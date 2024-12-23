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Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»

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Репортажи >>
23 декабря 2024
В Москве стартовали съемки новой семейной комедии «Любовь по Фрейду». Каст пестрит громкими именами: в будущем фильме мы увидим Романа Курцына, Ирину Темичеву, Владимира Сычева, Ирину Розанову, Анастасию Черникову, Анфису Чехову, Романа Попова и других. Режиссерское кресло занял Владимир Янковский, известный по лентам «Слежка», «Колдовское озеро» и «Идеальная жена». В итоге должна получиться легкая комедия о пройдохе Егоре Соколове — адвокате по бракоразводным делам, который в этот раз притворяется психологом, чтобы сохранить чужую семью.

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»
фото: Юлия Задонская, GOLDFIELD ENTERTAINMENT

Герой Романа Курцына пользуется успехом и как адвокат, и как покоритель женских сердец — в основном своих клиенток. Ввязавшись в очередную романтическую авантюру, Егор попадает в неприятности. С женой богатого бизнесмена Анжелой (Ирина Темичева) он едет в гостиницу, но в номере их вместе внезапно застает разгневанный супруг девушки Фёдор Кормильцев (Владимир Сычев). Единственное решение, которое моментально приходит в голову любвеобильному герою, — притвориться семейным психологом. Ситуация переворачивается: вместо того, чтобы добиться развода, Егор изо всех сил старается сохранить семью — таково условие его безопасности. В противном случае его ждет месть влиятельного бизнесмена.

Состояние и эго Федора Кормильцева бросаются в глаза, как только попадаешь на съемочную площадку. Это особняк в поселке Архангельском в Красногорске. На пороге встречает огромный портрет героя-бизнесмена. На картине он изображен в облике античного правителя — в роскошных одеяниях, с поднятым вверх указующим перстом и глубокомысленным взглядом. Имперские замашки видны сразу, однако внутри герой не такой, каким кажется на первый взгляд. Исполнитель роли Владимир Сычев рассказывает: «Это ревнивый муж, который думает, что жена ему изменяет. Слава Богу, в конце оказывается, что до этого не дошло. Огромное влияние на моего героя имеет мама, рядом с которой он становится маленьким маменькиным сыночком, хотя на фоне всех остальных он грозный, суровый и жесткий».

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»
фото: Юлия Задонская, GOLDFIELD ENTERTAINMENT

Настойчивая мама Фёдора Роза Ниловна (Ирина Розанова) — единственная, кто не боится разрушить семью сына. Она всеми силами стремится разоблачить аферу, даже если это приведет к разводу. Однако психолог-самозванец старается не допустить такого исхода. Мы наблюдаем, как снимается сцена, где он пытается скрепить семью. Дело происходит в супружеской спальне: в комнату внезапно влетает Роман Курцын, в прыжке делает сальто вперёд, приземляется на кровать прямо между супругами и начинает сеанс «терапии», которая, по выражению самого актера, скорее напоминает «Камасутру».

Сальто и прочие трюки — придумки самого Романа, который много нового добавляет в свою роль. Актер признался, что возможность дорабатывать историю, предлагать что-то для своего героя была главным условием его участия в проекте, в работе над комедиями это уже стало его фишкой. «Приятно, что наш режиссер Владимир Янковский это поддерживает. Я считаю, что кино должно быть как хоровое пение. Сцена, которая снимается сегодня, — это моя придумка. По моему предложению мы позже будем сниматься с лошадьми, которых мой герой, кстати, дико боится, но с фобией придется бороться ради любви». В конечном счете именно это светлое чувство и трансформирует самозванца. «Изначально мой персонаж — адвокат дьявола, он наживается на разводах, не боится копаться в грязном белье клиентов, наглый, уверенный и беспринципный, — рассказывает Роман Курцын. — Но попадая в дом пары, он начинает крутиться, как уж на сковородке. Почему дальше он становится таким обаятельным? Потому что влюбляется! Первый раз в жизни. Это настоящая, светлая, чистая любовь, как в школе. Любовь меняет даже подонков».

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»
фото: Юлия Задонская, GOLDFIELD ENTERTAINMENT

Нежные чувства Егор Соколов питает к дочери своих клиентов Даше, которую играет Анастасия Черникова. Актриса признается, что заходила в проект с установкой «сражаться за свою Дашу», но обошлось без сражений: «Я не люблю вот этих розовых героинь-принцесс, как Джульетта. Моя Даша — хоть и принцесса, но с характером, так что здесь есть, что поиграть. Признаюсь, изначально присутствовал страх, что это будет проходной проект, и придется себя заставлять, но здесь все получают удовольствие. Вообще как-то все слишком хорошо складывается, я даже боюсь сглазить, не бывает настолько хорошо».

И действительно, атмосфера на съемочной площадке царит теплая. Почти все друг друга знают по работе на предыдущих проектах. В процессе работы над комедией чаще всего раздается именно смех, который начал звучать еще на этапе читки. Генеральный продюсер Александр Златопольский рассказывает: «Далеко не над всеми сценариями смеешься вслух, а здесь это было. А сейчас, когда я приезжаю на площадку, вижу, как у всех глаза горят. Камера все считывает, и потом миллионы зрителей это почувствуют». Позитив чувствуется и среди технической команды: кто-то, глядя на экран плейбэка, начинает хихикать, а потом, в перерыве между дублями, искренне признается: «Ром, смешно, правда, мы тут сидим, угараем!»

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»
фото: Юлия Задонская, GOLDFIELD ENTERTAINMENT

Как рассчитывает генеральный продюсер, смешно должно быть всем, а особенно — семейной и молодёжной аудиториям. Исполнительный продюсер Галина Милова верит, что проект найдет успех: «У нас получается смесь Чарли Чаплина, французской комедии, и, возможно, вестернов. А исполнитель главной роли Роман Курцын — идеальный герой романтической комедии, он как Пьер Ришар. Ира Темичева — наша лиса Алиса. По своей харизме она среди женских героев выходит у нас на первый план. А Ирина Розанова в роли злобной дамы в очках и массивных серьгах выглядит очень ярко».

Невольным наблюдателем всех комических сцен семьи становится медработник в исполнении Анны Уколовой. С каждым новым появлением в богатом доме ситуации, в которых она застает семейную пару, «все чудливее и странноватее». Актриса рассказывает: «Каждый вызов моей героини всё ярче, краше и смешнее. Я думаю, что здесь я буду королевой эпизода, потому что роль небольшая. Каждую сцену колю уколы, и фамилия у меня Уколова, но надеюсь, что меня позвали украсить проект, а не только из-за такого совпадения». Ещё одна интересная героиня досталась Анфисе Чеховой. Это подруга Анжелы, которая гадает ей на мужчин. Анфиса считает: «У каждой уважающей себя девушки должна быть подруга, которая в сложной ситуации достанет карты и поможет принять жизненно важное решение. Мне эта роль отчасти близка, потому что я примерно тем же занимаюсь и в реальной жизни».

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»
фото: Юлия Задонская, GOLDFIELD ENTERTAINMENT

А главной «подружкой» Романа Курцына на съемочной площадке стала мартышка Маша. Актер комментирует: «Мне повезло с партнершей, но когда она приходит на съемочную площадку, все сразу понимают, кто тут главный. Рядом с ней все себя ведут тихо, в рацию не работают, чтоб не дай Бог Машу не спугнуть. Даже со мной так никто не обращается на площадке... Но мы подружились, и у нас даже есть любовная сцена, где она засыпает у меня на лице. А еще есть практически трюк, когда Маша должна укусить меня за мои французские булки. Там будут… вообще уникальные кадры с обезьяной, конечно, мне повезло!». Помимо сцен с Машей, среди экстремальных ситуаций будет еще трюковая погоня, падение с лошади, прыжок на заднее сиденье автомобиля через пробитое стекло. «Но самое сложное, что мне предстоит, — делится Роман Курцын, — это бегать в трусах зимой по снегу в центре Москвы. Помимо прочего, мой герой постоянно будет колоться об кактусы и терпеть укусы, но таково амплуа героя — это такой "Фигаро здесь, Фигаро там"».

Свой Фигаро в комедии будет, но причем же здесь дядюшка Фрейд? Причина не только в его известности, но и в методике главного героя. Для более убедительного отыгрыша психолога Егор Соколов начинает изучать литературу по теме. Все свои выводы и так называемое «учение по спасению семьи» он делает на основе Фрейда. «В сценарии не так много самого дядюшки Фрейда, но его легендарные фразы я внедряю в текст, и они будут периодически мелькать в фильме», — рассказал исполнитель главной роли. Генеральный продюсер Александр Златопольский уверен: актуальность тем любви и психологии еще долго не будет утрачена, а фильм станет возможностью на полтора часа оторваться от жизненных проблем и погрузиться в смешную и легкую историю. Съемки планируют завершить в январе 2025 года, а увидеть фильм на больших экранах мы сможем примерно через год. Продюсеры планируют начать прокат к праздникам: дню всех влюбленных или восьмому марта. Надеемся, такой подарок сможет нас порадовать!

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»
фото: Юлия Задонская, GOLDFIELD ENTERTAINMENT

Дарья Соколова
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персоны
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Идеальная женаКолдовское озероЛюбовь по ФрейдуСлежка

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Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду» фотографии
Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду» фотографии
Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду» фотографии
Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду» фотографии
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