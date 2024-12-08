Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

8 декабря
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2024
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2024
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
8 декабря 2024
На Okko 9 декабря стартует комедия «Мамонты», где пожилой Николай Николаевич (Юрий Стоянов) лишается средств от продажи квартиры, на которые он планировал купить жилье неподалеку от дочери (Марьяна Спивак) в Москве. Полиция ничем не может помочь жертве телефонных мошенников, поэтому за дело берется 15-летняя Полина (Елизавета Ищенко), которая хочет, чтобы дедушка поскорее съехал от них с мамой. Над постановкой проекта работал Михаил Чистов (сценарист «Физрука») при участии Ивана СоснинаДалекие близкие», «Пришелец», «Юг»). Мы решили вспомнить еще несколько фильмов и сериалов, где затрагивают проблемы онлайн-махинаций (киберпреступности). Это может пригодиться, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Убрать из друзей (2015)

▶ Смотреть онлайн

Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

Группа подростков общается по скайпу, как вдруг к ним подключается таинственный аккаунт billie227. Вскоре оказывается, что он как-то связан с Лорой Барнс — их одноклассницей, которая покончила с собой после распространения стыдного видео с ней на вписке. Загадочный пользователь — знакомый Лоры, она сама или же злой дух — желает мести и запрещает ребятам покидать созвон. Десять лет назад десктоп-хоррор Левана Габриадзе, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, произвел фуррор за счет формы, хотя в злободневности фильма и тогда никто не сомневался. Кибербуллинг — лишь частный пример стадного чувства, которому многие поддаются — в школе, обществе и социальных сетях. Простые моральные и психологические манипуляции в Сети нередко приводят к летальным или поспешным решениям, что на руку мошенникам.

Читать Всем смерть в этом чате: обзор хоррора «Убрать из друзей»

Черное зеркало (2016)


Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

Подросток Кенни (Алекс Лоутер из «Конца ***го мира») получает сообщения от хакера, который заснял его через веб-камеру, когда тот мастурбировал. Видео, вызвавшее интерес юноши, делает ситуацию максимально щекотливой, и он вынужден следовать всё более жутким указаниям незнакомца, чтобы правда не вскрылась. Третью серию третьего сезона «Черного зеркала» снял Джеймс Уоткинс — режиссер «Райского озера» и «Не говори никому». Вечный сюжет о шантаже — при помощи украденных личных данных или компромата, добытого в прямом эфире, — здесь становится частью глобальной игры, эдакого реалити-шоу. В эпизоде Интернет показан как место, где личное по щелчку мыши становится публичным, а общественное (а)моральное давление легко расчеловечивает любого.

Читать В Интернете кто-то неправ: обзор третьего сезона «Черного зеркала»

Света с того света (2018)


Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

Света (Мария Машкова) парализована ниже пояса — выпала с балкона третьего этажа во время секса. С карьерой бьюти-блогера приходится завязать, поэтому деньги на операцию (150 тысяч евро) она решает собрать при помощи сеансов чистки кармы онлайн. Так появляется целительница и биомаг Светозара. Комедийный сериал Максима ПежемскогоМама, не горюй», «Интерны») по сценарию Анны Пармас, которая писала большинство фильмов Авдотьи СмирновойКококо», «История одного назначения»), снимала клипы «Ленинграда», а ее полнометражный режиссерский дебют — «Давай разведемся». «Света» — и драма о людях с инвалидностью, и насмешка над интернет-мошенничествами: гаданиями, абстрактными коучингами и прочими марафонами желаний. Если другие жулики берут деньги, чтобы скрыть дурное, то тут — чтобы вы услышали что-то хорошее.

Читать Есть такая профессия - карму прочищать!: обзор сериала «Света с того света»

Оффлайн (2022)

▶ Смотреть онлайн

Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

Хакер Анонимус объявляет вендетту пользователям приложения BeHappy — сервиса в даркнете, который позволяет разжиться запрещенными наркотическими средствами. Загадочный вигилант собирает базу данных по всем потребителям и ставит им ультиматум: или они идут в полицию с повинной, или рискуют сыграть с ним в одну игру. Параллельно деятельность сетевых наркоторговцев расследует специальная группа на стыке ФСКН и ФСБ, куда входят следователи Андрей Никонов (Денис Шведов) и Елена Листьева (Полина Максимова), а также скучающий айтишник Александр Белов (Никита Ефремов). Редкий отечественный сериал, посвященный киберпреступности, снял Кирилл ПлетневЖги!», «Без меня»). На уровне хэштегов — очень злободневно: от даркнета до взломов и бессилия правоохранительных органов, когда дело не касается лайков на сомнительных комментариях.

Читать Всем выйти из даркнета: обзор сериала «Оффлайн»

Ставок больше нет (2023)


Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

Талантливый программист Пань Шэн (Чжан Исин) получает заманчивый оффер из Сингапура. Правда, в итоге работа оказывается не такой захватывающей: вместе с другими пассажирами рейса (тожей айтишников) он буквально оказывается в рабстве и вынужден использовать профессиональные навыки, чтобы обманывать людей в онлайн-казино. Оказавшись в другой стране, без паспорта и в изоляции, но наедине с компьютером, Пань ищет способы выбраться. Криминальный триллер Шэнь Ао вошел в тройку хитов китайского проката, а в мировом занял 12 строчку (больше $500 миллионов). Проблема онлайн-казино, лудомании и индустрии ставок остро стоит во многих странах, несмотря на многочисленные запреты и ограничения.


Мошенники (2023)


Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

Дамир (Рустем Омаров) — глава целой ячейки телефонных мошенников и автор многочисленных схем для обмана ничего не подозревающих граждан. Все продумано: есть неотслеживаемый call-центр, фиктивная больница, имущественная пирамида и цепочка, позволяющая оформлять кредиты на жертв. Единстенное, что не учитывает преступная схема, — раскаяние вебкам-модели Дианы (Фариза Ескермес), которая решает выйти из бизнеса и готова помочь следователю Фархату (Азамат Нигманов из «Электротеатра Станиславский»). Казахстанские сценаристы Рустем Омарова и Ильхан ИсхакбаевПатруль», «Завод») сочинили «фильм-лекцию» по мотивам реальных событий, чтобы помочь согражданам избежать существующих криминальных схем.


Вас беспокоят из банка (2024)


Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

Еще один фильм-предупреждение — на этот раз документальный и по мотивам российской истории преступлений. О видах телефонного мошенничества рассказывают специалисты в том числе из банковского сектора и отделов кибербезопасности, описывают сами схемы, психологические манипуляции — и как себя обезопасить. Создатели проекта — Анастасия БезрукКрым. Крылья») и Тимур БелыйИз Иерусалима с любовью», «Шахматы: Русская партия»).


Смотрите сериал «Мамонты» на Okko с 9 октября.

«Мамонты». Тизер

Майя Сенникова
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мамонты» Юрий Стоянов, Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко разберутся с киберпреступниками
«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона
«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»
Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты»
Поиск по меткам
интернетОККО
персоны
Анастасия БезрукТимур БекмамбетовТимур БелыйЛеван ГабриадзеНикита ЕфремовЕлизавета ИщенкоАлекс ЛоутерПолина МаксимоваМария МашковаАзамат НигмановАнна ПармасМаксим ПежемскийКирилл ПлетнёвАвдотья СмирноваИван СоснинМарьяна СпивакЮрий СтояновДжеймс УоткинсИсин ЧжанМихаил ЧистовДенис Шведов
фильмы
Без меняВас беспокоят из банкаДавай разведёмсяДалёкие близкиеЖги!Из Иерусалима с любовьюИнтерныИстория одного назначенияКококоКонец ***го мираКрым. КрыльяМама, не горюй!МамонтыНе говори никомуОффлайнПришелецРайское озероСвета с того светаУбрать из друзейФизрукЧёрное зеркалоЮг

фотографии >>
Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве фотографии
Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве фотографии
Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве фотографии
Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Ермолаева
6 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Ермолаева.
Виктор Азеев
4 декабря ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Виктор Азеев.
Вера Рызванович
4 декабря ушла из жизни оперная певица Вера Рызванович.

День рождения >>

Лев Борисов
Юра Борисов
Светлана Брюханова
Елена Валюшкина
Марина Голуб
Фёдор Гуринец
Артём Михалков
Евгений Стеблов
Алиса Фрейндлих
Ким Бэсингер
Дэвид Кэррадайн
Доминик Монахэн
Анна-София Робб
Йен Сомерхалдер
Тери Хэтчер
Максимилиан Шелл
все родившиеся 8 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Лесные спасатели
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2024
На расстоянии удара
боевик, спортивный фильм
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен