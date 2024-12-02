Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара»

Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
«Первый номер» (1 сезон)
Премьера: 1 декабря
Платформа: KION
«Первый номер»
Производственная драма о том, как делать модный глянцевый журнал в совершенно неглянцевых реалиях. В 2022 году западные компании, в том числе и крупные издательские дома, принимают решение уйти с российского рынка. Редакция журнала Idol встает перед непростым выбором: либо закрываться и расходиться по домам, либо пытаться сохранить команду и начать выпуск нового медиа. Выбирают, разумеется, второе, а на пост главного редактора журнала избирают некогда популярного писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов
). Ничего не знающий о работе в индустрии бумер — типичный «сбитый летчик» с долгами и тягой к алкоголю — пытается все же выпустить первый номер глянца. Мешать ему будут все: от акционеров, жаждущих продать актив пока он хоть чего-то стоит, до собственных сотрудников, плетущих интриги у Иноземцева за спиной.
«Первый номер» снят Климом Козинским
, постановщиком крайне необычной комедии «Вне себя
» и мистического процедурала «13 клиническая
». А написан Сергеем Минаевым
— в прошлом модным в среде московского среднего класса писателем, а теперь видным продюсером и блогером. В сериале о глянце не обойтись без фирменного авторского сарказма, освежающего сюжет, подозрительно похожий на смесь «Мылодрамы
» и «Просто представь, что мы знаем
». Так или иначе, компетентность Минаева в вопросах глянцевых журналов оспаривать нет смысла: в 2016 году ему (как и Иноземцеву — пришедшему в большую журналистику без опыта, но с идеей) удалось перезапустить российскую версию журнала Esquire. Прототипом главного героя в исполнении Цыганова стал Эдуард Багиров
— эпатажный писатель, умерший в апреле прошлого года. Так что «Первый номер» можно рассматривать не только в качестве шоу об обратной стороне модного журнала — в нем есть все черты панегирика человеку, который на пару с Минаевым конструировал циничный образ «тучных нулевых».
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Евгений Цыганов — повелитель «Лампы». Рецензия на сериал «Первый номер»
«Звёздные войны: Опорная команда» / Star Wars: Skeleton Crew (1 сезон)
Премьера: 3 декабря
Платформа: Disney+
«Звёздные войны: Опорная команда». Трейлер №2 на английском языке
Фанаты «Звездных войн» уже привыкли не ждать ничего хорошего от сериалов по любимой франшизе — на одного и вправду достойного «Мандалорца
» приходится пара-тройка сериалов проходных («Оби-Ван Кеноби
») и как минимум один просто катастрофический («Аколит
»). В этой не самой благоприятной среде на «Опорную команду» возлагают большие надежды — это первая за долгое время попытка поэкспериментировать с жанрами, превратив надоевшую сагу о джедаях и ситхах в веселое подростковое приключение. Режиссер Джон Уоттс
(автор фильмов про Человека-паука с Томом Холландом
) утверждал, что источником вдохновения для нового проекта послужили фильмы восьмидесятых («Инопланетянин
», «Лабиринт
»). Ушедшая натура «детского» кино, которое не боялось, если требуется, маленького зрителя чуть-чуть напугать.
Точка отправления сюжета «Опорной команды» чересчур простая даже для «Звездных войн»: четверо детей случайно обнаруживают на своей планете космический корабль, играют с его приборной панелью и случайно запускают двигатели, после чего улетают в галактические дали навстречу приключениям. Помочь им вернуться домой берутся джедай Джод На Нейвуд (Джуд Лоу
), дроид SM33 (озвучен Ником Фростом
) и очередная галактическая неведомая зверушка, похожая на мультяшного слона. По пути придется разобраться и с населяющими окраину далекой-далекой галактики злодеями — к счастью, рангом они пониже всевластной Империи.
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Папин симпатяга. Рецензия на сериал «Мандалорец»
«Враг у ворот» (1 сезон)
Премьера: 5 декабря
Платформа: Иви
«Враг у ворот»
Дата премьеры нового сериала Никиты Грамматикова
(«Проклятие спящих
») выбрана неслучайно — 5 декабря 1941 года началось масштабное контрнаступление Красной армии под Москвой. Правда, действие «Врага у ворот» будет разворачиваться не на фронте, а в самой столице, где в момент осады происходила своя война. Следователь МУРа Захар Мятов (Александр Новин
) идет по следу беглых уголовников, сеющий в городе хаос. Главарь группировки Павел Турсунов (Филипп Янковский
) желает отомстить лично Сталину и ради этого готов на предательство своей страны: действиями банды явно руководят фашисты, заинтересованные в ослаблении обороняющегося города.
Формально, весьма типичная для военного детектива форма — нечто подобное можно увидеть в недавнем сериале «Банда Зиг-Заг
» и драме «Три дня до весны
». «Враг у ворот» не смеет нарушать жанровые каноны, но активно экспериментирует с формой. Кинематографическая Москва в сериале — почти нуарный мегаполис Готэм, а музыкальное сопровождение сериала за авторством аккордеониста Петра Дранги
удивляет не меньше музыки Shortparis в «Капитане Волконогове
».
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Новые лица и необычная Москва. Зачем смотреть сериал «Враг у ворот»
«Прометей» (1 сезон)
Премьера: 5 декабря
Платформа: Кинопоиск, Иви
«Прометей»
В 1998 году авиалайнер, выполняющий рейс из Барнаула в Москву, таинственным образом исчезает с радаров, поиски места его крушения ни к чему не приводят. Спустя 24 года случаются очень странные дела — один из пассажиров пропавшего рейса дозванивается до своей дочери и сообщает, что приземлился во Внуково. Находят и сам самолет — правда, не в Москве, а в горах Алтая. Есть подозрение, что он оказался в центре какой-то необъяснимой аномалии, искривившей пространство и время. Расследовать дело берутся бывший работник спецслужб Шапошников (Филипп Янковский
) и журналистка Анна (Любовь Аксенова
).
Фантастический детектив Максима Свешникова
(«Плейлист волонтера
») эксплуатирует популярный в западном медиуме конспирологический сюжет о пропавших самолетах. В частности, история «Прометея» очень похожа на мистификацию вокруг рейса 914 авиакомпании Pan Am, а также сравнительно недавний американский сериал «Манифест
». Кроме рассуждений о параллельных вселенных, квантовой запутанности и прочих научных (и не очень) концепций, проект привлекает внимание странным сочетанием сай-фая и популярнейшей темы бандитских разборок: в тайнах пропавшего рейса оказываются замешана барнаульская мафия, которая очень не хочет, чтобы кто-то узнал правду о случившемся.
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Нашаманили. Рецензия на сериал «Прометей»
«Мамонты» (1 сезон)
Премьера: 9 декабря
Платформа: Okko
«Мамонты»
Еще один сериал из программы фестиваля «Пилот» наконец-то дошел до релиза. Пенсионер Николай Николаевич (Юрий Стоянов
) недавно продал квартиру, но вырученные за нее деньги не удалось ни вложить, ни толком потратить. О появлении у пожилого человека лишних денег быстро прознали интернет-мошенники, взявшие Николая Николаевича в оборот и уговорившие его добровольно перевести все сбережения на «безопасный счет». Полиция лишь разводит руками — поймать злоумышленников не представляется возможным — поэтому добиваться справедливости придется своими силами. Помогать дедушке в борьбе со службами безопасности банка соглашается внучка Полина (Елизавета Ищенко
) — не по доброте душевной, а чтобы Николай Николаевич наконец-то съехал из ее квартиры.
Пилотный эпизод остросоциальной комедии о поколенческом разрыве, новых технологиях и интернет-мошенничестве снял Иван Соснин
, порадовавший в этом году очаровательным роуд-муви «Юг
» и фантастической притчей «Пришелец
». Очевидно, потянуть еще и съемки «Мамонтов» при своем загруженном графике он уже не мог, поэтому для реализации проекта пригласили Михаила Чистова
, которому комедия с авантюрами и семейными конфликтами тоже хорошо знакома («Физрук
», «Корни
»).
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Сериалы про это самое. Мамонты и другие сериалы с фестиваля Пилот-2023
«Плакса» (2 сезон)
Премьера: 9 декабря
Платформа: Wink
«Плакса-2»
Сериал в жанре наивной подростковой драмы с Никой Жуковой
в главной роли идет тем же путем, какой прошли много лет назад «Ранетки
». Выдержав давление со стороны жестоких одноклассников, девушка Маша продолжает воплощать мечту стать рок-звездой: ее группа «Плакса» выходит из андеграунда и готовится к выступлению на московском музыкальном фестивале. Вернувшись в столицу, Маша знакомится с богатым красавчиком Львом (Анар
), сыном влиятельного бизнесмена и продюсером тик-ток хауса. Ничего хорошего из этой встречи точно не выйдет. Сериал Андрея Силкина
не стесняется морализаторства и манипулятивных сюжетов, поэтому надрывных янг-эдалт трагедий в сценарии явно припасено с запасом.
«Секретный уровень» / Secret Level (1 сезон)
Премьера: 10 декабря
Платформа: Prime Video
«Секретный уровень». Трейлер №2 на английском языке
Создатель и идеолог антологии «Любовь, смерть и роботы
» Тим Миллер
расширяет свое присутствие в стриминговых сервисах. При поддержке Amazon режиссер взялся за сборник небольших фильмов, действие которых будет разворачиваться в мире видеоигр. Очередная игра — очередная серия, причем многообразие заявленных тайтлов действительно удивляет: в одном проекте удалось совместить анимацию по культовой игре PAC-MAN, не менее культовым Mega Man и Dungeons & Dragons, а также относительно новым играм вроде The Outer Worlds и Armored Core. Не обошлось и без казусов: один из эпизодов шоу будет посвящен игре Concord, которая была закрыта разработчиками через месяц после выпуска.
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Спасибо за игру. 16 фильмов для геймеров
«Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad (1 сезон)
Премьера: 11 декабря
Платформа: Netflix
«Cто лет одиночества». Тизер с английскими субтитрами
«Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса — роман, который, как казалось долгие годы, не подвержен экранизации в принципе. Уж слишком много всего нужно упаковать в киноформат, выдержав равновесие между эпичностью и душевностью происходящего. К тому же, фирменный для Маркеса стиль «магического реализма» очень трудно представить в фильме или сериале, ему куда больше подошла бы реализация в формате многосерийного анимационного сериала. Но пойти на такие затраты ради адаптации к экрану великого колумбийского романа не решился бы даже Netflix.
Но на большой (шестнадцать эпизодов!) сериал с живыми актерами крупнейший в мире онлайн-кинотеатр все-таки отважился. Роман Маркеса уместят в два сезона, за которые расскажут историю семейства Буэндиа, где каждый по своему одинок и несчастен. На фоне по-хорошему странной, магической семейной саги будет разворачиваться история расцвета и упадка вымышленного колумбийского городка Макондо — населенного пункта, в котором, как в зеркале, отразилась история Латинской Америки в пучине мятежного века. Примечательно, что именно «Сто лет одиночества» обещает стать первым в копилке Netflix масштабным испаноязычным сериалом.
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Преступления и пряности. Главные экранизации 2024 года
«Декстер: Первородный грех» / Dexter: Original Sin (1 сезон)
Премьера: 15 декабря
Платформа: Paramount+
«Декстер: Первородный грех». Тизер №2 на английском языке
Кабельный телеканал Showtime чутко следит за трендами американского телевидения, которое все чаще пытается привлечь зрителя не новыми историями, а приквелами старых. «Первородный грех» — это сериал о становлении культового антигероя Декстера Моргана, судмедэксперта-убийцы, направившего свои маниакальные наклонности в полезное для общества русло. Юного маньяка играет Патрик Гибсон
, под определенным углом и вправду похожий на Майкла Си Холла
из оригинального сериала
.
Поклонникам «Декстера» обещают во всех красках показать, как юный социопат боролся с внутренними демонами и учился жить по «Кодексу Гарри» — своду правил, придуманных приемным отцом Декстера Гарри Морганом (Кристиан Слейтер
). Хочется верить, что у продюсеров хватит смелости превратить приквел в кровавый роман воспитания, но ждать чего-то выдающегося от «Первородного греха» все-таки не стоит. Главным проклятием тайтла всегда была неровность повествования: начиная за здравие, к финалу он неизменно приводил зрителей к разочаровывающему финалу.
«Игра в кальмара» / Ojingeo geim (2 сезон)
Премьера: 26 декабря
Платформа: Netflix
«Игра в кальмара». 2 сезон. Трейлер с английскими субтитрами
Южнокорейские сериалы не так уж и часто оказываются в статусе мирового феномена и законодателя сериальной моды. «Игра в кальмара» — несомненно, в этот элитный клуб попала. Проект Кван Дон Хёка
задумывался как критика корейского корпоративного фашизма, но идея убийственного шоу, в котором нищие изобретательно убиваются на потеху богачам, оказалась близка и понятна зрителю вне зависимости от его языка, места проживания и культурного кода. Так что появление второго сезона «Игры в кальмара» было вопросом времени. Главный герой первой части, игроман Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ
) вновь решается принять участие в игре на выбывание. В этот раз ему нужны не деньги, а справедливость — победитель прошлого турнира намерен покончить с кровавым развлечением.
Несомненно, главным аттракционом «Игры в кальмара» является не только сурвайвл-триллер, но и яркая иллюстрация архетипов современного общества. Карьеристы, лудоманы, нищие иммигранты — все оказываются равны перед кровавым соревнованием. В продолжении шоу хочется увидеть еще больше фактурных персонажей, оказавшихся на социальном дне.
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Жизнь стоит того, чтобы жить. О причинах популярности «Игры в кальмара»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Полярный» (4 сезон) — 2 декабря, PREMIER
«Черные голуби» / Black Doves (1 сезон) — 5 декабря, Netflix
«Липучка» / The Sticky (1 сезон) — 6 декабря, Prime Video
«Студия сновидений» / Dream Productions (1 сезон) — 11 декабря, Disney+
«За красивым фасадом» / No Good Deed (1 сезон) — 12 декабря, Netflix
«Уложенные» / Laid (1 сезон) — 19 декабря, Peacock
«Что, если…?» / What If…? (3 сезон) — 22 декабря, Disney+
«Красная поляна» (1 сезон) — декабрь, Кинопоиск
«Киберслав» (1 сезон) — декабрь, Кинопоиск
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