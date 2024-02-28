Спрячь меня от прекрасной жизни: 7 новых турецких сериалов

Турецкие сериалы за последние пару лет стали неотъемлемой частью российского телевизионного и онлайн-ландшафта и уже даже успели получить отечественные адаптации. Однако напряженных любовных историй мало не бывает. Так что для тех, кто уже посмотрел все сезоны «Зимородка», «Клюквенного щербета» и «Основания: Осман», мы вместе с онлайн-кинотеатром Иви выбрали семь новых турецких сериалов на любой вкус – от напряженных драм о жизни светских львиц до брутальных криминальных саг о нравах жестокого Стамбула.
Исполнителю главной роли в первом турецком сериале для Netflix «Защитник» Чаатаю Улусою вновь предстоит окунуться в мир жестокого Стамбула. Его герой Дагхан возвращается домой после службы в армии, но вернуть свою прежнюю жизнь он уже не может. Любимая девушка Айдан, с которой он успел расстаться перед отправкой на службу, переехала, и теперь никто не знает ее новый адрес. Бывшие знакомые теперь управляют нелегальным бизнесом, который грозит и благополучию семьи Дагхана.
Бывший солдат пытается справиться с нахлынувшими на него проблемами честными способами. Он хочет отыскать Айдан и вернуть спокойствие своей семьей. Только на пути Дагхана возникает могущественный и жестокий человек, контролирующий почти весь город и желающий заполучить бойца себе на службу – ценой шантажа и расправы над его близкими. Так Дагхан, до того не подозревавший на что готов ради любимых, и сам становится одним из опаснейших людей Стамбула.
Конфликт между разными социальными классами часто является движущей силой турецких сериалов, однако в «Диком» он выходит на новый уровень и сталкивает бездомных и сильных мира сего. Яман (Халит Озгюр Сары) вырос на улице и именно там обрел друзей, ставших для него настоящей семьей, которая копит деньги на операцию для младшего «брата», прикованного к инвалидной коляске. Однако об истинной своей семье Яман не помнит ничего, пока однажды по чистой случайности не оказывается в доме владельцев медицинской империи Сойсалан.
Неслихан Сойсалан (Долунай Сойсерт) не только работает врачом, но и руководит благотворительным фондом помощи бездомным. Всё из-за случившейся много лет назад трагедии, когда во время прогулки пропал сын Неслихан – Али. Каждый год в день рождения Али она устраивает домашний праздник, где собирается семейство Сойсалан, многие из которых уже не верят, что Али может быть жив. Муж и средний сын Неслихан не могут смириться с вечным ожиданием Али и какого же их удивление, когда пропавшим когда-то ребенком оказывается бездомный Яман, которому теперь приходится выбирать между воспитанными улицей принципами, любовью и коварством, царящем в отчем доме.
Это не просто турдизи, а еще и адаптация корейской дорамы, где проверку проходят женская дружба и мужская верность, да еще и на фоне богемного мира моды. Неслихан (Хатидже Шендиль) – дизайнер одежды, которая променяла успешную карьеру на семейное счастье. Она руководила домом моды, который они создали вместе с матерью, и именно там встретила будущего мужа Мурата (Исмаил Демирджи), которому теперь передала управленческие дела, посвятив себя воспитанию детей. Размеренная жизнь Неслихан очень нравится, да и успехам мужа, который наконец представил первую коллекцию, она искренне радуется.
Неслихан – вообще сама доброта, но, конечно, все оказывается не так благостно, как кажется на первый взгляд. Постепенно Мурат отстраняется от жены, а сочувствие она находит у новой подруги Дамлы (Сера Кутлубей), тоже переживающей личный кризис, она влюблена в женатого мужчину, и не знает, что делать с этим чувством. Дамла тоже поначалу кажется все понимающей, сочувствующей и искренней. Только в итоге женская дружба перерастает в запутанный любовный треугольник, где амбиции и хладнокровный расчет заслоняют все благие намерения, которыми, как известно, вымощена дорога в ад.
Захватывающая драма о том, как тяжело вырваться из низов общества в высший свет и еще сложнее удержать свой статус, когда на пороге неожиданно появляются вестники прошлого. Светской львице Шебнем (Хилал Алтинбилек) завидуют все вокруг. У нее стройная фигура, успешный и верный муж, двое прекрасных детей, только что купленный, самый большой и богатый в округе особняк и обложка популярного журнала, в интервью которому она рассказывает о своем счастливом детстве в Измире, учебе в частном американском колледже и безмерно любящей ее матери. Только рассказы о прошлом – от первой до последней буквы – ложь.
Шебнем выросла в бедной семье, где мать постоянно упрекала ее за не самую симпатичную внешность, отец заставлял работать в шиномонтаже, а местный бандит то и дело вымогал деньги, обзывая «крысой». Однажды Шебнем решила полностью изменить свою жизнь, начав именно с внешности. Но зарабатывать деньги на пластическую операцию ей пришлось не самым законным путем. Своим закаленным детскими травмами характером Шебнем пробила себе дорогу в высшее общество. Но прекрасная жизнь оказывается под ударом, когда на обложке журнала ее видит тот самый бандит-вымогатель, только что вышедший из тюрьмы, а затем на пороге особняка женщины появляется проницательный полицейский Месут (Онур Туна), когда-то служивший в Измире.
Один из самых свежих сериалов, премьера которого состоялась на родине осенью прошлого года, теперь добрался до легального показа в России. Действие происходит в Каппадокии, где когда-то снимали популярного «Ворона» и трагическую сагу «Между небом и землей». Именно туда возвращается после долгого пребывания в Америке Атеш Гюлсой (один из самых популярных турецких актеров Ильхан Шен) – старший сын влиятельного семейства, которому предстоит взять на себя бразды правления бизнесом от деда, решившего открыть новую текстильную фабрику с семьей Бакараджи, имеющей сомнительное прошлое. Однако властный дед ставит под сомнение деловые качества Атеша и хочет скрепить совместный бизнес женитьбой внука на дочери Бакараджи.
Впрочем, непростые отношения в семействе Гюлсой – лишь остросюжетный фон для закрученной любовной истории. Средний брат Яман Гюлсой (Бурак Беркай Акгюль) собирается сделать предложение, вручив семейную реликвию – кольцо с сапфиром, Ферайе (Озге Ягыз), дочери бывшего работника семейства и падчерице коварной горничной Джемили (Нур Язар), которая больше заботится о будущем своей родной дочери – капризной болтушки Алейны (Гизем Севим). Случайная трагедия, участниками которой становятся Яман и его младший брат Окан (Джан Барту Аслан), переворачивает жизнь как семейства Гюлсой, так и скромной Ферайи. В череде хитросплетений судеб и интриг Джемили у Ямана и Ферайи уже, кажется, нет шансов на счастливую любовь.
Турецкий Брэд Питт – актер и модель Кыванч Татлыту, запомнившийся всем зрительницам «Запретной любви», – вновь оказывается в центре семейной драмы. На этот раз он играет наследника богатого клана Аслана, который пытается вести честный клубный бизнес, но семейные дела так или иначе заставляют его работать на грани закона. Внутреннее противостояние матери и детей, братьев и сестер, и полученные в детстве психологические травмы, впрочем, оказываются своего рода преимуществом, когда Аслан знакомится в самолете с Девин (Серенай Сарыкая), которая не понаслышке знает о тяготах семейной жизни.
Девин – психолог, чей любимый вопрос: «Какие у вас отношения с матерью?» Сама она давно осталась без родителей и вынуждена содержать сестру, страдающую от биполярного расстройства и заглушающую его наркотиками. Знакомство с Асланом, о положении которого она поначалу не знает совсем ничего, перерастает в кокетливую игру, а затем и настоящую любовь. Однако семейные травмы сродни родовому проклятью, которое, несмотря на чувства Девин и Аслана, может принести много несчастий.
По-турецки мелодраматичная интерпретация сказки про Золушку, которая здесь порой не просто ходит без одной туфельки, а вовсе босиком. Инджиля (Джемре Байсел) с детства живет в богатом доме, где работает горничной ее властная тетя Мюберра (Ачелья Деврим Йыльхан), и прислуживает своей ровеснице, дочери семейства Наз (Асуде Келебек), то и дело устраивающей истерики и во всех бедах обвиняющей покорную Инджилю. Наз должна выйти замуж за Мете (Ураз Каигылароглу), чтобы их семьи закончили многолетнюю вражду, от токсичных отголосков которой Мете давно сбежал за границу, откуда поддерживал вовсе не романтическую, а скорее приятельскую связь с Наз, тоже не сидевшей без дела в ожидании «принца».
Но время настало и «долгожданный» жених, известный своим разбитным нравом, вернулся на родину, где первой случайно встретил вовсе не Наз, а Инджилю – скромную красавицу, на пороге дорогого магазина, куда она пришла за праздничным платьем Наз, снявшую свои старенькие кеды, так как утром на кухне ей в ногу попал осколок. Ловелас Мете, разбивший сердце не одной девушки, кажется, впервые и по-настоящему влюбляется в прекрасную незнакомку, которая, как выясняется, с детства грезит Мете. Но когда Инджиле выпадает шанс на любовь с мужчиной своей мечты, она скрывает от него настоящее имя и чувства, боясь разозлить свою хозяйку.
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