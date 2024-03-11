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На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

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11 марта 2024

В январе 2024 года единственному и неповторимому Николасу Кейджу исполнилось 60 лет, а в марте до российского проката добрался «Герой наших снов», за роль в котором актер получил не только похвалы критиков, но и номинацию на «Золотой Глобус». О феномене (и культе) Кейджа рассказывает Дмитрий Соколов, подобравший десятку его знаковых ролей: от безумного яппи до кулинара-отшельника.

Культ Кейджа и актерский шаманизм


На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Феномен Николаса Кейджа поражает, в первую очередь, масштабом, а не головокружительной карьерной траекторией — хотя немногие коллеги переживали столь же резкие взлеты и падения, еще и продолжая получать охапки премий и номинаций. В современном Голливуде есть модные актеры, вроде Тимоти Шаламе или Барри Кеогана, маститые звезды, такие, как Леонардо ДиКаприо или Том Круз, но лишь вокруг Кейджа сложился настолько яркий и устойчивый культ.

В отличие от более нишевых случаев, типа Роберта Инглунда или Джейсона Стэтэма, речь идет не о популярности в отдельном образе или жанре, но о личностной харизме, выходящей далеко за пределы конкретных амплуа или фильмов. Отчасти народная любовь объясняется технологическим прогрессом: мемы и вирусные видео с Кейджем давно и надолго захватили соцсети. Однако источник его неиссякаемой меметичности — не отдельные роли, а своеобразный актерский метод: техника Nouveau Shamanic. Построенная на ментальной калибровке, отчасти напоминающей шаманские медитации, она позволяет актеру слиться с персонажем. Тогда, по словам Кейджа, «ты не чувствуешь, что играешь, ты чувствуешь, что живешь». Точнее не скажешь!

Смотреть онлайн 50+ фильмов с Николасом Кейджем

Поцелуй вампира (1988)


На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Провалившийся в прокате и разгромленный критиками, этот комедийный хоррор позже стал культовым — разумеется, благодаря таланту Кейджа. Это первый фильм, где он использовал Nouveau Shamanic, продемонстрировав безграничное и тонкое чувство абсурда, позже ставшее важнейшей чертой его харизмы. При этом, хоть сюжет о соскальзывании офисного работника в безумие и давал простор для игры лицом под стать Джиму Керри или вереницы гэгов в духе «Монти Пайтон», Кейдж изобразил нарастающий делирий в равной степени забавно и убедительно. «Поцелуй вампира» — не столько пародия на вампирский хоррор, сколько оживший кошмар яппи — той широкой прослойки среднего класса, которая была на слуху в 1980-х. Случайный секс ведет к болезням, потере работы, утрате социального статуса, то есть буквально превращает «молодого городского профессионала» в живого мертвеца. Морячок из «Диких сердцем», Рой Валлер из «Великолепной аферы», Рэд Миллер из «Мэнди» и даже Дракула из позднейшего «Ренфилда» многим чертам характера обязаны сбрендившему литературному агенту Питеру Лоеву.

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Дикие сердцем (1990)


На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

В культовом роад-муви Дэвида Линча артист примерил образ Морячка — романтического героя с чистым сердцем и руками по локоть в крови. Для его фильмографии «Дикие сердцем» особенно важны не столько даже из-за статуса режиссера, сколько из-за того, что здесь Кейдж, пожалуй, впервые воплотил ту гармонию контрастов, которую будет поддерживать во многих последующих образах. Его стилизованный под молодого бунтаря 1950-х персонаж в ретроспективе выглядит молодой версией Рэда Миллера из «Мэнди»: под сентиментальностью здесь скрывается неукротимая ярость. Увы, работа Кейджа тогда осталась в тени «Золотой пальмовой ветви» фильма и чествований Уиллема Дефо с Дайан Лэдд (последняя получила номинацию на «Оскар»). Однако в контексте его карьеры «Дикие сердцем» выглядят важной ступенькой на пути к величию.

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Покидая Лас-Вегас (1995)

▶︎ Смотреть онлайн

На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Роль сценариста-алкоголика Бена Сандерсона стала высшей точкой драматической карьеры Кейджа: за нее он получил единственный «Оскар». Мрачный, но не безысходный фильм Майка Фиггиса, снятый по автобиографическому роману Джона О’Брайена, строился на выверенной эмоциональной динамике между непохожими, но одинаково отчаявшимися персонажами. Кейдж превосходно воплотил разочарованного в жизни неудачника-мерзавца, который вопреки всему пробуждает волю к жизни у случайной знакомой. Хотя драматический талант артиста ярко проявлялся и до («Воспитывая Аризону») и после («Джо»), больше он никогда не конструировал столь трагический образ. Отблески его мелькают в подзабытой ныне медицинской драме «Воскрешая мертвецов» Мартина Скорсезе или сравнительно недавней «Свинье», но «Покидая Лас-Вегас» резко выделяется на их фоне хотя бы за счет печального финала, в котором переплетаются обреченность и надежда.

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Без лица (1997)


На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Конец XX века, начиная с ныне забытых «Огненных птиц», стал для Кейджа периодом экшна — и именно «Без лица» закрепил за ним статус звезды первого ранга. Если в триумфальной «Скале» Майкла Бэя актер оставался комическим компаньоном Шона Коннери, а в культовой «Воздушной тюрьме» отыгрывал шаблонный образ героя-одиночки, то в боевике Джона Ву он создал персонажа зловещего и трогательного одновременно. Образ Кастора Троя / Шона Арчера построен на характерном для Кейджа контрасте эмоциональной хрупкости и безудержного насилия. В сочетании с элегантной хореографией перестрелок, динамика дуэта Кейджа и Траволты превращает «Без лица» в эталонный экшн 1990-х, показывая, что пальба и драки вполне совместимы с семейной драмой. Уже после этого успеха были «Сокровище нации» и «Пророк», а отголоски огневой славы можно зафиксировать вплоть до 2010-х, пока Кейдж мелькал в боевиках-однодневках, вроде «Опасного Бангкока» или «Медальона».

Читать «Немая ярость» — новый боевик Джона Ву

Город ангелов (1998)


На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Кейдж снимался в ромкомах («Счастливый случай», «Девушка из долины») и драмах («Бойцовая рыбка») с начала карьеры, но роль падшего ангела Сета можно считать эталонной для этой полки его творчества. Вольный ремейк «Неба над Берлином» стал кассовым хитом и был тепло встречен критикой, но для нас важнее, что здесь Кейдж в полной мере раскрывает потенциал чистого романтического героя. Отсюда легко провести линию к «Семьянину», «Выбору капитана Корелли» или «Синоптику».

Смотреть онлайн «Небо над Берлином» Вима Вендерса

Глаза змеи (1998)


На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Эстетский детективный триллер Брайана де Пальмы, где Кейдж впервые столь плотно работает с образом идеалиста в шкуре циника. Если в схожих фильмах, вроде неонуаров «Поцелуй смерти» или «Придорожное заведение», он играл преступника, то тут стал детективом, которого расследование завело слишком далеко. Обаятельный пройдоха Рик Санторо — своего рода прототип последующих героев из криминальных триллеров Кейджа: под личиной скользкого плейбоя и легкомысленного жизнелюба скрывается острый интеллект и цепкая хватка опытного копа — качества, которые сближают его с Томом Уэллсом из «8 миллиметров», Теренсом Макдоной из «Плохого лейтенанта» или Джеком Холкромбом из «Мерзлой земли».

Читать Шедевры де Пальмы и других американских режиссеров 1970-х

Пипец (2010)

▶︎ Смотреть онлайн

На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Кейдж — один из самых известных в Голливуде комикс-гиков, а его жажда сыграть Супермена буквально породила легенды. Увы, этой мечте, кажется, не суждено сбыться, хотя озвучивать Человека из стали ему доводилось неоднократно. Удивительно, что при такой страсти Кейдж настолько редко появлялся в экранизациях комиксов — и хулиганский «Пипец» Мэттью Вона здесь едва ли не лучшая его работа. Образ сумасбродного экс-копа Большого Папаши отлично ложится на контрастную манеру Кейджа, соединяя в образе нежную заботу о детях и беспощадную жестокость к врагам.

Читать «Аргайл» — шпионская комедия Мэттью Вона

Мэнди (2018)

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На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Психоделический арт-эксплотейшн Паноса Косматоса реанимировал карьеру артиста в конце 2010-х и мощно подкрепил его культовый статус. Фильм выстроен вокруг одинокой фигуры Рэда Миллера — человека, который утратил всё (и поэтому не боится ничего), — позволил Кейджу кристаллизировать и возвести Nouveau Shamanic в абсолют. Последовавшие за «Мэнди» хорроры с претензией на культовость («Страна чудес Вилли», «Цвет из иных миров», «Узники страны призраков») лишь умело эксплуатировали то, что в Кейдже уловил и подчеркнул режиссерским чутьем Косматос.

Читать С меня хватит! Как 1980-е вошли в моду и почему это скоро закончится

Свинья (2021)

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На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Медитативная драма дебютанта Майкла Сарноски миновала широкий прокат, но была отмечена критиками, в очередной раз впечатленными игрой Кейджа. Хотя актеру не впервой играть в психологических драмах, «Свинья» выделяется не только экзотической тематикой — мир полуподпольной гастрономии показан столь же чарующим, сколь и пгуающим, — но и главным героем. Повар-отшельник Роб — безусловно, один из наиболее трогательных и печальных персонажей в актерской галерее Кейджа, а его одиссея в поисках украденной свиньи выстроена как проповедь смирения и ненасилия. Подобно тому, как Рэд Миллер вобрал всех неистовых и романтичных маньяков, им сыгранных, Роб Фелд — квинтэссенция выгоревших, уставших от жизни, но внутренне твердых аутсайдеров, мелькавших в его фильмографии.

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Невыносимая тяжесть огромного таланта (2022)


На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

Фильм Тома Гормикэна — не только метакомедийный экшн, но идеальная иллюстрация к феномену «кейджсплотейшна». Актер здесь демонстрирует бездны самоиронии, играя не столько себя, сколько собственный медийный образ, который в какой-то момент оказывается реальнее настоящей личности. Да, в его карьере была «Адаптация» — куда более титулованный фильм схожей тематики, принесший артисту очередную номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус». Однако там речь шла всё же о внутреннем мире другого автора: Чарли Кауфмана. Гормикэн же блестяще обыгрывает тот самый культ артиста, скрывая за насмешливым сценарием о криминальном фанате и его любимой звезде тонкую рефлексию парадоксальной диалектики кинематографа и жизни. Кейдж как ни один другой актер в Голливуде знает, что воображаемые персонажи иногда способны поглотить тебя целиком. Кажется, это и называется «жертвой во имя искусства».


«Герой наших снов» в кинотеатрах с 14 марта.

Дмитрий Соколов
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