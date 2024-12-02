Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара»

2 декабря
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2024
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
2 декабря 2024
Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру

«Первый номер» (1 сезон)
Премьера: 1 декабря
Платформа: KION

«Первый номер»

Производственная драма о том, как делать модный глянцевый журнал в совершенно неглянцевых реалиях. В 2022 году западные компании, в том числе и крупные издательские дома, принимают решение уйти с российского рынка. Редакция журнала Idol встает перед непростым выбором: либо закрываться и расходиться по домам, либо пытаться сохранить команду и начать выпуск нового медиа. Выбирают, разумеется, второе, а на пост главного редактора журнала избирают некогда популярного писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов). Ничего не знающий о работе в индустрии бумер — типичный «сбитый летчик» с долгами и тягой к алкоголю — пытается все же выпустить первый номер глянца. Мешать ему будут все: от акционеров, жаждущих продать актив пока он хоть чего-то стоит, до собственных сотрудников, плетущих интриги у Иноземцева за спиной.

«Первый номер» снят Климом Козинским, постановщиком крайне необычной комедии «Вне себя» и мистического процедурала «13 клиническая». А написан Сергеем Минаевым — в прошлом модным в среде московского среднего класса писателем, а теперь видным продюсером и блогером. В сериале о глянце не обойтись без фирменного авторского сарказма, освежающего сюжет, подозрительно похожий на смесь «Мылодрамы» и «Просто представь, что мы знаем». Так или иначе, компетентность Минаева в вопросах глянцевых журналов оспаривать нет смысла: в 2016 году ему (как и Иноземцеву — пришедшему в большую журналистику без опыта, но с идеей) удалось перезапустить российскую версию журнала Esquire. Прототипом главного героя в исполнении Цыганова стал Эдуард Багиров — эпатажный писатель, умерший в апреле прошлого года. Так что «Первый номер» можно рассматривать не только в качестве шоу об обратной стороне модного журнала — в нем есть все черты панегирика человеку, который на пару с Минаевым конструировал циничный образ «тучных нулевых».

Читать Евгений Цыганов — повелитель «Лампы». Рецензия на сериал «Первый номер»

«Звёздные войны: Опорная команда» / Star Wars: Skeleton Crew (1 сезон)
Премьера: 3 декабря
Платформа: Disney+

«Звёздные войны: Опорная команда». Трейлер №2 на английском языке

Фанаты «Звездных войн» уже привыкли не ждать ничего хорошего от сериалов по любимой франшизе — на одного и вправду достойного «Мандалорца» приходится пара-тройка сериалов проходных («Оби-Ван Кеноби») и как минимум один просто катастрофический («Аколит»). В этой не самой благоприятной среде на «Опорную команду» возлагают большие надежды — это первая за долгое время попытка поэкспериментировать с жанрами, превратив надоевшую сагу о джедаях и ситхах в веселое подростковое приключение. Режиссер Джон Уоттс (автор фильмов про Человека-паука с Томом Холландом) утверждал, что источником вдохновения для нового проекта послужили фильмы восьмидесятых («Инопланетянин», «Лабиринт»). Ушедшая натура «детского» кино, которое не боялось, если требуется, маленького зрителя чуть-чуть напугать.

Точка отправления сюжета «Опорной команды» чересчур простая даже для «Звездных войн»: четверо детей случайно обнаруживают на своей планете космический корабль, играют с его приборной панелью и случайно запускают двигатели, после чего улетают в галактические дали навстречу приключениям. Помочь им вернуться домой берутся джедай Джод На Нейвуд (Джуд Лоу), дроид SM33 (озвучен Ником Фростом) и очередная галактическая неведомая зверушка, похожая на мультяшного слона. По пути придется разобраться и с населяющими окраину далекой-далекой галактики злодеями — к счастью, рангом они пониже всевластной Империи.

Читать Папин симпатяга. Рецензия на сериал «Мандалорец»

«Враг у ворот» (1 сезон)
Премьера: 5 декабря
Платформа: Иви

«Враг у ворот»

Дата премьеры нового сериала Никиты ГрамматиковаПроклятие спящих») выбрана неслучайно — 5 декабря 1941 года началось масштабное контрнаступление Красной армии под Москвой. Правда, действие «Врага у ворот» будет разворачиваться не на фронте, а в самой столице, где в момент осады происходила своя война. Следователь МУРа Захар Мятов (Александр Новин) идет по следу беглых уголовников, сеющий в городе хаос. Главарь группировки Павел Турсунов (Филипп Янковский) желает отомстить лично Сталину и ради этого готов на предательство своей страны: действиями банды явно руководят фашисты, заинтересованные в ослаблении обороняющегося города.

Формально, весьма типичная для военного детектива форма — нечто подобное можно увидеть в недавнем сериале «Банда Зиг-Заг» и драме «Три дня до весны». «Враг у ворот» не смеет нарушать жанровые каноны, но активно экспериментирует с формой. Кинематографическая Москва в сериале — почти нуарный мегаполис Готэм, а музыкальное сопровождение сериала за авторством аккордеониста Петра Дранги удивляет не меньше музыки Shortparis в «Капитане Волконогове».

Читать Новые лица и необычная Москва. Зачем смотреть сериал «Враг у ворот»

«Прометей» (1 сезон)
Премьера: 5 декабря
Платформа: Кинопоиск, Иви

«Прометей»

В 1998 году авиалайнер, выполняющий рейс из Барнаула в Москву, таинственным образом исчезает с радаров, поиски места его крушения ни к чему не приводят. Спустя 24 года случаются очень странные дела — один из пассажиров пропавшего рейса дозванивается до своей дочери и сообщает, что приземлился во Внуково. Находят и сам самолет — правда, не в Москве, а в горах Алтая. Есть подозрение, что он оказался в центре какой-то необъяснимой аномалии, искривившей пространство и время. Расследовать дело берутся бывший работник спецслужб Шапошников (Филипп Янковский) и журналистка Анна (Любовь Аксенова).

Фантастический детектив Максима СвешниковаПлейлист волонтера») эксплуатирует популярный в западном медиуме конспирологический сюжет о пропавших самолетах. В частности, история «Прометея» очень похожа на мистификацию вокруг рейса 914 авиакомпании Pan Am, а также сравнительно недавний американский сериал «Манифест». Кроме рассуждений о параллельных вселенных, квантовой запутанности и прочих научных (и не очень) концепций, проект привлекает внимание странным сочетанием сай-фая и популярнейшей темы бандитских разборок: в тайнах пропавшего рейса оказываются замешана барнаульская мафия, которая очень не хочет, чтобы кто-то узнал правду о случившемся.

Читать Нашаманили. Рецензия на сериал «Прометей»

«Мамонты» (1 сезон)
Премьера: 9 декабря
Платформа: Okko

«Мамонты»

Еще один сериал из программы фестиваля «Пилот» наконец-то дошел до релиза. Пенсионер Николай Николаевич (Юрий Стоянов) недавно продал квартиру, но вырученные за нее деньги не удалось ни вложить, ни толком потратить. О появлении у пожилого человека лишних денег быстро прознали интернет-мошенники, взявшие Николая Николаевича в оборот и уговорившие его добровольно перевести все сбережения на «безопасный счет». Полиция лишь разводит руками — поймать злоумышленников не представляется возможным — поэтому добиваться справедливости придется своими силами. Помогать дедушке в борьбе со службами безопасности банка соглашается внучка Полина (Елизавета Ищенко) — не по доброте душевной, а чтобы Николай Николаевич наконец-то съехал из ее квартиры.

Пилотный эпизод остросоциальной комедии о поколенческом разрыве, новых технологиях и интернет-мошенничестве снял Иван Соснин, порадовавший в этом году очаровательным роуд-муви «Юг» и фантастической притчей «Пришелец». Очевидно, потянуть еще и съемки «Мамонтов» при своем загруженном графике он уже не мог, поэтому для реализации проекта пригласили Михаила Чистова, которому комедия с авантюрами и семейными конфликтами тоже хорошо знакома («Физрук», «Корни»).

Читать Сериалы про это самое. Мамонты и другие сериалы с фестиваля Пилот-2023

«Плакса» (2 сезон)
Премьера: 9 декабря
Платформа: Wink

«Плакса-2»

Сериал в жанре наивной подростковой драмы с Никой Жуковой в главной роли идет тем же путем, какой прошли много лет назад «Ранетки». Выдержав давление со стороны жестоких одноклассников, девушка Маша продолжает воплощать мечту стать рок-звездой: ее группа «Плакса» выходит из андеграунда и готовится к выступлению на московском музыкальном фестивале. Вернувшись в столицу, Маша знакомится с богатым красавчиком Львом (Анар), сыном влиятельного бизнесмена и продюсером тик-ток хауса. Ничего хорошего из этой встречи точно не выйдет. Сериал Андрея Силкина не стесняется морализаторства и манипулятивных сюжетов, поэтому надрывных янг-эдалт трагедий в сценарии явно припасено с запасом.

«Секретный уровень» / Secret Level (1 сезон)
Премьера: 10 декабря
Платформа: Prime Video

«Секретный уровень». Трейлер №2 на английском языке

Создатель и идеолог антологии «Любовь, смерть и роботы» Тим Миллер расширяет свое присутствие в стриминговых сервисах. При поддержке Amazon режиссер взялся за сборник небольших фильмов, действие которых будет разворачиваться в мире видеоигр. Очередная игра — очередная серия, причем многообразие заявленных тайтлов действительно удивляет: в одном проекте удалось совместить анимацию по культовой игре PAC-MAN, не менее культовым Mega Man и Dungeons & Dragons, а также относительно новым играм вроде The Outer Worlds и Armored Core. Не обошлось и без казусов: один из эпизодов шоу будет посвящен игре Concord, которая была закрыта разработчиками через месяц после выпуска.

Читать Спасибо за игру. 16 фильмов для геймеров

«Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad (1 сезон)
Премьера: 11 декабря
Платформа: Netflix

«Cто лет одиночества». Тизер с английскими субтитрами

«Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса — роман, который, как казалось долгие годы, не подвержен экранизации в принципе. Уж слишком много всего нужно упаковать в киноформат, выдержав равновесие между эпичностью и душевностью происходящего. К тому же, фирменный для Маркеса стиль «магического реализма» очень трудно представить в фильме или сериале, ему куда больше подошла бы реализация в формате многосерийного анимационного сериала. Но пойти на такие затраты ради адаптации к экрану великого колумбийского романа не решился бы даже Netflix.

Но на большой (шестнадцать эпизодов!) сериал с живыми актерами крупнейший в мире онлайн-кинотеатр все-таки отважился. Роман Маркеса уместят в два сезона, за которые расскажут историю семейства Буэндиа, где каждый по своему одинок и несчастен. На фоне по-хорошему странной, магической семейной саги будет разворачиваться история расцвета и упадка вымышленного колумбийского городка Макондо — населенного пункта, в котором, как в зеркале, отразилась история Латинской Америки в пучине мятежного века. Примечательно, что именно «Сто лет одиночества» обещает стать первым в копилке Netflix масштабным испаноязычным сериалом.

Читать Преступления и пряности. Главные экранизации 2024 года

«Декстер: Первородный грех» / Dexter: Original Sin (1 сезон)
Премьера: 15 декабря
Платформа: Paramount+

«Декстер: Первородный грех». Тизер №2 на английском языке

Кабельный телеканал Showtime чутко следит за трендами американского телевидения, которое все чаще пытается привлечь зрителя не новыми историями, а приквелами старых. «Первородный грех» — это сериал о становлении культового антигероя Декстера Моргана, судмедэксперта-убийцы, направившего свои маниакальные наклонности в полезное для общества русло. Юного маньяка играет Патрик Гибсон, под определенным углом и вправду похожий на Майкла Си Холла из оригинального сериала.

Поклонникам «Декстера» обещают во всех красках показать, как юный социопат боролся с внутренними демонами и учился жить по «Кодексу Гарри» — своду правил, придуманных приемным отцом Декстера Гарри Морганом (Кристиан Слейтер). Хочется верить, что у продюсеров хватит смелости превратить приквел в кровавый роман воспитания, но ждать чего-то выдающегося от «Первородного греха» все-таки не стоит. Главным проклятием тайтла всегда была неровность повествования: начиная за здравие, к финалу он неизменно приводил зрителей к разочаровывающему финалу.


«Игра в кальмара» / Ojingeo geim (2 сезон)
Премьера: 26 декабря
Платформа: Netflix

«Игра в кальмара». 2 сезон. Трейлер с английскими субтитрами

Южнокорейские сериалы не так уж и часто оказываются в статусе мирового феномена и законодателя сериальной моды. «Игра в кальмара» — несомненно, в этот элитный клуб попала. Проект Кван Дон Хёка задумывался как критика корейского корпоративного фашизма, но идея убийственного шоу, в котором нищие изобретательно убиваются на потеху богачам, оказалась близка и понятна зрителю вне зависимости от его языка, места проживания и культурного кода. Так что появление второго сезона «Игры в кальмара» было вопросом времени. Главный герой первой части, игроман Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) вновь решается принять участие в игре на выбывание. В этот раз ему нужны не деньги, а справедливость — победитель прошлого турнира намерен покончить с кровавым развлечением.

Несомненно, главным аттракционом «Игры в кальмара» является не только сурвайвл-триллер, но и яркая иллюстрация архетипов современного общества. Карьеристы, лудоманы, нищие иммигранты — все оказываются равны перед кровавым соревнованием. В продолжении шоу хочется увидеть еще больше фактурных персонажей, оказавшихся на социальном дне.

Читать Жизнь стоит того, чтобы жить. О причинах популярности «Игры в кальмара»

ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Полярный» (4 сезон) — 2 декабря, PREMIER

«Черные голуби» / Black Doves (1 сезон) — 5 декабря, Netflix

«Липучка» / The Sticky (1 сезон) — 6 декабря, Prime Video

«Студия сновидений» / Dream Productions (1 сезон) — 11 декабря, Disney+

«За красивым фасадом» / No Good Deed (1 сезон) — 12 декабря, Netflix

«Уложенные» / Laid (1 сезон) — 19 декабря, Peacock

«Что, если…?» / What If…? (3 сезон) — 22 декабря, Disney+

«Красная поляна» (1 сезон) — декабрь, Кинопоиск

«Киберслав» (1 сезон) — декабрь, Кинопоиск

Максим Гревцев
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   2.12.2024 - 17:11
Мамонты, Секретный уровень, Вторые кальмары. И все! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Любовь АксёноваАнарПатрик ГибсонНикита ГрамматиковЛи Джон ДжэКван Дон ХёкПётр ДрангаНика ЖуковаЕлизавета ИщенкоКлим КозинскийДжуд ЛоуТим МиллерСергей Минаев (II)Александр НовинМаксим СвешниковАндрей СилкинКристиан СлейтерИван СоснинЮрий СтояновДжон УоттсНик ФростЕвгений ЦыгановМихаил ЧистовФилипп Янковский
фильмы
Враг у воротДекстер: Первородный грехЗа красивым фасадомЗвёздные войны: Опорная командаИгра в кальмараКиберславКрасная ПолянаЛипучкаМамонтыПервый номерПлакса-2Полярный-4ПрометейСекретный уровеньСто лет одиночестваСтудия сновиденийУложенныеЧёрные голубиЧто, если...?

фотографии >>
Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара» фотографии
Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара» фотографии
Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара» фотографии
Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Бортко
30 ноября ушла из жизни актриса Людмила Бортко.
Гунар Плаценс
30 ноября ушёл из жизни актёр Гунар Плаценс.

День рождения >>

Нина Антонова
Юрий Багинян
Александр Давыдов (IV)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Деннис Кристофер
Люси Лью
Хюб Стапель
Уоррен Уильям
Джули Харрис
Фред Хехингер
Микаэль Юн
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

Ариэтти из страны лилипутов
драма, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, Франция, США, 2010
Пятый битл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Безмолвное братство
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Обитель дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2023
Операция «Панда»
боевик, комедия, приключения, фильм о животных
Китай, 2024
Хаяо Миядзаки и Птица
биография
Япония, 2024
Возвращение Одиссея
драма, исторический фильм
Великобритания, Греция, Италия, США, Франция, 2024
Дикий алмаз
драма
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен