Эффросина, Бхисма Мулия, Даффа Вардхана, Адинда Томас) решают ограбить богатый дом, но когда проникают внутрь, то оказываются взаперти наедине с одержимой. Вскоре выясняется, что в доме есть еще один человек — Теку Рифну Викана, не успевший завершить ритуал по изгнанию демона. Он помогает молодежи спастись, но выживет лишь самый сильный.
Как и «Кодрат» (он же «Изгоняющий дьявола: Апокалипсис»), новая работа Гозали выигрывает среди подобных лент за счет ярких элементов боевика и фэнтези. Главные герои лихо расправляются с демонами, словно Эш из «Зловещих мертвецов», а сам сюжет отсылает к таким образцам, как «Не дыши» и «Я иду искать». Как минимум, получилось бодрое и веселое зрелище с участием Путри Аюдьи и Аширы Замиты.
Таскья Намья и Теку Рифну Викана составили яркий дуэт в лучшей хоррор-работе Азхара Кинои Лубиса, поставленной им по вирусной теме ДжероПоинта, основанной на реальной истории. Эта трагическая история шекспировского уровня охватывает 20 лет из жизни одной семьи. Все начинается в 2002 году. Отец девочки Надии в отчаянной попытке обрести место под солнцем проводит ритуальный жертвенный обряд, после которого погибает ее мать. В 2012-м погибает старший брат Йога, а девушка выясняет, что каждые десять лет жуткому демону требуется новая жертва, и теперь настал ее черед. Вместе с отцом они отправляются в путешествие по стране, чтобы найти человека, способного разорвать сделку с монстром. Но все тщетно, расплаты не избежать.
Картина сюжетно перекликается со «Чревом», но в отличие от Нугроса, долго скрывавшего основную интригу, Лубис прямо с порога в мрачных и пессимистичных тонах предупреждает, что не следует заигрывать с темными силами. Любые сделки со злом приведут к гибельным последствиям, и ты все равно останешься у разбитого корыта в попытке сохранить единственное, ради чего стоило жить. Тягучая атмосфера хоррора многих может отпугнуть, но финальный катарсис для смельчаков обеспечен.
Еще одно выдающееся произведение, раздвигающее рамки жанра хоррор, создал — на сей раз в виде сериала — многостаночник Кимо Стамбол. Режиссер позвал на главные роли Миху Тамбайонг и Деву Махенру, а компанию им составили Джастин Адивината, Лукман Сарди, Имельда Теринне, Шенина Синнамон и Кики Нарендра. В эпицентре жутких событий оказывается Вулан, чья жизнь резко изменилась после того, как члены ее семьи испытали странный ужас. Сначала в их доме внезапно нашли мертвую ласку, затем обнаружились личинки в еде и пучок волос в раковине в ванной. В то же время молодой человек по имени Эса становится свидетелем загадочной гибели своего отца. Он узнает, что последним человеком, с которым контактировал его отец перед смертью, был Ахмад, отец Вулан. Молодые люди наконец-то знакомятся и решают вместе разобраться, почему и что им угрожает. Но лучше бы они никогда не встречались, хотя в их случае злого рока не избежать.
Стамбол стилизовал свое шоу под западные мистические драмы вроде «Призраков дома на холме», приправив щепоткой острых приправ в виде фольклора и типичных для Индонезии ведьмовских проклятий. Постановщик осторожно и филигранно подводит к выворачивающему все наизнанку финалу, намекая то тут, то там на причины бед главных героев. Особенно в этом ему помогают разные временные линии, и в прошлом, конечно же, скрывается то, в чем никто не спешит признаваться. Помимо Тамбайонг и Махенры, особенно выделяются на общем фоне родители Вулан в исполнении блистательного Лукмана Сарди и очаровательной Имельды Теринне, запомнившейся еще со времен «Дары». Премьера сериала состоялась на 27-м Пусанском международном кинофестивале, а затем он стал эксклюзивом платформы Disney+ Hotstar.
Александра Готтардо и Кики Нарендра украсили своей актерской игрой хоррор Майка Вилуана и Билли Кристиана про то, как в 1997-м в поисках ночлега путешественники оказываются в проклятом отеле, хозяйка которого заставляет их встретиться с настоящими ужасами. По ходу дела зритель знакомится с прошлым Мелати, чья судьба неразрывно связана с этим зловещим местом, а затем становится свидетелем ночной попытки ограбления гостиницы. Несчастные грабители даже не успели осознать, какую ошибку они совершили, поскольку дом быстро их поглотил. Лента выглядит несколько скомканно, поскольку режиссеры постарались как можно больше насытить сюжет персонажами и деталями. Оно и понятно, ведь это пролог для сериала.
«Отель "Жасмин"». Трейлер на индонезийском языке
Телешоу «Отель "Жасмин"» последовало за фильмом всего через несколько месяцев, и в нем история уже рассказана полностью. Создатели поведали о том, как Мелати 100 лет назад стала жертвой проклятия, полноценно раскрыли персонажа Нарендры, сыгравшего главного антагониста, ввели новых героев в исполнении Дви Сасоно и Шарефы Даниш, а в качестве приглашенной звезды позвали Имельду Теринне — ей достался образ духа, прятавшегося в теле странной очкастой посетительницы. Сериал по-хорошему смахивает на «Американскую историю ужасов» и другие популярные многосерийные хорроры, а открытая концовка оставляет надежду на второй сезон.
Джоко Анвар на основе одноименной короткометражки «Могильные муки» (настоящее название фильма), снятой им 12 лет назад, создал полнометражную версию, позвав на главные роли Фарадину Муфти и Резу Рахадьяна. Они сыграли сестру и брата, переживших в детстве несколько тяжелых психологических травм после того, как родители погибли в результате теракта. Сита устроилась сиделкой в дом престарелых, а Адил работает в морге. С детства девушка не доверяет религии и решает проверить правдивость древнего поверья о том, что много грешившие люди после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. И для этого у нее есть самый подходящий кандидат — один из ее подопечных, связанный с прошлым Ситы и Адила. Когда он умирает, она просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле, чтобы доказать, что с мертвым телом ничего не произойдет. Но все идет не по плану.
Неподготовленному зрителю сложно приобщиться к новой работе Анвара из-за малопонятных мусульманских верований, к которым относятся и сами могильные муки. Тем не менее, это крепкая история о мести, крахе и возвращении веры, насилии и смерти. У картины, к тому же, двойное дно, скрытое под досками могилы. Как обычно, у Анвара сыграло целое созвездие (Фахри Альбар, Кристин Хаким, Путри Аюдья, Дженар Маеса Аю, Теку Рифну Викана). Картина получила приз Индонезийского кинофестиваля за звук и заняла шестое место среди самых кассовых хорроров Индонезии — ее посмотрело четыре миллиона зрителей.
«Астрал. Проклятие мёртвых». Трейлер на индонезийском языке
Хадрах Даен Рату поставила по сценарию Леле Лаилы хоррор про Лейлу (Агнини Хакуе), которая живет с матерью (Дженар Маеса Аю), занимающейся древним ремеслом — омовением тел усопших. Девушке невыносимо думать, что ей придется пойти по материнским стопам и посвятить свою жизнь загробному миру. Неожиданно при загадочных обстоятельствах мать умирает, и под давлением общины и брата Арифа (Ибрахим Рисьяд) героине приходится занять место матери. А вскоре по деревне прокатывается череда таких же необъяснимых смертей, причем все погибшие — женщины. Лейла все больше погружается в расследование, несмотря на многократное предупреждение мамы о том, что нельзя погружаться в тайны смерти. В итоге ее любопытство приводит к печальным последствиям.
Одной из главных тем фильма является сильное влияние сплетен, поломавших не одну жизнь. Тем более, в деревнях и маленьких поселениях, где оброненное слово разлетается в мгновение ока. Режиссер наглядно показывает, к чему приводят клевета и необдуманная фраза. Тут недалеко и до беспощадного бунта и разъяренной толпы. Что же касается тайн смерти, то в данном случае правда на стороне полицейского, который настаивал, чтобы тела погибших сразу не омывались, а отдавали сначала на изучение паталогоанатомам. А то ведь найдутся особо впечатлительные барышни, которые из-за страха навыдумывают себе всякого. В оригинале, кстати, лента называется «Ванна для тела».
«Пока смерть не разлучит». Трейлер на индонезийском языке
Набожная Рената (Лаура Басуки) мечтала о счастливой жизни со своим мужем Эдвином (Арио Байю), но супруг после свадьбы охладел к ней и периодически стал ее избивать. Она не ропщет, неслышно бродит по квартире с модными темнозелеными стенами, послушно слушает проповеди Лукмана Сарди, внушающего ей, что женщина во всем должна подчиняться мужчине, а когда рядом никого нет, бездумно повторяет реплики персонажей любимой мыльной оперы. Все изменилось после того, как в их многоквартином доме исчезла девушка Ана, а по соседству поселилась вульгарная красотка Асмара (Асмара Эбигейл). Героиня начинает потихоньку выбираться из скорлупы покорной жены, и вскоре мы понимаем, что совы не то, чем они кажутся.
После дебюта в пугающем жанре («Кандалы») Упи рассталась с хоррором на десятилетие. К макабру она, скорее всего, вернулась под влиянием Джоко Анвара, с которым сотрудничала во время съемок кинокомикса «Битва богов». Как бы то ни было, постановщица вспомнила про сценарий, напсианный ею 13 лет назад, и собрала просто-таки убойную звездную троицу (Басуки, Байю, Эбигейл), чтобы посмеяться над институтами брака и семьи, деконструировать их, разложить по полочкам огромного чемодана и утопить в реке под мелодию Рикки Лионарди, словно это автомобиль из «Психоза» Альфреда Хичкока. Упи также хлестко прошлась по многочисленным мелодраматическим сериалам, ортодоксальной религии и цензуре, недопускающей наготу в индонезийском кино (сцена в ванне, наверняка, доставила неудобство местным цензорам). Поскольку лента явно расчитана на западного зрителя, то здесь все привычное глазу, а сюжет напичкан отсылками не только к Хичкоку, но и к «Отвращению» Романа Полански. Асмара Эбигейл за свою блистательную роль второго плана, оказавшуюся еще и пасхалкой на нее саму, заслуженно удостоена приза фестиваля в Бандунге.
По сюжету «Кровавого поезда» (оригинальное название фильма) Ризала Мантовани строительство железной дороги к новому курорту проходит через священный лес, из-за чего лесные демоны приходят в ярость и убивают нескольких рабочих. Некоторое время спустя первый туристический поезд торжественно отправляется по новому маршруту — состав из пяти вагонов должен проследовать через пять тоннелей. После первого тоннеля вагон № 5 загадочно исчезает, на что обращают внимание некоторые пассажиры. Среди них — потерявшая мужа Рамла (Путри Аюдья) и сестры Пурнама (Хана Маласан) и Кембанг (Зара Леола). Однако руководитель поездки Бара (Кики Нарендра) в духе мэра из «Челюстей» не внял предупреждениям об опасности и заставил ехать дальше.
Хоррор Мантовани любопытен, прежде всего, сочетанием мистики и фэнтези, превращением людей в деревья и больной для человечества темой экологии. Режиссер снял картину явно под впечатлением от пережитой пандемии и намекает, что распространение ореола обитания людей приведет к новым вспышкам эпидемий. Однако возложение цветов людям, ставшим деревьями, в спасении от подобных напастей никак не поможет.
«Ты видишь то же, что и я?». Трейлер с английскими субтитрами
Одна из последних работ Ави Сурьяди рассказывает про одинокую сироту Мавар (Диандра Агата), у которой в день рождения сбылась мечта — у нее появился парень. Вскоре подруги во главе с Шениной Синнамон обратили внимание, что из-за появления в ее жизни загадочного незнакомца поведение девушки сильно изменилось и стало пугающе странным.
На сей раз режиссер сосредоточил свое внимание на поговорке «Любовь зла, полюбишь и козла». Только вместо козла зловонный труп или, по-местному, поконг. Именно он стал возлюбленным Мавар, и любовь эта до гроба. Буквально.
P.S. В следующем материале заглянем ненадолго в Европу в поисках стран, где макабра почти нет.
обсуждение >>