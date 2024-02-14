Пылкий век: истории любви из разных стран и эпох

День всех влюбленных — легальная возможность провести со второй половинкой побольше времени, чего порой не удается в работе и рутине. Вместе с онлайн-кинотеатром Иви мы подготовили для наших читательниц и читателей несколько опций для приятного парного вечера. В подборке вы найдете и комедии, и драмы, и истории первой любви, и рецепты долголетних отношений, а заодно побываете в разных странах и эпохах, где пылкие сердца бьются в унисон.
Неувядающая классика от Эльдара Рязанова
, в которой неуставные взаимоотношения на работе помогают двум забитым трудоголикам найти в себе человеческое тепло. Робкий статистик Новосельцев (Андрей Мягков
) — мечтающий о повышении отец-одиночка, целиком отдающийся делу и семье. Как добиться результата, ему советует университетский друг Самохвалов (Олег Басилашвили
), вернувшийся из заграничной поездки и назначенный заместителем Калугиной (Алиса Фрейндлих
) — строгой начальницы, застегнутой на все пуговицы и глядящей на мир из-за толстых линз. Нужно её соблазнить! Однако, увидев в коллеге не просто ценный кадр, но и человека, и Новосельцев, и руководительница уже не смогут жить как прежде.
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25 классических фильмов о любви: от Чаплина до Рязанова
Квази-автобиографический дебют Леоса Каракса
— самобытного французского режиссера, не стесняющегося выражать эмоции на экране при помощи цитат, поэтических образов и цирковых трюков. Пластичный артист Дени Лаван
здесь впервые исполняет роль альтер-эго Каракса по имени Алекс — мятущегося юношу, который должен уйти в армию, а на самом деле хочет быть режиссером. Пока же юную душу бередит черно-белый Париж с неутомимой Сеной, бурлящей по углам жизнью и, конечно, чередой влюбленностей. Депрессивную девушку Мирей, которую встречает Алекс, сыграла тогдашняя пассия режиссера — Мирей Перье
.
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10 этапных французских фильмов из 90-х
Классический альманах Ричарда Кёртиса
, без которого трудно представить зимнюю пору. В канун главного семейного праздника теплые чувства растопят одиночество скептичного рокера (Билл Найи
), писателя (Колин Ферт
), вдовца (Лиам Нисон) и даже премьер-министра (Хью Грант
). Впрочем, романтическая комедия Кёртиса включает в себя куда больше эмоциональных и забавных ситуаций: вроде беседы дублеров постельных сцен (Мартин Фриман
и Джоанна Пейдж
) или уставшего брака Гарри и Карен (Алан Рикман
и Эмма Томпсон
). Ну и, конечно, не будем забывать про каноническое признание в любви при помощи карточек, разыгранное в новелле с Кирой Найтли
и Эндрю Линкольном
.
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Рецензия на «Бойфренда из будущего» — последний ромком Кёртиса
Фильм о паре, чья жизнь клонится к закату, принес австрийскому мэтру Михаэлю Ханеке
второй приз Каннского кинофестиваля подряд — сразу после костюмной драмы «Белая лента
». Развлекательный — да и так называемый авторский — кинематограф редко рассказывает о людях в летах, тем ценнее история пары в исполнении Жан-Луи Трентиньяна
(«Мужчина и женщина
») и Эмманюэль Рива
(«Хиросима, любовь моя
»). 80-летние интеллектуалы трепетно заботятся друг о друге, несмотря на груз прожитых лет и накопившиеся диагнозы, а Ханеке предлагает взглянуть на любовь за пределами романтических фантазий. Дочь героев сыграла Изабель Юппер
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Рецензия на «Любовь» Михаэля Ханеке
Если сказки обычно заканчиваются на «жили-долго и счастливо», то настоящая любовь здесь только начинается. Свадьба — не только великое испытание менеджмента будущей ячейки общества, но и настоящая энциклопедия если не жизни, то конкретных семейных ритуалов. Вот и Роме (Егор Корешков
) с Наташей (Юлия Александрова
) в полнометражном дебюте Жоры Крыжовникова
, недавно гремевшего со «Словом пацана
», предстоят все круги особенностей национального праздника. От столкновения ожидания с реальностью до мордобоя родственников — и даже с полицией.
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Рецензия на фильм «Горько!»
После успеха «Одержимости
» Дэмьен Шазелл
решил вернуть в Голливуд золотую пору — и снять мюзикл о любви на фоне калифорнийской Фабрики грез. Миа (Эмма Стоун
) — официантка, выкладывающаяся на пробах как в последний раз. Пианист Себастиан (Райан Гослинг
) исполняет рождественские джинглы в семейных ресторанах и мечтает открыть заведение, где будет звучать забытый современниками старый-добрый джаз. Внезапно вспыхнувшая, как водится, влюбленность заставит обоих иначе посмотреть на мифы о гениях прошлого: ведь им предстоит не только преодолевать препятствия, но и выбирать между мечтой и счастьем.
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Рецензия на «Ла-Ла Ленд»
Награжденная в Каннах стильная ретро-драма польского режиссера Павла Павликовского
. 1949 год, интеллигентный дирижер Виктор (Томаш Кот
) собирает польские народные песни для исполнения с ансамблем — идею горячо одобряет партия. В рамках культурного предприятия он знакомится с Зулой (Йоанна Кулиг
), у которой хороший голос и непростое прошлое. Следующие 20 лет их отношения будут насыщенными, но непростыми: он будет мечтать о Париже и страдать от цензуры, она — понемногу на него доносить, периодически оказываясь пешкой в руках государства. «Холодную войну» запросто можно смотреть как аскетичный европейский «Ла-Ла Ленд», замешанный на народных песнях и разыгранный в декорациях послевоенной Польши, хотя не меньше Павликовский, конечно, размышляет и о сложных отношениях человека с родной культурой.
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рецензию на «Холодную войну»
Прелестный и полный нюансов полнометражный дебют Котаро Тамуры
, ранее трудившегося помрежем Мамору Хосоды
на фантастической драме «Волчьи дети Амэ и Юки» и рисовавшего раскадровки для студии Bones
. Любовная волна накрывает жителей Осаки — Цунэо и Кумико. Он копит на поступление в Мексику, она — передвигается в кресле-каталке, редко выходит из дома из-за бабушкиной гиперопеки и тоже фантазирует о морских глубинах — при помощи рисунков. Их встреча отдаленно напоминает историю «Русалочки» — с той лишь разницей, что любовь здесь не требует жертв, а персонажи раскрываются как личности, не застывая в позах романтических типажей.
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Рецензия на «Её заветное желание»
Еще один находчивый дебют — с применением временной петли. Повеса Найлз (Энди Сэмберг
) и пребывающая в раздрае Сара (Кристин Милиоти
) встречаются на свадьбе ее сестры в Палм-Спрингс, штат Калифорния. По неизвестным причинам для молодого мужчины это жаркое 9 ноября длится уже несколько месяцев, а Сару туда затягивает совсем недавно. Паре предстоит разбираться не только в себе и друг друге, но и с пространственно-временным континуумом (что, впрочем, тут связанные вещи).
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Рецензия на «Зависнуть в Палм-спрингс»
Если фильмов вам окажется мало, всегда можно погрузиться в долгоиграющий мир сериалов — тем более разгоряченных турецких. История бизнесмена Серкана Болата (Керем Бюрсин
) и флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел
) напоминает «Золушку» в реалиях капитализма: предприниматель соглашается оплатить образование девушки, если та на время согласится изображать его невесту. Как и в «Служебном романе», этот союз противоположностей поможет обоим раскрыться и измениться.
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Обзор сериала «Постучись в мою дверь»
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