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Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

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Мнение >>
14 декабря 2024
В Министерстве культуры РФ подвели итоги питчинга детских и семейных полнометражных фильмов. На поддержку претендовали 37 проектов, что на 13 больше, чем в прошлом году, часть из них — работы дебютантов. Средства на производства будут выделены на реализацию 12 из них на общую сумму 720 млн рублей. Рассказываем обо всех задумках детского и семейного кино, как отмеченных государственным финансированием, так и нет. Списки сформированы согласно отчетности Минкультуры, на основании балла, полученного и итоге голосования членов экспертного совета. Те, кто не получил финансирование, представлены в порядке защиты на питчинге.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РФ


Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа, ПЦ Киностудии им. М.Горького
Режиссер Александр Войтинский
Петров, Васечкин и Маша Старцева оказываются на Кавказе и попадают в прошлое через портал, где должны спасти Лермонтова и стихотворение «Бородино», хотя изначально планировали уничтожить поэму «Мцыри», которую задали учить им наизусть. Съемки пройдут в Пятигорске. Создатели постараются сохранить дух истории и тему «рыцарства». Песни пишутся специально для фильма.

Уроки музыки, компания «Чики пикчерз»
Режиссер Дмитрий Иосифов
Проникновенная история для всей семьи о талантливых детях-музыкантах, в которой будут поставлены простые вопросы: что такое хорошо, что такое плохо, можно ли предавать, и что важнее - дети или амбиции родителей. Сценарий написала Ирина Ильинская, мама мальчика-скрипача. Компания планирует устроить всероссийский кастинг среди музыкально одаренных детей. Есть поддержка Башмета и других музыкантов. На роли взрослых планируют брать известных актеров.

На краю детства, студия «Автор», дебют
Режиссер Владимир Захаренко, худрук Вера Сторожева
Продюсер Иван Болотников запускает дебют о надежде, стойкости и силе семьи даже в самые тяжелые темные времена. Действие происходит в блокадном Ленинграде. Главная героиня, 13-летняя Тамара, разносит письма, она видит мир через сказки и книжные образы Васнецова и Билибина, и этот взгляд помогает ей выжить. Оператором выступит Андрей Найденов, фильм будет создан с помощью нейросетей – искусственному интеллекту дадут задачу смоделировать и нарисовать блокадный Ленинград. В одной из главных ролей авторы видят Евгения Ткачука.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

сНежный человек, компания «Кинотека»
Режиссер и автор сценария Олег Асадулин
Семейная приключенческая комедия о снежном человеке Ене, который излучает потоки любви, когда обнимает человека. Дед Егорыч, живущий в затворничестве на Красной поляне, рассказывает внуку Мирону, что нашел йети раненым, пытается его вылечить и поставить на ноги. За Еней охотятся, один из бизнесменов хочет заполучить его в свой зоопарк, и семья Мирона должна его спасти. Прокатчик «Карропрокат», фильм, который сейчас находится на стадии постпродакшна, выйдет на экраны в конце мая 2025 года.

Бо-бо, кинокомпания «Карелия фильм», дебют
Режиссер Анастасия Кузина
Остросоциальная биографичная авторская драма, смелая и сердечная история становления непростой семьи, которой судьба подарила девочку Надю с большим родимым пятном на лице. Живя в деревне, она подвергается буллингу со стороны шпаны и неприятию внутри семьи. Надя хочет петь в хоре, но однажды попадает в больницу, где встречается с такими же детьми, как она. Устранив физическую проблему, семья понимает, что в их жизни ничего не меняется, понимая что проблемы заключались не в пятне, а в них самих. История рассказывается через призму восприятия особенного ребенка, как это было в «Проекте Флорида». Поэтому предполагается лавировать между натурализмом и сказочностью. Худруком проекта является Александр Котт, продюсером Александр Просянов. У фильма есть прокатчик – компания «Про:взгляд».

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Дополнительное время, компания «А П интертеймент»
Режиссер Руслан Бальтцер
Фантастическая спортивная драма от продюсеров Дмитрия Рудовского и Матвея Зубалевича о двух сводных братьях-хоккеистах, которые конфликтуют в жизни и на спортивной площадке. Благодаря приключению и попаданию в прошлое они становятся настоящей семьей. Хоккей – не только антураж, но и часть драматургии. Партнерами фильма являются Академия Валерия Харламова и Континентальная хоккейная лига. Проект будет готов в конце декабря 2025 года.

Я стану капитаном, студия ЦВИ, дебют
Режиссер Дарья Беднарская
Светлый и динамичный фильм на семейную тему. Автор сценария Юлия Лавряшина. 12-летний Ваня мечтает найти своего отца, который по рассказам матери является капитаном Тихоокеанского флота. Когда они с другом совершают подвиг, их награждают путевками в лагерь «Океан». Там он учится дружить, влюбляется и однажды встречает мужчину – капитана учебного судна, очень похожего на ту единственную фотографию, что есть у Вани. Он свято верит, что это его отец. Следуя заветам лагеря о том, как сделать свою родину страной счастливых людей, Ваня совершает 10 шагов, которые делают лучше его самого. Конечно, капитан не его отец, но Ваня приобретает нечто большее. И теперь он сам мечтает стать капитаном.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Мы одной крови, Студия «Гринсити»
Режиссер Станислав Егерев
Попытка детскими глазами показать события на Донбассе и взрослые отношения, правдивая история о том, как сохранить честь, храбрость, любовь к ближнему. 12-летний Саша Жуков живет в Иловайске. Влюбляется, лечит животных, мечтает стать ветеринаром, как его прадед. Но в 2014 году жизнь рушится, семья распадается: мама с младшими детьми, один из которых ранен, уезжает, а Саша не успевает и вместе с дедом и собакой идет в ополчение. Дед вскоре погибает, а Саша получает позывной Маршал, становится разведчиком, добывая ценные сведения, а также продолжает лечить животных, потерявших своих хозяев.

Холодное сердце, компания «Кинотека»
Режиссер Владимир Котт
Почти снята современная адаптация «Снегурочки» Островского по сценарию Владимира Котта. В качестве сопродюсера выступает его брат – Александр Котт. Осталось пять снежных смен. В ролях Мария Кошина (Снегурочка), Слава Копейкин (Лель), Мила Ершова (Купава), Никита Кологривый (Мизгирь), Василина Юсковец (Малуша) и Юрий Кузнецов (Берендей). В фильме также играют Федор Добронравов и Елена Валюшкина. «Карропрокат» и СТС – партнеры картины. Она выйдет на экраны в 2025 году.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Код спасения, кинокомпания «Новые проекты»
Режиссер Роман Шаляпин
Продюсеры Алексей Учитель и Кира Саксаганская презентовали подростковый фантастический проект про путешествие детей из стран БРИКС на космическом корабле. Ситуация выходит из-под контроля, связь с Землей теряется. Команда сперва подозревает одного из участников экипажа во вредительстве, но потом понимает, что поломку совершил не человек. Это второй режиссерский проект постановщика фильма «Девочка Нина и похитители пианино», а визуальное решение будет найдено с помощью нейросети. Взаимодействие человека и ИИ также станет одной из центральных тем фильма.

Поздравляем, вы приняты!, компания «Фильмы без границ»
Режиссер Анна Безрукова
Драма об усыновлении и приемных родителях. Фильм, создающийся при поддержке фонда, помогающего детям из детских домов находить родителей, будет состоять из нескольких новелл. Ориентация на важные ценности: дружбу, любовь, принятие, прощение. Марк поймет, что не все можно купить с помощью денег, Дима и Катя помогут приемному шестилетнему сыну найти сестренку, с которой их разделили во время изъятия. Виктория Сергеевна поймет, что чужих детей не бывает, а Наташа повзрослеет, и, выйдя из детского дома, получит профессию. Петя и Кирилл узнают, что без дружбы и прощения друг друга ничего не получится, и нужно принимать людей такими, какие они есть. Также авторы считают, что важно рассказать детям, что родители не супергерои и тоже имеют право на ошибку. Это вещи, которые не всегда проговариваются вслух. Создатели видят свою роль не только в том, чтобы делать кино, но и выполнять важную социальную роль.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Однажды в Сокольниках, ПЦ «Синопсис и сценарий»
Режиссер Владимир Зайкин
Смешное городское фэнтези, развлекательная история с перевертышами о том, как дети теряют свои тени и отправляются в приключение, где встречают библиотечного домового, призрака-нарушителя и других сказочных существ, включая главного злодея – похитителя теней. По мнению авторов, жизнь – это квест, в котором постоянно нужно выбирать между добром и злом. Главная идея фильма заключается в том, что в каждом человеке есть светлая и темная стороны, и без темной человек тоже меняет свою сущность. В главной роли Екатерина Темнова.


ПРОЕКТЫ, НЕ ПОДДЕРЖАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РФ


ГАВриловы и лохматая Муза, Студия «Традиция»
Режиссер Виктория Фанасютина
Экранизация книги детского писателя Дмитрия Емца. Обыкновенная многодетная семья Гавриловых, жизнь которой изменилась, когда у них появилась беспризорная собака Лохматая Муза. Собака съела экспериментальный препарат, который пробуждает в человеке таланты. Папа пишет сценарий фильма, который будут снимать тут же, в доме Гавриловых (фильм в фильме). Дети сперва объявляют киногруппе войну, но затем помогают осуществить мечту отцу и все вместе они создают позитивный образ многодетной семьи на большом экране. Съемки пройдут в Минске (павильон) и Выборге (натура). Предварительно роли родителей сыграют Яна Сексте и Виктор Добронравов.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Сын путешественника, кинокомпания «Атлант», дебют
Режиссер Мария Бордовских
Приключенческий подростковый фильм с элементами роуд-муви и акцентом на семейную тематику. Основан на реальных событиях, произошедших в семье Федора Конюхова. Действие происходит на опасной горе Белуха, где ежегодно бывает сход лавин. 13-летний Коля Конюхов, сын известного путешественника – самый молодой покоритель этой горы, проведший шесть дней на высоте. Семья Конюховых является сценарными консультантами проекта. Переговоры ведутся с Петром Федоровым и Леоном Кемстачем. Цели фильма: популяризация семейных ценностей, института брака, мотивация и вдохновение для детей. В фильме будет использована музыка Басты и Федука.

Мой маленький папа, студия «Просвет-медиа», дебют
Режиссер Евгения Туркова
Фильм по сценарию Ирины Мелетиной для дошкольного и младшего школьного возраста о взаимоотношениях в семье. Главный герой мальчик-ботан, у которого нет друзей. Он влюблен в девочку, но не знает, как к ней подступиться. Проблему решает дедушка-изобретатель, который превращает в маленького мальчика его папу, и тот становится другом своему сыну, который помогает добиться дружбы с девочкой. В итоге семья становится крепче. На главные роли рассматриваются Тимофей Трибунцев и Дина Корзун, причем последняя уже прочитала сценарий, и он ей понравился.

Мой друг Володя Дубинин, киностудия «Арк-фильм»
Режиссер Павел Пархоменко
Фильм с рейтингом 6+ о детском героизме в деле освобождения родной земли. Рассказ о мальчике с характером титана и глыбы, который погиб, спасая целый отряд. Съемки запланированы в Керчи, где существует школа имени героя войны Володи Дубинина.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Приключения Байдека, Студия «Махаббат»
Режиссер Фархат Махмудов
Восточная сказка по произведениям Каюма Насыри, татарского писателя, философа, этнографа, привнесшего в сказки восточный менталитет и много сделавшего, чтобы ввести русский язык в систему образования. В следующем году ему будет 200 лет. Главные герои сказки — простой парень Байдек и дочь падишаха Галия, влюбленные друг в друга, а также сам падишах, визири, кукольник Каюм и ворон Каргаш. Фильм покажет важность семейных ценностей, съемки пройдут в Татарстане и, может быть, в Крыму. Планируется использование ИИ при съемках картины.

Удивительная история Филиппа и Агафьи, студия «Фома кино»
Режиссер Светлана Амбросова
Лирическая и духовная семейная драма по сценарию Александра Саварского. Проект вырос из успешного экспериментального короткометражного фильма «Ангел маленькой принцессы». Он расскажет о святой княгине Елизавете Романовой, символе милосердия и социального служения. Очень много историй из ее жизни связано с приютскими детьми, и этот проект – сказка в стиле «Оливера Твиста» и рождественских рассказов. Детей обвиняют в поджоге трактира и объявляют в розыск. Последующие события – череда приключений и попыток беспризорников доказать свою невиновность, а затем встреча с Елизаветой Романовой. Больше полугода компания экспериментирует с ИИ, оживляя фотографии начала XX века, чтобы экономно использовать материальные ресурсы. В ролях Марк Лельевр, Анастасия Платова, Елена Анищенко, Егор Бероев, Вилен Бабичев. У фильма есть прокатчик – компания ЦПШ, а готов он будет в декабре 2026 года.

Мне на плечо сегодня села стрекоза, компания «Дока», дебют
Режиссер Наталья Титейкина
Драма о взрослении по произведениям Сергея Вольфа, представителя ленинградских кругов начала века, любимца Юрия Олеши. Экранизация одноименной повести про 13-летнего мальчика, который сталкивается с семейными проблемами, первой любовью и задумывается о своем месте в мире. Леша влюблен в девочку-актрису, она приглашает его в гости, но после встречи она оказывается его подругой Светой, которую он не узнал на экране. Эта встреча открывает в нем писательский талант. Главное визуальное решение фильма – свет, также планируется нетипичная цветовая палитра в пастельных тонах, а кадр будет окутан легкой дымкой. Съемки пройдут в Санкт-Петербуре, планируется большой всероссийский детский кастинг. На лирические стихи будет написана музыка, песня должна опередить выход фильма. Также разрабатывается документальный фильм о Сергее Вольфе.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Без друзей меня чуть-чуть, студия «Большое кино», дебют
Режиссер Самвел Мужикян
Артист театра и кино при поддержке продюсера-дебютанта Марии Седых и продюсера фильма «Артек. Большое путешествие» Армена Ананикяна работает над дебютным фильмом о том, что сила в дружбе. По сюжету девочка Прасковья после смерти бабушки пишет пьесу для школьного театра. Два влюбленных в нее одноклассника – паинька и хулиган – устраивают драку. Для первого она заканчивается больницей, а другому грозит переводом в интернат. Но девочка находит способ всех помирить и поставить спектакль. Заглавную песню авторы хотят купить, чтобы она стала саундтреком. Референсы – советские детские фильмы.

Наследники, студия КПС
Режиссер Александр Сукачев
Избалованный юноша столкнулся с чуждым ему настоящим подвигом шедших на смерть ради спасения целых поколений. Неожиданно он преображается духом и становится достойным наследником народа-победителя. Одну из главных ролей сыграет певец Александр Маршал, он же исполнит специально написанную песню. Также снимается народный артист Юрий Назаров, кроме того, в фильме планируется кинодебют трехкратного чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева.

Болотные робинзоны, студия «Эклектика», дебют
Режиссер Светлана Суханова
Второй фильм актрисы кино и режиссера, снявшей до этого мелодраму «Счастье в конверте». Новая работа — экранизация одноименной повести советской писательницы Софьи Радзиевской о войне глазами девочки. Маленькое село, оказавшееся на пути немецкого десанта, полностью уничтожено. Чудом уцелели подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и несколько малышей, уйдя на затерянный среди болот остров, о котором всегда ходило множество легенд. Правнучка писательницы Яна Устинова выступила в роли автора сценария. Снимать планируют в Карелии, под Рязанью, а также создавать фактуру с помощью ИИ.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Маша, Продюсерская компания Александра Литвинова
Режиссер Павел Иванов
Доброе приключенческое кино про девочку-подростка с Камчатки, которая хочет помирить родителей. Папа – пилот гидросамолета – берет Машу в рискованный полет, в далекую в эвенскую деревню. Начинаются приключения, в котором будут медведи, браконьеры, погони и магическое дерево, которое исполняет желания. Главную роль, возможно, исполнит Константин Хабенский, если ему будет позволять график.

Спасти капибару, «А-10 студия»
Режиссер Екатерина Двигубская
Приключенческая семейная картина по сценарию детских писателей Татьяны Глущенко и Юрия Бурносова. Мальчик Андрей мечтает о домашнем питомце, и его доброе сердце помогает объединить семью и спасти животных из частного цирка от жестокого директора. В главных ролях Боря Дейков и капибара Звездочка. Также будет использована компьютерная графика. Параллельно с фильмом будет выпущена книга.

Лукоморье, компания «Наше кино продакшн»
Режиссер Василий Ровенский
Сказочный блокбастер, возвращающий интерес к классике, и литературный квест от создателя «Котов Эрмитажа». Семейное сказочное приключение, герои которого Ваня и Маша – одноклассники, которые терпеть друг друга не могут. Во время экскурсии они отстали от класса, заблудились и попали в сказочную страну Лукоморье. Опасное путешествие позволит овладеть волшебным артефактом и утерянным четверостишьем, прологом к поэме Пушкина, позволяющим им вернуться домой. На роль Вани рассматривается Леон Кемстач, на роль Маши – Аня Пересильд или Ника Жукова.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год


Эля и Белая гора, компания «Кино культ»
Режиссер Антон Нефедов
Вторая работа режиссера – жанровый фильм. Эля – художница, которая живет в воображаемом мире. Семья Эли начинает разрушаться, папа с мамой ссорятся и винят друг друга. Тогда Эля решает отправиться в чудесное место, к Белой горе в Красноярске и попросить, чтобы папа с мамой снова стали сильными. Путешествие превращается в приключение, девочка окажется в заброшенном поселке и познакомится с мальчиком Игорем, который тоже туда идет, вместе они поймут, что взрослые не атланты и великаны, а имеют свои проблемы, которые надо понимать. История о том, как дети, взрослея, сами становятся атлантами. Неожиданные попутчики детей – Чумазики-Заморочки, похожие на персонажей «Головоломки» сказочные существа, каждый из которых олицетворяет какую-то взрослую заморочку. Это анимационные персонажи в 2D, режиссером анимации будет Лиза Прокопенко. В дримкасте Полина Айнутдинова, Надежда Михалкова и Евгений Цыганов.

Я не заморыш, компания «Пигмалион пикчерс»
Режиссер Андрей Назимов
Роуд-муви по повести Сергея Телевного про мальчика Кирилла, которого дразнят заморышем, потому что он родился недоношенным. Мальчик, живущий в мире иллюзий, отправляется из родного поселка по России в поисках отца и по мере пути становится сильнее и взрослее. В путешествии его будет сопровождать воображаемый друг Биби Кинг, а также будут оживать рисунки, плакаты, детские страхи. На пути он встретит множество людей, которые помогут ему обрести и принять себя, несмотря на то, что в кульминации картины произойдет встреча с отцом, и Кирилл поймет, что тот никогда не вернется домой. Мальчик и сам залечивает психологические травмы у людей, которых встречает. Главный образ – дорога. К себе, мечте и взрослению.

Неуловимые. Новый век, кинокомпания «Вечный огонь»
Режиссер Александр Горновский
Юношеский остросюжетный фильм, вдохновленный старой картиной. История о молодых людях, которые оказались в зоне военных действий в наше время. Они должны скооперироваться и взять ответственность. Жанр – экшн, стилистика комиксов, но опираться авторы хотят на традиции отечественного кинематографа и актеров Донбасса. Основная цель – формирование мировоззрения молодых людей, которые должны выбрать борьбу за себя и жизнь, и создание привлекательного современного героя. Реализация проекта начнется с большого общенационального кастинга с записью самопроб.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Летающий мальчик (Летающий пацан), студия «СТГ Медиа»
Режиссер Святослав Подгаевский
Фантастический приключенческий фильм для подростков, действие которого пройдет в 1979 году в маленьком военном городке на побережье Черного моря. Главный герой – восьмиклассник Пашка – теряет отца, летчика-испытателя, но открывает для себя способность летать. С помощью этого умения он осуществит свои мечты, позаботится о маме с сестрой и раскроет тайну гибели отца, столкнувшись с преступниками, пытающимися похитить с военной базы опытный образец нового советского истребителя. Переговоры об участии в фильме ведутся с Юлией Снигирь. Готовность – осень 2026 года.

Обоюдный фол, продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют», дебют
Режиссер Илья Почкаев
Драма о том, как подросток сталкивается с реалиями большого спорта. Киря хочет быть похожим на своего отца-спортсмена, хотя сам чудовищно играет, зато он хорошо разбирается в стратегиях игры, поэтому уже в 16 лет становится тренером школьной команды. Но в погоне за победами Киря оказывается заложником собственных амбиций, ломает карьеру лучшего друго, разрывает связь с девушкой и семьей. К счастью, герой вовремя сможет остановиться. Авторы хотят поговорить о цене успеха, о том, что, желая стать лучше, мы рискуем стать хуже и остаться в одиночестве. Первая половина фильма будет стилистически динамичной и драйвовой. Во второй половине камера становится статичной, более размеренной. Компания имеет положительный опыт реализации игровых дебютов — «Лапин» и «110», как и на этом проекте худруком на них выступал Александр Котт. В сотрудничестве заинтересована прокатная компания «Вольга».

Черный Аист, компания «Зарево»
Режиссер Филипп Коршунов
История про взросление трех пацанов, о том, как 13-летний ребенок вырастает в мужчину и начинает менять мир к лучшему и приносить пользу. По сюжету местные жители в Пермском крае ждут, когда аисты вернутся в их село. Трое мальчиков, живущие в этом селе, ходят на индийское кино и иногда - в маленький аэропорт, где стоит небольшой самолет Як-12А «Черный аист». Приключения начинаются, когда ребята угоняют самолет, когда к ним на кинофестиваль приезжает индийская актриса, и отправляются в путь к своим мечтам. Поддержка Пермского края, прокатной компании «Рефлекшн-фильмс» и канала ТНТ.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Кубок Деда Мороза, компания «Дженерал Криэйшн»
Режиссер Дмитрий Пачулия
История про хоккей, подростков и их родителей, про мечту, которая может стать реальностью накануне Нового года. Суперзаботливый отец пытается оградить ребенка от трудностей, и поворотным моментом является их поездка в Москву на Кубок Деда Мороза по хоккею, на котором можно не только сразиться за победу, но поближе рассмотреть будущих звезд хоккея и пообщаться с легендами российского спорта. Главный герой похож на мальчика из фильма «Игрушка», он отличный игрок, но не умеет играть в команде. Это история перевоспитания и объединения не только команды, но также отцов и детей. Атмосферным референсом стал фильм «Ненормальный».

Гектар, компания «Гравити Филмс»
Режиссер Алексей Кузнецов
Яркий и красочный фильм о том, как после смерти мужа героиня с четырьмя детьми отправляется осваивать Дальневосточный гектар, открывая там страусиную ферму. Трудности выживания совпадают с кризисом взросления детей. Герои познают себя, решают внутренние конфликты. Задача авторов – создать положительный образ многодетной матери и показать, что такая жизнь может быть радостной. Также показать возможность создания собственного бизнеса в России. Смешные житейские ситуации будут перемежаться песнями молодежной группы «Добро». Есть поддержка телеканала СТС.

Родина, студия «Пассажир»
Режиссер Александр Муратов
Военная драма по сценарию Марины Сасиной о том, как 12-летняя девочка и мать спасают разведчика-нелегала во времена Великой отечественной войны. Действие происходит в 1944 году в поселке Псковской области с названием Родина, на бывшей оккупированной территории. История о родине, чести и любви, о выборе между тем, что просто, и тем, что правильно. Подчеркивается воспитательно-образовательная цель фильма для поколения, которое ничего не знает об этом историческом периоде и не осознает, что такое фашизм и какой ценой досталась нашим предкам победа. Это важная морально-нравственная составляющая картины.

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Клуб отцов, компания «Монументал вижн»
Режиссер Дмитрий Харчук
Добрая семейная комедия – «Бойцовский клуб» наоборот. История про мать-одиночку, которая воспитывает сына и хочет сделать из него настоящего мужчину, для этого она обращается в местный клуб отцов. Но он находится в плачевном состоянии, и теперь ее задача сделать из фейкового клуба настоящий, подготовив его к всероссийскому конкурсу клубов отцов. Есть договоренности с актерами Агатой Муцениеце, Антоном Филиппенко и Сергеем Лавыгиным. Съемки пройдут на юге страны в теплое время года. Главное – написать реалистичные диалоги. Фильм поддержан прокатчиком «Атмосфера кино» и онлайн-кинотеатром KION. Выход хотят приурочить к Международному дню отцов 19 октября 2025 года.

Наследник куриного короля, компания «Профит»
Режиссер Василий Чигинский
Компания Игоря Толстунова снимет дерзкую комедию от режиссера «Физрука» – про ученика шестого класса, который влюблен в самую красивую девушку в классе и делает все, чтобы завоевать ее сердце. В том числе взрывает кабинет химии, а затем, будучи наказан, остается один дома. Он добывает доступ к родительским деньгам и успешно их осваивает, пытаясь впечатлить девушку, участвует в танцевальном конкурсе и опасных автогонках, а затем борется с бандитами, конкурентами отца, пытающимися похитить формулу секретной биодобавки. В конце концов ребенок добивается расположения не только девушки, но и папы.

Ателье добрых дел, киностудия «20 ЛЕТ»
Режиссер Таисия Игуменцева
Новогодняя сказка по сценарию Елены Гаркуши про скромную волшебницу Ангелину, живущую в мире людей в Синегорске. Ее младший брат сбегает из дома в надежде увидеть представление магов, но в итоге оказывается в руках злой колдуньи Мары, которая превращает его в кота. Мара хочет разучить людей любить. Должна получиться сказка о любви, семье, борьбе со злом, а также визуальный аттракцион со сложными декорациями, оптическими иллюзиями, костюмами. Компьютерной графики будет немного. Съемки пройдут в Калиниграде. На роли будут набраны актеры в не типичных для них образах, например, в роли злой колдуньи выступит Равшана Куркова, волшебницы Ангелины — Анастасия Талызина, фокусника –Кирилл Кяро, Никита Ефремов создаст любовную пару Ангелине, а также сыграет роль хозяина бара холостяков.

Екатерина Визгалова
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