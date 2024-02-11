Чем Корее, тем лучше: новые лихие триллеры из страны, подарившей нам «Игру в кальмара»

Второй сезон «Игры в кальмара» всё ближе, а пока южнокорейское кино продолжает интервенцию в российские кинотеатры, где уже можно увидеть «В теле убийцы», а на будущей неделе там воцарится «Бетонная утопия». Мы решили рассказать об этих — и некоторых других — остросюжетных фильмах с Корейского полуострова. В программе: мистика, катастрофы и серийные убийцы. Фильмы отсортированы по масштабу бедствия.
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Убедительный дебют Квон О Сына
, выдержанный в тональности ночного кошмара. Сотрудница техподдержки для слабослышащих клиентов Кён Ми (Чин Ги Джу
) мечтает вместе с матерью (Киль Хэ Ён
) провести отпуск на острове Чеджу. Однако перед этим их ждем встреча с маньяком (Ви Ха Джун
из «Игры в кальмара»), который любит играть с жертвами и наслаждаться их ужасом. Вместе с девушкой Со Чон (Ким Хе Юн
), которую воспитывал старший брат — патрульный Джон Так (Пак Хун
), им предстоит тяжелая ночка. Кто же победит: гений манипуляции, эксплуатирующий социальные стереотипы, или незаметные женщины, не способные кричать даже при всем желании?
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Рецензия на фильм «Не слышу зла»
Небанальный полнометражный дебют сценариста и режиссера Ким Джэ Хуна
, которому удается несколько раз обмануть зрительские ожидания. Сеульская полиция долгое время охотится за группой убийц, которые транслируют в даркнете, как расправляются с жертвами. После того, как садисты расправились с его напарником-зятем, для детектив Чхве Джэ Хвана (О Дэ Хван
) жуткое дело становится по-настоящему личным, а дальше случается невероятное. Преследуя по наводке лидера банды, он вместе с негодяем исчезает на месяц, чтобы, вернувшись, ошарашить коллег: подозреваемый (Чан Дон Юн
) утверждает, что он и есть Чхве Джэ Хван. Новый напарник детектива Ким Мин Сон (Чан Джэ Хо
) начинает верить незнакомцу. «В теле убийцы» — напряженные и местами жестокие кошки-мышки, но за пределами жанровой игры Ким Джэ Хун приглашает задуматься не только о близости закона и криминала, но о циркуляции насилия в обществе.
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Строго говоря, это таиландский хоррор-хит, снятый плодовитым режиссером Баньенгом Писензенекуном
, однако в копродукции с Южной Кореей — и в соавторстве с мастером экзистенциальных страшилок На Хон Джином
(«Желтое море
», «Вопль
»). Группа документалистов снимает быт шаманки Ним (Савани Утомма
) в провинции Лей и запечатлевает странное поведение её племянницы Минк (Нариля Гулмонгколпеч
). Репортаж об экзотичном ремесле — Ним прислуживает древней богине Байан — перерастает в импровизированное расследование, которое коснется и трудностей пубертата, и непростой ситуации на бирже труда, и, конечно, козней многочисленных местных духов. Снимая фильм в, казалось бы, опостылевшем поджанре мокьюментари, Писензенекун медленно гипнотизирует зрителей демоническим реализмом, чтобы окончательно шокировать ударным финалом (особо впечатлительные потом сутки не выходят из дома
).
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Я с тобой разговариваю: как ломают «четвертую стену» в разных странах
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Фильм-катастрофа Хан Джэ Рима
— один из хитов корейского проката 2022-го. Из Сеула на Гавайи отправляется переполненный лайнер: люди торопятся по делам или отдохнуть. Среди пассажиров — одинокая супруга полицейского-трудоголика Ку Ин Хо (Сон Кан Хо
), нервный отец-одиночка Пак Джэ Хёк (Ли Бён Хон
), чьей дочери перемена климата предписана врачом, и блаженного вида мужчина Рю Джин Сок (Им Щи Ван
), который ранее интересовался, какой рейс самый популярный. Любопытство, конечно, не праздное: его цель — убить всех, кто оказался на борту. Задним числом успех «Чрезвычайной ситуации» может показаться математически просчитанным: триллер в замкнутом пространстве салона сопровождается детективной линией на земле (скажем так, речь о смертельном вирусе!), угроза жизням сотни пассажиров раскрашивается парой семейных драм, без которых сложно представить фильм-катастрофу. Так, по цепочке тремор передается от пассажиров к суетливым полицейским, бессердечным корпорациям и, конечно, напуганным политикам Кореи (а также Японии и США). Ведь рано или поздно обществу в воздухе и на суше придется решить проблему вагонетки: стоит ли рисковать населением страны, позволив жить пассажирам чумного самолета?
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Обзор фильма «Чрезвычайная ситуация»
Постапокалипсис в духе «Повелителя мух» по мотивам вебтуна Ким Сун Нюна
, снятый режиссером «Исчезнувшего времени
» Ом Тхэ Хва
. Мощное землетрясение превращает Сеул в руины — чудом выстоял только один жилой комплекс. Поначалу его обитатели пускают тех, кому повезло меньше, и делятся с ними припасами, но со временем обстановка накаляется, а сердца собственников — ожесточаются. Выбрав президентом дома решительного Ён Тхака (Ли Бён Хон
), они начинают бороться с разрозненными группами выживших, не подозревая, что их лидер — не тот, за кого себя выдает. «Бетонная утопия» — часть быстрорастущей, как новые районы мегаполисов, франшизы (на Netflix недавно вышел спин-офф под названием «Пустоши
»). Ом Тхэ Хва уверенно снимает эдакий мысленный эксперимент о людях в ситуации новой первобытности, когда деление на своих и чужих проходит даже не по антропоморфному или национальному признаку, но на основании бумаг о владении квартирой. Жестокие нравы ЖК разделяют не все, однако сопротивляться им не так-то просто — да и вообще идея утопической постройки, существующей по гуманным законам или, напротив, людоедским, провоцирует, кажется, только эскалацию.
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Восьмая ночь (2021)
Еще один дебют — амбициозная мистическая одиссея от молодого режиссера и сценариста Ким Тхэ Хёна
. 2500 лет назад Будда одолел жестокого демона, желавшего устроить Ад на Земле, ввергнув людей в пучину тревоги и агонии. С тех пор глаза создания — черный и красный — хранились запечатанными в сарирах
, пока в 2005-м один из них не нашел фанатичный археолог. В профессиональном сообществе его высмеяли и изгнали, но десятилетия спустя — с восходом Кровавой Луны — красный глаз пробудился и начал движение по направлению к черному, вселяясь в тела грешников. Чтобы остановить возрождение демона, молодому послушнику Чхон Соку (Нам Да Рым
) из храма на горе Бук, что в Кванджу, нужно разыскать отрекшегося от служения монаха Сон Хва (Ли Сон Мин
), которому по силам изгнать демона. Проникновенная и атмосферная история о прощении и смирении, поданая с мифическим масштабом: личный ад Ким Тхэ Хён рифмует с кошмаром планетарного масштаба.
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