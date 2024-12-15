Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Кино-Театр.Ру продолжает рассказывать, какие проекты игровых фильмов поддержало в 2024 году Министерство культуры РФ. В прошлом материале речь шла о детском кино. На очереди — авторское и экспериментальное. Заметим, что в прошлом году все дебюты рассматривались отдельно, таковых было 52, а в авторской категории защищались 68 проектов. Теперь эти секции объединили, однако совокупно проектов стало меньше, что свидетельствует о более тщательном отборе. Всего до третьего этапа отбора — очного представления дошло 84 проекта. Итоги питчинга в этом году также подведены в общем протоколе, так как теперь и заявки на субсидии, и ответы по ним связаны с электронной системой Госуслуг.
Мы кратко знакомим вас со всеми замыслами — как отмеченными государственным финансированием, так и оставшимися без внимания. Во-первых, потому что часть из неподдержанных проектов уже запущена или даже снята и всё равно скоро появится в поле зрения. А во-вторых, нам представляется важным фиксировать идеи кинематографистов, актуально отражающие запросы и время, в которое мы живем. Списки сформированы согласно отчетности Минкультуры на основании голосования экспертных советов; те, кто не получил финансирование, представлены в порядке участия в очной защите (питчинге).
ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РФ
Лермонтов, кинокомпания «Скиф»
Режиссер Бакур Бакурадзе
Проект Бакурадзе, выступившего здесь также автором сценария, уже находится в активном производстве и даже успел получить долю негативных отзывов из-за исполнителя заглавной роли – комика Ильи Озолина, который играет Михаила Лермонтова за несколько часов до дуэли со своим другом Мартыновым в исполнении Евгения Романцова. Однако Бакурадзе назвал 26-летнего непрофессионального актера Озолина огромной удачей и рассказал, что он влюбил в себя всю съемочную группу и создал энергию, которую мог бы аккумулировать вокруг себя сам Лермонтов. Съемки фильма, кстати, велись в Пятигорске и окрестностях – реальных местах, где в последние дни был великий поэт. На картину Бакурадзе было запрошено финансирование на завершение производства, что один из продюсеров проекта Сергей Сельянов (фильм создается при поддержке его компании СТВ) назвал хорошей практикой. Правда, на питчинге он просил 30 млн рублей, а в итоге проект получил 20 млн.
Вершина, компания «Саш-муви»
Режиссер Юрий Быков
Новый фильм Быков собирается делать с продюсером Александром Швыдким – по сценарию, написанному совместно с Саввой Минаевым. Для Быкова это первый опыт текстовой коллаборации. Драма о выживании рассказывает про несколько человек, которые не в сезон идут покорять не самую сложную гору, а гиды этим пользуются. По пути каждый понимает, кто он такой, а главный герой обретает свою главную вершину. Ранний питчинг Быкова (проект представляли практически в 9 часов утра) был богат на философию. Смысл ленты, по его словам, в том, что «вершина – это не вершина», а главный герой приходит к одному простому выводу, что человеку нужен человек. Актеров еще не выбрали, но рассматривают Сергея Гилева, Никиту Кологривого, Ивана Фоминова, Семена Серзина, Петра Федорова. Это не весь список, так как в актерском ансамбле будет задействовано почти 10 человек. Быков уже съездил на выбор натуры – в Апатиты, на Алтай и много куда еще – и анонсирует «Вершину» как свою первую картину «с величественным фоном» и надеется на широкую зрительскую аудиторию. Релиз запланирован на осень 2026 года. Если, конечно, выделенных Минкультуры 70 млн рублей будет достаточно для задуманного результата.
Таня и космонавт, кинокомпания «Квфильм-проодакшн»
Режиссер Юрий Мороз
Экранизация пьесы Алексея Житковского «Космос» – «местами гомерически смешная, а местами душещипательно грустная». Спектакль по ней стал одним из хитов Театра имени Пушкина, где главную роль играет Виктория Исакова, которая планирует перенести этот образ на киноэкран – вместе с режиссером Юрием Морозом. Героиня Исаковой – учительница английского из Бугульмы, которая неожиданно обретает надежду на счастье космического масштаба, но так же неожиданно ее и теряет. Но за это время успевает преобразиться не только внешне, но и вырваться из «своей внутренней Бугульмы». Присутствие в кастинге Евгения Цыганова и закадровый голос Исаковой, с которым была презентована «Таня и космонавт», недвусмысленно отсылают к сериальному хиту «Нежность». На производство картины выделено 70 млн рублей.
Ваня, компания «СТВ Лаб», дебют
Режиссер Клавдия Коршунова Юра Борисов сыграет одну из главных ролей в полнометражном режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой, которая уже снимала с ним свою первую короткометражку «Прости меня, Аня». Картина рассказывает про 12-летнего Ваню, который живет с матерью в деревне и не знает, кто его отец. Мать говорит, что тот работает в Москве, и Ваня вместе с другом Федей собираются отправиться на поиски родителя. Во время приготовления к путешествию ребята встречаются с Виктором, который когда-то учился с мамой Вани в школе, а потом долго жил в Германии, поэтому в деревне, куда он вернулся, его называют Немец. Возможно, это и есть отец Вани? Борисов как раз сыграет Немца, роль мамы Вани исполнит Анна Шевчук. В фильме также появятся Дарья Мельникова, Александр Коршунов и Ирина Жирякова. Кастинг на детские роли еще идет. Съемки пройдут в Костромской области в феврале-марте 2025 года. Оператором выступит Екатерина Смолина, в октябре получившая приз фестиваля «Маяк» за фильм «На этой земле». Художественный руководитель – Бакур Бакурадзе. На картину выделено 40 млн рублей.
Хозяйка Медной горы, киностудия «Глобал»
Режиссер Александр Балуев
Экранизация мюзикла по мотивам сказок Павла Бажова, которой собирается заняться актер, а с недавних пор и режиссер Александр Балуев, а продюсером и композитором выступит Глеб Матвейчук, который, собственно, и занимался мюзиклом. В заглавной роли хотят видеть Паулину Андрееву, в кастинге фигурируют Владимир Яглыч, Аглая Шиловская и сам Балуев. Переговоры для песен, которые тоже будут звучать в фильме, ведутся с ведущими голосами страны. Операторский и художественно-постановочный цеха пока не укомплектованы. На проект министерством выделено 70 млн рублей.
Фейерверки днем, компания «Гонзо фильм», дебют
Режиссер Нина Волова
Дебютная драма выпускницы МШНК и лаборатории Ленфильм-Дебют расскажет о семье разоряющегося Виктора, которая продает фамильный дом. Немножко «Вишневый сад», где Лопахин – китайский бизнесмен Вей Хонг. Виктор – хозяин оптового магазина люстр, который скоро разорится. Когда становится очевидно, что особняк придется отдать даром, китаец предлагает сделать из него отель и таким образом расплатиться с долгами. Но три дочки Виктора выступают против. Для них дом – это их детство. У них здесь конюшня, бассейн, они не желают его продать. Основанный на реальной истории сюжет о том, что дом – это не стены, а семья. Тизер помогли снять продюсеры Иван Голомовзюк и Петр Тодоровский. На главную роль утвержден Александр Робак. Картина будет готова в августе 2026 года. На производство выделено 40 млн рублей.
Раскаты, компания «Кедр ПРО», дебют
Режиссер Глеб Пускепалис
Первый полный метр актера Глеба Пускепалиса по сценарию Алексея Слаповского. Раскаты – астраханский термин, которым местные жители называют места, где речная вода из Волги смешивается с морской, впадая в Каспийское море. На такой дихотомии и основана картина, худруком которой выступает Антон Мегердичев, а продюсером – Александр Баршак. Лента тоже расскажет о перепутье, с которым сталкивается главный герой, отягощенный посттравматическим синдромом. Он работал военным хирургом и остался единственным выжившим, после чего приехал к вдове своего погибшего товарища. Общая беда их сплотила, но в итоге образовался даже не любовный треугольник, а квадрат. Однако обретя тыл, герой все равно сделал выбор в пользу патриотического долга, ведь теперь он знает, за кого ему надо сражаться. На главную роль утвержден артист Алексей Вертков. На фильм выделено 40 млн рублей.
Старик и Вера, Свердловская киностудия, дебют
Режиссер Анжелика Чербаджи-Курилко
Актриса Анжелика Кошевая, снявшая несколько короткометражек, теперь под новой фамилией Чербаджи-Курилко собирается сделать дебютный полный метр про интеллигента с XIX века и заслуженного диктора белорусского радио Илью Кургана, который после смерти жены пообещал прожить еще 30 лет, чтобы по закону лечь с ней в одну могилу. Это реальный человек, который после этого обещания прожил 28 лет, но потом получил три инсульта и оказался прикован к постели. Все сиделки от него бегут, но однажды к нему приходит неграмотная Вера, которая сообщает, что она его внебрачная дочь. Участие в картине уже подтвердил Александр Збруев, коллега Чербаджи-Курилко по театру «Ленком», Олеся Железняк, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, художественным руководителем выступит Владимир Хотиненко. На фильм выделено 40 млн рублей.
Мон, продюсерский центр СПбГИКиТ-Дебют, дебют
Режиссер Софья Чигирова
Выпускница мастерской Сергея Овчарова хочет снять фильм про диджея Алину, которой предлагают работу за границей, но она узнает, что у ее бабушки болезнь Альцгеймера, поэтому ее хотят отправить в дом престарелых. В итоге Алина вынуждена вернуться на родину – в Татарстан. Именно там используют слово «мон», которое обозначает тоску и печаль и чаще применяется именно для обозначения такой тональности в музыке. В фильме поднимается тема тоски по родине, повествование будет строиться между жизнью и смертью – с музыкой, пением, сабантуем, но с чувством тревоги. Художественный руководитель – Александр Котт. На картину выделены 50 млн рублей.
Большая волна, продюсерский центр Киностудии имени Горького
Режиссер Анар Аббасов
Аббасов, пять лет назад снявший провалившийся в прокате фильм про стрит-дэнсинг «Битва», теперь замахнулся на серфинг. Два друга с Камчатки мечтают открыть серф-камп, но для того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, им нужно превратить Камчатку практически в Олимпийскую столицу. В главной роли видят Сергея Горошко, в ролях его друзей – Кузьму Котрелева и Олега Гааса. Все уже более-менее умеют стоять на доске, но своего точного согласия на участие в фильме пока не дали. Есть договоренности со Сколково, где есть искусственная волна для обучения серфингу, а сами съемки должны пройти в августе-сентябре 2025 года на Камчатке, чтобы фильмом показать, что серфинг есть и у нас дома. Видимо, чтобы отбить билеты на Камчатку, которые зачастую дороже, чем на заграничные Бали, на фильм выделены рекордные для этого питчинга 100 млн рублей.
Тик-так, компания «Артмастерс продакшн»
Режиссер Николай Хомерики
Хомерики от авторского кино давно перешел к жанровому, но вот теперь добрался до новогоднего ромкома, который будет делать с продюсерами и участниками фестиваля ArtMasters, спонсируемого президентским обществом «Знание» и имеющего кучу компетенций примерно во всем. Часики в конкретно этом фильме работают на вечный сюжет о семейной паре, которая решила развестись перед Новым годом. Но в год семьи такое, конечно же, невозможно, вот и случаются праздничные чудеса. Хомерики уверен, что его 11-летний опыт семейной жизни и много детей помогут снять эту камерную картину с участием Ирины Горбачевой, Оксаны Акниньшиной, Виктора Добронравова и Дмитрия Куличкова, на которую Минкультуры выделило 70 млн рублей.
НиктоКакТы, компания «Русские исторические медиа», дебют
Режиссер Виктория Мокерова
Вторая картина постановщицы фильма «Чувства», получившая награды на фестивале «Зимний» — трагикомедия про безусловную любовь по сценарию Геннадия Островского. Одна из героинь Оля теряет память, забывает слова и предметы и поэтому живет в специальном пансионате в лесу среди таких же странных на голову людей. Ее муж Марк, напротив, живет в современном мире среди вечеринок с друзьями, успешных людей и ресторанов. Оля его очень любит. Но это не только их история. Вокруг них 25 других персонажей со своими линиями. Много ситуаций – комичных и трагичных, в итоге должна получиться светлая история, в которой будет и реализм, и мир возвышенной нежной любви. На одну из ролей утвержден Милош Бикович. В ролике также снялся Сергей Гармаш в роли одного из постояльцев пансионата. Кроме того, ищут индийского артиста, похожего на Раджа Капура. Есть прокатчик ЦПШ, поддержка ТВ-3 и онлайн-кинотеатра PREMIER. Фильм будет готов в начале 2027 года. Для Мокеровой это действительно полноценный дебют, но мы немного не поняли, почему Минкультуры выделило на него сразу 70 млн рублей, как уже не на дебютный полный метр.
Любвеобильный, компания «Тетрис продакшн»
Режиссер Мгер Мкртчан
Комедийная драма о том, что никогда не поздно исправлять ошибки и начинать все с нуля. Андрей Андреевич прожил бурную жизнь, а теперь оглядывается назад и возвращается к семье, которую оставил много лет назад. История с хорошим сценарием и живыми диалогами. Сергей Шакуров, высказавший желание сыграть главную роль, замечает, что персонаж вызвал у него большой интерес. Актер сам принес продюсерам этот сценарий. Федор Стручев станет оператором.
Ушедшие в метель, кинокомпания «Русич»
Режиссер Руслан Тихомиров
Военная драма, основанная на реальных событиях, но в то же время любовная история между советским офицером и норвежской девушкой. Северная природа также станет одной из главных героинь проекта. Как и музыка, через которую будет передаваться драматизм. Локации уже подобраны в Мурманской области и в Карелии, в проекте также заинтересована норвежская сторона. Релиз запланирован на октябрь 2026-го и будет приурочен к дате освобождения советского Заполярья и северной Норвегии. Министерством культуры РФ на фильм будет выделено 70 млн рублей.
Красивые люди, кинокомпания «Вечерний сеанс»
Режиссер Андрей Силкин
Семейное кино, в котором дети переделывают мир взрослых, объединяя их. Мальчик не помнит маму, она их с папой бросила и уехала в Америку. А у девочки нет отца. Дети, ведущие себя как взрослые, принимают ответственное решение познакомить своих одиноких родителей и поженить их. В главных ролях – дети Платон Герасимов и Алиса Прохорова и взрослые Константин Крюков и Агата Муцениеце. По мнению авторов, смысл кино – «попытка авторским взглядом посмотреть на проблему, когда сильно занятые родители занимаются бизнесом, карьерой, а не семейными ценностями и повышением демографии в хорошем смысле». На фильм выделено 70 млн рублей.
Синтетика, компания «Дарфильм»
Режиссер Алексей Никитин
Актуальная комедия о том, как голос актрисы дубляжа Алены крадут разработчики нейросети одного из банков. Алена понимает, что голос не является объектом авторского права, но вступает в борьбу с банком, намереваясь отстоять право на собственный голос. Сценарий написан по мотивам реальной истории Алены Андроновой, которая услышала свой голос в порно и лишилась работы. Размышления о кибербезопасности и неотвратимости цифровой реальности будут воплощены с помощью скринлайфа и динамичных визуальных решений. К фильму будут привлечены культовые актеры дубляжа, такие как Глеб Гаврилов, Сергей Бурунов, Петр Гланц, Татьяна Шитова. На фильм выделено 40 млн рублей.
Самоучитель «Как (не) влюбиться», киностудия семейных и детских фильмов «Илья Муромец», дебют
Режиссер Анна Харичева
Первая любовь похожа на тяжелое заболевание. Студент Паша получает в наследство ночной клуб, пережиток нулевых. Роль шоумена тяготит молодого интроверта и компьютерного гения, но в его жизни появляется обворожительная Алиса. Девушка любит джаз, яркие платья и прогулки под Луной. Для нее любовь – всего лишь детская игра «Правда или действие». Она меняет жизнь Паши, который вот-вот готов открыться творчеству, бросить вызов влиятельному бизнесмену, побороть свой главный страх и даже повзрослеть, но Алисе этого мало, и она втягивает парня в болезненный любовный треугольник. Тогда Паша начинает писать свой самоучитель любви. Режиссер, на дебют которого выделено 50 млн рублей, планирует сделать фильм, который поможет молодым людям чуть меньше бояться чувств. Среди партнеров – ЦПШ и START.
Смэш, кинокомпания «Смена»
Режиссер Максим Кузнецов
Спортивная драма режиссера триллера «Правда» – про бадминтон, о кинематографичности которого мало кто догадывается. Главная героиня Ольга, всю жизнь просидевшая на скамейке запасных, едет в Индию на свой последний турнир, тоже как резервный игрок, но там неожиданно для себя и всех оказывается в игре и побеждает. Авторы обещают динамичный фильм о взлетах и падениях, дружбе и предательстве – в общем, фильм о спорте, который является моделью всей жизни. Фильм поддерживает Национальная федерация бадминтона России и аналогичная организация в Индии, где пройдет часть съемок. Есть индийский продюсер, прекрасно говорящий по-русски, прокатчик «Атмосфера кино», и партнер в виде онлайн-кинотеатра Wink. Министерством культуры РФ на картину выделено 70 млн рублей.
Новый дом, кинокомпания «Атлантик», дебют
Режиссер Никита Грушин
40-летняя Анна выходит из тюрьмы, где провела восемь лет, и пытается адаптироваться в обществе. На группе поддержки она встречает алкоголика Романа, который помогает ей вернуться к жизни. Основная тема фильма – реабилитация бывших заключенных, сталкивающихся с трудностями возвращения в общество. Планируется сочетание жанра острой социальной драмы с понятным киноязыком, чтобы картина была интересна большому количеству зрителей. Референсы – «Калина красная» и «Эрин Брокович». Худрук проекта Алексей Герман-мл, продюсер Екатерина Филиппова, оператор Екатерина Смолина. В главных ролях — Наталья Кудряшова и Евгений Цыганов. Как и на большинство дебютов, здесь тоже выделено 40 млн рублей.
Позывной «Аскет», кинокомпания «8 студия»
Режиссер Евгений Татаров
Картина о противодействии терроризму, его идеологии и иным проявлениям нацизма и фашизма. Драма отца и дочери, фильм о долге, чести и личной ответственности за будущее своей семьи, Родины и мира в целом. Бывший офицер спецназа пытается наладить отношения с дочерью, которую он не видел несколько лет после развода с женой, у него это получается, но дочь становится заложницей диверсантов, которые собираются совершить теракт на химическом заводе, где работает главный герой. Съемки планируется провести в Вологодской области. На картину выделено 70 млн рублей.
Удаленка, Кинокомпания «Апрель», дебют
Режиссер Рахман (Роман) Керимов
Преподаватель ВГИКа по креативному продюсированию представил проект про замкнутого сельского парня Василия, жизнь которого меняется после смерти матери. Он осваивает программирование, учится обходить защиту компьютерных игр, и его замечает Савва, IT-специалист из Москвы, который предлагает Василию приобщиться к его большому сообществу. Но путь в айтишники оказывается непростым и тернистым, герой сталкивается с непониманием близких, внутренними сомнениями и оказывается на грани срыва. «Удаленка», поддержанная на 40 млн рублей, - проект о том, что, если у тебя есть упорство и хоть капля таланта, это позволит тебе реализоваться, даже если ты живешь в маленькой деревне. Мир будет поделен на две реальности – деревенская и цифровая. Экраны будут для героя символическими порталами в другую жизнь. Хотят привлечь медийных артистов, например, Алексея Серебрякова на роль отца главного героя. Партнер – прокатная компания «Про:взгляд», также есть договоренности с онлайн-кинотеатрами.
Мистерии озера Бросно, ПЦ «ВФ»
Режиссер Сергей Охотин
Психологическая драма о том, как в самом центре России, в озере Бросно в Тверской области живет ящер-плезиозавр. Молодая девушка переезжает с отцом-священником на берега озера и знакомится с обитателем глубин. Подводное чудовище – это реальный монстр или демон, обитающий в человеческой душе? Люди, одержимые желанием доказать существование ящера, тоже ищут его. То, что найдут герои, может стоить им жизни. Фильм о жертвенности, любви и силе молитвы получил Золотой диплом на фестивале «Золотой витязь» за сценарий. Александр Лазарев играет священника. Помимо романтической истории планируются захватывающие подводные съемки. Первый в России фильм о динозавре, поддержанный Минкультуры на 70 млн рублей, будет готов летом 2026 года.
Цирк, компания «Атлант», дебют
Режиссер Олеся Кустова
Проект, основанный на реальной истории циркового артиста СССР, прошедшего войну, Льва Осинского и его коллег, на долю которых также пришлось много испытаний, но они не отказались от своей профессии. Потеряв на фронте руку, Осинский возвращается на манеж, ставит легендарный номер под куполом и становится вдохновением для миллионов. В дримкасте – Роман Васильев и Олег Меньшиков. Цирковые номера будут сделаны в стиле фэнтези, у патриотической картины уже есть профессиональные консультанты – из Росгосцирка, ветеранов манежа и участников специальной военной операции. На картину выделено 40 млн рублей.
Первая космическая, компания «812»
Режиссер Никита Владимиров
Новый фильм режиссера и продюсера, объединяющего поколения, как было у него в «Я на перемотке!», «Родителях строгого режима» и «Карпе отмороженном». Теперь в центре истории 11-летняя Машка, которая умеет все, в том числе управлять космической ракетой, кроме социализации. Чтобы Машка хоть как-то встроилась во внешний мир, ее отправляют в петербургскую школу, где ей не нравятся ни дети, бесконечно зависающие в соцсетях, ни взрослые, отягощенные своими проблемами. Владимиров говорит, что «Первая космическая» отчасти следует арке «Форреста Гампа», где меняется не главный герой, а люди вокруг него. Бабушкой эксцентричной Машки уже точно согласилась сыграть Татьяна Догилева. Юлии Пересильд, как и съемок в космосе, не предполагается. На проект выделено 50 млн рублей, хотя продюсеры просили 80 млн.
Без оглядки, компания «23ммун продакшн»
Режиссер Наталия Кончаловская
Постановщица фильма «Первый снег» продолжает исследовать отношения родителей и детей в почти криминальном драмеди про двух соседок, одна из которых страдает от гиперопеки, а другая – бежит от вседозволенности. Кроме того, каждая из девчонок не соответствует общепринятым стандартам красоты. Кончаловская характеризует картину как «историю о настоящей дружбе и убийстве, которого не было». На главные роли уже утверждены Дарья Алыпова и Алиса Николаева. Мать одной из девушек сыграет Елена Подкаминская. На проект выделено 70 млн рублей.
Лаптяной кубок, компания «Лихо!», дебют
Режиссер Саша Громова
В январе 2023 года лапта была введена в школьную программу по физкультуре, и создатели фильма уверены, что про эту старейшую игру никто не знает, а российские зрители больше увлечены зарубежным бейсболом. «В мире не существует ни одного фильма про лапту, и мы решили это исправить», – говорит продюсер Алексей Лихницкий, бывший резидент Comedy Club. Спортивная комедия рассказывает про бывшую звезду российского футбола Ивана, который теперь ведет не самое популярное шоу про футбол, но там умудряется устроить скандал со своим бывшим одноклубником Максом, который стал успешным тренером по лапте. После чего Иван заключает с Максом пари и собирает собственную команду по лапте из не самых квалифицированных игроков. Чтобы найти секрет успеха, Иван отправляется к деду Макару, деревенскому суперпрофи по лапте. В главных ролях видят футболиста Артема Дзюбу и хоккеиста Максима Гончарова. При этом создатели спортивной комедии собираются уложиться в 71 млн рублей, а еще 40 потратить на маркетинг. Ожидаемые кассовые сборы – 250 млн рублей, в качестве прокатчика фильмом заинтересовалась компания «Централ Партнершип». У Минкультуры запрашивали 49 млн, но получили 40.
Доброволец, компания «Бабблгам продакшн», дебют
Режиссер Вячеслав Рогожкин
Патриотическая драма про модного столичного пластического хирурга, который делает лица солдатам, вернувшимся с войны, а потом и сам уходит добровольцем на фронт. Фильм будет снят по пьесе самого Вячеслава Рогожкина, который так и не смог пристроить ее ни в один театр. Создатели картины сетовали, что за два года снято очень мало фильмов на актуальную патриотическую тематику, да еще и известные актеры отказываются в них сниматься. Снимать фильм собираются на новых территориях, потому что в столичных декорациях получится лишь «правденка». На картину выделено 40 млн рублей.
И что-то ещё, компания «Фрэш мит», дебют
Режиссер Теймураз Гогаев
Главный герой – успешный нейрохирург Гера, которого любят пациенты и коллеги. Он спас множество жизней, но вообще-то всегда мечтал снимать кино, а врачом стал по завету покойной матери. Однажды он узнает, что сам неизлечимо болен и решает последние дни жизни посвятить съемкам фильма. Сценарий давно написан, но нет ни опыта, ни бюджета, ни команды, и даже родная сестра-оператор Сега отказывается помогать. Есть и еще один неизлечимый больной Дадли – композитор. Россия – страна возможностей, где врач может стать режиссером. Идеей проекта послужила история музыканта Азамата Кудзаева, также известного как Мияги, по образованию он тоже врач. Ведутся переговоры, чтобы в фильме звучал саундтрек от него. К тому же теперь есть 40 млн рублей, выделенных Минкультуры.
Другой мир, кинокомпания «Альянс», дебют
Режиссер Николай Коваленко
Продюсер Максим Королев, совмещающий выпуск патриотических драм в духе «Позывной "Пассажир"» и таких фестивальных дебютов, как «Вечная зима», запускает в производство фильм выпускника мастерской Ивана И.Твердовского – Николая Коваленко, который снял уже несколько короткометражек. Центральная тема фильма – вынужденное взросление во имя семьи. История во многом основана на личном опыте. Владислав Абашин и Елена Николаева сыграют разведенных родителей мальчика. Съемки запланированы на май, фильм должен быть готов к концу 2025-го. На проект выделено 40 млн рублей.
фото: Николай Коваленко
Учитель, компания «Фильм фюжн про»
Режиссер Ирек Хафизов
Совместный проект, художественная история Татарстана и Узбекистана, основанная на биографии Шихабутдина Марджани, известного всему мусульманскому миру этнографа, археографа и педагога, жившего в Казани, Бухаре и Самарканде. Свою задачу авторы видят в популяризации национального культурного наследия и духовных ценностей. Готовность проекта, получившего 40 млн рублей, – январь 2027 года.
Алмаз «Сердце Персии», продюсерский центр «Клевафильм»
Режиссер Иван Кульнев
Росийско-иранский проект о приключениях 11-летнего школьника Леши, который учит в школе фарси. Язык дается ему нелегко, но он бы приложил все старания, если бы знал, что скоро ему придется попасть в Иран и убегать от бандитов по всей стране. Иранские же дети – озорные проказники – в душе добрые и отзывчивые, помогают Леше выпутаться из сложной ситуации. Семейную приключенческую картину в художественном смысле собираются решать, как веселую сказку, и в иранской, и в московской частях. Авторы обещают удивительные фантастические пейзажи Каспийского моря и Персидского залива. Актеры Иван Стебунов и Ирина Темичева дали согласие на съемки. Минкультуры выделило 70 млн рублей.
Блог, компания «Эмма», дебют
Режиссер Григорий Сазанов
Главный герой драмы про семейные отношения Федя работает в Москве и ведет блог о психологии. При этом Федя не помнит, когда день рождения его дочери и когда он видел ее в первый раз. Случайно выложив видео с пациенткой, он выбывает из профессионального сообщества и едет в Кинешму. Там же, в спецшколе, из-за правонарушения оказывается и его дочь, которой в былые времена было частенько за отца стыдно. Провинциальная атмосфера задаст тон истории о сближении и о том, что популярность в сетях не сделает человека счастливее. В фильме, поддержанном Минкультуры на 40 млн рублей, будут использоваться элементы скринлайфа. Худрук проекта – Мария Кравченко.
Блуждающие огни, компания «Рой Продакшн», дебют
Режиссер Мария Едемская
Драма про девушку, которая хочет прорваться в другой социальный круг, и у нее почти получается. Саша попадает на закрытую вечеринку, где становится невольным свидетелем связи своей лучшей подруги с представителем богемы. Она решает воспользоваться этой историей и обвинить одного из мужчин в изнасиловании, чтобы получить немного внимания. Подруга травмирована предательством Саши, но все вокруг думают, что у нее ПТСР. Саша получает возможность пройти в узкий круг избранных, куда она стремилась. Часть ее плана – постановка пьесы о лучшей подруге. Ни один из персонажей не имеет хорошего выхода из этой ситуации, все, что они делают приводит только к плохим последствиям. Чтобы разрешить ситуацию, нужен принципиально иной герой, с другим мышлением, поведением, пониманием мира. Этот человек должен родиться внутри старых персонажей и старых историй. Именно это перерождение важно для режиссера, так как это запрос современного кино – рождение нового типа героя у нас на глазах. Проект поддержан на 40 млн рублей.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОДДЕРЖАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РФ
Отличница, кинокомпания «Стелла»
Режиссер Станислав Светлов
Новый фильм режиссера «Ады» и «Особенностей национальной больницы» по рассказу Дениса Осокина. Роуд-муви рассказывает про отца и его слабослышащую дочь-отличницу, которой он так и не может рассказать про развод с ее мамой. Побороть свою психологическую немоту родитель пытается в путешествии по всей нашей необъятной родине, останавливаясь в лучших отелях и показывая достопримечательности разных городов. Картина основана на личном опыте Осокина и его дочки, которой уже 24 года (а сама история произошла, когда ей было 8 лет). Кастинг исполнителей главных ролей еще продолжается, на другие роли планируется привлечь непрофессионалов из городов, где по сюжету останавливается семья, также в фильме будут задействованы артисты театра неслышащих людей. Производственный бюджет фильма – 150 млн рублей.
Долгая дорога в лето, компания «Пензфильммаш»
Режиссер Максим Беспалый
Когда-то производившая веб-сериалы про «Зему» и даже участвовавшая в продакшне шоу «Выжить в Дубае» пензенская компания решила прикоснуться к разумному, доброму, вечному и патриотичному и снять фильм, приуроченный к 100-летию «Артека». Речь должна была пойти о самой долгой смене, которая пришлась на время Великой Отечественной войны, когда детский лагерь был эвакуирован – через Москву и Сталинград – на Алтай. В качестве режиссера привлекли Максима Беспалого, снимавшего докудрамы про Рюриковичей и Романовых. Перед тем, как Минкультуры отказало в поддержке проекта, он уже успел заручиться письмами «Артека», Минобороны и Центра исторической памяти при Президенте РФ. Но продюсеры дали всем честное пионерское, что фильм все-таки будет снят.
Неизвестная война, компания «Ат-продакшн»
Режиссер Артем Темников
Дебютировавший в игровом кино с военной драмой No comment и снявший один из последних фильмов с Сергеем Пускепалисом «Доктор» и продюсер Ася Темникова привлекли для своего нового проекта консультанта, сопродюсера и военного корреспондента ВГТРК Александра Смирнова. Картина основана на реальных событиях, случившихся после Минских соглашений 2014-2015 годов. В числе героев – ополченцы, «шукшинские типажи», которые «пришли из шахт и взяли отбойные молотки». В их главе – комбат, чья радость победы омрачается встречей с братом, который оказался по другую сторону баррикад. Комбат – собирательный образ, но в основе всего лежат реальные события, что подтверждает консультант.
Волонтер, студия «Хлеб»
Режиссер Илья Шерстобитов
Еще одна история про 2014 год – на этот раз про наемника, который превращается в человека. В главной роли – Николай Наумов (не хочется думать, что именно эта картина могла бы быть предысторией для «Волшебного участка»), продюсер – Андрей Богатырев. Часть съемок собираются провести в Мариуполе.
Последние времена, компания «Смарт фильм медиа»
Режиссер Константин Лопушанский
Когда-то снимавший фильм «Гадкие лебеди» Лопушанский задумал картину о расколе между Западом и Россией, причем не политическом, а духовным, религиозным. В центре повествования писатель Андрей, женатый на француженке Женевьеве, но не уехавший из страны, в отличие от его супруги и большинства других представителей современной русской литературы. Но Андрей вдруг узнает о своей смертельной болезни, что его жена предлагает рассмотреть как информационный повод и решиться на эвтаназию, так модную для современной западной культуры. Андрей даже как будто бы соглашается, но вместо эвтаназии где-то в Европе едет в Донецкую народную республику, где на линии обстрела стоит монастырь, где служит его сын.
Софья, компания «Цефей продакшн»
Режиссер Юлия Трофимова
Создательница фестивальных короткометражек, полнометражных «Страны Саши», когда-то открывшей Марка Эйдельштейна и участвовавшей в программе Берлинале, и «Лгуньи», весной получившей гран-при конкурса «Русские премьеры» ММКФ, а также популярных сериалов «Госпожа» и «Я "любила" мужа» решила снять полный метр про Софью Андреевну Толстую – жену классика отечественной литературы. Для фильма Трофимова выбрала не самый известный из биографии этой удивительной женщины эпизод после смерти сына Ванечки, который пришелся еще и на творческий кризис Льва Николаевича. В этот момент Софья чувствует себя одинокой и придумывает себе любовь молодого композитора, причем это платоническое чувство не остается незамеченным писателем. Трофимова хочет исследовать кризис брака этой отдельно взятой семьи, основываясь на дневниках Толстой. В главной роли – актриса и соавтор сценария Евгения Громова, сыграть Толстого предложили Филиппу Янковскому, а в качестве молодого композитора Сергея Танеева создатели хотят видеть Юру Борисова.
Река. День восьмой, студия «Форум фильм»
Режиссер Александр Касаткин
Проект Касаткина, снимавшего сериалы «Золото» и «А.Л.Ж.И.Р», концентрируется на реке, вокруг которой сменилось много эпох и поколений. Режиссер характеризует фильм как «путешествие в безвременье или новые хроники русской души». На одну из ролей уже утвержден Илья Малаков. По сюжету он – один участников геологической экспедиции, которая потеряла связь в тайге, и единственный их способ выбраться – построить плот и отправиться на нем по горной реке.
Гостиница, компания «Арна Медиа»
Режиссер Радда Новикова
Основанная на реальном сюжете история российской семьи из небольшого города, которые узнали, что их сын неизлечимо болен, когда тому было четыре года, и долго ездили по разным городам в поисках врачей. Но в итоге решили осуществить мечту своего сына и открыть гостиницу в своем родно северном городе Никель, где бы он смог выдавать постояльцам ключи. Режиссером картины должны выступить Радда Новикова, на роли родителей свое участие подтвердили Полина Максимова и Виктор Хориняк. Съемки запланированы на март 2025-го в Мурманской области.
В мае 44-го, компания «Кинематик-фильм»
Режиссер Александр Долматов
Режиссер, он же продюсер Александр Долматов решил рассказать «пронзительную историю о безграничной любви матери к ребенку». В центре сюжета девушка, которую изнасиловали во время войны на уральском лесоповале и у нее родился сын, ради спасения которого она готова пойти на любые жертвы. Даже когда в деревню, где она с ребенком пытается спрятаться от прошлой жизни, приезжает сотрудник правоохранительных органов, который и был ее насильником. Фильм уже снят и находится на стадии постпродакшна.
Время героев, кинокомпания «Новый дубль»
Режиссер Рауф Кубаев
Кубаев собирается снять фильм по своему же сценарию – про четверку молодых друзей, которая вступается за главного героя, защищающего семейные ценности. В числе референсов – «Неуловимые мстители», «Сердца трех» и «Гардемарины, вперед!», потому что судьба и родина – едины.
Ахматова, компания «Инспирейшн филмс»
Режиссер Сергей Ильин
Постановщик фильма «Страсти по Матвею» задумал историю про великую поэтессу и самом романтичном эпизоде из ее жизни – о встрече с итальянским художником Амадео Модильяни. Для Ильина это личная история, так как он вырос и родился по соседству с домом, где жили Анна Горенко и Николай Гумилев. Последний также будет присутствовать в фильме, а вот на романе с Модильяни создатели фильма настаивать не будут, а, скорее, сосредоточатся на «предчувствии любви». При этом выбор Ахматова сделает не в пользу Гумилева или Модильяни, а самой себя, вследствие чего и станет великой поэтессой. Стихи Ахматовой планируется положить на музыку – вместе с Сироткиным, Тосей Чайкиной и Zoloto. При производстве картины будет использована технология LED-экранов, оператором выступит Денис Аларкон. Сценарий для фильма написала автор «Измен» и «Черного облака» Дарья Грацевич.
Пульс, компания «Мозаик фильмс»
Режиссер Максим Дашкин
Основанная на реальных событиях история о людях и врачах, которые спасают жизни. 2 апреля 2021 года в Благовещенске загорелась крыша клиники кардиохирургии. К месту пожара сразу же приехали представители МЧС, однако пока они эвакуировали людей, врачи продолжали проводить операцию, чтобы не дать умереть своему пациенту. Главную героиню – молодого кардиохирурга – сыграет Анастасия Красовская, в дримкасте – Юра Борисов и Виктория Толстоганова. Режиссер Максим Дашкин снаружи обещает фильм-катастрофу, а внутри – картину о преодолении и очищении.
Графиня Монте Кристо, компания «Фоминкино»
Режиссер Олег Фомин
Реальная история начала XX века, когда умница Ирина Яковлева, дочь будущего министра Временного правительства, поклонница Блока, Куприна и Федора Шаляпина, становится свидетельницей убийства своего жениха и решается на отчаянный акт мести, который занимает несколько лет. Во французской прессе Яковлеву впервые назвали русской Графиней Монте-Кристо. В роли Шаляпина – Станислав Дужников. Бюджет картины, соответствующей всем традиционным ценностям про любовь и патриотизм, – 360 млн рублей. У продюсеров уже есть французские партнеры.
Аисты вернутся, компания «Балтфильм»
Режиссер Виктор Татарский
Во время поездки в ДНР бойцы рассказали создателям картины о гибели своего товарища, что и стало основой для фильма. У любящего отца два сына, младший уходит на специальную военную операцию, где, освобождая новые территории, рушит дом местной жительницы. Он хочет восстановить этот дом, но погибает, а отец едет строить этот дом, хотя старший поначалу против этого, но постепенно понимает, что так надо. Однако семье придется не только строить дом, но и взять в руки оружие.
Жил-был я, киностудия «М-фильм»
Режиссер Михаил Косырев-Нестеров
Главный герой Алексей Борисович живет энергичной жизнью, пока однажды в больнице его анализы не перепутывают с другими, где считывается смертельный диагноз. Решив, что жить осталось недолго, Алексей Борисович пускается во все тяжкие. В главной роли хотят видеть Тимофея Трибунцева.
Майские, компания «Форза фильм»
Режиссер Илья Аксенов
Постановщик «Капельника» и «Родных» расскажет про коллег из одного столичного офиса, которые приехали из разных уголков нашей страны и у них свои планы на майские праздники. Как и «Елки», это тоже сборник новелл, но про другие главные для России выходные. События будут происходить в разных точках страны – от Москвы до Сибири и Камчатки, но уже в весенне-летних, а не зимних пейзажах. Планируется сделать из «Майских» франшизу. Шашлыки, депрессивные менеджеры и проблемы отцов и детей прилагаются. Съемки запланированы на лето 2025-го, а выпуск в прокат к майским 2026-го.
Дух барса, компания «Соскей бразерс пикчерс»
Режиссер Олег Хамоков
История талантливого футболиста Азамата, не сумевшего реализовать карьеру и вернувшегося на родину в Осетию, чтобы забыть о спорте. Однако случайная встреча с местным подростком меняет всё. Финальная игра фильма будет снята на обновленном республиканском стадионе. В 2025 году исполняется 30 лет чемпионству клубу «Алания», через призму которого и проходят события фильма. Соответственно основным партнером фильма выступает ФК «Алания», а амбассадором – министр культуры республики, актер Сослан Фидаров. В Минкультуры запрашивали 100 млн рублей.
БАМ, компания «Варвар Студио», дебют
Режиссер Святослава Сагунова
25-летняя дебютантка хочет снять фильм про строительство Байкало-Амурской магистрали, хотя ей как молодой девушке сложно представить, как сейчас можно было бы согнать молодежь в Сибирь на столь великую стройку. Сконцентрироваться обещает на молодости и даже ввести в картину американского музыканта, прототипом которого стал популярный в СССР Дин Рид, действительно приезжавший на строительство БАМа. В качестве референса – «Зеркало для героя» Владимира Хотиненко.
Выше воды, студия «Экшен фильм», дебют
Режиссер Кристина Зыбенкова
Талантливая пловчиха Соня переезжает в Москву, чтобы тренироваться и попасть в сборную России. С ней едет отец, однако в столице девушка уходит от гиперопеки родителя и сталкивается с настоящей свободой, которая оказывается для нее ловушкой. Новые друзья далеко не те, кем кажутся на первый взгляд, так что Соня теряет всё и ищет помощи у отца, которому важно дать понять дочери, что она свободна в своем выборе. Проект про взросление подростка уже поддержан Министерством спорта РФ и компанией «КарроПрокат». Художественный руководитель – Александр Войтинский.
Пьер, компания «Реалпроект», дебют
Режиссер Всеволод Воронов
Выпускник Санкт-Петербургского института кино и телевидения уже на протяжении двух лет работает вместе с продюсером «Примеров интонации» Николаем Янкиным над развитием одной из линий толстовской «Войны и мира» – отношениях Пьера Безухова и его отца, почти не описанных в романе. Сыграть в фильме уже согласились Рузиль Минекаев, Виктор Сухоруков, Евгений Миронов, Петр Скворцов. Художественным руководителем выступит Федор Бондарчук, отец которого создал первую и единственную на сегодняшний день в российском кино экранизацию «Войны и мира». Съемки должны начаться летом 2025 года. Сопродюсером выступает кинокомпания «Пионер».
Все будет хорошо-2, студия «Елена»
Режиссер Дмитрий Астрахан
Многострадальное продолжение комедии Дмитрия Астрахана, уже не первый год участвующее в питчинге Министерства культуры РФ. Дочь депутата собирается выйти замуж за нищего преподавателя, но брак этот фейковый. В актерском составе – Максим Аверин, Олеся Железняк, Виталий Кищенко, Никита Тарасов, Аглая Шиловская. Астрахан не сдается и все-таки уже почти снял фильм, так что у Минкультуры просил всего лишь 15 млн на его завершение. Общий бюджет фильма – 74 млн рублей.
Сила духа, компания «База Медиа»
Режиссер Алексей Южаков
Снявший фильм «Папаша в бегах» Алексей Южаков продолжает исследовать мужскую психологию через призму семейного кризиса. 37-летний Олег, который 20 лет назад перестал общаться с родителями, сам переживает кризис в отношениях с дочерью, но вдруг узнает о смерти своего отца, после которого нужно продать лошадиную ферму. В это путешествие он берет свою 12-летнюю дочь, но планы Олега рушатся, когда девочка начинает дружить с любимым конем умершего дедушки. Южаков называет фильм историей о суперсиле, которую мужчине дает семья. Снимать фильм собираются на Алтае, среди продюсеров – Алексей Нужный, чья дочь ориентировочно сыграет роль дочери Олега. Сценарий также читают Тихон Жизневский, Мария Аронова и Юрий Стоянов. Релиз запланирован на 2026 год, бюджет – 200 млн рублей, половину которого и запрашивали в Минкультуры.
Хлеб да соль, продюсерская компания Дмитрия Клепацкого, дебют
Режиссер Иван Забажанов
Зрительское кино с саспенсом, экншеном и сюжетными поворотами, но с вечно актуальной темой Великой Отечественной войны. Взвод немцев, взяв в плен советского политрука, забредает глубоко в лес и обнаруживает там деревню, где живут только старики, женщины и дети, встречающие немцев довольно радушно. Освоившись в деревне, фашисты на старом кладбище беспокоят дух кузнеца Николки, после чего начинают происходить мистические события. Фильм, как говоря создатели, о том, что фашизм на русской земле не пройдет. В роли политрука видят Никиту Ефремова. Худрук – Павел Лунгин.
Мы едем в Диснейленд, студия «Видеопрокат», дебют
Режиссер Антон Риваль
Фильм дебютанта в режиссуре, актера Антона Риваля, 14 лет назад приехавшего в Россию из Франции, расскажет о желании родителей любой ценой передать детям традиционные ценности. Герои истории, написанной самим Ривалем, – отец и ребенок, путешествующие в сказочном доме на колесах вопреки желанию матери, запрещавшей бывшему мужу видеться с сыном. Это не просто сложное путешествие, а путь к страшной тайне, которую не хочется спойлерить. Диснейленд в этом фильме находится не где-то за границей, а рядом, дома. Универсальный язык фильму даст мультипликация, а референсами являются фильмы «Поехавшие» и сказочность «По щучьему велению». Худрук проекта Петр Тодоровский, продюсеры Сергей Бондарчук и Алексей Киселев, а один из партнеров – онлайн-кинотеатр KION.
Тысяча и одна любовь, компания «Два К»
Режиссер Виктор Тихомиров
Трагикомедия, создаваемая на студии Натальи и Сергея Дебижевых – частичная экранизация одноименной книги режиссера и, соответственно, автора сценария. Также он является художником, поэтому видит картину живописной, а еще духовной. Речь в ней пойдет о природе любви. По сюжету в старой машине «Победа» на свадьбу своего бывшего командира едут его товарищи по оружию, рассказывая по пути разные истории о любви, различной – детской, юношеской, родственной. В дримкасте Евгений Ткачук, Евгений Цыганов, Павел Деревянко. Компания «КарроПрокат» поддерживает картину, на экраны она выйдет в 2025 году.
Волосы Вероники, продюсерская компания Николая Расторгуева
Режиссер Кира Ангелина
Проект телевизионного режиссера по оригинальному сценарию Мариэтты Тихорян расскажет о трудном возвращении к истокам. Героиня возвращается в отчий дом, в город своего детства, который ее не принимает, отрицательно реагируя на ее активности. Она вынуждена пройти испытания, и ее яркий характер не может не подкупить. Обещают снимать кино с лучшими актерами и командой, работавшей ранее на картине «72 часа». Поддержка «КарроПрокат» и онлайн-платформы Wink.
Уралочка, Студия «Тема»
Режиссер Михаил Расходников
Беззаботная жизнь столичной красавицы Ланы неожиданно меняется. Ради спасения карьеры девушка вместо долгожданного отдыха в теплых странах едет на север в Лабытнанги. Там она встречает дальнобойщика Гришу – харизматичного мужчину, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой надежный грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя совершенно новые горизонты: настоящую красоту бескрайнего севера, искренность простых людей и настоящие чувства. Посыл фильма – «Мы упрямо ищем счастье, мы блуждаем в темноте, где и мысли, и слова не те… Жизнь – дорога, только с Богом можно этот путь пройти». Продюсер фильма – актриса Юлия Михалкова. По ее словам, фильм формирует представление о правильном российском мужчине и вытесняет образ ненадежного и инфантильного. Героя играет Александр Горбатов. Фильм, поддержанный компанией «Алроса» и автомобильным заводом «Урал», уже вышел в прокат. В Минкультуры просили деньги на завершение проекта.
Кутига, компания «МКФ Свой Путь»
Режиссер Анастасия Нечаева
Второй фильм постановщицы «Велги» также с необычным названием. Слово «кутига» на южно-уральском диалекте обозначает буран, сильную метель. Фильм – захватывающий триллер, экранизация повести Максима Васинова о важных качествах русского народа – в сложной ситуации объединяться и помогать тем, кто находится рядом, даже незнакомым людям. Это то, что нас делает непобедимыми, что даже стихия отступает. В касте утверждены Светлана Камынина, Виктория Тарасова, Александр Рычков, также хотят позвать Сергея Гармаша. Производство поддерживает МЧС.
Юные мстители, компания «Престиж Кино»
Режиссер Олег Хазов
Отряд школьников, в годы войны оказавшись на оккупированной территории, дал бой фашистам и отстаивал право нашей страны на самостоятельное развитие. Всемирную известность юные мстители обрели благодаря Зине Портновой – главной героине фильма. В фашистских документах она значилась как разбойница, а для нас она единственная девочка-пионер, посмертно заслужившая звание Героя Советского Союза. Второй герой – советский милиционер, объединивший ребят. Картина будет приурочена к 82-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, а также ко Дню сотрудников ОВД РФ. Компания собирается сделать тур по стране с этим фильмом, показав следователям, насколько важная у них профессия. Подтвердили участие актеры Раиса Рязанова, Полина Гухман, Варвара Куприна. Оператор Анатолий Симченко. ЦПШ – подтвержденный прокатчик. Также есть поддержка МВД и Минобороны.
Невероятные приключения русских дома и на Кубе, «Окапи Продакшн»
Режиссер Ольга Акатьева
Автослесарь Лёха испортил «Волгу», на которой возят космонавтов, и теперь он едет на Кубу, чтобы найти такую же «Волгу», подаренную когда-то Хрущевым Фиделю Кастро. Авантюрная комедия с кубинским колоритом. В центре событий непростые братские отношения, любовь к прекрасной кубинке и 10 тысяч километров, которые герою надо преодолеть вместе с этой «Волгой». Кубу покажут как героический остров свободы, который не сломили никакие санкции, и старого друга нашей страны. А старых друзей забывать нельзя.
Майская ночь, или утопленница, кинокомпания «Три "А"»
Режиссер Александр Кулямин
Фантазии по двум произведениям Н.В. Гоголя – «Майская ночь» и «Сорочинская ярмарка». Усталые путники, захудалый хуторок, молодая красавица, в которую влюбляется Левко, и она отвечает ему взаимностью. Но местный священник имеет свои виды на красавицу и хочет помешать счастью молодых. Что победит – корысть, похоть, колдовство или чистая любовь? В дримкасте Тимофей Трибунцев, Мария Аронова, а утверждены Вероника Устимова, Роман Евдокимов, Сергей Перевозкин, Елена Шаманова. Производственная база – «Мосфильм» и Царицинский парк, где будет построен хуторок.
Вперед, по книгам! Или последнее дело капитана Бегункова, студия «Экшен фильм», дебют
Режиссер Илья Оленев
Ироничный детектив, в прошлом году не добрал немного баллов и попал в резерв. В этом году доработали сценарий. Это история о том, как умный и начитанный капитан Бегунков из литературной полиции следит за соответствием произведений, потому что герои классических книг попали под влияние современного мира и ведут себя по-другому. Но у него ничего не получается, он влюбляется в Анну Каренину, которая не гибнет и выходит замуж за Бегункова. Референс «Приключение принца Флоризеля». Юлия Пересильд прочитала сценарий и думает об участии. В главной мужской роли возможен Кирилл Гребенщиков, снявшийся в пробном ролике.
Я сказал ей, что вижу монстров, продюсерский центр СПбГИКиТ-дебют, дебют
Режиссер Вячеслав Беломестных
Подростковая драма с элементами ужасов и мистики о парне по имени Паша, который мечтает написать страшный роман. Он рассказывает об этом однокласснице Майе, в которую влюблен. Мелодрама про первую любовь будет постепенно обретать суровые оттенки реальности, показывая последствия действий главного героя, который заходит слишком далеко и совершает преступления. Это социально острый проект о том, как цифровая жестокость становится настоящей и как стираются границы между реальностью и вымыслом, искажая психику молодых людей. Худрук Константин Лопушанский.
Родаки, студия «Резервная копия»
Режиссер Дарья Лебедева
Фильм по сценарию Дениса Артамонова о том, как 12-летний ребенок пытается выбрать себе новых идеальных родителей, но, перебирая разные варианты, возвращается к своим изначальным. История о гармонии в семье и принятии всего, что в ней происходит, даже если она не идеальна. История происходит в Переславле-Залесском. В дримкасте Александр Петров и Аглая Тарасова на роли родителей, есть поддержка прокатной компании «Вольга» и онлайн-кинотеатра Иви. Продюсер проекта Павел Буря считает, что «Родаки» — настоящее народное кино. Оно будет готово в начале 2027 года.
С днем рождения, папа!, компания «Тетрис Продакшн»
Режиссер Ирина Обидова
Драма и роуд-муви о трех сестрах, которые не общаются и держат обиду друг на друга. После смерти матери они находят письмо отца, который ушел из семьи 20 лет назад – просто уехал на заработки и не вернулся. Этот случай и обратный адрес на конверте подрывает их на поиски отца и ответа на главный вопрос в их жизни – почему он их бросил. Чуткая трогательная история написана ученицей Юрия АрабоваТатьяной Митюшонок. Задача авторов – разобраться в чем заключается роль отца в жизни каждой девочки и показать историю обретения семьи. Это тонкая и очень женская история с интонациями Чехова будет сниматься в Ставропольском крае.
Теория невероятностей, Компания «Форза Фильм»
Режиссер Гарик Петросян
Экранизация одноименной повести Виктории Ледерман про 11-летнего школьника Матвея, который большую часть времени проводит за компьютером. В один день мальчика начинают преследовать неудача за неудачей – неприятности в школе, отключили интернет, а вечером пришлось спасаться от хулиганов. После этого Матвей попадает в параллельную реальность, где мир тот же, но вместо дома него живет девочка Милослава. Книга имеет премию В.Крапивина «Выбор командора». Герою в параллельной реальности начинают оказывать помощь разные люди, чтобы он вернулся домой. Проект поддерживает прокатная компания «Атмосфера» и онлайн-кинотеатр START. Продюсер – один из создателей франшизы «Манюня» Арман Марутян.
Судьба решит. Вера, компания «Лайт Студио»
Режиссер Павел Воронин
Сценарий мелодрамы написал Василий Шевцов по автобиографической повести Всеволода Петрова «Турдейская Манон Леско». Действие происходит в 1944 году в санитарном поезде рядом с линией фронта. Интеллигентный лейтенант Петров спасает санитарку Веру, за красотой которой он видит образ девочки, неуверенной в себе. Вера влюбляется в него, между ними разгорается роман. Через некоторое время Петров уходит от нее, а конце войны узнает, что она погибла, и приезжает на место гибели женщины, которую любил, но не смог уберечь. Камерная экспрессионистская картина, где главное – человеческие взаимоотношения, а большая трагедия остается за кадром. В команде – продюсер Станислав Шаповалов, оператор Андрей Найденов, утвержден каст второстепенных ролей — Дарья Екамасова и Максим Стоянов. Съемки должны начаться в марте, в Санкт-Петербурге на месте санитарного поезда, а далее в кинопарке «Москино». Цифровой релиз на платформе KION.
Любовь долготерпит, компания «Росс Медиа», дебют
Режиссер Глеб Росс
Проект-победитель питчинга дебютантов 2021 года презентовался в Минкульте два года назад и был оставлен в резерве. Теперь продюсер Вячеслав Росс попытался получить деньги снова. Драма о прощении, где главные роли играют Юрий Кузнецов и Алексей Филимонов основана на реальной истории, начавшейся с переписки парня, убившего девушку, и отца убитой. Иван выходит из тюрьмы, а Георгий приглашает его с ним жить. Односельчане не понимают и не поддерживают такой поступок, тем более, что в поселке пропадает еще одна девушка, и подозрение падает на Ивана. В фильме, который будет снят в реалистическом ключе, поднимается не только тема личного прощения, но и нежелания общества прощать другого. Съемки запланированы на весну.
Невероятные приключения африканца в России, компания «Нонстоп Медиа», дебют
Режиссер Сергей Жданович
Автор сценария и исполнитель главной роли Виктор Пепа сыграет в истории, как за сутки отец и сын обрели друг друга. Мулат Саймон (Саша Макаров) прилетел в Россию из Мозамбика на каникулы, его отец белобрысый русский парень Антон (Пепа) никогда не видел сына. Ему нужно его встретить и отвезти к бабушке. Короткая дорога из аэропорта превращается в долгое незабываемое приключение, которое меняет характер и взгляды мальчика. По истории уже снят короткий метр, премьера которого состоялась в рамках ММКФ. Худрук полнометражного фильма Владимир Хотиненко. В одной из ролей заявлен Кирилл Кяро. Поддержка МИДа и платформы PREMIER.
Шумные соседи, компания «Мустанг Филм»
Режиссер Михаил Расходников
Аню и Олега ударило током, и они начали слышать вещи. Если бы холодильник, весы, крем, кулер, кредитная карта и прочие вещи разговаривали, что бы они нам сказали? Об этом задумался автор сценария Сергей Левитан. По жанру фильм – романтическая комедия, в которой нестандартным образом решается кризис отношений. Вещи, которые будут говорить голосами звездных актеров, помогают паре выстроить диалог, поговорить о тех вещах, о которых они друг другу боятся сказать или не понимают, как. Авторы надеются создать большую народную комедию про то, что в отношениях обязательно нужно разговаривать.
Братья, компания «Варвар Студио»
Режиссер Алан Догузов
Фильм о том, «насколько губительно стало поддаваться пропаганде Запада, поставившего задачу разлучить братские народы». История расколовшейся в убеждениях семьи, в которой старший брат, студент поддался идеологии фашизма, а младший воюет в российской армии. Судьба сводит их на поле боя. Фильм расскажет о раскаянии и о том, что главное – услышать Бога в своей душе. Съемки в окопах «встряхнут и освежат чувства в зрительном зале или в домашних условиях».
Кто ты будешь такой?, кинокомпания «Пандора», дебют
Режиссер Юлия Бажутова
Выпускница юридического факультета ВГИКа, ученица Джаника Файзиева, который стал ее продюсером, снимает кино о том, что семью невозможно поддерживать духом справедливости, она выходит за его рамки. Поддерживать можно только духом любви. Героиня Женя приезжает в загородный дом отца и застает там неизвестного мужчину, закрывает его в кладовке и звонит в полицию. Тем временем неизвестный начинает рассказывать шокирующие подробности жизни ее семьи – об отце, муже, близкой подруге. В кладовке сидит как раз ее кавалер, которого подозревают в нескольких убийствах. Женя погружается в собственное расследование, чтобы пройти почти библейский путь прощения, дорогу от жертвы до агрессора, чтобы в финале найти в себе невероятные духовные силы объять семью. Психологический детектив с элементами триллера обладает важным посылом о том, что в семье необходимо научиться любить, понимать и прощать. Согласие на участие дали Светлана Иванова, Максим Матвеев, Сергей Гилев.
Мама улетает, компания «Ода фильм продакшн»
Режиссер Контантин Максимов Константин Крюков и Ольга Погодина – продюсеры доброго семейного и понятного фильма про идеального папу. Его как раз играет Крюков. Фильм расскажет о том, что такое папа и мама для ребенка и насколько это подвиг – жить семейной жизнью. Героиня фильма девушка-карьеристка Аня больше 20 лет живет одна и отрицает семью, но теперь поставлена в такие условия, что ей приходится приехать в родной город и позаботиться о сумасбродной маме-писательнице. Ей нелегко это сделать, но через препятствия она в результате понимает главное. В роли Ани видят Екатерину Вилкову, Евдокию Германову в роли бабушки. Для Никиты Кологривого приготовлена роль ангела, показывающего дорогу, авторы надеются на его согласие. Оператор Елена Иванова.
Папа, компания «Сфера»
Режиссер Алексей Амбросьев
Приключенческая военная драма снимается совместно с партнерами из «Сахафильм». История о восьмилетнем мальчике Гане из таежного поселка, который не верит в гибель отца. Он присоединяется к группе беглых уголовников, выдающих себя за геологов, которых они ранее убили. Ганя думает, что они солдаты, идущие на фронт, и надеется, что они помогут ему найти отца. Но уголовники меж собой уже договорились убить его в конце путешествия. Авторы обещают не «якутское», а общероссийское кино, в котором природа станет одним из действующих лиц. В дримкасте Владимир Вдовиченков, Тимофей Трибунцев, Андрей Мерзликин и Алексей Гуськов.
Морф, компания «Телемеждународник»
Режиссер Юрий Бунин
Динамичная спортивная драма о мире смешанных единоборств. 20-летний Роман, парень с добрым сердцем, но тяжелым характером, после кончины матери и болезни отца теряет жизненные ориентиры и скатывается вниз. Случайная драка знакомит его с будущим тренером-боксером, который сумеет воспитать его так, чтоб Роман в итоге смог победить свои слабые стороны. В фильме будут всевозможные бои – от академичных до уличных – и понятная идея.
Ночной гость, кинокомпания «Белый зонт», дебют
Режиссер Сергей Харченко
Драмеди, в основе которого переписанный оригинальный сценарий Виктора Мережко «Ночные забавы». По сюжету девочка-подросток застает мать с любовником, закрывает их на ключ и приглашает для подмоги своего случайного знакомого – взрослого музыканта. Также вызывает отца из командировки. Герои за одну ночь вместе проходят переоценку ценностей. Оригинальный юмор Мережко вкупе с современным языком позволит поговорить о серьезных темах сохранения семьи. В касте только подтвержденные актеры: Михаил Тройник, Игорь Верник, Гоша Куценко, Лиза Ищенко. Худрук Владимир Хотиненко. Релиз в декабре 2026 года.
Флирт на поражение, Свердловская киностудия
Режиссер Алиса Ерохина
Сценарий Дарьи Сойфер написан ею по своей же одноименной книге-бестселлеру. Для Алисы Ерохиной это второй полный метр после «Накануне». Женя и Ярослава – подруги с детства. И противоположности друг друга. Женя – библиотекарь и «синий чулок», Яся – яркая красотка и блогер. Женя влюбляется в Кирилла и боится сделать первый шаг. Яся берется ей помогать и тоже влюбляется в Кирилла. Теперь они соперничают за одного парня. Что победит – ум или красота? Желание счастья или забота о подруге? Авторы хотят переворачивать жанровые клише. Один из них то, что не существует женской дружбы, второй – поиск принца на белом коне. Главный месседж фильма: чтобы тебя кто-то полюбил, надо сперва полюбить себя. На пробы приглашены Дарья Балабанова и Елизавета Базыкина, на роли парней Федор Федотов и Алексей Лукин. Продюсеры проекта Юлия Мишкинене и Евгений Григорьев.
Нимфея, студия «2А», дебют
Режиссер и автор сценария Александр Коржов
Социальная мелодрама про одинокую слабовидящую девушку Лилию и такого же незрячего супруга Владимира. Лилия пытается заработать деньги для семьи, работает массажисткой в поликлинике, и иногда ей приходится идти на сделку с совестью. Когда она помогла прозреть мужу, и он после операции увидел мир, он понял, что его жена не так прекрасна, как он думал, и бросил ее. Название фильма отсылает к древнегреческой легенде про влюбленную в Геракла Нимфею, утопившуюся и превратившуюся в водяную лилию.
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