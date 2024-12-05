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Спутник телезрителя «Приворот. Чёрное венчание»: Не специально, но со зла превращу его в осла В ночь со 2 на 3 декабря, 01:00, ТВ-3

Новости кино Максим Лагашкин, Вячеслав Чепурченко и Екатерина Стулова окажутся в «Новых Жуках» 16 декабря Комедийный проект возвращается с четвертым сезоном

Интервью Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение» Режиссер новеллы «Астрахань» о влиянии рекламы, документалистики и Резо Гигинеишвили

Лайфстайл Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве Вместе с мужем она посетила Третьяковскую галерею, Театр Станиславского и другие знаковые места

Главная тема Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика Мастера чтут везде: от Японии и Китая до США и Европы

Спутник телезрителя «Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки В ночь с 4 на 5 декабря, 01.00, ТВ 21