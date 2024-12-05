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Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика

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5 декабря 2024
В российском прокате можно увидеть «Хаяо Миядзаки и птицу» — документальный фильм о том, как японский классик семь лет посвятил новейшей работе. Режиссер Каку Аракава снимал творческий, будничный и закулисный процессы, а один из вопросов, который невольно возникает при просмотре (отчасти его озвучивает продюсер Тосио Судзуки), что же будет со студией Ghibli и аниме-индустрией, когда Хаяо Миядзаки действительно уйдет на пенсию, как он грозится весь XXI век. По этой же причине уже больше 20 лет наследниками мэтра назначают всех самобытных постановщиков помладше: вроде Мамору Хосоды, Макото Синкая и Масааки Юасы. Мы решили вспомнить чуть менее известных режиссеров — японских и не только, — чьи работы вышли за последний год и явно были вдохновлены мультфильмами Миядзаки.

Дикий робот (2024)


Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика

«Полотно Моне в лесу Миядзаки» — так охарактеризовал один из главных анимационных хитов года режиссер Крис Сандерс, ранее снявший первые части «Лило и Стича» с «Как приручить дракона», а также работавший над сценариями «Красавицы и чудовища», «Аладдина», «Короля льва» и «Мулан» — в общем, почти всей диснеевской классики 90-х. Сказочный концепт нового фильма — им под стать: кибернетическая помощница Роуз из-за аварии оказывается в дикой природе и становится и/о матери для утенка, потерявшего семью (отчасти по её вине). Правда, на необычной завязке и первоклассной анимации сходство с Миядзаки заканчивается. В угоду душещипательному сюжету задвигаются и тема экологии, и хотя бы толика правды жизни: там, где японский мэтр последовательно критикует антропоцентризм и людское эго, Сандерс предлагает еще больше поверить в себя, опуская «не слишком важные» для юных зрителей детали.

Читать «Дикий робот» — добрый мультфильм, который бессовестно обманывает зрителей

Сирокко из страны ветров (2023)


Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика

Первая сольная работа в полном метре Бенуа Шьё — опытного художника и теоретика анимации. Подход режиссера необычен, так как, по сути, ему удалось оживить книжку с картинками, сохранив «плоскую» выразительность иллюстраций. Ведь юные героини мультфильма — сестры Жюльетта и Кармен — буквально оказываются в произведении соседки-писательницы, в волшебном мире, где всем заправляет таинственный волшебник Сирокко. Сознательный отказ от тени и объема, поставил перед командой аниматоров нетривиальную задачу, решенную при помощи динамичных узоров и сочных оттенков, геометрии и градиента. Среди визуальных и сюжетных вдохновителей Шье — комиксы Лионеля Фейнингера, мультфильмы Уинзора Маккея, полотна великого Жана «Мёбиуса» Жиро и, конечно, работы основателей Ghibli, чье название с ливийского переводится как «сирокко» (так режиссеры призывали свежий ветер в аниме-индустрию). Здесь можно заметить намеки на «Моего соседа Тоторо», «Небесный замок Лапуту», «Ходячий замок» и «Унесенных призраками», а также (невольные) переклички с «Мальчиком и птицей».

Читать «Сирокко из страны ветров» — французская сказка в духе Миядзаки

Четыре души койота (2023)


Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика

Необычный и злободневный мультфильм венгерского режиссера Арона Гаудера, где мифы коренных американцев о сотворении мира питают митинг против строительства нефтепровода. Работа над мультфильмом велась порядка семи лет — и выполнена с большим уважением к демонстрируемой культуре, а также при помощи и консультациях потомков разных племен. Возможно, где-то Гаудер и его команда слишком осторожничают: заявленный микрокосм заслуживает более оригинальной и обширной (ре)презентации, без оглядок на «Принцессу Мононоке» с «Унесенными призраками» или «Песнь моря» с «Легендой о волках» Томма Мура — «ирландского Миядзаки». Однако про мифологию коренных американцев не так уж много адекватных проектов — тем более сделанных столь деликатно.

Читать «Четыре души койота» — стильный мультфильм о мифах коренных американцев

Шторм (2024)


Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика

Второй полный метр независимого китайского режиссера Яна Чжигана, известного под псевдонимом Busifan, чей дебютный «Дахуфа» поразил критиков и любителей анимации семь лет назад. Сюжетные хитросплетения «Шторма» напоминают разнонаправленные порывы ветра — или густые заросли тростника, подобные тем, что служат фоном для многих сцен мультфильма. Бродяга Дагуцзы вместе с приемным сыном Маньтоу прибывает в заброшенный город, где рассчитывает найти легендарный местный сатин. Правда, не только их привлекает бухта, опустошенная войной: к новой битве готовится армия императора и воинство Дракона. Busifan продолжает развивать авторский стиль, визуальный и сюжетный, но уже в формате более семейного кино, чему способствует неуловимое сходство с «Унесенными призраками». Нависшая над родителем беда так же подталкивает дитя к решительным действиям, а магическое пространство корабля может вызывать ассоциации с банями колдуньи Юбабы. Однако анимация китайского режиссера обладает принципиально иной пластикой, а цель выпадающих на долю Маньтоу испытаний — не подготовка к суровой реальности, но сохранение доброго сердца.

Читать «Шторм» — живописная анимация, которая увлечет поклонников Миядзаки

Воображаемое (2023)


Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика

Студия Ponoc — буквально выросла в стенах Ghibli: её основал продюсер Ёсиаки Нисимура, работавший над «Воспоминаниями о Марни» и «Сказанием о принцессе Кагуя», а костяком послужили аниматоры, оттачивавшие мастерство под руководством Миядзаки и Исао Такахаты. Режиссер Ёсиюки Момосэ — один из них: он отвечал за ключевую анимацию или раскадровки многих хитов Ghibli, начиная «Могилой светлячков» и заканчивая «Сказаниями Земноморья» с «...Кагуей». Его новый фильм создан по мотивам одноименной книги А.Ф. Харрольда, где Раджер, воображаемый друг юной Аманды, старается избежать забвения — и лап коварного мистера Бантинга, охотника за фантазиями. Возможно, аниме не хватает философской многослойности Миядзаки, зато на месте другие козыри Ghibli: захватывающие миры, очаровательные персонажи и отличная анимация.

Читать Фантастические друзья, и где они обитают: «Воображаемое» — сказка от наследников Миядзаки

Моя подруга — демон (2024)


Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика

Второй фильм Томотаки Сибаямы — режиссера «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой», который отвечал за цифровую покраску «Унесенных призраками» и ключевую анимацию «Девочки, покорившей время». Последнюю делал Мамору Хосода — давний кандидат в «новые Миядзаки». Новая работа Сибаямы посвящена случайной встрече тихого Хираги и взбалмошной Цумуги. Первый старается всем угождать и никогда не перечит родителям, вторая сбежала из дома на поиски матери — такой же демоницы-óни. Встреча подростков буквально из разных миров переворачивает жизнь обоих. Фильм студии Colorido — добродушное попурри из находок Миядзаки, Синкая и Хосоды (от «Рыбки Поньо» до «Ученика чудовища»), которому не хватает более сложной морали и столь же проработанного мира.

Читать Как «Моя девушка — они» учит любить себя, подражая Миядзаки
«Хаяо Миядзаки и птицу» в кинотеатрах с 5 декабря.

«Хаяо Миядзаки и Птица». Трейлер №2

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Алексей Филиппов
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Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика фотографии
Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика фотографии
Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика фотографии
Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика фотографии
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