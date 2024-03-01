Новый «Онегин», игровой ремейк «Летучего корабля», «Герой наших снов» с Кейджем и еще 10 фильмов марта

Сатирический хоррор Кристоффер Боргли про неврозы и фобии интеллигентного обывателя в духе «Всех страхов Бо», но вдвое короче, куда бодрее и с Николасом Кейджем вместо Хоакина Феникса. Одутловатый и лысеющий Кейдж играет университетского профессора, который вдруг стал сниться всем вокруг. Причем в снах он постоянно бездействует, когда другим угрожает опасность. Реальная жизнь невзрачного человека тут же меняется — он становится суперзвездой.
Классик немецкого кинематографа Маргарете фон Тротта поставила биографическую драму об австрийской писательнице и поэтессе в исполнении Вики Крипс. В 1958 году между разъездами по Европе и США Бахман познакомилась со швейцарским писателем Максом Фришем (Рональд Церфельд). Их последующий роман продлится пять лет и окажет огромное влияние на творчество обоих. Для режиссера это не первое обращение к мастерам пера — в 2012-м вышла ее «Ханна Арендт» с Барбарой Зуковой в образе политического теоретика и историка еврейского происхождения.
Действие новой режиссерской работы популярного французского актера Венсана Переса разворачивается в Париже образца 1887 года. Магистр оружия Клеман Лаказ (Рошди Зем) прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роз Астье де Вальсер (Дория Тийе) тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.
Второй полнометражный фильм Любови Мульменко, главные роли исполняют Елизавета Янковская и музыкант Вадик Королев. По сюжету 30-летний Ваня, работающий в магазине «Охотник и рыболов», называет всех женщин «фрау», и в целом у него средневековые понятия о мире и обществе. Он хочет найти свою единственную, и ею в конце концов становится балерина Кристина, уставшая от жизни вместе с матерью и бабушкой. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» и в порядке эксперимента позволяет рыцарю назначить ее своей прекрасной дамой, но впоследствии планирует его перевоспитать.
Документальная лента Юлии Киселевой, ранее снявшей научно-популярный фильм «Робот, я люблю тебя?». Это рассказ о профессоре Иване Николаевиче Пигареве, который изучив труды предшественников и проведя сотни экспериментов, выдвинул новую гипотезу о предназначении сна. Пигаревым восхищаются, с ним спорят, ему сочувствуют, с него берут пример. А еще Иван Николаевич — праправнук Тютчева, и его детство в Мураново в фильме неожиданно вплетается в историю научного поиска.
Остросюжетная трагикомедия Джессики Хауснер с Миа Васиковска участвовала в конкурсе 76-го Каннского киносмотра и была отмечена европейским «Оскаром» за музыку. По сюжету в элитной частной школе появляется новая учительница – загадочная мисс Новак. По просьбе родителей она прививает детям новые привычки питания и рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи ее философии образуют тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды.
Романтическая сказка Ильи Учителя по мотивам одноименного советского мультфильма. По сюжету Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта. Роль Ивана исполнил Александр Метелкин, а Забавы — Ксения Трейстер. Певица Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму, Андрей Бурковский сыграл хитрого Поля, Леонид Ярмольник предстал в образе Царя, Федор Добронравов – Полкана, а Анна Уколова — Соловья-Разбойника.
Звезда «Эйфории» Сидни Суини возглавила хоррор Майкла Моэна про Сесилию, новую монашку в таинственном итальянском монастыре, которая стала второй девой, вынашивающей ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит этот мир в вечную тьму. Творческий путь Суини, кстати, начался в 2010-м с фильма ужасов Джона Карпентера «Палата», и периодически актриса возвращается к открывшему ее жанру.
Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграли в остросюжетной драме Бенуа Деломма про Алису и Селин, ведущих традиционный образ жизни с успешными мужьями и сыновьями одного возраста. Идеальное гармоничное существование внезапно разрушается после трагической аварии.
На российские экраны спустя 13 лет повторно выйдет трагикомедия великого Романа Полански, украшенная звездным составом (Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джон Си Рейли). По сюжету экранизации пьесы Ясмины Резы «Бог резни» две добропорядочные семейные пары встречаются, чтобы обсудить последствия драки между сыновьями. Невинная беседа интеллигентных людей быстро перерастает в обмен ироничными колкостям и вытряхиванием скелетов из шкафа.
Не первый режиссерский опыт Майкла Китона, который ни с того ни с сего придумал историю про наемного убийцу с болезнью Альцгеймера — и сам же его и сыграл. Получилось так же монументально, как фильм «Отец», если бы у Энтони Хопкинса в нем были пистолеты, неразрешенные споры с мафией (в исполнении Аль Пачино!) и куда более деятельные разборки с детьми (в роли сына — замечательный Джеймс Марсден).
Известный итальянский режиссер Маттео Гарроне снял драму о двух молодых мигрантах, которые отправляются из Сенегала в Европу на поиски лучшей судьбы. На 71-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне картина получила приз зрительских симпатий за лучший европейский фильм, а на 80-м Венецианском биеннале — награды за режиссуру и лучшему молодому актеру.
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