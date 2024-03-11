На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

В январе 2024 года единственному и неповторимому Николасу Кейджу исполнилось 60 лет, а в марте до российского проката добрался «Герой наших снов», за роль в котором актер получил не только похвалы критиков, но и номинацию на «Золотой Глобус». О феномене (и культе) Кейджа рассказывает Дмитрий Соколов, подобравший десятку его знаковых ролей: от безумного яппи до кулинара-отшельника.
Культ Кейджа и актерский шаманизм
Феномен Николаса Кейджа поражает, в первую очередь, масштабом, а не головокружительной карьерной траекторией — хотя немногие коллеги переживали столь же резкие взлеты и падения, еще и продолжая получать охапки премий и номинаций. В современном Голливуде есть модные актеры, вроде Тимоти Шаламе
или Барри Кеогана
, маститые звезды, такие, как Леонардо ДиКаприо
или Том Круз
, но лишь вокруг Кейджа сложился настолько яркий и устойчивый культ.
В отличие от более нишевых случаев, типа Роберта Инглунда
или Джейсона Стэтэма
, речь идет не о популярности в отдельном образе или жанре, но о личностной харизме, выходящей далеко за пределы конкретных амплуа или фильмов. Отчасти народная любовь объясняется технологическим прогрессом: мемы и вирусные видео с Кейджем давно и надолго захватили соцсети. Однако источник его неиссякаемой меметичности — не отдельные роли, а своеобразный актерский метод: техника Nouveau Shamanic. Построенная на ментальной калибровке, отчасти напоминающей шаманские медитации, она позволяет актеру слиться с персонажем. Тогда, по словам Кейджа, «ты не чувствуешь, что играешь, ты чувствуешь, что живешь». Точнее не скажешь!
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50+ фильмов с Николасом Кейджем
Провалившийся в прокате и разгромленный критиками, этот комедийный хоррор позже стал культовым — разумеется, благодаря таланту Кейджа. Это первый фильм, где он использовал Nouveau Shamanic, продемонстрировав безграничное и тонкое чувство абсурда, позже ставшее важнейшей чертой его харизмы. При этом, хоть сюжет о соскальзывании офисного работника в безумие и давал простор для игры лицом под стать Джиму Керри
или вереницы гэгов в духе «Монти Пайтон», Кейдж изобразил нарастающий делирий в равной степени забавно и убедительно. «Поцелуй вампира» — не столько пародия на вампирский хоррор, сколько оживший кошмар яппи — той широкой прослойки среднего класса, которая была на слуху в 1980-х. Случайный секс ведет к болезням, потере работы, утрате социального статуса, то есть буквально превращает «молодого городского профессионала» в живого мертвеца. Морячок из «Диких сердцем
», Рой Валлер из «Великолепной аферы
», Рэд Миллер из «Мэнди
» и даже Дракула из позднейшего «Ренфилда
» многим чертам характера обязаны сбрендившему литературному агенту Питеру Лоеву.
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артист примерил образ Морячка — романтического героя с чистым сердцем и руками по локоть в крови. Для его фильмографии «Дикие сердцем» особенно важны не столько даже из-за статуса режиссера, сколько из-за того, что здесь Кейдж, пожалуй, впервые воплотил ту гармонию контрастов, которую будет поддерживать во многих последующих образах. Его стилизованный под молодого бунтаря 1950-х персонаж в ретроспективе выглядит молодой версией Рэда Миллера из «Мэнди»: под сентиментальностью здесь скрывается неукротимая ярость. Увы, работа Кейджа тогда осталась в тени «Золотой пальмовой ветви» фильма и чествований Уиллема Дефо
с Дайан Лэдд
(последняя получила номинацию на «Оскар»). Однако в контексте его карьеры «Дикие сердцем» выглядят важной ступенькой на пути к величию.
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Роль сценариста-алкоголика Бена Сандерсона стала высшей точкой драматической карьеры Кейджа: за нее он получил единственный «Оскар». Мрачный, но не безысходный фильм Майка Фиггиса
, снятый по автобиографическому роману Джона О’Брайена, строился на выверенной эмоциональной динамике между непохожими, но одинаково отчаявшимися персонажами. Кейдж превосходно воплотил разочарованного в жизни неудачника-мерзавца, который вопреки всему пробуждает волю к жизни у случайной знакомой. Хотя драматический талант артиста ярко проявлялся и до («Воспитывая Аризону
») и после («Джо
»), больше он никогда не конструировал столь трагический образ. Отблески его мелькают в подзабытой ныне медицинской драме «Воскрешая мертвецов
» Мартина Скорсезе
или сравнительно недавней «Свинье
», но «Покидая Лас-Вегас» резко выделяется на их фоне хотя бы за счет печального финала, в котором переплетаются обреченность и надежда.
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Конец XX века, начиная с ныне забытых «Огненных птиц
», стал для Кейджа периодом экшна — и именно «Без лица» закрепил за ним статус звезды первого ранга. Если в триумфальной «Скале
» Майкла Бэя
актер оставался комическим компаньоном Шона Коннери
, а в культовой «Воздушной тюрьме
» отыгрывал шаблонный образ героя-одиночки, то в боевике Джона Ву
он создал персонажа зловещего и трогательного одновременно. Образ Кастора Троя / Шона Арчера построен на характерном для Кейджа контрасте эмоциональной хрупкости и безудержного насилия. В сочетании с элегантной хореографией перестрелок, динамика дуэта Кейджа и Траволты превращает «Без лица» в эталонный экшн 1990-х, показывая, что пальба и драки вполне совместимы с семейной драмой. Уже после этого успеха были «Сокровище нации
» и «Пророк
», а отголоски огневой славы можно зафиксировать вплоть до 2010-х, пока Кейдж мелькал в боевиках-однодневках, вроде «Опасного Бангкока
» или «Медальона
».
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Кейдж снимался в ромкомах («Счастливый случай
», «Девушка из долины
») и драмах («Бойцовая рыбка
») с начала карьеры, но роль падшего ангела Сета можно считать эталонной для этой полки его творчества. Вольный ремейк «Неба над Берлином
» стал кассовым хитом и был тепло встречен критикой, но для нас важнее, что здесь Кейдж в полной мере раскрывает потенциал чистого романтического героя. Отсюда легко провести линию к «Семьянину
», «Выбору капитана Корелли
» или «Синоптику
».
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«Небо над Берлином» Вима Вендерса
Эстетский детективный триллер Брайана де Пальмы
, где Кейдж впервые столь плотно работает с образом идеалиста в шкуре циника. Если в схожих фильмах, вроде неонуаров «Поцелуй смерти
» или «Придорожное заведение
», он играл преступника, то тут стал детективом, которого расследование завело слишком далеко. Обаятельный пройдоха Рик Санторо — своего рода прототип последующих героев из криминальных триллеров Кейджа: под личиной скользкого плейбоя и легкомысленного жизнелюба скрывается острый интеллект и цепкая хватка опытного копа — качества, которые сближают его с Томом Уэллсом из «8 миллиметров
», Теренсом Макдоной из «Плохого лейтенанта
» или Джеком Холкромбом из «Мерзлой земли
».
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Шедевры де Пальмы и других американских режиссеров 1970-х
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Кейдж — один из самых известных в Голливуде комикс-гиков, а его жажда сыграть Супермена буквально породила легенды
. Увы, этой мечте, кажется, не суждено сбыться, хотя озвучивать Человека из стали ему доводилось неоднократно. Удивительно, что при такой страсти Кейдж настолько редко появлялся в экранизациях комиксов — и хулиганский «Пипец» Мэттью Вона
здесь едва ли не лучшая его работа. Образ сумасбродного экс-копа Большого Папаши отлично ложится на контрастную манеру Кейджа, соединяя в образе нежную заботу о детях и беспощадную жестокость к врагам.
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Психоделический арт-эксплотейшн Паноса Косматоса
реанимировал карьеру артиста в конце 2010-х и мощно подкрепил его культовый статус. Фильм выстроен вокруг одинокой фигуры Рэда Миллера — человека, который утратил всё (и поэтому не боится ничего), — позволил Кейджу кристаллизировать и возвести Nouveau Shamanic в абсолют. Последовавшие за «Мэнди» хорроры с претензией на культовость («Страна чудес Вилли
», «Цвет из иных миров
», «Узники страны призраков
») лишь умело эксплуатировали то, что в Кейдже уловил и подчеркнул режиссерским чутьем Косматос.
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Медитативная драма дебютанта Майкла Сарноски
миновала широкий прокат, но была отмечена критиками, в очередной раз впечатленными игрой Кейджа. Хотя актеру не впервой играть в психологических драмах, «Свинья» выделяется не только экзотической тематикой — мир полуподпольной гастрономии показан столь же чарующим, сколь и пгуающим, — но и главным героем. Повар-отшельник Роб — безусловно, один из наиболее трогательных и печальных персонажей в актерской галерее Кейджа, а его одиссея в поисках украденной свиньи выстроена как проповедь смирения и ненасилия. Подобно тому, как Рэд Миллер вобрал всех неистовых и романтичных маньяков, им сыгранных, Роб Фелд — квинтэссенция выгоревших, уставших от жизни, но внутренне твердых аутсайдеров, мелькавших в его фильмографии.
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Фильм Тома Гормикэна
— не только метакомедийный экшн, но идеальная иллюстрация к феномену «кейджсплотейшна». Актер здесь демонстрирует бездны самоиронии, играя не столько себя, сколько собственный медийный образ, который в какой-то момент оказывается реальнее настоящей личности. Да, в его карьере была «Адаптация
» — куда более титулованный фильм схожей тематики, принесший артисту очередную номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус». Однако там речь шла всё же о внутреннем мире другого автора: Чарли Кауфмана
. Гормикэн же блестяще обыгрывает тот самый культ артиста, скрывая за насмешливым сценарием о криминальном фанате и его любимой звезде тонкую рефлексию парадоксальной диалектики кинематографа и жизни. Кейдж как ни один другой актер в Голливуде знает, что воображаемые персонажи иногда способны поглотить тебя целиком. Кажется, это и называется «жертвой во имя искусства».
«Герой наших снов» в кинотеатрах с 14 марта
.
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