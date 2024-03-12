Латиноамериканская кинофантастика: от аргентинского нуара «Антенна» до перуанского боевика «Криминальная зона» с Шерилин Фенн

В конце прошлого года мы открыли рубрику про sci-fi малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав, как и в случае с макабром, с Мексики и Бразилии. Теперь настал черед научной фантастики Аргентины и других стран Центральной и Южной Америки.
Первыми авторами фантастических и странных сюжетов в Аргентине стали иезуиты из Кордовы, чьи рукописи, датированные 1756 годом, в настоящее время хранятся в библиотеке монастыря Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориал. По словам литературного историка Карлоса Абрахама, написавшего книгу «Аргентинская фантастическая литература XIX века», это были «тексты, участвовавшие в литературных конкурсах, организованных в рамках ордена. В романе анонимного автора "Первый удар плохой ночи" монаха посещают призраки, которые заставляют его спуститься в ад, чтобы он мог созерцать все, что там происходит. В "Поэтической мечте" волшебник Мерлин отправляет главного героя на планеты Солнечной системы. Они посещают рай поэтов, где среди прочих живут Гомер, Вергилий и Данте. По иронии судьбы, путешественники видят архангела с пылающим мечом, изгоняющего этих великих поэтов. Когда иезуит спрашивает Мерлина о причине, тот отвечает, что «нужно освободить место для еще более великих поэтов». И какие они? Ироничный ответ: иезуиты Кордовы!».
Спустя шесть лет после Майской революции 1810 года в июньском номере газеты La Prensa Argentina была опубликована повесть Антонио Хосе Велеса «Делирио» про двух гигантов с Юпитера, не нашедших в Буэнос-Айресе разумной жизни. Если данное произведение критиковало правителей своего времени, то тексты отца Кастаньеды, появившиеся в 1820-х, указывали на президента Бернардино Ривадавию и осуждали атеистические и республиканские практики его врагов. Фантастические истории Бенхамина Поссе из Тукумана, опубликованные в газете «Ла Трибуна», содержали критику усилий политических деятелей Доминго Фаустино Сармьенто и Марко Мануэля Авельянеды. Анонимная утопия «Ауреополис» сделала то же самое с Бартоломе Митре. В 1891-м вышла книга Эдуардо де Эскурры «В XXX веке», в которой он разоблачает ущерб от эксплуатации фондового рынка, ставшей причиной кризиса тех лет. Ключевой работой, предвосхитившей национальную научную фантастику, Абрахам считает сборник рассказов аргентинской и перуанской писательницы Хуаны Мануэлы Горрити «Мечты и реальность», изданный в 1865-м. Среди других писателей эпохи романтизма к жанру также обращались Ник Нак, Эдуардо Л. Хольмберг, Казимиро Прието Вальдес, Хусто Лопес де Гомара и Никанор Ларрен.
В ХХ веке аргентинская фантастика полностью сформировалась не без непосредственного участия трех выдающихся фигур мировой литературы — Адольфо Биоя Касареса, Хорхе Луиса Борхеса и Хулио Кортасара. На самого Борхеса, часто использовавшего в своих шедеврах элементы фэнтези, сильное влияние оказал Леопольдо Лугонес, опубликовавший в 1907-м сборник рассказов «Странные силы». К спекулятивной фантастике относят рассказ Борхеса «Тлен, Укбар, Орбис Терциус», «Утопия усталого человека» отдает дань уважения Говарду Лавкрафту, «Сад расходящихся тропок» представляет собой переписанную главу из «Создателя звезд» Олафа Стэплдона, а «Книга вымышленных существ» представляет собой современный бестиарий. Мэтр вообще обожал всевозможные мистификации и часто придумывал несуществующие понятия и науки. Знакомство мастера с Касаресом в 1930-м переросло в многолетнюю дружбу и несколько совместных антологий, включая «Антологию фантастической литературы» и «Книгу небес и ада». В 1940-м на свет появился роман «Изобретение Мореля», который Касарес посвятил Борхесу. Историю, затрагивающую тему виртуальной реальность, дважды экранизировали, но не на родине, а во Франции и Италии. Примечательно, что при создании одного из персонажей — красавицы Фаустины — писатель вдохновился кумиром своего отрочества Луиз Брукс. Что касается самого Борхеса, то его образ легко угадывается в фигуре слепого монастырского библиотекаря Хорхе в незабываемом романе Умберто Эко «Имя розы».
Кортасар при написании своих работ акцентировал внимание на бытовой фантастике и магическом реализме. Это отразилось еще в его первом рассказе «Захваченный дом», напечатанном в 1946-м в журнале Борхеса, которого писатель называл своим наставником. В середине 1940-х он написал роман «Экзамен», в котором город заволокло угрожающим туманом, а повсюду выросли неведомые грибы. В 1962-м вышел его знаменитый фантастический сборник «Жизнь хронопов и фамов», а спустя четыре года на больших экранах появилось «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, основанное на кортасаровской новелле «Слюни дьявола». К произведениям Кортасара также обращались такие известные режиссеры, как Жан-Люк Годар, Луиджи Коменчини и Александр Ажа.
Помимо певцов магического реализма, в Аргентине работали и традиционные писатели-фантасты. Эльвио Ботана в 1947-м опубликовал «Сказки об ангелах и демонах», Виктор Хуан Гийо выпустил четыре тома фантастических рассказов, Бальдомеро Флазитор — «Футуристическую утопию» и «Республику Тупунгания», а в 1946-м вышел «Атомный межпланетный мир» Альберто Бруна. Анхелика Городишер и Эдуардо Голигорский писали фантастические книги против военного режима, оставшиеся незамеченными цензурой из-за якобы несерьезного жанра. Печчи Сааведра об эпохе перонизма написал утопию «Этополис». Среди современных талантливых авторов числятся Норма Кабрера, Серхио Биццио и Даниэль Сорин.
Как видите, предпосылок к появлению в Аргентине собственной кинофантастики хватает. Однако, как и в случае с Бразилией и Мексикой, у местных кинокомпаний не так много средств, чтобы реализовать самые смелые и масштабные фантазии. А потому среди фантастических жанров солируют антиутопия, постапокалипсис, фантасмагория и просто драма, разворачивающаяся в необычных декорациях.
фото: кадр из фильма «Странное происшествие с человеком и зверем»
В 70-е из-за цензуры местные киноделы практически не интересовались другими мирами и планетами — в этот период вышла лишь парочка сериалов. Интерес к жанру вернулся в 80-е, когда появились такие работы, как «Мужчина, глядящий на юго-восток» и фантастический хоррор Густаво Ковы «Кто-то следит за тобой», в котором группа студентов соглашается стать подопытными американских ученых для нового препарата, позволяющего людям делиться сновидениями. В 90-е обратили на себя внимание Густаво Москера и Фернандо Спинер, создавшие при минимальных средствах интригующие сюжеты. В 1997-м Пабло Парес, Эрнан Саес и Берта Муньис представили публике трэш-шедевр «Чума зомби», третья часть и перезапуск которого уже не обходились без киборгов и инопланетян.
Уго Сантьяго, ученик выдающегося французского режиссера Робера Брессона, в конце 60-х на основе рассказа Хорхе Луиса Борхеса и Адольфо Биой Касареса снял черно-белую драму с элементами антиутопии о вторжении захватчиков в Аквилею. Они тайно переправляют в город оружие и радиостанции, чтобы координировать вторжение. Захватчикам противостоит группа Хулиана Эрреры (Лаутаро Муруа) под руководством пожилого Дона Порфирио (Хуан Карлос Пас). Группа добивается некоторых успехов, но их слишком мало и они погибают один за другим. Постепенно становится ясно, что защитить город не удастся.
Сценарий для этой мрачной картины написали сам Борхес и Сантьяго. Премьера состоялась на фестивале в Каннах, а на киносмотре в Локарно фильм отметили специальным упоминанием. Дальнейшая судьба «Вторжения» оказалась под вопросом, поскольку в 1978-м, в период военной диктатуры, в Буэнос-Айресе неизвестные похитили часть оригинальных негативов. Картину удалось восстановить лишь в 1999-м.
За 15 лет до «Планеты Ка-Пэкс» с Кевином Спейси в Аргентине появилась интригующая история про Рантеса — странного пациента психиатрической лечебницы в филигранном исполнении Уго Сото. Никто не знает, откуда он взялся в больнице, но сам он утверждает, что является голографической проекцией инопланетянина, отправленной на Землю для изучения людей. Хулио Денис (Лоренсо Куинтерос), лечащий врач Рантеса, обнаруживает, что его пациент действительно обладает сверхчеловеческими способностями (среди них телекинез), может предсказывать будущее и черпает энергию с юго-восточной стороны света. Сумятицы добавляет появление знакомой Рантеса по имени Беатрис (Инес Верненго), которая становится возлюбленной Хулио.
Как и любое талантливое произведение, картина порождает множество вопросов на философские, религиозные и общечеловеческие темы, однако не на все из них отвечает. Особенной загадкой является фотография с Рантесом и Беатрис, намекающая на неизвестного фотографа (или же хорошо известного). А сам Рантес наводит доктора и зрителя на мысли о своем инопланетном и даже божественном происхождении. Этот шедевр, отмеченный 13 престижными наградами (включая призы фестивалей в Сан-Себастьяне, Сан-Паулу и Торонто), создал выдающийся аргентинский режиссер протестного, социального кино Элисео Субьела, чьи работы нередко связывают с магическим реализмом. Впоследствии он неоднократно обращался к фантастическим сюжетам, сосредоточив внимание на элементах фэнтези.
По сюжету фантастического триллера Густаво Москеры в лабиринтах тоннелей метро Буэнос-Айреса начинают происходить странные вещи. Внезапно бесследно исчезает один из поездов вместе с пассажирами. Иногда в тоннелях можно услышать звук проезжающего в соответствии с расписанием поезда, но его никто не видит. Из-за застопорившегося расследования руководство метро обратилось за помощью к проектировщику Даниэлю Пратту (Гильермо Анхелелли), который приходит к выводу о том, что состав попал в иное измерение.
Это третья киноадаптация рассказа американского астронома и писателя-фантаста Армина Дейча «Лист Мебиуса», опубликованного в 1950-м и переведенного на русский в 1969-м. Первую осуществил в 1988-м советский режиссер Леонид Партигул, пригласив на главную роль Владимира Сальникова, игравшего ранее в «Каникулах Кроша» и «Гонках по вертикали». Вторая — немецкая — версия вышла за три года до фильма Москеры, а поставил ее Матти Гешоннек, снимавшийся в «Мимино». В 2005-м вышла еще одна немецкая экранизация — «Мебиус 17» в постановке Джо Проислера. Аргентинскую ленту, получившую семь наград, создал Университет кинематографии Буэнос-Айреса, поэтому считается, что это дипломная работа его выпускников. Примечательно, что одна из вымышленных станций в картине получила название «Борхес» (локацией послужила «Катедраль»), а станцию «Сан-Хосе» линии E, во время съемок ставшую «Парком 3», художница Джулия Гарибальди Тобиас в 2015-м расписала тринадцатью фресками в честь «Мебиуса».
События фантастической драмы Фернандо Спинера с элементами альтернативной истории разворачиваются в Буэнос-Айресе 2010 года. В результате вышедшего из-под контроля правительственного эксперимента с химикатами память сотен тысяч людей была стерта. Правительство организовало программу по реабилитации пострадавших, возвращающую им их личности и семьи. Но некто Гауна (Гастон Паулс) создал движение сопротивления, открывая людям ужасную правду: их новые личности — ложь, а семьи, в которые их возвращают, совсем не их. Доктор Газзар (Лоренсо Куинтерос) отправляет на поиски Гауны агента Ариэля (Эусебио Понсела), а привести к нему должна странная молодая женщина Ева (София Вирубофф), которой в этом пугающем мире, лишенном красок, снятся цветные сны.
Картина сочетает в себе черно-белое кино с эстетикой «Метрополиса» и цветные эпизоды, которые в финале раскрывают тайну придуманной режиссером вселенной. Это рассказ о наших снах и кошмарах, о любви, разбивающей любые преграды, и о крахе надежд, когда ты осознаешь, что абсолютно лишний на празднике жизни, где все так ярко и красочно. Пинер написал сценарий совместно с Фабианом Белинским и Рикардо Пильей, а за насыщенный видеоряд отвечает оператор Хосе Луис Гарсия. Премьера картины, отмеченной шестью призами, состоялась на фестивале в Торонто.
Еще одна работа Фернандо Спинера представляет собой фантастическую комедию с элементами фантасмагории. Зритель оказывается в 2068 году, когда Землю терзают тайфуны, приливы, засухи и наводнения. В этом апокалиптическом контексте аргентинский ученый Карлос Науэль Гольдштейн излагает теорию: ось вращения планеты наклонена из-за гравитационной силы, оказываемой Луной и если бы люди смогли разрушить ее, Земля была бы спасена, и тогда погода стабилизируется. Три астронавта с лицами Алехандро Урдапийетты (приз международного кинофестиваля в Мар-дель-Плата за лучшую мужскую роль), Алехандры Флешнер и Габриэля Гойти отправляются в секретную миссию по уничтожению Луны.
Лента, основанная на сценарии Спинера, Флешнер, Урдапийетты, Серджо Биззио и Валентина Хавьера Димента, пародирует фантастическое кино 50-70-х и представления самих зрителей об этом жанре. В ней нашлось место и инопланетянину-монстру в гротескном исполнении Орасио Фонтовы, и выброшенному за борт астронавту, который немного спятил от одиночества, и любовному треугольнику в условиях невесомости. Даже скромные спецэффекты работают на пародийную составляющую. После этой картины Спинер в 2020-м создал еще одну фантастическую работу — «Бессмертного» с Белен Бланко.
Фантастический нуар оператора Эстебана Сапира про город, где все люди онемели, а единственная носительница речи — певица Голос (Флоренция Рагги), которую также хочет украсть Мистер ТВ (Алехандро Урдапийетта), лишивший очевидного способа коммуникации остальных граждан. Черно-белая история про поиски утраченного слова полна неожиданных ракурсов и решений, рождает ассоциации от Линча до Мэддина, а также утверждает мысль, что самое важное у простого человека обязательно отнимет кто-то большой и властный.
У ленты Сапира очевидные ассоциации с немыми фильмами 1920-1930-х, работами Фрица Ланга, Фридриха Вильгельма Мурнау и классикой советского киноавангарда. В кадре можно встретить узнаваемые визуальные символы вроде гермошлема космонавта с надписью СССР и щитов в форме свастики и звезды Давида. «Антенну» впервые показали на Роттердамском кинофестивале. Показ стал первым случаем за 36 лет, поскольку один и тот же фильм выбрали и для официального конкурса, и для открытия данного смотра. Среди десяти наград картины числятся призы Ассоциации кинокритиков Аргентины за режиссуру, монтаж и звук.
Набившая оскомину в наши дни тема эпидемии в картине Гольдбарта приобрела комедийные черты, и многие эпизоды, особенно связанные с забывчивостью Коко, смотрятся весело и легко, несмотря на общую мрачную атмосферу. В конце концов персонаж Эндлера превращается из трутня в опытного выживальщика, способного победить даже новообретенного психованного друга. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Ситжесе, где режиссеру вручили приз за сценарий, а в марте 2011-го ленту показали в Аргентине и США.
Депрессивная постапокалиптическая драма Кристофа Беля про трех друзей — Акселя (Лаутаро Дельгадо), Ану (Виктория Альмейда) и Джонатана (Вильям Просюк), проживающих в изолированном бараке, окруженном зомби и неизведанным миром за его пределами. Их повседневная жизнь наполнена играми и фантазиями, но уединенное существование нарушается их затеей записывать на видео свои переживания. Однажды один из троицы вскрыл сундук с этими записями и в тайне от остальных стал их просматривать. А тем временем в их жилище появляется четвертый жилец — зомби (Лукас Лагре).
Лента предлагает прочувствовать всю тоску, отчаяние и одиночество практически последних людей на Земле, которые утрачивают веру в себя и друг в друга. Участник фестиваля в Ситжесе.
По сюжету фантастического фэнтези-боевика Пабло Пареса после того, как небольшой отряд решил заключить договор с силами зла для обретения высшей власти над постапокалиптическим миром, что-то пошло не так, в результате чего отряд был уничтожен, а вся сила досталась одному солдату (Дани Каско). Ему противостоят Лусио Фулканелли (Вальтер Корнас), владеющий магией посредством волшебных карт, и девушка в исполнении Каро Ангус, не подозревающая о своем истинном происхождении.
Фильм Пареса с участием его почти бессменного коллеги Берты Муньиса вырос из его эффектной короткометражки 2011 года про девушку-робота (все та же Ангус), расправляющуюся с толпами монстров, однако по пути растерял краткость и легкость оригинала в угоду масштабу и проработанным жутким созданиям вроде демона Руфуса (Хотар Тарруелла), который в финале схватился с главной героиней, оказавшейся архангелом Азазелем. Тем не менее, перед нами любопытная смесь жанров от постановщика, который со времен «Чумы зомби» привык удивлять нестандартными решениями и черным юмором. Премьера фильма, отмеченного семью наградами, состоялась на фестивале в Мар-дель-Плата. Заинтересовавшимся этой вселенной рекомендуем заглянуть на Youtube-канал «Внутреннего демона», где частично раскрыта кухня создания этой саги.
Еще одна работа Пабло Пареса, на сей раз объединившего свои силы с другим известным аргентинским хоррормейкером — Даниэлем де ла Вегой. На дворе 2101 год. Все южное полушарие планеты Земля превратилось в мировую свалку отходов. Придя в себя, человек без имени и памяти (Эстебан Проль) бродит по пустошам некогда процветающей цивилизации, пока не натыкается на группу мародеров во главе с Падре Бланко (Орасио Фонтова), которые обманным путем завлекают его к себе в лагерь, а затем берут в плен и подвергают чудовищным пыткам. Среди тех, кто пытал, оказалась юная Ирис (Фини Боккино). Благодаря ей главный герой вспомнил свое тягостное прошлое — от самоубийства жены (Вероника Интиле) до ухода от него дочери по имени Ирис.
И вновь зомби-апокалипсис, хоть и неплохо проработанный дуэтом мастеров макабра совместно со сценаристом Пауло Сорией. Здесь на первом плане, прежде всего, актерская работа и визуальное оформление, а вот сюжет выглядит вторичным по сравнению с «Ходячими мертвецами» и зомби-муви Джорджа Ромеро. Ленту впервые представили публике на фестивале в Мар-дель-Плата, и критики в целом отнеслись к нему благосклонно.
Третий черно-белый фильм в нашем списке снят Аной Кац. Это красивая и трогательная трагикомедия с элементми фантастики про человека средних лет Себу (Даниэль Кац), в чьей жизни происходит несколько грустных и приятных перемен, вызванных совершенно абсурдными происшествиями, среди которых история с тихой собакой, на которую вдруг все стали жаловаться за громкий лай, и появление метеорита, отравившего атмосферу выше четырех футов от земли.
Премьера ленты, на чьем счету более десятка кинонаград (главный приз Роттердамского фестиваля и другие), состоялась в «Сандэнсе». Местами от сюжета веет кафкианскими мотивами и сюрреализмом, хотя по большей части перед нами быт обычного человека, воспетого еще итальянским неореализмом и советскими киномастерами. Фильм разделен на анимационные главы, с помощью которых режиссеру удается избежать спецэффектов (именно в анимационой вставке описан прилет метеорита). Однако на первом плане все-таки взаимоотношения человека и собаки, поскольку завершается картина также, как и начинается, — у героя появляется пес. Круг замкнулся, и все начнется заново.
Хасмин Стюарт и Агустин Риттано в фантастической драме Ариэля Мартинеса Эрреры про то, как в темные времена, когда загадочная эпидемия охватила весь мир, молодая пара — Лаура и Аугусто — покидает жилище и начинает путешествие в доме на колесах. Они становятся свидетелями преображения мира в жуткое, опасное место. А ближе к финалу главный герой узнает кое-что, что меняет его мировоззрение.
Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы как в наше восприятие мира, так и в сюжеты современных фильмов. В наши дни любая фантазия на тему каких-либо эпидемий смотрится, прежде всего, через призму личного опыта, а не насмотренности, и любой косяк кинематографистов вызывает дикое раздражение. Лента Эрреры, созданная незадолго до ковида, преувеличивает многие аспекты жизни и поведения людей в пандемийный период, однако истории людей, с которыми пересекаются главные герои, иногда завораживают, пугают и смешат. Особенно забавны моменты с эпизодическим персонажем, которого всегда принимали за мертвеца.
История местного кинематографа насчитывает 120 лет, однако снимать собственные короткометражки в Гватемале стали лишь в 1910-м. В 70-е мексиканцы снимали здесь ленты о лучадорах вроде «Суперзана непобедимого», а самостоятельные фантастические фильмы в стране появились лишь в ХХI веке. Последней из них является картина Хавьера Дель Сида «Глаз и стена». В гватемальской литературе, кстати, фантастические сюжеты можно встретить в произведениях Мигеля Анхеля Астуриаса и Родриго Рея Росы. Чтобы составить представление о кино Гватемалы, посмотрите эти две киноленты.
События в антигеройской остросюжетной комедии костаририканского режиссера-документалиста Маркоса Мачадо, дебютировавшего этой работой в полнометражном игровом кино, разворачиваются в северо-восточной части Гватемалы, где зафиксированы случаи наблюдения НЛО. Разочарованный профессор университета и по совместительству писатель-неудачник Робер Данери (Данери Гудьель) вместе с командой сенсационного телешоу (Доминго Лемус и Алехандра Эстрада) отправляется в сверхъестественное путешествие на поиски истины, которая где-то рядом. Разгадка тайны НЛО связана с наркоторговлей, секретными спецслужбами и прошлым главного героя, потерявшего в детстве отца.
Любопытная картина бывшего документалиста примечательна, прежде всего, нестандартным главным героем. Перед нами бестактный пьющий пузатый алкоголик-сквернослов, не умеющий ладить с людьми и не верящий в НЛО и прочие таинственные аномалии, однако он, как бульдог, цепляется за любые улики и докапывается до правды. Истина в итоге оказывается приземленной и реалистичной, хотя финал оставляет вопросы касательно настоящей личности, скрытой под маской антагониста. Фильм также интересен описанием быта и нрава гватемальцев, размышлениями о лже-целителях, наркоторговцах, наблюдателях НЛО и местном телевидении, а забавные эпизоды вроде ненужного секса после распития пива разбавляют достаточно мрачную подоплеку истории. «Нло в Сакапе» впервые показали на мексиканском кинофестивале Morbido Fest, где ленте вручили спецприз жюри. На фестивале фантастических фильмов в испанской Ла-Корунье картину признали лучшим дебютом.
Фантастическая драма Хавьера Боррайо рассказывает о разведенном физике Симоне (Хосе Пеньялонсо), который измеряет длину кармы в пространстве и времени. Этим исследованием он занимается на фоне суда над преступником, причастным к гибели его отца, погибшего в период гражданской войны, длившейся в Гватемале 36 лет. Попутно Симон встречается с Моникой (Дании Бергер) и знакомит ее со своей дочерью Луз (Мусика Кастельянос), тесно связанной с его изысканиями. Эксперименты в конце концов открывают для главного героя новое восприятие реальности, где справедливость, истина и знание — метафорические представления реальности.
Достаточно запутанный фильм, находящийся под сильным влиянием магического реализма, посвящен духовным практикам от буддизма до учения дона Хуана, знакомого нам по книгам Карлоса Кастанеды. Хотя, по сути, перед нами кино на модную нынче тему метавселенных и параллельных вселенных. Главным звеном для понимания истории являются дети — Симон в детстве и его дочь Луз, которые пересеклись в пространстве и времени благодаря найденному прозрачному шарику. И, конечно же, огромное значение имеет социальный и политический комментарий режиссера по поводу вины перед сотнями убитых и наказания за преступления.
В стране, подарившей миру мастера магического реализма Габриэля Гарсиа Маркеса, фантастика зародилась в 70-е, как и в Гватемале, благодаря мексиканцам и их любимой борьбе луча либре. Полноценное развитие жанр получил лишь в нулевые, когда вышел триллер Оскара Кампо «Я другой» про человека, у которого появилось множество копий. В середине 2010-х Пабло Гонсалес создал постапокалиптический хоррор с элементами киберпанка «Кабель». В 2021-м выдающийся тайский режиссер Апичатпонг Вирасетакул представил публике снятую в Колумбии драму «Память» с великой Тильдой Суинтон в образе специалиста по выращиванию орхидей Джессики, потерявшей связь с реальностью. Вот два фантастических сюжета, рассказанных при участии колумбийских кинематографистов.
Популярная испанская актриса Клара Лаго в фантастической мелодраме Хатема Крайхе, чей сюжетный каркас навевает мысли о сериале «Вознесение» с Тришей Хелфер. По сюжету на космическую станцию Орбита 9 с единственным членом экипажа — девушкой Эленой — прибывает молодой человек Алекс (Алекс Гонсалес) для того, чтобы починить систему жизнеобеспечения, и это приводит к неожиданным для персонажей последствиям.
Неоднозначный полнометражный дебют Крайхе, созданный испанскими и колумбийскими кинематографистами, заинтересовывает, прежде всего, звездой «Бункера» и сиквела «Трех метров над уровнем неба» Кларой Лаго, которой к тому же составила компанию Белен Руэда. Хотя сам сюжет вторичен, если вспомнить такие картины, как «Большое космическое путешествие» и «Козерог-1». Лента отмечена особым упоминанием Брюссельского фестиваля фантастического кино.
Режиссер Марко Велес Эскуивиа поставил фантастическую комедию о музыканте Рикардо (Мануэль Хосе Чавес). Этот чудак обычно первый расстается с девушками, но все меняется, когда одна из них — Сара в исполнении Шани Надан — бросает его в тот самый момент, когда он делает ей предложение. Чтобы все изменить он должен вернуться в прошлое и пережить все худшие расставания. С этим ему помогает сестра, отправив к странному доктору Камачо (Вальтер Луэнгас), у которого есть машина времени, выглядящая как мозг с проводами. В итоге наш герой раз за разом пытается избежать расставания и тесно сближается с коллегой по работе Грейс (Эстефания Пиньерес).
Полнометражный дебют Эскуивиа, снятый им в Боготе, насыщен цитатами из других знаменитых фильмов о путешествиях во времени, начиная с «Назад в будущее». Однако постановщик предлагает необычную концепцию — главный герой каждый раз вынужден устранять своего двойника в прошлом, просто прикасаясь к нему. И это приводит к нестандартному финалу, близкому к тому, что происходило с Сэмом Рокуэллом у Дункана Джонса в «Луне 2112».
Несмотря на дороговизну производства фантастических фильмов, жанром активно интересуются и в остальных латиноамериканских фильмах. В частности, в Боливии в этом веке вышли «Треугольник озера» и «Аномалия», в Венесуэле — «Клетка», в Гондурасе — «Ксендра», в Коста-Рике — «Конец», в Панаме — «Третья волна», в Пуэрто-Рико — «Святой кристалл» и «Встречи», в Уругвае — «Серые глаза», а в Эквадоре — «Кито-2023». В Доминиканской Республике снято несколько картин, среди которых «При знаке», «Проснувшийся» и «Персики». Неплохо представлена фантастика и в Кубе — здесь вышли «Красные тараканы», «Голубое сердце» Мигеля Койюлы и «Мадригал» Фернандо Переса.
В Перу жанр появился благодаря американскому влиянию в 90-х, когда в стране много снимала одна из компаний Роджера Кормана. Аугусто Тамайо и Кевин Тент поставили постапокалиптическую поделку «Ультра-воин» с Дэком Рэмбо в титульном образе, а спустя четыре года вышел «Город новой преступности» с Риком Россовичем, Шерри Роуз и Стэйси Кичем, спродюсированный Луисом Льосой. Впоследствии в Перу появились фантастические работы собственного производства вроде драмы «Уборщик» и «Аномалий». Чилийские кинематографисты снимают фантастику с конца 90-х, когда на экранах состоялся показ ленты Даниэля де ла Веги «Это море знает слишком много», считающейся худшей фантастикой в чилийском кино. Впоследствии вышли «Солод с яйцом» Кристобала Вальдеррамы, «Возвращение» Гильермо Амоэдо и «Хуан на миллион» Серхио Альярда. Совместно с чилийцами также сняты «Божественная любовь» и аргентинская драма «Последние» с любимицей россиян Наталией Орейро.
В завершение темы предлагаем вашему вниманию четыре sci-fi фильма, снятых в Венесуэле, Доминикане, Перу и Чили.
По сюжету фантастического боевика, снятого перуанцем Луисом Льосой в Лиме, Хелен (Шерилин Фенн) и Боун (Питер Нельсон) живут в подавленном футуристическом дистопическом обществе, от которого им стремительно хочется убежать. Загадочный Джейсон (Дэвид Кэррадайн) нанимает их для кражи диска. Это практически самоубийственное задание, но он уверяет, что взамен поможет им выбраться.
Одна из первых режиссерских работ будущего создателя «Снайпера», «Специалиста» и «Анаконды» представляет собой типичное кормановское зрелище с дешевыми спецэффектами. Однако у ленты есть два «но», способные завлечь и увлечь зрителя. Это в первую очередь персонаж Кэррадайна, оказавшийся той еще «редиской». И, безусловно, глаз радует Шерилин Фенн, которая к тому моменту уже сыграла в «Духе мщения» и «Слиянии двух лун», а в скором будущем ее ожидали культовый образ Одри Хорн в «Твин Пиксе» и роль девушки после аварии в «Диких сердцем», созданных Дэвидом Линчем. Впрочем, само кино вполне зрелищное, так что можно посмотреть на эту антиутопию, спродюсированную Роджером Корманом.
За пять лет до «Гравитации» Рикардо Ларраин снял фантастическую комедию про скандально известного у себя на родине бизнесмена Патриcио (Вилли Семлер), отправившего в космос первого чилийского астронавта — несчастного Гильермо (Борис Керсия), не озаботившись возможностью его возвращения на Землю. За помощью в решении этой проблемы он вместе со своим помощником Октавио (Уго Арана) обращается к дряхлому советскому инженеру Ивану Курникову (Бельхика Кастро). Тем временем Ана-Мария (Хавьера Контадор), возлюбленная чилийского героя, отправляется на секретный космопорт в сопровождении журналиста Хайме Эстая (Альваро Рудольфи), выдавшего себя за секретного агента, а американские власти, с перепугу принявшие космический корабль за спутник с сибирской язвой на борту, высылают в Чили для уничтожения неугодных двух непутевых диверсантов.
Премьера ленты, снятой в чилийском городе Копьяпо, состоялась в Чили в начале января 2008-го. Перед нами уморительное пародийное зрелище в духе бессмертных комедий братьев Цукер и Джима Абрахамса с уникальным колоритом и настроением. Особенно порадовала и насмешила сцена со спасшим чилийца от нехватки кислорода русским космонавтом, который словно заглянул сюда из «Армагеддона».
Если в аргентинской «Пустыне» нам рассказывали про двух парней и девушку, выживших во время зомби-апокалипсиса, то в венесуэльской фантастической драме единственными на планете остались Ева (Карина Веласкес), Дафни (Ананда Троконис) и Фаусто (Хувель Вьельма). Две женщины и мужчина уцелели, когда инопланетные корабли стерли с лица Земли все человечество. Каждый по-своему адаптировался к этой нелегкой ситуации, но до финала доживут лишь двое.
Хосе Салаверрия поставил мрачноватую картину о торжестве жизни и возрождении человечества с неплохими спецэффектами в виде летающих дронов и огромных кораблей, парящих в небе. Тем не менее, финальный посыл отдает современной западной повесткой.
Завершается наш обзор латиноамериканской кинофантастики очередной черно-белой работой. Аргентинец Алехандро Чомски адаптировал для кино одноименный роман американского писателя Пола Остера, изданный в 1987-м. Этой красиво снятой антиутопии, впервые представленной публике на фестивале в Мар-дель-Плата, вручили доминиканскую премию «Ла Силья» за работу художника.
По сюжету Анна Блюм (Жасмин Диз) отправляется на поиски своего брата, который пропал в каменных джунглях странного разрушенного города, где воровство и бандитизм стали обыденностью, а тысячи бездомных выбирают смерть вместо жизни. Вокруг распространены культы, практикующие различные формы самоубийства. Здесь героиня знакомится с разными людьми, включая руководительницу приюта Викторию (памятная по «Криминальному чтиву» и «Генри и Джун» Мария де Медейруш) и ее помощника Отто Фрика (Хуан Фернандес), и влюбляется в журналиста Сэма (Кристофер фон Укерман), который был знаком с ее братом.
P.S. В следующем материале пойдет рассказ о кинофантастике Африки.
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