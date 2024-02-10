«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

В 2023 году зрители посмотрели боевики
и Дэвида Литча , а также в очередной раз встретились с « Гая Ричи » и « Неудержимыми ». 2024-й порадует четвертыми частями « Джоном Уиком » и « Плохих парней », сиквелами « Полицейского из Беверли-Хиллз » и « Каратэ-пацана », продолжением « Гладиатора » и свежими работами все того же Литча, Майора Грома , Мэттью Вона и Пола Уильяма Скотта Андерсона . Алекса Гарленда «
» / Argylle Аргайл: Супершпион
Создатель серии
Kingsman
Мэттью Вон собрал мощный актерский состав (
Генри Кавилл
,
Брайс Даллас Ховард
,
Сэм Рокуэлл
,
Брайан Крэнстон
,
Сэмюэл Л. Джексон
,
Кэтрин О'Хара
,
Ариана ДеБос
,
Джон Сина
,
София Бутелла
) ради экранизации романа Элли Конвей про замкнутую писательницу шпионских романов, попавшую в реальный мир шпионажа. Среди продюсеров заявлена
Клаудия Шиффер
.
Дата выхода в мировой прокат: 31 января
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«Аргайл: Супершпион»: Вон, выйди вон
«
» / The Old Guard 2 Бессмертная гвардия 2
В сиквеле боевика четырехлетней давности
Шарлиз Терон
,
Чиветел Эджиофор
,
Маттиас Шонартс
и
Вероника Нго
вернутся к своим ролям, а компанию им составит
Ума Турман
. За постановку отвечает
Виктория Махони
, некогда снимавшаяся в «
Подмене
» и «
Блондинке в законе
». По сюжету Энди и ее команде бессмертных воинов предстоит сразиться с новым грозным врагом и иметь дело с возвращением бессмертного, которого считали давно потерянным.
Дата выхода в прокат неизвестна
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«Бессмертная гвардия»: Супергеройское тесто с Терон
«
» / In the Lost Lands В потерянных землях Пол Уильям Скотт Андерсон
, адаптировавший для кино культовую игровую серию
Resident Evil
, нашел у
Джорджа Р. Р. Мартина
новую историю для своей супруги. На сей раз
Милла Йовович
предстанет в образе волшебницы, отправившейся в потерянные земли в поисках магической силы, позволяющей превращаться в оборотня. Вторая ключевая роль в приключенческом фэнтези-боевике закреплена за
Дэйвом Батистой
.
Дата выхода в мировой прокат: 26 сентября
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Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»
«
» / Gladiator 2 Гладиатор 2
Когда выросло целое поколение,
Ридли Скотт
решил вернуться к сюжету «
Гладиатора
». На смену
Расселлу Кроу
и
Хоакину Фениксу
придут
Пол Мескал
,
Педро Паскаль
,
Дензел Вашингтон
,
Джозеф Куинн
и
Фред Хехингер
.
Конни Нильсен
вернется к роли Луциллы,
Джимон Хонсу
вновь сыграет Джубу, а
Дерек Джекоби
— Гракхуса. В эпицентре событий окажется Луций, сын Максимуса. За музыку отвечает
Гарри Грегсон-Уильямс
.
Дата выхода в мировой прокат: 20 ноября
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Как будто в бурях есть покой: Режиссерский портрет Ридли Скотта
«
» / Damsel Дева и дракон
Милли Бобби Браун
возглавляет каст приключенческого фэнтези-боевика
Хуана Карлоса Фреснадильо
про принцессу Элоди, осознавшую, что ее планируют принести в жертву дракону. В картине Netflix также появятся «
принцесса-невеста
» 80-х
Робин Райт
,
Анджела Бассетт
,
Шохре Агдашлу
и
Рэй Уинстон
.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 8 марта
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Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года
«
» / Jade Джейд Шайне Уэст
в криминальном экшн-триллере
Джеймса Бэмфорда
досталась роль девушки, поклявшейся никогда больше не использовать оружие после случайного убийства собственного брата. Но у нее не осталось выбора, поскольку могущественный бизнесмен Торк (
Микки Рурк
) и лидер его банды Ортис (
Маркус Масиэль
) отправляются на поиски ценного жесткого диска, который может нанести ущерб деятельности Интерпола. В фильме зрителей также ожидает встреча с
Марком Дакаскосом
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 марта
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«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года
«
» / ゴールデンカムイ Золотое божество
Киноадаптация манги Ноды Сатору про ветерана Русско-японской войны Сугимото (
Кэнто Ямадзаки
), который в начале XX века оказывается на Хоккайдо во время золотой лихорадки. Он находит карту с сокровищами и отправляется в опасное путешествие. Ранее произведение Сатору экранизировали в виде аниме-сериала под названием «
Золотой Камуй
».
Дата выхода в японский прокат: 19 января
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Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
«
» / The Karate Kid 2 Каратэ-пацан 2
Спустя 14 лет после перезапуска «
Парня-каратиста
» в продолжении «
Каратэ-пацана
» к своим ролям вернутся
Джеки Чан
и звезда оригинала 80-х
Ральф Маккио
. Среди продюсеров спортивного боевика числится
Уилл Смит
, однако пока неизвестно, появится ли в сиквеле его сын
Джейден
.
Дата выхода в мировой прокат: 12 декабря
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«Каратэ-пацан»: Бой с правилами
«
» / The Fall Guy Каскадеры
Дэвид Литч, причастный к появлению на свет «Джона Уика», перенес в современные реалии сюжет популярного сериала 80-х, позвав на главные роли
Райана Гослинга
и
Эмили Блант
. Зрителей ожидает история потрепанного жизнью каскадера Колта, который нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять ее первый фильм. Ситуация осложняется пропажей главного актера картины Тома Райдера (
Аарон Тейлор-Джонсон
). Среди сценаристов и продюсеров заявлен создатель оригинала
Глен А. Ларсон
, в наличии и звезда сериала
Ли Мейджорс
.
Дата выхода в мировой прокат: 26 апреля
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«Джон Уик»: Не грусти — пристрели
«
» / Red One Красный Джейк Кэздан
завершает работу над рождественской приключенческой экшн-комедией с участием
Дуэйна Джонсона
,
Криса Эванса
,
Джея Кэя Симмонса
,
Люси Лью
,
Бонни Хант
и
Кирнан Шипки
. События ленты, переворачивающей с ног на голову праздничную мифологию, развернутся в разных частях света.
Дата выхода в мировой прокат: 15 ноября
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Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года
«
» Майор Гром: Игра
Продолжение кинокомиксов
Олега Трофима
«
Майор Гром: Чумной доктор
» и «
Гром: Трудное детство
», в котором продолжится сюжетная линия Сергея Разумовского и доктора Рубинштейна, который начал изучать диссоциативное расстройство личности нового пациента и ставить над ним опыты. К своим ролям вернулись
Сергей Горошко
и
Константин Хабенский
. Титульному герою в исполнении
Тихона Жизневского
предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 мая
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Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
«
» / Monkey Man Манкимэн
Полнометражный режиссерский дебют звезды «
Миллионера из трущоб
»
Дева Пателя
представлет собой экшн-триллер про Манкимэна, превращенного жестокими улицами Мумбаи в бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Компанию исполнителю титульной роли составят
Шарлто Копли
и
Собхита Дулипала
.
Дата выхода в мировой прокат: 4 апреля
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«Миллионер из трущоб»: О, счастливчик!
«
» / Mortal Kombat 2 Мортал Комбат 2
фото: команда фильма
В сиквеле второй экранизации файтинга
Mortal Kombat Льюис Тан
,
Джессика Макнэми
и
Хироюки Санада
вернутся к ролям Коула Янга, Сони Блэйд и Скорпиона соответственно.
Карл Урбан
предстанет в качестве Джонни Кейджа, а
Тати Габриэль
воплотит образ Джейд. В актерском составе также заявлены
Луди Линь
,
Мехкад Брукс
,
Джош Лоусон
,
Асано Таданобу
и
Джо Таслим
. Режиссером вновь выступил
Саймон Маккуойд
, а продюсером —
Джеймс Ван
. Съемки завершились в январе, так что у ленты есть шанс выйти в прокат в этом году.
Дата выхода в прокат неизвестна
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
«
» / Havoc Опустошение
Остросюжетный боевик
Гарета Эванса
, подарившего нам дилогию «
Рейд
», украсят собой
Том Харди
,
Луис Гусман
,
Тимоти Олифант
и
Форест Уитакер
. Сюжет закручен вокруг детектива, который должен разыскать исчезнувшего сына политика и распутать темную сеть заговоров и коррупции в городе.
Дата выхода в прокат неизвестна
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«Рейд-2»: Горшочек, не вари
«
» / Den of Thieves 2 Охота на воров 2
фото: кадр из фильма «Охота на воров»
Еще один сиквел, чей релиз заявлен на текущий год. «
Охота на воров
» вышла в 2018-м и принесла его создателям 80 милионов долларов при бюджете в 30 млн. После целого ряда препятствий (пандемия, забастовки сценаристов и актеров) режиссер
Кристиан Гьюдгэст
и исполнитель главной роли
Джерард Батлер
вернулись к ворам. На сей раз в фильме будут охотиться за Донни Уилсоном (
О'Ши Джексон-младший
), который бежал в Европу, готовясь к масштабному ограблению крупнейшей в мире алмазной биржи.
Дата выхода в мировой прокат: 27 сентября
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«Охота на воров»
«
» / Civil War Падение империи
Известный сценарист и режиссер
Алекс Гарленд
(«
Из машины
») решил пофантазировать на тему современной гражданской войны в США, которая с учетом последних событий не выглядит чистой фантастикой. Лента с
Кирстен Данст
,
Вагнером Моурой
,
Кэйли Спэни
,
Джесси Племонсом
и
Ником Офферманом
повествует о группе журналистов, пытающейся добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 апреля
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«Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х
«
» / Une affaire d'honneur Первая дуэль
Действие новой режиссерской работы популярного французского актера
Венсана Переса
разворачивается в Париже образца 1887 года. Магистр оружия Клеман Лаказ (
Рошди Зем
) прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роз Астье де Вальсер (
Дория Тийе
) тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной. Перес, конечно же, и сам появится в кадре, а за музыку отвечают братья
Александр
и
Евгений Гальперины
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 14 марта
«
» / Bad Boys 4 Плохие парни 4
фото: кадр из фильма «Плохие парни»
Спустя четыре года после
третьей части
популярной полицейской киносерии Уилл Смит и
Мартин Лоуренс
вернутся к образам друзей-детективов Майкла Лоули и Маркуса Бернетта. На этот раз современное и хорошо обученное полицейское подразделение столкнется с «плохими парнями» старой гвардии, когда в Майами появится новая угроза. В комедийном боевике
Адиля Эль Арби
и
Билаля Фаллы
также заняты
Александр Людвиг
,
Ванесса Энн Хадженс
и
Йоан Гриффит
. В продюсерской команде числится
Джерри Брукхаймер
, приложивший руку ко всем частям «Плохих парней».
Дата выхода в мировой прокат: 13 июня
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«Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты
«
» / Beverly Hills Cop: Axel F Полицейский из Беверли-Хиллз 4
Последний раз
Эдди Мерфи
щеголял в легкоузнаваемом прикиде Акселя Фоули 30 лет назад в
третьей части
знаменитой полицейской киносерии, стартовавшей в 1984-м благодаря усилиям режиссера
Мартина Бреста
и все того же Брукхаймера. По сюжету титульный герой возвращается в Беверли-Хиллз после смерти старого друга, чтобы расследовать коррупцию в полицейском управлении Беверли-Хиллз вместе со своей дочерью и ее бывшим парнем. В фильме присутствует как старая гвардия (
Джадж Рейнхолд
,
Джон Эштон
,
Бронсон Пинчот
,
Пол Райзер
), так и новички (
Тейлор Пейдж
,
Джозеф Гордон-Левитт
,
Кевин Бэйкон
).
Дата выхода в онлайн-сервисах: 3 июля
Смотреть онлайн
«Полицейский из Беверли-Хиллз»
«
» / Les trois mousquetaires: Milady Три мушкетера: Миледи
Вторая часть экранизации классического романа Александра Дюма от французов. Роль Миледи как нельзя кстати подходит великолепной
Еве Грин
, в образе гасконца предстанет
Франсуа Сивиль
, Атосом назначен
Венсан Кассель
, Портосом —
Пио Мармаи
, а Арамисом —
Ромен Дюрис
. В качестве Констанции заявлена
Лина Кудри
, Ришелье —
Эрик Рюф
, Людовика XIII —
Луи Гаррель
, Анны Австрийской —
Вики Крипс
, а герцога Бэкингема —
Джейкоб Форчун-Ллойд
. Дилогия также обзаведется двумя спин-оффами под названиями «Происхождение Миледи» и «Черный мушкетер».
Точная дата выхода в прокат: 8 февраля
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«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники
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