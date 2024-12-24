Шторм в голове, персебес в ребро: анимация 2024 года, которую вы могли пропустить

Самый праздничный список года, конечно, анимационный: искусство художников и разнообразие техник украшают самую сложную тему, а в работе с деликатными и трагическими историями мультипликация нередко превосходит игровое кино. Итак, время изучить, насколько разнообразные по сюжетам и стилям работы нам принес 2024-й.
Короткий метр
В малой форме особенно высокая конкуренция: каждый год выходит немало личных и необычных, актуальных и остроумных историй, в которых жив дух эксперимента. Не все сюжеты и техники можно перенести в полный метр, тем более, путь к большому проекту сложен и тернист. Увы, очень много замечательных работ вместить не удалось, поэтому упомянем некоторые из них: «Следующий», «Ручей, бегущий в гору», «Руслан и Людмила», «Самка», «Минус-плюс-умножить», «Плавание с крыльями», «Вороний человек», «Что-то вроде завещания».
«Почти рождественская история»
Совенок Мун (Кэри Кристофер
) оказывается посреди Нью-Йорка в украшенной к Рождеству елке возле катка Рокфеллер-центра. Вернуться домой ему помогут стесняющаяся ножного протеза девочка Луна (Эстелла Мадригал
), три нахрапистых голубя, неприкаянный фолк-певец (Джон Си Райли
) и шепетильный пес (инди-режиссер Алекс Росс Перри
). Святочную открытку, вдохновленную реальным случаем четырехлетней давности, спродюсировал Альфонсо Куарон
, доверивший её реализацию Дэвиду Лоури
(«История призрака
», «Легенда о Зеленом рыцаре
»). Давний фанат анимации и картона (!), режиссер в итоге обратился к 3D-графике (игровая версия оказалась дорогой, кукольная — долгой). Скрупулезная работа художников делает честь проекту: кажется, что все персонажи и сам Нью-Йорк сделаны из подручных средств, которыми действительно полнится мегаполис.
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Новейшая кукольная анимация на все случаи жизни
1934 год, сосланный на Соловки по сфабрикованному делу о шпионаже профессор-метеоролог Алексей Вангенгейм, пишет дочери Элеоноре лучащиеся теплом письма. Каждое он сопровождает высушенным цветком и рассказом о экспедиции, в которой якобы находится. Пронзительный анимадок Алексея Евстигнеева
(«Мамины волосы
»), где реальные строки Вангенгейма оживают благодаря убедительной смешанной технике: скупому рисунку и бумажным вырезкам. Письмо как будто открывает порталы и в ледяной мир советского лагеря, и в пеструю социалистическую фантазию, а между ними былинками затерты отец и дочь. 12-минутная работа удостоилась призов фестиваля в Мельбурне и российского БФМ.
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Главные премьеры БФМ-2024
«Станция пупсянция — выход на нужную сторону»
Заснув в черно-белой повседневности, слоненок оказывается в мире сновидений, где обитают причудливые создания, милые и жутковатые, а законы физики уступают под натиском бессознательного. Стильный и графичный мультфильм Наталии Данилевской
(«Колпачок — это личное дело каждого
»), наследующий макабрическим историям Ивана Максимова
. «Выход на нужную сторону» увидели на многих отечественных фестивалях, вроде профсмотра в Суздале и «Бессонницы».
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Итоги-2023: российская анимация в поисках будущего
«Персебес»
Португальское местечко Алгарви славится необычным молюском-персебесом, который много лет добывают местные рыбаки, а возможность полакомиться деликатесом привлекает многочисленных туристов. Живописный документальный мультфильм Александры Рамирес
и Лауры Гонсалвес
позволяет многое узнать о прибрежном городе, его традициях и печалях, которые связаны с морской стихией и экономическими/экологическими реалиями. «Персебес» показывали в Торонто, Таллине и Анси, а российская премьера состоялась на БФМ.
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6 отличных примеров анимадока
ПОЛНЫЙ МЕТР
В этой части — к добру или худу — не нашлось места прокатному хиту «Головоломка 2», крауд-плизеру «Дикий робот», фестивальному хиту «Поток» и ротоскопической повседневности «Кота-призрака Андзу».
«Мононокэ: Зонтик»
Ооку — секция замка Эдо, где проживают женщины сегунского гарема (около двух тысяч). Среди новоприбывших — простушка Камэ и интеллигентная Аса, которые преследуют разные цели, но сталкиваются с одной напастью. В Ооку поселилась нечистая сила, одолеть которую может лишь загадочный Аптекарь. Для начала, однако, придется выяснить, что могло побеспокоить мстительный дух. «Зонтик» подобен расписной шкатулке с секретом: живописный и нередко психоделический визуал заставляет глаза разбегаться, а сюжетная шарада распадается на три акта внутри драматургической структуры кишотенкецу. Режиссер Кэндзи Накамура
активно прибегает к кинематографичным приемам: полеты камеры, нестандартные ракурсы и монтажные фигуры создают и разрушающие эффект наваждения. Всё для обличения миража власти, который строится на эксплуатации и безграничной человеческой адаптивности, где подавленные чувства — не только карьерное преимущество, но и пища для мононокэ (злого духа).
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«Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии
«Марс Экспресс»
В XXIII веке, когда состоятельные люди перебрались на Марс, а Земля окончательно истощилась, преступления никуда не деваются. Например, корпорации охотятся на хакеров, которые даруют свободу воли искусственному интеллекту. Частная сыщица Алин Руби и её роботизированный напарник Карлос Ривера как раз идут по следу одной такой умелицы, еще не подозревая, что столкнутся с заговором планетарного масштаба. Грандиозный дебют в полном метре Жереми Перена
(«Последний человек
»), где скрупулезное ротоскопирование сочетается с находчивым редизайном знакомых технологий, локаций и тем. Как в вопросах футуристического декора и научных тенденций, так и правового статуса ИИ наряду с культурным разнообразием жителей будущего.
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«Марс Экспресс» — оригинальный французский киберпанк неземной красоты
«Шторм»
Бродяга Дагуцзы вместе с приемным сыном Маньтоу прибывает в заброшенный город, где рассчитывает найти легендарный местный сатин. Правда, не только их привлекает бухта, опустошенная войной: к новой битве готовится армия императора и воинство Дракона. Второй полный метр независимого китайского режиссера Яна Чжигана
, известного под псевдонимом Busifan, чей дебютный «Дахуфа
» поразил критиков и любителей анимации семь лет назад. «Шторм» разжигает веру, что главный бой человечества звучит в такт сердцу — сбивчивому и порой незаметному на фоне глобальных событий. Именно он задает тон эмоциональной истории, разворачивающейся посреди невероятной красоты пейзажей и интерьеров, наследующих живописным традициям рисования тушью шань-шуй и гохуа. Главным же в водовороте стихий, мифических сил и властных порывов остается родной человек.
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«Шторм» — живописная китайская анимация для поклонников Миядзаки
«Оглянись»
Четверклассница Аюму Фудзино каждый месяц рисует ироничную мангу для школьной газеты, упиваясь славой первоклассной художницы. Когда на тех же страницах начинают выходить реалистичные скетчи затворницы Кёмото, девочка испытывает разочарование и ярость. Соперничество перерастает в дружбы — правда, увы, недолгую. Воспевающая рутину и труд экранизация одноименной манги Тацуки Фудзимото
(«Человек-бензопила
») не обходится, конечно, без драматичного поворота. Полнометражный дебют Киётаки Осиямы
выделяется скрупулезностью — как адаптации, так и рисунка, — а еще подобием оптимизма: каждое зажженное сердце стоит болей в спине.
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«Оглянись» — драматичное аниме по манге японского Тарантино
СЕРИАЛЫ
В этом сегменте, конечно, легко наберется отдельная десятка — только японская индустрия выпускает больше сотни шоу ежегодно. И всё же в год, когда вышел второй сезон «Аркейна», а в России состоялась премьера не лишенного обаяния «Барсукота», тандем фаворитов такой.
«Подземелье вкусностей»
Где-то в волшебных катакомбах находится Золотая страна, чьи богатства уже шесть лет ищут отряды приключенцев. Одни из них сталкиваются с могущественным Красным драконом — и чудом избегают смерти благодаря самопожертвованию волшебницы Фалин. Очнувшись на поверхности и в безопасности, брат чародейки Лайос рвется её спасать, пока ящер не переварил девушку, так что времени (и денег) на сборы нет: питаться решено дарами подземелья. Его спутников — эльфийку-ворожею Марсиль и полурослика-взломщика Чилчака, это, мягко сказать, не радует, пока к отряду не примкнет загадочный дворф Сэнши — настоящий мастер по блюдам из мифических флоры и фауны. История Рёко Куи
, сочинившей оригинальную мангу, начинается как кулинарный фэнтези-анекдот, но понемногу фокус смещается на обстоятельства места: подобно Зоне в «Пикнике на обочине» (или фильме «Сталкер
»), подземелье воплощает чаяния тех, кто в него спустился. Сюжет изобилует драмами и остроумными находками, а анимация студии Trigger
(«Убей или умри
», «Киберпанк
») радует глаз и в сценах застолий, и, конечно, в бою.
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«Подземелье вкусностей» — оригинальное кулинарное фэнтези
«Дандадан»
Кэн Такакура увлечен НЛО и отказывается верить в призраков, а внучка медиума Момо Аясэ, наоборот, ни секунды не верит в инопланетян. Старшеклассники полярных взглядов обречены на спор, который навсегда изменит их жизни: для начала (!) Момо похищают пришельцы, а Кэна проклинает дух Турбобабки. Захватывающий и по-хорошему отвязный сёнэн-хит, которому повезло оказаться в руках визионерской студии Science SARU
(«Повесть о доме Тайра
», «Руки прочь от кинокружка!
»). В «Дандадане» школьная повседневность по щелчку сменяется махачем с ёкаями или инопланетянами, тонкая романтическая линия — спорами на повышенных тонах, а шутки ниже пояса — трогательными предысториями людей и потусторонних сил. В общем, мало никому не покажется.
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Олененок, Шугар и Дандадан неслучайны: лучшие иностранные сериалы — 2024
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