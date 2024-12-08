Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве

На Okko 9 декабря стартует комедия «Мамонты», где пожилой Николай Николаевич (Юрий Стоянов) лишается средств от продажи квартиры, на которые он планировал купить жилье неподалеку от дочери (Марьяна Спивак) в Москве. Полиция ничем не может помочь жертве телефонных мошенников, поэтому за дело берется 15-летняя Полина (Елизавета Ищенко), которая хочет, чтобы дедушка поскорее съехал от них с мамой. Над постановкой проекта работал Михаил Чистов (сценарист «Физрука») при участии Ивана Соснина («Далекие близкие», «Пришелец», «Юг»). Мы решили вспомнить еще несколько фильмов и сериалов, где затрагивают проблемы онлайн-махинаций (киберпреступности). Это может пригодиться, чтобы обезопасить себя и своих близких.
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Группа подростков общается по скайпу, как вдруг к ним подключается таинственный аккаунт billie227. Вскоре оказывается, что он как-то связан с Лорой Барнс — их одноклассницей, которая покончила с собой после распространения стыдного видео с ней на вписке. Загадочный пользователь — знакомый Лоры, она сама или же злой дух — желает мести и запрещает ребятам покидать созвон. Десять лет назад десктоп
-хоррор Левана Габриадзе
, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым
, произвел фуррор за счет формы, хотя в злободневности фильма и тогда никто не сомневался. Кибербуллинг — лишь частный пример стадного чувства, которому многие поддаются — в школе, обществе и социальных сетях. Простые моральные и психологические манипуляции в Сети нередко приводят к летальным или поспешным решениям, что на руку мошенникам.
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Всем смерть в этом чате: обзор хоррора «Убрать из друзей»
Подросток Кенни (Алекс Лоутер
из «Конца ***го мира
») получает сообщения от хакера, который заснял его через веб-камеру, когда тот мастурбировал. Видео, вызвавшее интерес юноши, делает ситуацию максимально щекотливой, и он вынужден следовать всё более жутким указаниям незнакомца, чтобы правда не вскрылась. Третью серию третьего сезона «Черного зеркала» снял Джеймс Уоткинс
— режиссер «Райского озера
» и «Не говори никому
». Вечный сюжет о шантаже — при помощи украденных личных данных или компромата, добытого в прямом эфире, — здесь становится частью глобальной игры, эдакого реалити-шоу. В эпизоде Интернет показан как место, где личное по щелчку мыши становится публичным, а общественное (а)моральное давление легко расчеловечивает любого.
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В Интернете кто-то неправ: обзор третьего сезона «Черного зеркала»
Света (Мария Машкова
) парализована ниже пояса — выпала с балкона третьего этажа во время секса. С карьерой бьюти-блогера приходится завязать, поэтому деньги на операцию (150 тысяч евро) она решает собрать при помощи сеансов чистки кармы онлайн. Так появляется целительница и биомаг Светозара. Комедийный сериал Максима Пежемского
(«Мама, не горюй
», «Интерны
») по сценарию Анны Пармас
, которая писала большинство фильмов Авдотьи Смирновой
(«Кококо
», «История одного назначения
»), снимала клипы «Ленинграда», а ее полнометражный режиссерский дебют — «Давай разведемся
». «Света» — и драма о людях с инвалидностью, и насмешка над интернет-мошенничествами: гаданиями, абстрактными коучингами и прочими марафонами желаний. Если другие жулики берут деньги, чтобы скрыть дурное, то тут — чтобы вы услышали что-то хорошее.
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Есть такая профессия - карму прочищать!: обзор сериала «Света с того света»
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Хакер Анонимус объявляет вендетту пользователям приложения BeHappy — сервиса в даркнете, который позволяет разжиться запрещенными наркотическими средствами. Загадочный вигилант собирает базу данных по всем потребителям и ставит им ультиматум: или они идут в полицию с повинной, или рискуют сыграть с ним в одну игру. Параллельно деятельность сетевых наркоторговцев расследует специальная группа на стыке ФСКН и ФСБ, куда входят следователи Андрей Никонов (Денис Шведов
) и Елена Листьева (Полина Максимова
), а также скучающий айтишник Александр Белов (Никита Ефремов
). Редкий отечественный сериал, посвященный киберпреступности, снял Кирилл Плетнев
(«Жги!
», «Без меня
»). На уровне хэштегов — очень злободневно: от даркнета до взломов и бессилия правоохранительных органов, когда дело не касается лайков на сомнительных комментариях.
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Всем выйти из даркнета: обзор сериала «Оффлайн»
Ставок больше нет (2023)
Талантливый программист Пань Шэн (Чжан Исин
) получает заманчивый оффер из Сингапура. Правда, в итоге работа оказывается не такой захватывающей: вместе с другими пассажирами рейса (тожей айтишников) он буквально оказывается в рабстве и вынужден использовать профессиональные навыки, чтобы обманывать людей в онлайн-казино. Оказавшись в другой стране, без паспорта и в изоляции, но наедине с компьютером, Пань ищет способы выбраться. Криминальный триллер Шэнь Ао
вошел в тройку хитов китайского проката, а в мировом занял 12 строчку (больше $500 миллионов). Проблема онлайн-казино, лудомании и индустрии ставок остро стоит во многих странах, несмотря на многочисленные запреты и ограничения.
Мошенники (2023)
Дамир (Рустем Омаров
) — глава целой ячейки телефонных мошенников и автор многочисленных схем для обмана ничего не подозревающих граждан. Все продумано: есть неотслеживаемый call-центр, фиктивная больница, имущественная пирамида и цепочка, позволяющая оформлять кредиты на жертв. Единстенное, что не учитывает преступная схема, — раскаяние вебкам-модели Дианы (Фариза Ескермес
), которая решает выйти из бизнеса и готова помочь следователю Фархату (Азамат Нигманов
из «Электротеатра Станиславский»). Казахстанские сценаристы Рустем Омарова и Ильхан Исхакбаев
(«Патруль
», «Завод
») сочинили «фильм-лекцию
» по мотивам реальных событий, чтобы помочь согражданам избежать существующих криминальных схем.
Еще один фильм-предупреждение — на этот раз документальный и по мотивам российской истории преступлений. О видах телефонного мошенничества рассказывают специалисты в том числе из банковского сектора и отделов кибербезопасности, описывают сами схемы, психологические манипуляции — и как себя обезопасить. Создатели проекта — Анастасия Безрук
(«Крым. Крылья
») и Тимур Белый
(«Из Иерусалима с любовью
», «Шахматы: Русская партия
»).
Смотрите сериал «Мамонты» на Okko с 9 октября
.
«Мамонты». Тизер
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