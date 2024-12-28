Птица, черный пес и кот Бегемот: 15 лучших фильмов 2024 года

Как обычно в конце года собираем сборный топ луших фильмов по мнению редакции. В этом году удалось сложить список из тех фильмов, которые побывали в российском прокате (кроме одного), а восемь из них успели выйти на онлайн-платформах. Хочется, чтобы кино было разным и его можно было смотреть легально. Смотрите, делитесь своими списками лучших, не забывайте про примету: какой фильм первым в году увидишь — так год и проведешь!
Режиссеру Михаилу Локшину
удалось немыслимое – расшифровать самый загадочный и сумбурный роман в отечественной литературе, имеющий репутацию произведения, которое невозможно экранизировать или поставить на сцене. Книгу разобрали на части и пересобрали по иной схеме, переделав некоторые сцены, добавив новые, которые у писателя оставались за скобками, а главное – изменили структуру повествования, добавив новый пласт повествования – вымышленный мир Мастера (Евгений Цыганов
), в котором вымышленный Сатана со свитой появляется в Москве, чтобы помочь герою разобраться с несправедливым к нему отношением коллег-литераторов. На выходе – трагическая история человека, раздавленного сапогом эпохи в стране, где жильцы пропадают из собственных квартир, а за неугодные слова рискуешь попасть в закрытую психиатрическую больницу. Где люди живут в придуманном светлом будущем и упорно разрушают настоящее. Где человек, которого ты считал другом, доносит на тебя. Где нет Бога, а в дьявола никто не верит. Такая трактовка наделала много шума в начале года, Локшину мгновенно припомнили его вражеское гражданство, и прокат дорогого фильма какое-то время висел на волоске. К счастью, поломать судьбу картины хейтерам не удалось.
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Фильм «Мастер и Маргарита»
История о богатой корейской семье, которая решает обратиться к помощи шаманов для излечения младенца побила в Южной Корее результат «Поезда в Пусан
», а ее премьера состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля
. Режиссер и сценарист Чан Джэ Хен
, до этого снявший два фильма о демонах и их изгнании, в этот раз идет ва-банк: двухчасовой «Зов могилы
» полон не только обрядов, снятых весьма подробно и пугающе красиво, но и всяческих внутрикорейских тонкостей, в том числе связанных с историей страны (например, войн с Японией). Очевидно, что некоторые «пасхалки» не будут понятны международному зрителю, однако баланс все равно соблюден и универсальность, позволяющая картине претендовать на звание мирового хита, превалирует над локальностью.
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Фильм «Проклятие "Зов могилы"»
Современное американское кино старательно делает вид, что оно сильно блокбастерами, франшизами и супергероями — хотя история указывает нам на то, что главным жанром Голливуда всегда был судебно-политический процедурал. Кино о силе (или же, наоборот, о бессилии) демократии снимали Фрэнк Капра
(«Мистер Смит едет в Вашингтон
») и Сидни Люмет
(«12 разгневанных мужчин
»). Сегодня главным режиссером самого американского жанра по праву можно считать Клинта Иствуда
. «Присяжный номер два» — вдумчивая драма, помещающая хорошего человека (Николас Холт
) в поистине отвратительную ситуацию: ему приходится судить невиновного человека за убийство. Страшен даже не сам факт изъяна судебной системы, а то, как герой Холта находит оправдание для происходящего. Режиссер Иствуд — все-таки поразительное явление, никто кроме него сегодня не способен так органично совмещать критику государственной системы с несомненным патриотизмом и человеколюбием. Вот уж точно — патриарх кино, последний осколочек давно ушедшей цивилизации, которая предлагала зрителю интересные нравственные коллизии, а не разноцветный фан-сервис.
Снять экранизацию хорошей книги не так уж и трудно, как минимум за сценарий можно не переживать. А вот сделать достойный фильм по псевдоинтеллектуальному палпу — задача со звездочкой. Режиссер Эдвард Бергер
смело шагнул не просто в тему тайных интриг Ватикана, а в настоящее болото, придуманное писателем Робертом Харрисом
(по его виршам снимали такие фильмы как «Фатерлянд
» и «Энигма
»). И сделал не простой пристойный фильм, а отличный клириканский триллер. Не последнюю роль в этом сыграл, конечно же, Рэйф Файнс
в роли распорядителя конклава. Не персонаж, а наглядная демонстрация выражения про благие намерения, которыми выстлана дорога в Ад. Тот случай, когда единство места и героя помогает полностью забыть о странностях сюжета из книги — вот она, великая магия кино.
Неожиданная лента от китайского режиссера Гуаня Ху
, рассказывающая историю дружбы двух отверженных — вышедшего из тюрьмы мужчины и бродячей собаки-бандита — успела побывать в Каннах и Иваново: на престижном европейском смотре ее отметили Золотой пальмовой ветвью программы «Особый взгляд», а с Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского»
она увезла главный приз. Главный ее герой Ланг (Эдди Пэн
) — в прошлом известный на всю округу мотоциклист-каскадер. Досрочно освободившись из мест заключения он наблюдает гибель архаичной жизни: ей нет места в технологичном раю нового Китая, предпочитающего традициям технический прогресс. Противостоять переменам невозможно — они снесут любого, кто встанет на пути. Прямо как огромная собачья стая, обитающая на городской окраине (ее эпическое появление в начальной сцене фильма пугает и завораживает, прямо как цунами). Что остается человеку и собаке, если они не видят возможности жить в чуждом для них измененном мире?
Размашистая психологическая драма Маттиаса Гласнера
, получившая на последнем Берлинале «Серебряного медведя» за сценарий, рассказывает о членах одного несчастливого семейства и беспощадно, в течение трех часов, наматывает на кулак чувства доверившихся ему зрителей. Главный герой дирижер Том Лунис (Ларс Айдингер
), сталкивается с умиранием в прямом и переносном смысле. Земной путь заканчивается для его родителей: отец (Ханс-Уве Бауэр
) страдает от болезни Альцгеймера, мать (Коринна Харфух
) с трудом ходит после инфаркта. Параллельно Лунис репетирует с оркестром симфонию «Умирание». Перспектива смерти по-своему преследует каждого из членов семьи, что позволяет считывать фильм «Жизнь» как эту самую симфонию, рассказывающую о несчастливой семье и нелюбви в облаке классической музыки. Картина ранит, держит в напряжении, заставляет заглянуть в бездну и ощутить неумолимость умирания, которое происходит с нами прямо сейчас. Она же – в эпилоге — дает надежду. Умирание ведь тоже заканчивается — и не всегда обязательно смертью.
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Фильм «Жизнь»
Показанная весной в конкурсе Каннского кинофестиваля новая драма Андреи Арнольд
по содержанию и стилю напоминает ее же «Аквариум
», получивший 15 лет назад приз каннского жюри. Снова в центре повествования девочка-подросток, живущая на социальном дне британского общества, ее юный отец и все их окружение. Однажды 12-летняя Бейли (Никия Адамс
) знакомится со странным мужчиной (Франц Роговски
), не похожим на всех ее знакомых своей беззлобностью. Вызывает восхищение, насколько ловко и без всякого пафоса Арнольд удается превратить социальную драму в необыкновенную и светлую притчу о взрослении и вере в прекрасное, которая необходима для жизни любого человека – большого или маленького. Люди, показанные в «Птице», поначалу выглядящие максимально маргинальными и несчастными, оказываются способны морально преодолеть обстановку убожества и жестокости. Они демонстрируют не только умение мечтать о свободе и лучшем мире, но и гораздо более необходимые для достойной жизни вещи: любовь к ближнему, заботу друг о друге, умение помочь незнакомцу. Воистину великодушное кино, вдохновляющее любого человека расправить крылья.
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Рецензия на фильм «Птица»
Дебютный фильм Анны Кузнецовой
– меланхоличное драмеди о путешествии детей и их учителей (Дарья Савельева
и Полина Кутепова
) на театральный фестиваль в Сочи, получивший Гран-При первого фестиваля «Маяк». «Каникулы» — это очень уютная, теплая история, но с эсхатологическим привкусом: общеизвестно, что курортные приключения редко имеют какое-то продолжение в реальности. Это касается не только романов, но и дружбы, случайных откровений, маленьких глупостей, которые на море себе позволить проще, чем дома в средней полосе. На протяжение фильма — два часа, не срок — приходится постоянно сталкиваться с чувством скорого конца чего-то хорошего. Не только каникул, но и, кажется, целого пласта жизни. Для кого-то из детей эта осень станет последней чертой беззаботного детства, за которой начнется что-то новое, еще неизведанное. Ведь повзрослеть — это значит не только получить новые обязанности и возможности, но и принять один малоприятный факт: любое, даже самое прекрасное явление в жизни, обречено закончиться, разбиться о реальность. Что прискорбно, но вовсе не является поводом опускать руки. Такого взрослого взгляда на, казалось, детскую проблему — простое и наивное «хочу, чтобы лето не кончалось» — российскому кино очень не хватает.
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Рецензия на фильм «Каникулы»
Русский народный сай-фай беспощаден — «Контакты» Дмитрия Моисеева
следуют этой максиме на все сто. В мире фильма встреча с инопланетной цивилизацией произошла в конце восьмидесятых, поэтому в дне сегодняшнем «чужие» уже не вызывают о людей никаких эмоций. Ну да, есть на планете пара десятков уродливых пришельцев, названных «биопогами» — их кто-то изучает, кормит, поит и лечит. Но до этого обывателю нет решительно никакого дела. А ведь когда-то по телевизору неведомую инопланетную зверушку показывали, и она даже дала руку Борису Ельцину. Хотя сама идея фильма вряд ли претендует на оригинальность (в эстетике российской мглы маячит «Район №9
» вперемешку с «Прибытием
»), «Контакты» — роскошный эстетический эксперимент и любовное письмо советской фурнитуре. Заигрывание со старыми научно-популярными передачами, панельками и, конечно же, «русской хтонью», получилось поистине космическим.
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Фильм «Контакты»
Фильм сценариста и режиссера Любови Мульменко
, завоевавший на фестивале «Маяк» два приза, за, собственно, сценарий и за лучшую женскую роль. Ее сыграла Лиза Янковская
, а ее партнером стал Вадик Королев
. Их персонажи, современный рыцарь Ваня и его прекрасная дама, встречаются, чтобы понять — разум проигрывает чувствам, и рациональный подход в любви не работает. Определение «сказка», которое использовали многие критики по отношению к «Фрау», вполне уместно — и по смыслу, и даже формально, поскольку Ваня сочиняет в толстой школьной тетрадке в клеточку и хранит в холодильнике свою «Ледяную сказку» о другой девушке, разбившей ему сердце. Но перевернутый финал, в котором двое не будут жить вместе долго и счастливо и разойдутся одним днем, не кажется безнадежным, а, наоборот —здравым. Ведь двое людей, несмотря на все обстоятельства, все прошлое и настоящее, все внешнее и внутреннее сопротивления, могут признать, что рядом не тот человек. Понять — и простить, и отпустить.
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Фильм «Фрау»
Наделавший шума в международном инфополе и получивший звание лучшего хоррора года фильм, где главную роль сыграл Николас Кейдж
. На протяжение трех десятилетий в штате Орегон происходят странные преступления: отцы благополучных семейств в одночастье будто сходят с ума, зверски расправляясь с близкими и после этого кончая с собой. Все случаи объединяют найденные рядом с телами убийц записки, где зашифрованы послания с единственным читаемым словом, точнее — подписью «Собиратель душ». Улик и посторонних отпечатков нет — маньяк, если он и есть, остается неуловим. В 90-е дело все еще открыто, и к расследованию привлекают агента Ли Харкер («королева крика» в жанре арт-хоррора Майка Монро
), у которой будто бы есть экстрасенсорные способности: в том числе с их помощью ей удается найти другие связи между убийствами. Режиссер Осгуд Перкинс
использует множество приемом и механизмов, создающих смысловую и визуальную канву фильма. Так изображение то и дело сужается, меняет фактуру и цвет, подражая полароидным снимкам, которые в какой-то момент станут важной деталью сюжетосложения. Белый снег, красная кровь, черная душа — все эти контрасты сливаются в полотно ужаса. В утрированную иллюстрацию расхожей фразы о том, что благими намерениями выстлана дорога в ад, — в данном случае, в самом прямом смысле.
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Фильм «Собиратель душ»
Дебютный фильм Николая Ларионова
с Александром Робаком
и Юлией Марченко
, играющими пару, столкнувшуюся с главным родительским горем, но переживающую его по-разному. Время для них останавливается, воцаряется сковывающая воздух и сердца вечная зима. На морозе клубится дым заводских труб, обледенели улицы и дома, запотевают и покрываются инеем стекла, размывая картинку за окном — легко увидеть в любом прохожем знакомые очертания. Папа вглядывается в поисках тех, кого можно наказать, маме мерещится силуэт сына. Друг для друга они теперь будто чужие, трудно понять горе другого с высоты своего. Оба будут винить друг друга — в излишней силе и излишней слабости — и, конечно, искать виновных на улицах города. Выбравшись из кокона сыновьей комнаты, наполненной болезненными воспоминаниями, записями в тетрадях и голосом на пленке диктофона, мама пойдет смотреть заплывшими от слез глазами на тех, кто продолжает жить. Когда придет время они найдут в себе силы на спасительное чувство, на понимание, что круг насилия нужно прервать и на путь друг к другу и к жизни, которой, кажется, нет — но это не так.
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Рецензия на фильм «Вечная зима»
Игровой дебют Заки Абдрахмановой
, показанный на международном кинофестивале в Пусане и полюбившийся критикам на смотре национального кино «Маяк», рассказывает о москвичке Айко Лаура Турсунканова
, которая едет в родное казахское село на похороны отца. С семьей у нее почти потеряны связи, не приученная к любви, привыкшая быть супергероем и держать чувства под контролем, она долго не позволяет себе быть мягкой и проявлять тем самым внутреннюю уязвимость. Ясная и крепкая, как морозный день картина выпускницы школы Марины Разбежкиной
и сценаристки сериала «Пингвины моей мамы
» снята красиво, даже изысканно. Подкупает и визуальная свежесть, и изящество истории, и выбранная интонация — без надрыва. Вроде бы грустное название обещает тоскливую драму, но нет, Абдрахманова не силится впечатлить, не выкручивает громкость и даже вносит в происходящее толику мягкого юмора. Именно такой бережный и чуткий разговор на глубокую тему семьи, идентичности человека, его переживаний внутренней оторванности от близких по крови делает фильм и его автора особенными.
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Рецензия на фильм «Папа умер в субботу»
Сумасшедшая, смешная, невероятно притягательная и самая, наверное, романтичная картина в фильмографии Шона Бэйкера
, независимого режиссера, который всегда старается подсветить тему социального неравенства и дает голос жителям американских окраин, неудачникам, секс-работникам и разного рода изгоям. Откровенный и энергичный фильм с российскими актерами – Марком Эйдельштейном
и Юрой Борисовым
— прыгает жанрово от ромкома до остросюжетного фарса, а заодно уподобляется путеводителю по жизни русскоязычных иммигрантов, и это непривычный для нынешнего времени теплый, очень человечный, хотя и во многом ироничный взгляд на постсоветских людей с их непохожим на американцев менталитетом. Весной «Анора» неожиданно для многих получила «Золотую Пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале, после чего все так закрутилось, что к концу года Юра Борисов стал первым российским актером в истории, номинированным на «Золотой глобус». Ожидаем объявление номинантов на премию «Оскар» и радуемся за соотечественников.
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Фильм «Анора»
Яркий боди-хоррор французской постановщицы Корали Фаржа
, который получил
на Каннском кинофестивале приз за лучший сценарий и собрал в отечественном прокате больше полумиллиарда рублей. Эффектная роль Деми Мур
, мощный сатирический заряд и жанровое своенравие — лишь некоторые вещи, которые могут подкупить в фильме. В составе «Субстанции», схематичной и выразительной, множество визуальных цитат, которые почти вытесняют всё обыденное, человеческое: история и личность здесь как будто растворяются в мельтешении отсылок и хищнических ракурсах глянца, рекламы, кино, телешоу. Главный ингредиент — вероятно, пугающий эффект узнавания. Каплей достоверности в вареве гротеска служит самоотверженный перфоманс Деми Мур, которая в очередной раз решилась не просто обнажиться, но запечатлеть с особым пристрастием каждую морщинку. То, что люди и корпорации стремятся маскировать на билбордах и даже в социальных сетях. Отсюда, а не из калейдоскопа цитат прорастает сущность фильма — темная сторона женского опыта, зачастую маскируемая в кино драматургическими или жанровыми нуждами.
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Фильм «Субстанция»
Екатерина Визгалова, Максим Гревцев, Наталия Григорьева, Маша Токмашева, Алексей Филиппов
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