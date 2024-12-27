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Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

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27 декабря 2024
С каждым годом жуткие фильмы пользуются всё большей популярностью: как в прокате, так и международным кинофестивалях. Спасибо, как говорится, нашей тревожной современности, которая подпитывает различные мании и фобии. Однако у каждого режиссера — свои страхи, на которые влияют личный опыт, культурный бэкграунд и кинематографические предпочтения. Мы постарались собрать максимально разнообразную картину ужасов, которые нам подарил 2024-й. С ними, возможно, можно будет чуть меньше бояться наступающего года.

10. «Кукушка»

Реж. Евгений Николаев

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Энигматичный хоррор из Республики Саха, напоминающий дурной сон после жуткой былички, услышанной от (не)знакомца. Выросший из одноименного короткого метра дебют можно отнести к национальному мистическому жанру тубэлтэ, чьи сюжеты касаются призраков (юёр), шаманизма и культа предков. Со всеми этими материями и предстоит столкнуться молодому человеку (Иван Шамаев), который (предположительно) вернулся в заброшенную родную деревню, где продолжает мучиться одержимая злой силой душа. Немногословный и выразительный черно-белый фильм, написанный совместно с Дмитрием Давыдовым, погружает в варево непрожитых переживаний, которые не каждому по силам переварить.

Читать Из чего складывается современное якутское кино

9. «Спираль»

Реж. Хироси Нагахама, Юдзи Морияма

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Экранизация едва ли не самой известной — и одной из самых масштабных — работ Дзюндзи Ито, которому обычно не везет с адаптациями: ни игровыми, ни анимационными. В данном случае — круг замкнулся наполовину: история о «завиральном» проклятии черного-черного города Куроцу, где все и вся рано или поздно стремятся укусить себя за хвост, получила цельное и атмосферное воплощение. Разве что подвела анимация — или виртуозное исполнение первого эпизода, на фоне которого бюджетные остальные, нестыдные по меркам индустрии, выглядят подобием катастрофы. И всё же хтонический ужас Ито, разрастающийся из согнутой травинки и завитушки в волосах до космических масштабов, отпечатался на экране. И это уже значительное событие.

Читать Головокружение черной дыры: обзор аниме «Спираль»

8. «Дастур»

Реж. Куаныш Бейсек

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Поставивший рекорд в национальном прокате, казахстанский хоррор-дементор о повседневном насилии над женщинами: сексуализированном, моральном и социальном. Старшеклассница-домристка Диана (Нурай Жеткерген) сразу после выпускного лишается будущего: сначала её насилует Болат (Ермек Шынболатов), сын главного предпринимателя аула, а затем девушку выдают за него — чтобы недобрая молва не пошла. Мистические напасти, обрушившиеся на семью насильника, лишь окаймляют нравоучительное повествование, где с каждой сценой персонажей буквально и фигурально покидает жизнь. Полнометражный дебют Куаныша Бейсека, режиссера клипов музыкально-комедийного проекта «Ирина Кайратовна», выполнен с явной болью в сердце и стремлением проиллюстрировать вредоносность подобных «традиций» (так и переводится название фильма). Не только для пострадавшей, но и окружающих, которые пекутся на тему поддержания уклада и «Что люди подумают?». Если Фасбиндер утверждал, что душу съедает страх, то «Дастур» подводит к мысли, что нормализация даже более опасна: ведь может сожрать и тех, кому не повезло оказаться рядом.

Читать Конь бледный: «Қаш» — казахстанский фильм-морок, который нельзя забыть

7. «Еретик»

Реж. Скотт Бек, Брайан Вудс

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Кинематографическая неожиданность года: душка Хью Грант снялся в религиозном триллере, да еще и в роли злодея. Впрочем, в случае «Еретика» не всё так просто. Формально его персонаж — психопат-интеллектуал, который заманивает в жилище двух мормонок-миссионерок (Софи Тэтчер, Хлоя Ист) и не выпускает, пока те не выслушают его пространные, но убедительные тирады о сомнительности любой религии. Следом он хочет, чтобы они засвидетельствовали некое чудо, по факту — жутковатый социальный эксперимент. На более же глубоком уровне фильм оборачивается изящным богословским хоррором о проверке на силу веры. С виду уютный домик на вершине холма — пряничный лабиринт из страшной сказки, все лестницы которого символично ведут вниз. Признаки культа, ритуалистика, черный юмор — элементы, которые точно не предвещают хеппи-энда. Его и не будет для тех, кто сомневается: от доморощенного теолога до циничной мормонки. Вот и думайте — верить или нет.

Слушать Крик души: как изменился хоррор в 2024 году

6. «Спи»

Реж. Джейсон Ю

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Сегодня для повседневного стресса достаточно открыть глаза — вот и дебютный триллер помрежа Пон Джун Хо на «Окче» начинается как убедительная житейская драма. Успешная Су Джин (Чон Ю Ми) ждет ребенка, муж-актер Хён Су (Ли Сон Гюн) мотается по прослушиваниям и так переживает о семейном будущем, что перевоплощается в сомнамбулу. Или это происки зловредного неупокоенного духа? Амбивалентность в духе «Ребенка Розмари» несколько рушит тот факт, что в «Спи» очень ловко уплотнены психологическая точность и житейский абсурд: для напряжения и жути не нужны ни паранормальщина, ни шокирующий финал.

Читать «Спи» — корейский триллер, который разбудит ваши семейные страхи

5. «Одержимая»

Реж. Северин Фиала, Вероника Франц

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

С конца XVI до середины XIX веков женщины в Центральной Европе и Скандинавии, столкнувшись с социальными или ментальными сложностями, прибегали к так называемому суициду через посредника. Убийство младенца позволяло через смертную казнь избежать греха добровольного ухода из жизни. Пройти по этому пути суждено и юной Агнес (Аня Пляшг), которая пока вступает в брак, переезжает в соседнюю деревню и как будто бы счастлива. Хоррор-исследование снял австрийский тандем, который методично — сценарий основан на судебных протоколах XVIII века — и повсеместно фиксирует затухание воли к жизни Оно и неудивительно в условиях, когда всё вокруг душит.

Читать Темница плоти: «Одержимая» — ужас духовных скреп, которые вгоняют в тело

4. «Эпоха безумия»

Реж. Рахул Садасиван

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Остросюжетный монохромный фолк-хоррор из Индии, где неспешно выстраивается эпос о токсичности власти. Нелегкие испытания сваливаются на долю придворного певца Тевана (Арджун Ашокан), который решает вернуться домой после смерти господина. XVII век, в джунглях южной области Малабар, его ждет встреча с демоницей-якши (Амальда Лиз), коварным гоблином и властным брахманом Кодумоном Потти (Маммутти), который заставит беглеца себе прислуживать. Неспешный и тактильный фильм не столько пугает, сколько завораживает и обволакивает: так дурманит и лишает воли нечистая сила пополам с кастовой системой, которой здесь подчиняются и люди, и дома, и духи. В финале, напоминающем одновременно «Властелина колец» и «Апокалипсис», появляется еще и португальская армия, готовая покорить Индию, пока её жители борются с (внутренними) демонами.

Читать Современный индийский макабр: зомби, чурелы и Ифрит

3. «Собиратель душ»

Реж. Оз Перкинс

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Продуманный до мелочей — от смысловой и визуальной канвы до эффектнейшей пиар-кампании — ретро-хоррор о Дьяволе под половицей, который являет себя по извращенному паттерну, но всегда — без предупреждения. Гуру слоубернера Перкинс разрешает маньяку (Николас Кейдж в плотном слое грима) распрощаться с психологизмом, который так долго прививали жанру, а жутковатому детективу — с катарсисом и рацио, обычно превращающими встречу со тьмой в протокольное (sic!) мероприятие. Белый снег, красная кровь, черная душа — все эти контрасты сливаются в полотно ужаса, где по ледяным 90-м неприкаянно бродит агентка-медиум Ли Харкер (Майка Монро), а вестник апокалипсиса, напоминающий зомби-версию глэм-иконы Марка Болана, чувствует себя как дома.

Читать Длинноногий психо: обзор нашумевшего хоррора «Собиратель душ»

2. «Субстанция»

Реж. Корали Фаржа

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Самый громогласный боди-хоррор года — яростная отповедь «мужскому взгляду», (внутренней) мизогинии и пропаганде «лучших себя». Расколотая на «идеальную» и реальную себя, списанная телеведущая Элизабет Спаркл (Деми Мур) вынуждена делить жизненные время и ресурсы пополам, что ни её, ни альтер эго Сью (Маргарет Куэлли) до добра не доведет. За остроумную идею скрестить избыточность жути и бьюти французская постановщица выиграла каннский приз за лучший сценарий. Наследница французского нового экстрима, бесновавшегося на стыке тысячелетий, «Субстанция» схематична и выразительна, гротескна и узнаваема. Занозой в сознании может засесть немой вопрос фильма: кто породил монстра — разум отдельного человека или коллективное тело общества?

Читать Чудовище убила красота: «Субстанция» — эффектный боди-хоррор с Мур и Куэлли

1. «Проклятие "Зов могилы"»

Реж. Чан Джэ Хён

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Сверхъестественный триллер из Южной Кореи — главный национальный хит проката в уходящем году. Двухчасовой фильм полон не только обрядов, снятых весьма подробно и пугающе красиво, но и культурно-исторических (например, войн с Японией). Раскопать всё это — вместе с захоронением состоятельного патриарха, разбогатевшего во времена оккупации, — предстоит шаманке-мудан Хва Рим (Ким Го Ын), её помощнику Юн Бон Гилю (Ли До Хён), геоманту Ким Сан Доку (Чхве Мин Сик) и директору похоронного бюро Ко Ён Гыну (Ю Хэ Джин), которые олицетворяют разные ветви южнокорейского мистицизма. Такое многообразие — вкупе с многослойным (буквально) сюжетом и жанровой сноровкой режиссера — делает «Зов могилы» не просто эффектных аттракционом, но настоящим «опытом». В том числе — контакта не с потусторонними силами, но историческими ранами, которые могут показаться глубоко похороненными.

Читать Копай глубже: обзор фильма «Проклятие “Зов могилы”»

Наталия Григорьева, Алексей Филиппов
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Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить фотографии
Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить фотографии
Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить фотографии
Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить фотографии
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