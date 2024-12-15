Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

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«Планы у меня — выжить. Я борюсь со старостью»: Евгений Петросян о жене и детях

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Британская комедийная драма о семье и самоопределении

Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения»

Интервью

Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу»

Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса