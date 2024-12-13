Индонезийский макабр: кунтиланаки, леяки и поконги



фото: Рокки Сорайя

«Последовательницы Сатаны». Трейлер на индонезийском языке

«Клятва обречённых». Трейлер на индонезийском языке

«Кунтиланак». Трейлер на индонезийском языке

«Мангкудживо». Трейлер с английскими субтитрами

«Данур: Я вижу призраков». Трейлер с английскими субтитрами

«Дневник Рисы». Трейлер на индонезийском языке

«Иванна». Трейлер на индонезийском языке

«Невидимые люди». Трейлер на индонезийском языке

«Суззанна: Похороненная заживо». Трейлер с английскими субтитрами

«Иди за мной в ад». Трейлер на индонезийском языке

«Художник призраков». Трейлер на индонезийском языке

«KKN. Деревня танцев». Трейлер на индонезийском языке

«1000 дней». Трейлер с английскими субтитрами

«KKN. Дух деревни танцев». Трейлер с английскими субтитрами

«Двойник». Трейлер на индонезийском языке

«Изгоняющий дьявола: Апокалипсис»

«Чрево». Трейлер с английскими субтитрами

«Время Магриба». Трейлер на индонезийском языке

«Клаустрофобы: Хижина в лесу». Трейлер с английскими субтитрами

«Обряд. Во власти демона»

«Проклятая кровь». Трейлер на индонезийском языке

«Ужас Амитивилля: Мотель призраков»

«Отель "Жасмин"». Трейлер на индонезийском языке

«Астрал. Ночь в могиле»

«Астрал. Проклятие мёртвых». Трейлер на индонезийском языке

«Пока смерть не разлучит». Трейлер на индонезийском языке

«Пункт назначения: Поезд №13»

«Ты видишь то же, что и я?». Трейлер с английскими субтитрами