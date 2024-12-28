Птица, черный пес и кот Бегемот: 15 лучших фильмов 2024 года

анонс

Такие разные ужасы из США, Японии, Индии, Казахстана, Южной Кореи и Республики Саха

Кукушка-кукушка, сколько мне выть осталось? Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

Шторм в голове, персебес в ребро: анимация 2024 года, которую вы могли пропустить

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»

15 декабря

Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано