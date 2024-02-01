Смотреть онлайн: «Созвездие», «ГДР» и «Последний маг воздуха»

Самые ожидаемые интернет-релизы февраля по версии Кино-Театр.Ру
«Сергий против нечисти. Яга» (3 сезон)
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Премьера: 1 февраля
Платформа: KION
Ренегатствующий священник Сергий (Роман Маякин
) продолжает оборонять Москву от фольклорной нечисти с помощью осинового кола и какой-то Матушки (Ирина Розанова
). В очереди на истребление — сама Баба Яга (Елена Подкаминская
), у которой хранится необходимая герою живая вода (неожиданно — с лицом Яна Цапника
). Попытка украсть сказочный ресурс оборачивается проблемами: Сергий пойман с поличным и теперь вынужден пойти на довольно пикантную сделку. Всё это, естественно, ради любви к капитану полиции Кате (Лукерья Ильяшенко
), волею сюжета превращенной в кровожадную кикимору.
«Яга» — третья сюжетная арка одного из флагманских проектов онлайн-кинотеатра KION. После оригинального сериала
и его продолжения с подзаголовком «Шабаш
» боевик с волшебными антагонистами окончательно отошел на второй план, сделав главной темой романтические отношения. Сергий и Катя всё также не могут признаться друг другу в давно очевидных зрителю чувствах, и теперь этот конфликт подогревается «третьей стороной»: интриганкой Ягой, ведущей собственную игру. Всё это — с изрядной долей юмора, цитированием «Ван Хельсинга
» и «Пятого элемента
», а также циничными репликами полицейского Кракина в исполнении Дмитрия Куличкова
.
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Бабка — ягодка опять: рецензия на сериал «Сергий против нечисти. Яга»
«Мистер и миссис Смит» / Mr. & Mrs. Smith (1 сезон)
Премьера: 2 февраля
Платформа: Prime Video
Многогранный комик-музыкант-артист Дональд Гловер
и шоураннер последнего сезона «Фарго
» Франческа Слоун
создали комедийный сериал, основанный на знаменитом фильме Дага Лаймана
. Сюжет знакомый: заурядная семейная пара из американской субурбии оказывается не такой уж простой. Джон (Гловер) и Джейн (Майя Эрскин
) называют себя айтишниками, но на самом деле они — незнакомцы, волею шпионской компании замаскированные под чету. Помешают ли их работе настоящие чувства?
В черной комедии с перестрелками и бытовыми неурядицами также играют Пол Дано
, Джон Туртурро
и Паркер Поузи
. Одним из продюсеров перезапуска стала Фиби Уоллер-Бридж
, автор сценария последнего на данный момент фильма про Джеймса Бонда
и злого (но искреннего) драмеди «Дрянь»
.
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Культовая «Дрянь»
«Страх над Невой» (1 сезон)
Премьера: 6 февраля
Платформа: Иви
Мрачный майор КГБ Чубин (Антон Хабаров
) и простой милиционер «с земли» Федоров (Андрей Фролов
) расследуют серийные убийства в Ленинграде конца 1960-х. В самом центре города орудует маньяк, оставляющий на месте преступления таинственные знаки. Чубину этот почерк знаком по давнему делу о сектантах-язычниках. Тогда расследование зашло в тупик, и теперь майором движет не только долг, но и личные счеты.
Исторический детектив с маньяком в декорациях стиля «ленинградский нуар» поставил Илья Максимов
. Кроме нестареющей темы религиозных культов и эстетики ретродетектива «Страх над Невой» также берется рассказать о противостоянии, которое развернется в высоких кабинетах обкома (в одном из таких заседает Юрий Кузнецов
).
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Обзор криминального сериала «Случайный кадр» Ильи Максимова — с Пореченковым и Лядовой
«Выжившие. Пробуждение» (2 сезон)
Премьера: 8 февраля
Платформа: Okko
Продолжение постапокалиптического сериала
о мире, переживающем пришествие неизвестного вируса. Распространившаяся болезнь убивает каждого, кто засыпает более чем на два часа — и эта новая особенность жизни становится причиной краха старого миропорядка. По анархичным степным поселениям распространяется весть, что где-то ученые всё-таки смогли найти вакцину от болезни, но с очень сильными побочками: «проснувшиеся» становятся совсем другими людьми, не испытывающими привязанности к родным и близким. Это создает дополнительный конфликт: далеко не все готовы излечиться такой ценой.
К своим ролям вернутся Алексей Филимонов
, Алексей Розин
и Сергей Бондарчук
, также в проекте задействованы Федор Лавров
, Дмитрий Куличков и Мариэтта Цигаль-Полищук
. Андрея Прошкина
, режиссировавшего первый сезон, сменил Евгений Емелин
. Ему вселенная «Выживших» хорошо знакома: до работы над «Пробуждением» он написал сценарии к девяти спин-оффам, дополняющим картину мира с хроническим недосыпом.
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Россия для сонных: рецензия на сериал «Выжившие»
«Постучись в мою дверь в Москве» (1 сезон)
Премьера: 12 февраля
Платформа: Okko, PREMIER
Адаптация сверхпопулярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь»
, действие которой развернется в российской столице. Студентка Саша (Лиана Гриба
) вылетает из университета и отправляется мстить виновному в её несчастьях бизнесмену Сергею Градскому. Конфликт разрешается неожиданным образом: хозяин архитектурного бюро просит девушку притворится его невестой. Взамен она получит возможность доучиться и воплотить мечту стать ландшафтным дизайнером. Жанр мелодрамы диктует свои правила, и вскоре фиктивные отношения перерастают в реальные чувства. «Русским Серканом Болатом» в адаптации стал Никита Волков
. Премьера сериала пройдет на стриминговых сервисах, а потом московскую сагу ждет эфир ТНТ.
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Золушка под жарким солнцем: рецензия на турецкий сериал «Постучись в мою дверь»
«Саша и Питер» (1 сезон)
Премьера: 14 февраля
Платформа: PREMIER
Саша (Аглая Тарасова
) мечтала о роскошной свадьбе в центре Петербурга, но так и не смогла уломать бывшего. А вот новая избранница — смогла, к тому же — всего через полгода после начала отношений. Регистрировать брак они решают именно в питерском загсе, что заставляет Сашу мстить за поруганные мечты: она решает переехать в город на Неве и устроиться в ЗАГС, чтобы подпортить брачующимся праздник. Однако на месте выясняется, что просто так прийти в учреждение и занять нужную вакансию нельзя: Сашу отправляют работать регистратором разводов.
Череда скандалов на работе, поиск новой романтики и чисто питерская атмосфера (реки и каналы, интеллигентные бомжи и шаверма) — несложная, но действенная формула для комедии ко Дню всех влюбленных. В роли петербуржцев, пытающихся завоевать сердце Саши, выступают Иван Мулин
и Антон Филипенко
. Для Валерии Шкирандо
сериал станет дебютом в режиссуре.
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Рецензия на военную драму «Воздух» с Аглаей Тарасовой
«Престиж» (1 сезон)
Премьера: 15 февраля
Платформа: START
Герметичный детектив, действие которого разворачивается в загородном элитном поселке: сотрудник полиции Елизавета Егоровна (Ирина Розанова) расследует дело о смерти няни. Подозреваемые — персонал и богатые жильцы — утверждают, что ничего не знают, но каждый так или иначе лукавит: у всех найдутся экзотичные скелеты в шкафу, потому что нормальные люди в «Престиже» надолго не задерживаются.
Первый эпизод нового проекта Сергея Сенцова
в прошлом году показали на фестивале «Пилот» — уже тогда «Престиж» навевал приятные ассоциации с «Большой маленькой ложью
», «Белым лотосом
» и хитовым «1703
» (тоже, кстати, снял Сенцов). Богачей с причудами играют Юлия Снигирь
, Любовь Толкалина
, Илья Любимов
, Аскар Ильясов
и другие.
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Сериалы про это самое: пять проектов с фестиваля «Пилот»—2023
«ГДР» (1 сезон)
Премьера: 16 февраля
Платформа: Wink.ru
Конец 1980-х, социалистическая империя на грани краха. СССР во главе с Михаилом Горбачевым (Виталий Коваленко
) еще держится на плаву, несмотря на гласность, перестройку и песни группы «Кино» (глава страны и сам не прочь послушать песню про перемены). А вот судьба главного европейского сателлита — Германской демократической республики — похоже, уже предрешена. На территории Восточного Берлина начинается ожесточенная борьба разведок за обладание секретным архивом главы Штази Маркуса Вольфа. Свой интерес здесь имеет и КГБ, посылающий в ГДР разведчика Александра Нечаева (Александр Горбатов
).
Столкновение ЦРУ и КГБ на территории ГДР — благодатная почва для шпионского кино «о судьбах родины» и яркий признак возрождающегося тренда на политический детектив. Нелегалу Нечаеву предстоит своими глазами увидеть процесс разложения социалистического строя в дружественной республике, в то время как московские чиновники будут решать судьбу Берлинской стены. На экране гарантировано появятся известные исторические личности: министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе (Сергей Барковский
), секретарь ЦК КПСС Борис Ельцин (Анатолий Котенёв
), а также министр обороны (и будущий член ГКЧП) маршал Язов (Владимир Юматов
). Не исключено, что в «ГДР» можно будет заметить след еще одного будущего политического деятеля: он в тот момент как раз находился на территории Восточной Германии.
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Наедине с собой: каким кино запомнит Михаила Горбачева
«Созвездие» / Constellation (1 сезон)
Премьера: 21 февраля
Платформа: Apple TV+
Эксперимент на МКС оборачивается катастрофой: орбитальная станция уничтожена, и только женщине-астронавту Джо (Нуми Рапас
) удается спастись. Она благополучно приземляется в степях Казахстана, где её встречает семья. Однако случилось что-то странное: Джо совсем не помнит некоторые важные события из жизни до полета в космос. Или, быть может, дело не в памяти, а в самой реальности, которая изменилась до неузнаваемости? Новый потенциальный хит в линейке стриминга Apple создал Питер Харнесс
— автор сценариев к сериалу «МакМафия
», нескольким эпизодам «Доктора Кто
» и смелой (но не слишком успешной) адаптации «Войны миров
» для BBC One.
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В России их называют олигархами: обзор «МакМафии»
«Внутри убийцы» (1 сезон)
Премьера: 22 февраля
Платформа: Кинопоиск
Адаптация одноименного романа израильского писателя Майка Омера
о гениальном профайлере Зои Бентли, ведущей охоту на маньяков. В вариации Кинопоиска и режиссера Владимира Мирзоева
(«Топи
») главную героиню зовут Зоя Волгина (Анастасия Евграфова
). Когда в Петербурге объявляется убийца, превращающий жертв в забальзамированные статуи, Волгина берется за дело на пару с сотрудником СК Тимофеем Волохом (Тихон Жизневский
). Методы работы у них кардинально разные, но цель одна: остановить душителя-психопата.
«Внутри убийцы» — первый проект, рожденный сотрудничеством Кинопоиска и Майка Омера: у онлайн-кинотеатра есть права на работу со всеми детективами из цикла о Зои Бентли. Писатель признавался, что на решение подписать договор именно с российским сервисом его натолкнули сериалы «Эпидемия
» и «Лучше, чем люди
» (оба хорошо показали себя на Netflix). Хочется верить, что новый для нашей индустрии опыт экранизации западных бестселлеров окажется таким же успешным.
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Преступления и пряности: 20 знаковых экранизаций 2024 года
«Красный-5» (1 сезон)
Премьера: 22 февраля
Платформа: PREMIER
Комедийная мистерия Евгения Шелякина
(«Ч/Б
», «Тетя Марта
») об агенте спецслужб Бекешеве (Денис Шведов
), который никак не может найти себя на пенсии. Бывший начальник (Гоша Куценко
) предлагает ему работу на общественно-значимом фронте: отлавливать необычных преступников — некогда подопытных в секретных лабораториях КГБ. Бывший чекист с компаньоном-хакером Бабулей (Роман Курцын
) берется защитить Родину от разбежавшихся преступников с суперспособностями.
У «Красного-5» не самая простая судьба: изначально его запускали режиссер Михаил Старчак
и сценарист «Сергия против нечисти» Кирилл Ситников
, а в главных ролях числились Владимир Вдовиченков
и Александр Балуев
. С тех пор многое в проекте поменялось, но не настрой: легкомысленное веселье «Сергия», вкупе с отсылками к «Людям Икс
» и прочих исконно комиксовых злодеев всё еще на месте.
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Супергеройское советское марево в сериале «Иные»
«Аватар: Последний маг воздуха» / Avatar: The Last Airbender (1 сезон)
Премьера: 22 февраля
Платформа: Netflix
«Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но вскоре народ огня развязал войну»
. Мультсериал Майкла Данте Димартино
и Брайана Кониецко
«Аватар. Легенда об Аанге
» стал одним из главных проектов в истории американского канала Nickelodeon: его транслировали по всему миру. Так что история мальчика Аанга, на чьи плечи упала обязанность остановить зло и вернуть равновесие в фантастический мир, знакома детям из нулевых практически наизусть. В 2020-х Netflix намерен повторить успех оригинала, но в формате игровой адаптации.
Аанга в новой версии играет 14-летний Гордон Кормье
. Как показал опыт предшественников, сделать из «Аватара» кино с живыми актерами достаточно трудно: об эту тему уже обжегся М Найт Шьямалан
, выпустивший в 2010 году «Повелителя стихий
» (итог — пять антипремий «Золотая малина»). Однако есть надежда, что Netflix всё-таки наработал опыт по созданию лайв-экшн-адаптаций, потренировавшись на «Ковбое Бибопе
» и «Ван-Пис
».
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Это у вас пирата нормального не было: обзор «Ван-Писа» от Netflix
«Артист с большой дороги» (1 сезон)
Премьера: 29 февраля
Платформа: START, Wink.ru
Вор с театральным прошлым (Юрий Стоянов
) отсидел три срока в тюрьме, и теперь наконец-то выходит на свободу — без особого желания возвращаться к криминальному ремеслу. Однако ему нужно провернуть последнее дело, чтобы обеспечить безбедную старость: добраться до тайника с награбленным в своем бывшем доме. Правда, жилплощадь уже занята: там проживает сын Андрей (Филипп Бледный
), не желающий иметь дел с отцом-преступником. Чтобы добраться до сейфа, Артист перевоплощается в женщину и устраивается работать няней — получается, для собственных же внуков.
В российской комедии нежданно-негаданно возник тренд на амплуа травести: «Артист с большой дороги» выходит «по следам» ситкома «Мама будет против
» (заглавную роль исполняет Дмитрий Брекоткин
). Для Юрия Стоянова — не первый опыт подобных преображений: в «Городке» женские роли преимущественно оказывались за ним (Илье Олейникову
радикально перевоплощаться мешали характерные усы). Так что превращение «из дедушки в бабушку» становится, в том числе, ностальгическим аттракционом, а сам жанр «Арстиста» уместнее всего определить как «криминальную комедию о семейных ценностях». Режиссер — Дмитрий Грибанов
, работавший со Стояновым на втором сезоне «Вампиров средней полосы
», а с Бледным — на съемках новых «Папиных дочек»
.
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Спокойно жить не получится: обзор второго сезона «Вампиров средней полосы»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Полиция Токио» / Tokyo Vice (2 сезон) — 8 февраля, Max
«Убийственный парадокс» / Sarinja nangam (1 сезон) — 9 февраля, Netflix
«Многодетство» (1 сезон) — 12 февраля, START
«New Look: Революция стиля» / The New Look (1 сезон) — 14 февраля, Apple TV+
«Хороший доктор» / The Good Doctor (7 сезон) — 20 февраля, Hulu
«Ходячие мертвецы. Выжившие» / The Walking Dead: The Ones Who Live (1 сезон) — 25 февраля, AMC+
«Сёгун» / Shôgun (1 сезон) — 27 февраля, Hulu
«Элсбет» / Elsbeth (1 сезон) — 29 февраля, Paramount+
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