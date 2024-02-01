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Смотреть онлайн: «Созвездие», «ГДР» и «Последний маг воздуха»

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1 февраля 2024

Самые ожидаемые интернет-релизы февраля по версии Кино-Театр.Ру

«Сергий против нечисти. Яга» (3 сезон)
▶Смотреть онлайн
Премьера: 1 февраля
Платформа: KION


Ренегатствующий священник Сергий (Роман Маякин) продолжает оборонять Москву от фольклорной нечисти с помощью осинового кола и какой-то Матушки (Ирина Розанова). В очереди на истребление — сама Баба Яга (Елена Подкаминская), у которой хранится необходимая герою живая вода (неожиданно — с лицом Яна Цапника). Попытка украсть сказочный ресурс оборачивается проблемами: Сергий пойман с поличным и теперь вынужден пойти на довольно пикантную сделку. Всё это, естественно, ради любви к капитану полиции Кате (Лукерья Ильяшенко), волею сюжета превращенной в кровожадную кикимору.

«Яга» — третья сюжетная арка одного из флагманских проектов онлайн-кинотеатра KION. После оригинального сериала и его продолжения с подзаголовком «Шабаш» боевик с волшебными антагонистами окончательно отошел на второй план, сделав главной темой романтические отношения. Сергий и Катя всё также не могут признаться друг другу в давно очевидных зрителю чувствах, и теперь этот конфликт подогревается «третьей стороной»: интриганкой Ягой, ведущей собственную игру. Всё это — с изрядной долей юмора, цитированием «Ван Хельсинга» и «Пятого элемента», а также циничными репликами полицейского Кракина в исполнении Дмитрия Куличкова.

Читать: Бабка — ягодка опять: рецензия на сериал «Сергий против нечисти. Яга»
«Мистер и миссис Смит» / Mr. & Mrs. Smith (1 сезон)
Премьера: 2 февраля
Платформа: Prime Video


Многогранный комик-музыкант-артист Дональд Гловер и шоураннер последнего сезона «Фарго» Франческа Слоун создали комедийный сериал, основанный на знаменитом фильме Дага Лаймана. Сюжет знакомый: заурядная семейная пара из американской субурбии оказывается не такой уж простой. Джон (Гловер) и Джейн (Майя Эрскин) называют себя айтишниками, но на самом деле они — незнакомцы, волею шпионской компании замаскированные под чету. Помешают ли их работе настоящие чувства?

В черной комедии с перестрелками и бытовыми неурядицами также играют Пол Дано, Джон Туртурро и Паркер Поузи. Одним из продюсеров перезапуска стала Фиби Уоллер-Бридж, автор сценария последнего на данный момент фильма про Джеймса Бонда и злого (но искреннего) драмеди «Дрянь».

Смотреть онлайн Культовая «Дрянь»
«Страх над Невой» (1 сезон)
Премьера: 6 февраля
Платформа: Иви

Кадр из сериала Страх над Невой

Мрачный майор КГБ Чубин (Антон Хабаров) и простой милиционер «с земли» Федоров (Андрей Фролов) расследуют серийные убийства в Ленинграде конца 1960-х. В самом центре города орудует маньяк, оставляющий на месте преступления таинственные знаки. Чубину этот почерк знаком по давнему делу о сектантах-язычниках. Тогда расследование зашло в тупик, и теперь майором движет не только долг, но и личные счеты.

Исторический детектив с маньяком в декорациях стиля «ленинградский нуар» поставил Илья Максимов. Кроме нестареющей темы религиозных культов и эстетики ретродетектива «Страх над Невой» также берется рассказать о противостоянии, которое развернется в высоких кабинетах обкома (в одном из таких заседает Юрий Кузнецов).

Читать Обзор криминального сериала «Случайный кадр» Ильи Максимова — с Пореченковым и Лядовой
«Выжившие. Пробуждение» (2 сезон)
Премьера: 8 февраля
Платформа: Okko


Продолжение постапокалиптического сериала о мире, переживающем пришествие неизвестного вируса. Распространившаяся болезнь убивает каждого, кто засыпает более чем на два часа — и эта новая особенность жизни становится причиной краха старого миропорядка. По анархичным степным поселениям распространяется весть, что где-то ученые всё-таки смогли найти вакцину от болезни, но с очень сильными побочками: «проснувшиеся» становятся совсем другими людьми, не испытывающими привязанности к родным и близким. Это создает дополнительный конфликт: далеко не все готовы излечиться такой ценой.

К своим ролям вернутся Алексей Филимонов, Алексей Розин и Сергей Бондарчук, также в проекте задействованы Федор Лавров, Дмитрий Куличков и Мариэтта Цигаль-Полищук. Андрея Прошкина, режиссировавшего первый сезон, сменил Евгений Емелин. Ему вселенная «Выживших» хорошо знакома: до работы над «Пробуждением» он написал сценарии к девяти спин-оффам, дополняющим картину мира с хроническим недосыпом.

Читать: Россия для сонных: рецензия на сериал «Выжившие»
«Постучись в мою дверь в Москве» (1 сезон)
Премьера: 12 февраля
Платформа: Okko, PREMIER


Адаптация сверхпопулярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», действие которой развернется в российской столице. Студентка Саша (Лиана Гриба) вылетает из университета и отправляется мстить виновному в её несчастьях бизнесмену Сергею Градскому. Конфликт разрешается неожиданным образом: хозяин архитектурного бюро просит девушку притворится его невестой. Взамен она получит возможность доучиться и воплотить мечту стать ландшафтным дизайнером. Жанр мелодрамы диктует свои правила, и вскоре фиктивные отношения перерастают в реальные чувства. «Русским Серканом Болатом» в адаптации стал Никита Волков. Премьера сериала пройдет на стриминговых сервисах, а потом московскую сагу ждет эфир ТНТ.

Читать: Золушка под жарким солнцем: рецензия на турецкий сериал «Постучись в мою дверь»
«Саша и Питер» (1 сезон)
Премьера: 14 февраля
Платформа: PREMIER

Фото со съемок сериала Саша и Питер

Саша (Аглая Тарасова) мечтала о роскошной свадьбе в центре Петербурга, но так и не смогла уломать бывшего. А вот новая избранница — смогла, к тому же — всего через полгода после начала отношений. Регистрировать брак они решают именно в питерском загсе, что заставляет Сашу мстить за поруганные мечты: она решает переехать в город на Неве и устроиться в ЗАГС, чтобы подпортить брачующимся праздник. Однако на месте выясняется, что просто так прийти в учреждение и занять нужную вакансию нельзя: Сашу отправляют работать регистратором разводов.

Череда скандалов на работе, поиск новой романтики и чисто питерская атмосфера (реки и каналы, интеллигентные бомжи и шаверма) — несложная, но действенная формула для комедии ко Дню всех влюбленных. В роли петербуржцев, пытающихся завоевать сердце Саши, выступают Иван Мулин и Антон Филипенко. Для Валерии Шкирандо сериал станет дебютом в режиссуре.

Читать Рецензия на военную драму «Воздух» с Аглаей Тарасовой
«Престиж» (1 сезон)
Премьера: 15 февраля
Платформа: START


Герметичный детектив, действие которого разворачивается в загородном элитном поселке: сотрудник полиции Елизавета Егоровна (Ирина Розанова) расследует дело о смерти няни. Подозреваемые — персонал и богатые жильцы — утверждают, что ничего не знают, но каждый так или иначе лукавит: у всех найдутся экзотичные скелеты в шкафу, потому что нормальные люди в «Престиже» надолго не задерживаются.

Первый эпизод нового проекта Сергея Сенцова в прошлом году показали на фестивале «Пилот» — уже тогда «Престиж» навевал приятные ассоциации с «Большой маленькой ложью», «Белым лотосом» и хитовым «1703» (тоже, кстати, снял Сенцов). Богачей с причудами играют Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Илья Любимов, Аскар Ильясов и другие.

Читать: Сериалы про это самое: пять проектов с фестиваля «Пилот»—2023
«ГДР» (1 сезон)
Премьера: 16 февраля
Платформа: Wink.ru


Конец 1980-х, социалистическая империя на грани краха. СССР во главе с Михаилом Горбачевым (Виталий Коваленко) еще держится на плаву, несмотря на гласность, перестройку и песни группы «Кино» (глава страны и сам не прочь послушать песню про перемены). А вот судьба главного европейского сателлита — Германской демократической республики — похоже, уже предрешена. На территории Восточного Берлина начинается ожесточенная борьба разведок за обладание секретным архивом главы Штази Маркуса Вольфа. Свой интерес здесь имеет и КГБ, посылающий в ГДР разведчика Александра Нечаева (Александр Горбатов).

Столкновение ЦРУ и КГБ на территории ГДР — благодатная почва для шпионского кино «о судьбах родины» и яркий признак возрождающегося тренда на политический детектив. Нелегалу Нечаеву предстоит своими глазами увидеть процесс разложения социалистического строя в дружественной республике, в то время как московские чиновники будут решать судьбу Берлинской стены. На экране гарантировано появятся известные исторические личности: министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе (Сергей Барковский), секретарь ЦК КПСС Борис Ельцин (Анатолий Котенёв), а также министр обороны (и будущий член ГКЧП) маршал Язов (Владимир Юматов). Не исключено, что в «ГДР» можно будет заметить след еще одного будущего политического деятеля: он в тот момент как раз находился на территории Восточной Германии.

Читать Наедине с собой: каким кино запомнит Михаила Горбачева
«Созвездие» / Constellation (1 сезон)
Премьера: 21 февраля
Платформа: Apple TV+


Эксперимент на МКС оборачивается катастрофой: орбитальная станция уничтожена, и только женщине-астронавту Джо (Нуми Рапас) удается спастись. Она благополучно приземляется в степях Казахстана, где её встречает семья. Однако случилось что-то странное: Джо совсем не помнит некоторые важные события из жизни до полета в космос. Или, быть может, дело не в памяти, а в самой реальности, которая изменилась до неузнаваемости? Новый потенциальный хит в линейке стриминга Apple создал Питер Харнесс — автор сценариев к сериалу «МакМафия», нескольким эпизодам «Доктора Кто» и смелой (но не слишком успешной) адаптации «Войны миров» для BBC One.

Читать В России их называют олигархами: обзор «МакМафии»
«Внутри убийцы» (1 сезон)
Премьера: 22 февраля
Платформа: Кинопоиск


Адаптация одноименного романа израильского писателя Майка Омера о гениальном профайлере Зои Бентли, ведущей охоту на маньяков. В вариации Кинопоиска и режиссера Владимира МирзоеваТопи») главную героиню зовут Зоя Волгина (Анастасия Евграфова). Когда в Петербурге объявляется убийца, превращающий жертв в забальзамированные статуи, Волгина берется за дело на пару с сотрудником СК Тимофеем Волохом (Тихон Жизневский). Методы работы у них кардинально разные, но цель одна: остановить душителя-психопата.

«Внутри убийцы» — первый проект, рожденный сотрудничеством Кинопоиска и Майка Омера: у онлайн-кинотеатра есть права на работу со всеми детективами из цикла о Зои Бентли. Писатель признавался, что на решение подписать договор именно с российским сервисом его натолкнули сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди» (оба хорошо показали себя на Netflix). Хочется верить, что новый для нашей индустрии опыт экранизации западных бестселлеров окажется таким же успешным.

Читать: Преступления и пряности: 20 знаковых экранизаций 2024 года
«Красный-5» (1 сезон)
Премьера: 22 февраля
Платформа: PREMIER


Комедийная мистерия Евгения ШелякинаЧ/Б», «Тетя Марта») об агенте спецслужб Бекешеве (Денис Шведов), который никак не может найти себя на пенсии. Бывший начальник (Гоша Куценко) предлагает ему работу на общественно-значимом фронте: отлавливать необычных преступников — некогда подопытных в секретных лабораториях КГБ. Бывший чекист с компаньоном-хакером Бабулей (Роман Курцын) берется защитить Родину от разбежавшихся преступников с суперспособностями.

У «Красного-5» не самая простая судьба: изначально его запускали режиссер Михаил Старчак и сценарист «Сергия против нечисти» Кирилл Ситников, а в главных ролях числились Владимир Вдовиченков и Александр Балуев. С тех пор многое в проекте поменялось, но не настрой: легкомысленное веселье «Сергия», вкупе с отсылками к «Людям Икс» и прочих исконно комиксовых злодеев всё еще на месте.

Читать Супергеройское советское марево в сериале «Иные»
«Аватар: Последний маг воздуха» / Avatar: The Last Airbender (1 сезон)
Премьера: 22 февраля
Платформа: Netflix


«Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но вскоре народ огня развязал войну». Мультсериал Майкла Данте Димартино и Брайана Кониецко «Аватар. Легенда об Аанге» стал одним из главных проектов в истории американского канала Nickelodeon: его транслировали по всему миру. Так что история мальчика Аанга, на чьи плечи упала обязанность остановить зло и вернуть равновесие в фантастический мир, знакома детям из нулевых практически наизусть. В 2020-х Netflix намерен повторить успех оригинала, но в формате игровой адаптации.

Аанга в новой версии играет 14-летний Гордон Кормье. Как показал опыт предшественников, сделать из «Аватара» кино с живыми актерами достаточно трудно: об эту тему уже обжегся М Найт Шьямалан, выпустивший в 2010 году «Повелителя стихий» (итог — пять антипремий «Золотая малина»). Однако есть надежда, что Netflix всё-таки наработал опыт по созданию лайв-экшн-адаптаций, потренировавшись на «Ковбое Бибопе» и «Ван-Пис».

Читать Это у вас пирата нормального не было: обзор «Ван-Писа» от Netflix
«Артист с большой дороги» (1 сезон)
Премьера: 29 февраля
Платформа: START, Wink.ru


Вор с театральным прошлым (Юрий Стоянов) отсидел три срока в тюрьме, и теперь наконец-то выходит на свободу — без особого желания возвращаться к криминальному ремеслу. Однако ему нужно провернуть последнее дело, чтобы обеспечить безбедную старость: добраться до тайника с награбленным в своем бывшем доме. Правда, жилплощадь уже занята: там проживает сын Андрей (Филипп Бледный), не желающий иметь дел с отцом-преступником. Чтобы добраться до сейфа, Артист перевоплощается в женщину и устраивается работать няней — получается, для собственных же внуков.

В российской комедии нежданно-негаданно возник тренд на амплуа травести: «Артист с большой дороги» выходит «по следам» ситкома «Мама будет против» (заглавную роль исполняет Дмитрий Брекоткин). Для Юрия Стоянова — не первый опыт подобных преображений: в «Городке» женские роли преимущественно оказывались за ним (Илье Олейникову радикально перевоплощаться мешали характерные усы). Так что превращение «из дедушки в бабушку» становится, в том числе, ностальгическим аттракционом, а сам жанр «Арстиста» уместнее всего определить как «криминальную комедию о семейных ценностях». Режиссер — Дмитрий Грибанов, работавший со Стояновым на втором сезоне «Вампиров средней полосы», а с Бледным — на съемках новых «Папиных дочек».

Читать Спокойно жить не получится: обзор второго сезона «Вампиров средней полосы»
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«Полиция Токио» / Tokyo Vice (2 сезон) — 8 февраля, Max

«Убийственный парадокс» / Sarinja nangam (1 сезон) — 9 февраля, Netflix

«Многодетство» (1 сезон) — 12 февраля, START

«New Look: Революция стиля» / The New Look (1 сезон) — 14 февраля, Apple TV+

«Хороший доктор» / The Good Doctor (7 сезон) — 20 февраля, Hulu

«Ходячие мертвецы. Выжившие» / The Walking Dead: The Ones Who Live (1 сезон) — 25 февраля, AMC+

«Сёгун» / Shôgun (1 сезон) — 27 февраля, Hulu

«Элсбет» / Elsbeth (1 сезон) — 29 февраля, Paramount+

Максим Гревцев
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