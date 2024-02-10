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«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

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10 февраля 2024
В 2023 году зрители посмотрели боевики Дэвида Литча и Гая Ричи, а также в очередной раз встретились с «Неудержимыми» и «Джоном Уиком». 2024-й порадует четвертыми частями «Плохих парней» и «Полицейского из Беверли-Хиллз», сиквелами «Каратэ-пацана» и «Гладиатора», продолжением «Майора Грома» и свежими работами все того же Литча, Мэттью Вона, Пола Уильяма Скотта Андерсона и Алекса Гарленда.



«Аргайл: Супершпион» / Argylle



Создатель серии Kingsman Мэттью Вон собрал мощный актерский состав (Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон, Кэтрин О'Хара, Ариана ДеБос, Джон Сина, София Бутелла) ради экранизации романа Элли Конвей про замкнутую писательницу шпионских романов, попавшую в реальный мир шпионажа. Среди продюсеров заявлена Клаудия Шиффер.

Дата выхода в мировой прокат: 31 января

Читать рецензию «Аргайл: Супершпион»: Вон, выйди вон

«Бессмертная гвардия 2» / The Old Guard 2

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

В сиквеле боевика четырехлетней давности Шарлиз Терон, Чиветел Эджиофор, Маттиас Шонартс и Вероника Нго вернутся к своим ролям, а компанию им составит Ума Турман. За постановку отвечает Виктория Махони, некогда снимавшаяся в «Подмене» и «Блондинке в законе». По сюжету Энди и ее команде бессмертных воинов предстоит сразиться с новым грозным врагом и иметь дело с возвращением бессмертного, которого считали давно потерянным.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать рецензию «Бессмертная гвардия»: Супергеройское тесто с Терон

«В потерянных землях» / In the Lost Lands

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года
фото: imdb.com

Пол Уильям Скотт Андерсон, адаптировавший для кино культовую игровую серию Resident Evil, нашел у Джорджа Р. Р. Мартина новую историю для своей супруги. На сей раз Милла Йовович предстанет в образе волшебницы, отправившейся в потерянные земли в поисках магической силы, позволяющей превращаться в оборотня. Вторая ключевая роль в приключенческом фэнтези-боевике закреплена за Дэйвом Батистой.

Дата выхода в мировой прокат: 26 сентября

Читать Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»

«Гладиатор 2» / Gladiator 2

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

Когда выросло целое поколение, Ридли Скотт решил вернуться к сюжету «Гладиатора». На смену Расселлу Кроу и Хоакину Фениксу придут Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Фред Хехингер. Конни Нильсен вернется к роли Луциллы, Джимон Хонсу вновь сыграет Джубу, а Дерек Джекоби — Гракхуса. В эпицентре событий окажется Луций, сын Максимуса. За музыку отвечает Гарри Грегсон-Уильямс.

Дата выхода в мировой прокат: 20 ноября

Читать Как будто в бурях есть покой: Режиссерский портрет Ридли Скотта

«Дева и дракон» / Damsel



Милли Бобби Браун возглавляет каст приключенческого фэнтези-боевика Хуана Карлоса Фреснадильо про принцессу Элоди, осознавшую, что ее планируют принести в жертву дракону. В картине Netflix также появятся «принцесса-невеста» 80-х Робин Райт, Анджела Бассетт, Шохре Агдашлу и Рэй Уинстон.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 8 марта

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года

«Джейд» / Jade

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

Шайне Уэст в криминальном экшн-триллере Джеймса Бэмфорда досталась роль девушки, поклявшейся никогда больше не использовать оружие после случайного убийства собственного брата. Но у нее не осталось выбора, поскольку могущественный бизнесмен Торк (Микки Рурк) и лидер его банды Ортис (Маркус Масиэль) отправляются на поиски ценного жесткого диска, который может нанести ущерб деятельности Интерпола. В фильме зрителей также ожидает встреча с Марком Дакаскосом.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 марта

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«Золотое божество» / ゴールデンカムイ



Киноадаптация манги Ноды Сатору про ветерана Русско-японской войны Сугимото (Кэнто Ямадзаки), который в начале XX века оказывается на Хоккайдо во время золотой лихорадки. Он находит карту с сокровищами и отправляется в опасное путешествие. Ранее произведение Сатору экранизировали в виде аниме-сериала под названием «Золотой Камуй».

Дата выхода в японский прокат: 19 января

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«Каратэ-пацан 2» / The Karate Kid 2



Спустя 14 лет после перезапуска «Парня-каратиста» в продолжении «Каратэ-пацана» к своим ролям вернутся Джеки Чан и звезда оригинала 80-х Ральф Маккио. Среди продюсеров спортивного боевика числится Уилл Смит, однако пока неизвестно, появится ли в сиквеле его сын Джейден.

Дата выхода в мировой прокат: 12 декабря

Читать рецензию «Каратэ-пацан»: Бой с правилами

«Каскадеры» / The Fall Guy



Дэвид Литч, причастный к появлению на свет «Джона Уика», перенес в современные реалии сюжет популярного сериала 80-х, позвав на главные роли Райана Гослинга и Эмили Блант. Зрителей ожидает история потрепанного жизнью каскадера Колта, который нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять ее первый фильм. Ситуация осложняется пропажей главного актера картины Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон). Среди сценаристов и продюсеров заявлен создатель оригинала Глен А. Ларсон, в наличии и звезда сериала Ли Мейджорс.

Дата выхода в мировой прокат: 26 апреля

Читать рецензию «Джон Уик»: Не грусти — пристрели

«Красный» / Red One

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

Джейк Кэздан завершает работу над рождественской приключенческой экшн-комедией с участием Дуэйна Джонсона, Криса Эванса, Джея Кэя Симмонса, Люси Лью, Бонни Хант и Кирнан Шипки. События ленты, переворачивающей с ног на голову праздничную мифологию, развернутся в разных частях света.

Дата выхода в мировой прокат: 15 ноября

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«Майор Гром: Игра»



Продолжение кинокомиксов Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор» и «Гром: Трудное детство», в котором продолжится сюжетная линия Сергея Разумовского и доктора Рубинштейна, который начал изучать диссоциативное расстройство личности нового пациента и ставить над ним опыты. К своим ролям вернулись Сергей Горошко и Константин Хабенский. Титульному герою в исполнении Тихона Жизневского предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 мая

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«Манкимэн» / Monkey Man



Полнометражный режиссерский дебют звезды «Миллионера из трущоб» Дева Пателя представлет собой экшн-триллер про Манкимэна, превращенного жестокими улицами Мумбаи в бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Компанию исполнителю титульной роли составят Шарлто Копли и Собхита Дулипала.

Дата выхода в мировой прокат: 4 апреля

Читать рецензию «Миллионер из трущоб»: О, счастливчик!

«Мортал Комбат 2» / Mortal Kombat 2

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года
фото: команда фильма

В сиквеле второй экранизации файтинга Mortal Kombat Льюис Тан, Джессика Макнэми и Хироюки Санада вернутся к ролям Коула Янга, Сони Блэйд и Скорпиона соответственно. Карл Урбан предстанет в качестве Джонни Кейджа, а Тати Габриэль воплотит образ Джейд. В актерском составе также заявлены Луди Линь, Мехкад Брукс, Джош Лоусон, Асано Таданобу и Джо Таслим. Режиссером вновь выступил Саймон Маккуойд, а продюсером — Джеймс Ван. Съемки завершились в январе, так что у ленты есть шанс выйти в прокат в этом году.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

«Опустошение» / Havoc

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

Остросюжетный боевик Гарета Эванса, подарившего нам дилогию «Рейд», украсят собой Том Харди, Луис Гусман, Тимоти Олифант и Форест Уитакер. Сюжет закручен вокруг детектива, который должен разыскать исчезнувшего сына политика и распутать темную сеть заговоров и коррупции в городе.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать рецензию «Рейд-2»: Горшочек, не вари

«Охота на воров 2» / Den of Thieves 2

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года
фото: кадр из фильма «Охота на воров»

Еще один сиквел, чей релиз заявлен на текущий год. «Охота на воров» вышла в 2018-м и принесла его создателям 80 милионов долларов при бюджете в 30 млн. После целого ряда препятствий (пандемия, забастовки сценаристов и актеров) режиссер Кристиан Гьюдгэст и исполнитель главной роли Джерард Батлер вернулись к ворам. На сей раз в фильме будут охотиться за Донни Уилсоном (О'Ши Джексон-младший), который бежал в Европу, готовясь к масштабному ограблению крупнейшей в мире алмазной биржи.

Дата выхода в мировой прокат: 27 сентября

Смотреть онлайн «Охота на воров»

«Падение империи» / Civil War



Известный сценарист и режиссер Алекс ГарлендИз машины») решил пофантазировать на тему современной гражданской войны в США, которая с учетом последних событий не выглядит чистой фантастикой. Лента с Кирстен Данст, Вагнером Моурой, Кэйли Спэни, Джесси Племонсом и Ником Офферманом повествует о группе журналистов, пытающейся добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 апреля

Читать «Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х

«Первая дуэль» / Une affaire d'honneur



Действие новой режиссерской работы популярного французского актера Венсана Переса разворачивается в Париже образца 1887 года. Магистр оружия Клеман Лаказ (Рошди Зем) прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роз Астье де Вальсер (Дория Тийе) тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной. Перес, конечно же, и сам появится в кадре, а за музыку отвечают братья Александр и Евгений Гальперины.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 14 марта


«Плохие парни 4» / Bad Boys 4

«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года
фото: кадр из фильма «Плохие парни»

Спустя четыре года после третьей части популярной полицейской киносерии Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернутся к образам друзей-детективов Майкла Лоули и Маркуса Бернетта. На этот раз современное и хорошо обученное полицейское подразделение столкнется с «плохими парнями» старой гвардии, когда в Майами появится новая угроза. В комедийном боевике Адиля Эль Арби и Билаля Фаллы также заняты Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс и Йоан Гриффит. В продюсерской команде числится Джерри Брукхаймер, приложивший руку ко всем частям «Плохих парней».

Дата выхода в мировой прокат: 13 июня

Читать рецензию «Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты

«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» / Beverly Hills Cop: Axel F



Последний раз Эдди Мерфи щеголял в легкоузнаваемом прикиде Акселя Фоули 30 лет назад в третьей части знаменитой полицейской киносерии, стартовавшей в 1984-м благодаря усилиям режиссера Мартина Бреста и все того же Брукхаймера. По сюжету титульный герой возвращается в Беверли-Хиллз после смерти старого друга, чтобы расследовать коррупцию в полицейском управлении Беверли-Хиллз вместе со своей дочерью и ее бывшим парнем. В фильме присутствует как старая гвардия (Джадж Рейнхолд, Джон Эштон, Бронсон Пинчот, Пол Райзер), так и новички (Тейлор Пейдж, Джозеф Гордон-Левитт, Кевин Бэйкон).

Дата выхода в онлайн-сервисах: 3 июля

Смотреть онлайн «Полицейский из Беверли-Хиллз»

«Три мушкетера: Миледи» / Les trois mousquetaires: Milady



Вторая часть экранизации классического романа Александра Дюма от французов. Роль Миледи как нельзя кстати подходит великолепной Еве Грин, в образе гасконца предстанет Франсуа Сивиль, Атосом назначен Венсан Кассель, Портосом — Пио Мармаи, а Арамисом — Ромен Дюрис. В качестве Констанции заявлена Лина Кудри, Ришелье — Эрик Рюф, Людовика XIII — Луи Гаррель, Анны Австрийской — Вики Крипс, а герцога Бэкингема — Джейкоб Форчун-Ллойд. Дилогия также обзаведется двумя спин-оффами под названиями «Происхождение Миледи» и «Черный мушкетер».

Точная дата выхода в прокат: 8 февраля

Читать рецензию «Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники

Макс Милиан
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