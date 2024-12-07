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Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет!

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7 декабря 2024
8 декабря исполняется 90 лет Алисе Бруновне Фрейндлих — актрисе, любимой миллионами русскоязычных зрителей нескольких поколений. Народная артистка СССР, лауреат многочисленных Госпремий, Фрейндлих — ярчайший пример абсолютного таланта, признанного всеми, несмотря ни на что и вопреки всему. Врождённый аристократизм позволял ей играть роли фрейлин, баронесс, помещиц и королев, но талант органично адаптировал её индивидуальность в понятные советскому человеку образы. И если мы зададим случайным людям на улице вопрос «ваша любимая роль Алисы Фрейндлих?», уверены, что 90% респондентов, скорее всего, ответят: «Людмила Прокофьевна Калугина».

Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет!
фото: Станислав Красильников / ТАСС

Городская офисная комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман», вышедшая на экраны в 1977-м году, стала несомненным прорывом для публики, уставшей от многократно повторяющейся модели, истово реализуемой отечественным кинематографом — простой деревенский парень/простая деревенская девушка приезжает в Москву и ловит за хвост птицу удачи, находя на стройке коммунизма свою любовь. «Служебный роман» стал своеобразной историей повзрослевшей Золушки наоборот, официально объявив догматичному совковому обществу, в котором двадцатисемилетняя женщина считалась старородящей, что 36 — не приговор. И что, построив карьеру, успешной эмансипе можно быть счастливой женщиной в обществе неудачливого, но порядочного обаяшки с двумя детьми.

Образ директора статистического учреждения Людмилы Калугиной стал для Алисы Бруновны знаковым: рисунок её роли стал невероятным мотиватором для сотен тысяч жительниц страны, которым Калугина дала шанс на простое человеческое счастье. Следя за тем, как безликая советская служащая из неодушевлённой функции в старомодном костюме безнадёжного какашечного цвета превращается в красивую яркую живую женщину, зрительницы выпрямляли спину и начинали преображаться. Сотни тысяч советских женщин вслед за Калугиной выщипывали брови, надевали каблуки, начинали интересоваться модой. Традиционный образ бытовой обслуги, сателлита при муже благодаря уникальному трагическому обаянию Фрейндлих сменил в кино доселе неведомый манящий тип самодостаточной принципиальной интеллектуалки.

Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет!

И всё же Она была нетипичной современницей, скорее исключением, блистающем в авангарде и способным вести за собой в неведомые галактики. Зато исторические роли всегда получались у актрисы с особым шармом. В популярном водевиле «Соломенная шляпка» Леонида Квинихидзе Фрейндлих исполнила небольшую, но яркую роль баронессы де Шампеньи. В одной из самых ярких сцен ей достаются три феерических партнёра — Михаил Козаков, Андрей Миронов и Михаил Боярский.

Любая женщина потерялась бы на фоне этих грантов, только не Фрейндлих. С невероятной грацией и магической притягательностью Алиса Бруновна стала стержнем сцены, вокруг которого вращаются кузен-виконт, жених-рантье и итальянский тенор. Для каждого из них у неё заготовлена своя интонация и модель поведения: материнская нежность и забота для самолюбивого виконта, кокетство для повесы Фадинара и неприкрытая страсть для молодого горячего певца. Актриса мгновенно переключается с одной модели поведения на другую в рамках единого пространства сцены, ни секунды не фальшивя в прямом и переносном смысле. Ведь в этой сцене Алиса Бруновна ещё и поёт.

Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет!


Музыкальное кино с актерским пением в кадре — особый жанр, весьма популярный в советском кинематографе. Обладая красивым бархатистым тембром, Фрейндлих много экспериментировала в области песенной драматургии, используя различные техники и манеры. Так в «Соломенной шляпке» актриса пародирует академическую подачу в пении, когда не важны не текст, не драматургия, лишь громкость прямого звука и безупречное вибрато. В то время как в «Служебном романе» Фрейндлих исполнила несколько песен в пронзительной камерной манере, донося каждое слово как бесценный бриллиант:

«Что ты, осень, наделала с нами,
В красном золоте стынет земля,
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля...»

Одной из безусловных удач на поприще закадрового пения стала блистательная работа Алисы Бруновны в анимационном шедевре Ефима Гамбурга «Голубой щенок». Абсолютно несоветская, хулиганская, авангардная лента опередила свой степенный век, и в этой галерее ярких образов Фрейндлих досталась роль гонимого несчастного щенка.

Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет!

«Неужели из-за масти,
Мне не будет в жизни счастья.
Я обижен злой судьбой,
Ах, зачем я голубой».

Драма индивидуальности в жестоком обществе ребёнку из советской школы, пресекавшей любое проявление таланта, была близка и понятна. Возможно, поэтому мультфильм был любим всеми «очкариками» Советского Союза. И по сей день, спустя пятьдесят лет, в отечественном анимационном кино не случилось произведения более пронзительно наглядно рассказывающего о милосердии и толерантности по отношению к другим.

Самобытность и внутреннее благородство актрисы привлекало режиссёров. Ведь для того, чтобы сыграть роль помещицы или королевы, Фрейндлих ничего не нужно было играть. В любимой всеми детьми Советского Союза телевизионной музыкальной ленте Юнгвальда-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра» Алиса Бруновна исполнила роль французской королевы испанского происхождения. И снова Фрейндлих выстраивает модель, в которой все актёры мужчины вращаются вокруг неё — она движок в каждой сцене, грация, невыпячиваемый, но очевидный ум, неплощадная красота — факторы притягательные для герцогов и королей, кардиналов и солдат. Она и только она находится в центре каждой ансамблевой сцены, чего, собственно и требует позиция королевы.

Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет!

Глубочайшая трагическая роль разорившейся помещицы Огудаловой в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова — высший пилотаж профессии. Будучи всегда на втором плане, Фрейндлих наполняет свою героиню невероятным количеством деталей, интонаций, переключающих внимание зрителя с основных героев туда, на авансцену, где разворачивается основная драма матери, вынужденной продавать своих дочерей подороже, дабы те не подохли с голоду под забором. Здесь Алиса Бруновна ломает все каноны и хрестоматийные представления о женщинах сословия, и создаёт свой драматический образ, тонкий, узнаваемый, намекающий на тот самый лоск и блеск, утерянный империей за время великих потрясений. Каждая сцена Фрейндлих в картине — мини-спектакль, за нюансировкой которого порою следить интереснее, нежели за общей драматургией фильма.

Но самым искренним и ярким профессиональным высказыванием Фрейндлих стала, пожалуй, роль в знаковой картине Константина Худякова «Успех», где Алиса Бруновна играет Аркадину во плоти. Московский режиссёр приезжает в провинцию ставить «Чайку» и тут же сталкивается с неприязненным отношением к себе со стороны старожилов театра. Его дальнейшая судьба в профессии во многом зависит от примы Арсеньевой, с которой по началу отношения у режиссёра не сложились. Очевидно, Алиса Бруновна купалась в этой роли, ведь тут ей выпала возможность высмеять все худшие черты проявления артистов. Эгоизм, самолюбие, падкость на лесть, и вместе с тем жесточайший самоконтроль, отношение к себе как к инструменту и тотальное глубочайшее одиночество. Всё это Фрейндлих делает в «Успехе» с невероятной лёгкостью и изяществом, словно рассказывая анекдот. При этом каждая реплика актрисы ранит зрителя безжалостностью и точностью.

Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет!


В определённой степени зеркальную работу Алиса Бруновна создаст на экране спустя 20 лет и вновь в картине Константина Худякова. Лента «На верхней Масловке» — экранизация одноимённой повести Дины Рубиной. Профессионал высшего порядка Фрейндлих с лёгкостью позволила художникам по гриму себя состарить, придумала себе скрипучий голос, иронический прищур, сутуловатую посадку, сгорбленную походку и в этом состоянии пребывала на протяжении всего процесса, не выходя из образа в перерывах между съёмками. Фрейндлих в образе стареющего, некогда знаменитого скульптора, приносит в кадр земную твердь, спокойствие и безоглядное служение профессии. В образе маленькой сгорбленной женщины на кресле мы видим тотальную жертвенность, вперемежку с тотальным эгоизмом, жестокость и одновременно внутренний надлом. Это по сути состарившаяся Арсеньева, поставившая во главу угла служение профессии, только значительно более жёсткая, бескомпромиссная её ипостась.

За долгие годы жизни в профессии Алисой Бруновной Фрейнлдих было создано около ста работ в кино, десятки ролей в театре. И сегодня, несмотря на галантный возраст, актриса продолжает выходить на сцену и радовать своих поклонников. С юбилеем, дорогая Алиса Бруновна!

Мария Безрук
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Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет! фотографии
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Аристократка вопреки: Алисе Фрейндлих 90 лет! фотографии
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