Зоны интересов: Кто получит «Оскар»-2024

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе пройдет 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. В этом году предварительным лидером стал фильм «Оппенгеймер», номинированный в 13 категориях. Сегодня в нашей стране интерес к «Оскару» не такой пристальный, как раньше: среди претендентов нет российских лент, да и в целом редких номинантов можно легально посмотреть в кинотеатрах. Однако по традиции мы делаем прогнозы, основываясь на результатах премий профессиональных сообществ и ставках букмейкерских контор. Полный список номинантов на премию «Оскар» смотрите тут.
Прогноз: «Оскар» получит «Оппенгеймер»Кристофера Нолана — монументальный байопик создателя атомной бомбы с невероятным звездным актерским ансамблем. Ранее фильм удостоился семи статуэток премии BAFTA (в том числе как лучший фильм), восьми наград «Выбор критиков» Critics Choice Awards, также включая «За лучший фильм», пяти «Золотых Глобусов» (в том числе за лучшую драму) и самого важного приза – Премии Гильдии американских продюсеров. Как правило, фильмы, выбранные Гильдией, одерживают победу и в главной категории «Оскара». С тем, что «Оппенгеймер» — главный фаворит, согласны и букмекерские конторы, заявляющие, что вероятность победы нолановского фильма – 97%. Почти не имеет шансов европейский лидер — «Анатомия падения» Жюстин Трие, получившая Золотую пальмовую ветвь на минувшем Каннском фестивале. Не помогут ей и премия Европейской киноакадемии за лучший фильм, шесть «Сезаров», «Гойя» за лучший европейский фильм, «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм и премия критиков Critics Choice Awards за лучший зарубежный фильм.
Прогноз: «Оскар» получит Кристофер Нолан с вероятностью 98%. Для 53-летнего режиссера «Оппенгеймера» это шестая номинация — первые три он получил в качестве сценариста и две как постановшик (За «Дюнкерк» и «Довод»). Трехчасовой «Оппенгеймер» с перемешанными временными пластами способен ввергнуть в «первобытное» состояние трепета перед зрелищем «сотворения» современного мира, где ядерная угроза остается вероятной опцией. Это не фильм, а гигантская симфония, и Нолан заслужил звание лучшего. С декабря по март он уже получил «Золотой глобус», премию Британской киноакадемии, премию критиков Critics Choice Awards и премию «Сатурн».
Прогноз: «Оскар» получит Лили Глэдстоун, хотя это одна из интриг премии. Основная борьба разворачивается между двумя претендентками – Стоун и Глэдстоун. Долгое время фавориткой у букмейкеров оставалась Эмма Стоун, отметившаяся ярким и физиологичным перфомансом в фильме «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, получившем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. За роль Беллы, экспериментальной игрушки хирурга-новатора Годвина Бакстера, пересадившего утопленнице мозг её нерожденного ребенка, Стоун уже достались «Золотой глобус», премия BAFTA и премия «Выбор критиков» Critics Choice Awards. Это её четвертая номинация на «Оскар», а в 2017 году она стала лауреаткой премии за роль в «Ла-ла Ленде». Согласно букмейкерам чуть больше шансов на победу всё же у Лили Глэдстоун — за роль в эпосе Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», которую также отметили на «Золотом глобусе» и коллеги из Американской Гильдия актеров. Хотя мы болеем за Сандру Хюллер, воплотившую радикально непохожие образы в двух картинах-номинантах этого года — «Анатомии падения» и «Зоне интересов», — она на третьей строчке рейтинга. Рискнем предположить, что Американская киноакадемия предпочтет Лили Глэдстоун, поскольку фильм Скорсезе посвящен истории страны, массовым убийствам представителей народа осейджей и рождению ФБР. Это им более близко, нежели мрачный фантастический мир грека Лантимоса.
Прогноз: С вероятностью выше 90% «Оскар» получит Киллиан Мерфи, для которого это первая номинация на премию киноакадемии. Сыграв заглавную роль изобретателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера в фильме Кристофера Нолана, он уже завоевал «Золотой глобус», премию BAFTA и премию Гильдии американских актеров. Мерфи играет ученого, интересовавшегося, помимо физики, литературой, религией, коммунистической идеей, фрейдизмом: его герой будто меняет разные агрегатные состояния, неизменно обнажая двойственность не только предприятия с бомбой, но и самого ученого, подверженного деструктивным мотивам. Главный конкурент Киллиана Мерфи — Пол Джаматти, у которого также есть «Золотой глобус» и премия критиков Critics Choice Awards за пусть и не такую глобальную, но прекрасную и очень трогательную роль пожилого учителя в «Оставленных» Александра Пэйна. Его статистические шансы 15%.
Прогноз: Оскар получит Давайн Джой Рэндольф, сыгравшая в «Оставленных» Александра Пейна школьную повариху Мэри Лэмб, сын которой уехал на войну (и не вернулся). Заботливая и мудрая распорядительница кухни - первая столь звездная роль актрисы, принесшая ей сразу несколько крупных наград: «Золотой глобус», премию британской киноакадемии BAFTA, Critics Choice Award и, что немаловажно, – признание коллег, то есть премию Гильдии киноактеров. Вероятность победы Рэндольф выглядит внушительно – 98%.
Прогноз: «Оскар» получит Роберт Дауни-мл., сыгравший в «Оппенгеймере» бизнесмена Льюиса Штраусса, имевшего важную роль в разработке бомбы и вообще ядерной энергетической политике США. Абсолютно все вышеназванные мировые премии, включая «Золотой глобус», BAFTA британской киноакадемии и прочие, сошлись в том, что это лучшая второплановая мужская роль. Вероятность в букмейкерских конторах равна 99% - самый высокий показатель. Интересно, что у супермедийного Дауни, которому скоро исполнится 59 лет, это всего третья номинация на «Оскар»: первая была в 1993-м за главную роль в «Чаплине», вторая — в 2009-м за «Солдат неудачи» (тоже второго плана). У его оппонента Брауна это первая номинация, у Гослинга — третья, у Руффало – четвертая, а Де Ниро — уже обладатель (всего?) двух статуэток.
Прогноз: Хотя церемония вручения наград Гильдии американских сценаристов из-за забастовки пройдет только 14 апреля – более чем через месяц после «Оскара», — фаворит академии известен. Это «Анатомия падения» Жюстин Трие — сложный психологический и судебный триллер, сценарий которого она написала вместе с партнером Артюром Арари. Фильм в прошлом году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а позже ряд премий именно за сценарий — Европейской киноакадемии, Британской киноакадемии и «Золотой глобус». Снятая максимально натуралистично, картина Трие полностью вовлекает зрителя в поиск истины, поднимает важные вопросы внутрисемейного доверия и частной жизни, оказавшейся под микроскопом судебного разбирательства.
Прогноз: Нельзя сказать наверняка, но думается, что «Барби», получившая за лучший сценарий премию критиков Critics Choice Awards в основных номинациях не получит ничего, утешившись призом за песню и техническими «Оскарами». Остальные номинанты выглядят совершенно равноценно, разве что чуть больше шансов у «Американского чтива» режиссера и сценариста Корда Джефферсона. Сценарий, удостоенный премии британской киноакадемии BAFTA, основан на книге Персиваля Эверетта «Стирание» о афроамериканском писателе и профессоре английского языка, который пишет сатирический роман под псевдонимом, стремясь разоблачить лицемерие издательского мира. Делаем ставку на эту картину.
Прогноз: Обладатели премии Американского общества кинооператоров 17 раз из 37 получали затем «Оскар». В этом году совпадение также неминуемо, поскольку профессиональную премию от коллег получил виртуоз Хойте ван Хойтема, сотрудничающий с Кристофером Ноланом со времен «Интерстеллара». Ван Хойтема – лидер в номинации: его первенство подтверждают также Британская киноакадемия, присудившая ему премию BAFTA, и сообщество критиков Critics Choice Awards. Для оператора это вторая номинация на «Оскар» (первая была за «Дюнкерк»).
Прогноз: В последнее время всё чаще один и тот же фильм попадает в две ранее взаимоисключающие номинации — «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм», что удваивает его шансы на хотя бы одну из наград. Случай «Паразитов» показал, что можно получить и обе. Парадоксально, но в случае копродукции нескольких стран всё вполне в рамках регламента. В этом году в похожем положении «Зона интересов» Джонатана Глейзера — номинированный от Великобритании хладнокровный видеодневник о буднях семейства Хёсс, строившего личный парадиз через стену от Освенцима. Ранее британская киноакадемия тоже немного парадоксально присудила ей награду и как лучшему британскому фильму, и как лучшему фильму на иностранном языке (в «Зоне» говорят по-немецки). В зачете ленты также два приза Каннского кинофестиваля (жюри и кинопрессы), так что своего «Оскара» в данной номинации леденящая кровь работа Глейзера точно получит (а также, надеемся, за лучший звук).
Прогноз: Оскар получит «Человек-паук: Паутина вселенных», названный лучшим анимационным фильмом Гильдией американских документалистов и американскими же критиками. Этого достаточно для уверенного прогноза, несмотря на то, что европейские киноакадемики выбрали «Мечты робота», а британские – «Мальчика и птицу». «Паутина вселенных» — продолжение нашумевшего пять лет назад мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», которое стало еще изобретательнее после смены режиссера и команды. Подробный разбор анимационных фильмов, претендующих на премию «Оскар», читайте в отдельном материале Кино-Театр.Ру.
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