Вся жизнь перед глазами: эти актрисы сыграли одну героиню в разном возрасте

В российский прокат выходит фильм Антона Коломейца «Свет», отмеченный наградами фестивалей «Окно в Европу», «Одна шестая» и «Сталкер». Счастливая, казалось бы, соцработница Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева) в канун 60-летия всё чаще обращается к давнишней ссоре с лучшей подругой, а потом и вовсе переносится в годы юности, которые не отпускают её десятилетия спустя. Юную Татьяну сыграла Дарья Коныжева, а мы решили вспомнить еще несколько эмоциональных и увлекательных историей, где одну и ту же героиню в разном возрасте изображают разные актрисы. Запаситесь платочками.
Кажется, про это иногда забывают, но история лайнера класса «Олимпик» в фильме Джеймса Кэмерона
не просто показана глазами Розы Дьюитт, но рассказана самой 100-летней матроной. В прологе и эпилоге из 1996 года её сыграла Глория Стюарт
— звезда «Человека-невидимки
», которой было уже около 90. Её полный печали взгляд на события почти вековой давности создает контраст с жизнелюбивой Розой в исполнении Кейт Уинслет
, которая еще не подозревает, как и остальные пассажиры «Титаника», какие испытания их ждут впереди. В каком-то смысле Кэмерон предлагает зрителям увидеть романтический сюжет посреди катастрофы из точки начала жизни — и уже на закате человеческого века. И «обеим» Розам по-разному жалко Джека (Леонардо Ди Каприо
) — мальчишку, который так и не увидел Америку.
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25 классических фильмов о любви
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В монументальном полотне Джо Райта
по роману Иэна Макьюэна
показаны уже три стадии личной трагедии на фоне глобальной катастрофы. В 1935-м юная Бриони (Сирша Ронан
) ложно обвиняет в изнасиловании сына экономки Робби, в которого влюблена. Так она разом нарушает робкую романтическую связь юноши с её старшей сестрой Сесилией (Кира Найтли
), обрекая его пойти на войну. В пекле Второй мировой повзрослевшей Бриони (Ромола Гарай
) уже не удается переиграть подростковую выходку, о чем она будет сожалеть и в старости (Ванесса Редгрейв
), став успешной писательницей. Образ отчаянной юности (Джеймс Макэвой
) посреди пепелища — один из сильнейших в фильме.
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Важный акцент: почему актриса Сирша Ронан — понятная и непостижимая
В провокативной истории взросления и самопознания Ларса фон Триера
мы тоже имеем дело с (ненадежной) рассказчицей. Любвеобильная Джо (Шарлотта Генсбур
) рассказывает о пробуждении сексуальности и жизненных перепитиях нашедшему её в подворотне книжному червю Селигману (Стеллан Скарсгард
). В разные периоды жизни Джо играют Ронья Риссман
, Мая Арсович
, Анания Берг
и Стэйси Мартин
, что позволяет датскому режиссеру изобразить широкий спектр отношения женщины с чувственным и интеллектуальным, окружающими мужчинами и нравами общества.
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За что мы любим Ларса фон Триера
Космическая одиссея Кристофера Нолана
, описывающая Землю на грани коллапса, включает в себя игры со временем: в бытовом и сугубо научно-фантастическом смысле. Несмотря на то, что главным героем выступает овдовевший астронавт-агроном Джозеф Купер (Мэттью Макконахи
), в этой истории любви (к семье) ключевую роль играет его дочь с говорящим именем Мёрфи (в честь «закона подлости»
). На глазах отца она проходит путь от взбалмошного подростка (Маккензи Фой
) до решительной молодой женщины (Джессика Честейн
) — и даже до спасительницы человечества (Эллен Бёрстин
), чья вера в отца оказалась сильнее времени.
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Рецензия на «Интерстеллар» Нолана
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Впечатляющий дебют Натальи Кудряшовой
приглашает взглянуть на последние годы советской пионерии, когда юная Оля (Серафима Выборнова
) впитывает городские легенды и героические мифы уходящего СССР. Трагикомическая история взросления неожиданно дополняется сценами из современности, когда выросшая Ольга Красько (сама Кудряшова) борется с паническими атаками и не находит себе места — в том числе потому, что всё еще верит в необходимость и неизбежность подвига.
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Рецензия на «Пионеров-героев» Кудряшовой
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Чистый образчик итальянского магического реализма от Аличе Рорвахер
— постановщицы «Чуда
» и «Химеры
», получившей с этим фильмом каннский приз за лучший сценарий. Юная Антония (Агнезе Грациани
) живет в живописной, но нищей деревушке Инвиолата, чьи обитатели заняты выращивание табака для маркизы де Луны. Выбивается из крестьянской рутины только блаженный Лазарь (Адриано Тардиоло
), легко завораживающийся красотой природы и труда. Невероятным образом он попадает из 1977 года в наши дни, где Антония (Альба Рорвахер
) вместе с родней меняет изолированную деревню на монструозный мегаполис, но условия жизни так и не становятся лучше. Однако даже на контрасте города и природы, юности и опыта остается место чуду, которое следует за вечно молодым Лазарем.
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Рецензия на «Счастливого Лазаря» Рорвахер
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Неутомимый Педро Альмодовар
часто снимал о женщинах вообще и матерях отдельно. В квази-автобиографических «Боли и славе» он решил изобразить картину из детства режиссера — альтер-эго Сальвадора Майло (Антонио Бандерас
), где доверил роль мамы Пенелопе Крус
, сыгравшей у него едва ли не лучшие роли. Пожилую родительницу сыграла Хульета Серрано
. Их появления — лишь фрагмент трагикомической мозаики о рефлексии немолодого режиссера, страдающего от сомнений и болей в спине, однако, пожалуй, именно их, а не романтические эпизоды, можно назвать сердцем всего фильма. Получившего, к слову, призы Канн за лучшую мужскую роль и музыку.
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Рецензия на «Боль и славу» Альмодовара
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Жизнеутверждающая драма Селин Сьяммы
— мастерицы «женского взгляда», получившей приз Каннского кинофестиваля за сценарий к «Портрету девушки в огне
». После смерти бабушки восьмилетняя Нелли (Габриэль Санз
) оказывается предоставлена самой себе: мама (Нина Мерисс
) однажды утром пропадает, а папа (Стефан Варюпенн
) лишь смущенно курит в окошко. Однажды во время постройки шалаша девочка встречает ровесницу — точную копию, у которой — мамины имя и серьезная интонация: Марион (Жозефина Санз
). Вместе девочки смогут пережить растерянность и утрату — с таким внутренним достоинством, что не остается сомнений: все сердечные шрамы стоят того, чтобы жить.
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«Маленькая мама» и еще 6 отличных французских фильмов
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Пронзительный дебют Шарлотты Уэллс
, посвященный одному отпуску с папой, который развелся с мамой, уехал в другую страну, вывез дочь отдохнуть в кризисную Турцию — и пропал навсегда. Весь фильм подчиняется взгляду и харизме 11-летней Софи (Фрэнки Корио
), которая наблюдает за 30-летним отцом Калумом (Пол Мескал
), не подозревая, какие чувства его обуревают. Когда девушке самой исполнится столько же (Селия Роулсон-Холл
), она начнет вспоминать то странное, отчаянно веселое лето из 90-х — и многое поймет.
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Рецензия на «Солнце мое» Уэллс
«Свет» в кинотеатрах с 22 февраля
.
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