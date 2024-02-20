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Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

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20 февраля 2024
В российский прокат выходит фильм Антона Коломейца «Свет», отмеченный наградами фестивалей «Окно в Европу», «Одна шестая» и «Сталкер». Счастливая, казалось бы, соцработница Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева) в канун 60-летия всё чаще обращается к давнишней ссоре с лучшей подругой, а потом и вовсе переносится в годы юности, которые не отпускают её десятилетия спустя. Юную Татьяну сыграла Дарья Коныжева, а мы решили вспомнить еще несколько эмоциональных и увлекательных историей, где одну и ту же героиню в разном возрасте изображают разные актрисы. Запаситесь платочками.

Титаник (1997)


Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

Кажется, про это иногда забывают, но история лайнера класса «Олимпик» в фильме Джеймса Кэмерона не просто показана глазами Розы Дьюитт, но рассказана самой 100-летней матроной. В прологе и эпилоге из 1996 года её сыграла Глория Стюарт — звезда «Человека-невидимки», которой было уже около 90. Её полный печали взгляд на события почти вековой давности создает контраст с жизнелюбивой Розой в исполнении Кейт Уинслет, которая еще не подозревает, как и остальные пассажиры «Титаника», какие испытания их ждут впереди. В каком-то смысле Кэмерон предлагает зрителям увидеть романтический сюжет посреди катастрофы из точки начала жизни — и уже на закате человеческого века. И «обеим» Розам по-разному жалко Джека (Леонардо Ди Каприо) — мальчишку, который так и не увидел Америку.

Читать 25 классических фильмов о любви

Искупление (2007)

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Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

В монументальном полотне Джо Райта по роману Иэна Макьюэна показаны уже три стадии личной трагедии на фоне глобальной катастрофы. В 1935-м юная Бриони (Сирша Ронан) ложно обвиняет в изнасиловании сына экономки Робби, в которого влюблена. Так она разом нарушает робкую романтическую связь юноши с её старшей сестрой Сесилией (Кира Найтли), обрекая его пойти на войну. В пекле Второй мировой повзрослевшей Бриони (Ромола Гарай) уже не удается переиграть подростковую выходку, о чем она будет сожалеть и в старости (Ванесса Редгрейв), став успешной писательницей. Образ отчаянной юности (Джеймс Макэвой) посреди пепелища — один из сильнейших в фильме.

Читать Важный акцент: почему актриса Сирша Ронан — понятная и непостижимая

Нимфоманка (2013)


Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

В провокативной истории взросления и самопознания Ларса фон Триера мы тоже имеем дело с (ненадежной) рассказчицей. Любвеобильная Джо (Шарлотта Генсбур) рассказывает о пробуждении сексуальности и жизненных перепитиях нашедшему её в подворотне книжному червю Селигману (Стеллан Скарсгард). В разные периоды жизни Джо играют Ронья Риссман, Мая Арсович, Анания Берг и Стэйси Мартин, что позволяет датскому режиссеру изобразить широкий спектр отношения женщины с чувственным и интеллектуальным, окружающими мужчинами и нравами общества.

Читать За что мы любим Ларса фон Триера

Интерстеллар (2014)


Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

Космическая одиссея Кристофера Нолана, описывающая Землю на грани коллапса, включает в себя игры со временем: в бытовом и сугубо научно-фантастическом смысле. Несмотря на то, что главным героем выступает овдовевший астронавт-агроном Джозеф Купер (Мэттью Макконахи), в этой истории любви (к семье) ключевую роль играет его дочь с говорящим именем Мёрфи (в честь «закона подлости»). На глазах отца она проходит путь от взбалмошного подростка (Маккензи Фой) до решительной молодой женщины (Джессика Честейн) — и даже до спасительницы человечества (Эллен Бёрстин), чья вера в отца оказалась сильнее времени.

Читать Рецензия на «Интерстеллар» Нолана

Пионеры-герои (2015)

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Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

Впечатляющий дебют Натальи Кудряшовой приглашает взглянуть на последние годы советской пионерии, когда юная Оля (Серафима Выборнова) впитывает городские легенды и героические мифы уходящего СССР. Трагикомическая история взросления неожиданно дополняется сценами из современности, когда выросшая Ольга Красько (сама Кудряшова) борется с паническими атаками и не находит себе места — в том числе потому, что всё еще верит в необходимость и неизбежность подвига.

Читать Рецензия на «Пионеров-героев» Кудряшовой

Счастливый Лазарь (2018)

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Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

Чистый образчик итальянского магического реализма от Аличе Рорвахер — постановщицы «Чуда» и «Химеры», получившей с этим фильмом каннский приз за лучший сценарий. Юная Антония (Агнезе Грациани) живет в живописной, но нищей деревушке Инвиолата, чьи обитатели заняты выращивание табака для маркизы де Луны. Выбивается из крестьянской рутины только блаженный Лазарь (Адриано Тардиоло), легко завораживающийся красотой природы и труда. Невероятным образом он попадает из 1977 года в наши дни, где Антония (Альба Рорвахер) вместе с родней меняет изолированную деревню на монструозный мегаполис, но условия жизни так и не становятся лучше. Однако даже на контрасте города и природы, юности и опыта остается место чуду, которое следует за вечно молодым Лазарем.

Читать Рецензия на «Счастливого Лазаря» Рорвахер

Боль и слава (2019)

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Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

Неутомимый Педро Альмодовар часто снимал о женщинах вообще и матерях отдельно. В квази-автобиографических «Боли и славе» он решил изобразить картину из детства режиссера — альтер-эго Сальвадора Майло (Антонио Бандерас), где доверил роль мамы Пенелопе Крус, сыгравшей у него едва ли не лучшие роли. Пожилую родительницу сыграла Хульета Серрано. Их появления — лишь фрагмент трагикомической мозаики о рефлексии немолодого режиссера, страдающего от сомнений и болей в спине, однако, пожалуй, именно их, а не романтические эпизоды, можно назвать сердцем всего фильма. Получившего, к слову, призы Канн за лучшую мужскую роль и музыку.

Читать Рецензия на «Боль и славу» Альмодовара

Маленькая мама (2021)

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Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

Жизнеутверждающая драма Селин Сьяммы — мастерицы «женского взгляда», получившей приз Каннского кинофестиваля за сценарий к «Портрету девушки в огне». После смерти бабушки восьмилетняя Нелли (Габриэль Санз) оказывается предоставлена самой себе: мама (Нина Мерисс) однажды утром пропадает, а папа (Стефан Варюпенн) лишь смущенно курит в окошко. Однажды во время постройки шалаша девочка встречает ровесницу — точную копию, у которой — мамины имя и серьезная интонация: Марион (Жозефина Санз). Вместе девочки смогут пережить растерянность и утрату — с таким внутренним достоинством, что не остается сомнений: все сердечные шрамы стоят того, чтобы жить.

Читать «Маленькая мама» и еще 6 отличных французских фильмов

Солнце мое (2022)

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Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

Пронзительный дебют Шарлотты Уэллс, посвященный одному отпуску с папой, который развелся с мамой, уехал в другую страну, вывез дочь отдохнуть в кризисную Турцию — и пропал навсегда. Весь фильм подчиняется взгляду и харизме 11-летней Софи (Фрэнки Корио), которая наблюдает за 30-летним отцом Калумом (Пол Мескал), не подозревая, какие чувства его обуревают. Когда девушке самой исполнится столько же (Селия Роулсон-Холл), она начнет вспоминать то странное, отчаянно веселое лето из 90-х — и многое поймет.

Читать Рецензия на «Солнце мое» Уэллс
«Свет» в кинотеатрах с 22 февраля.


Алексей Филиппов
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Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте фотографии
Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте фотографии
Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте фотографии
Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте фотографии
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