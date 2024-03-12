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Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

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12 марта 2024
Уже 14 марта в кинотеатрах случится «Первая дуэль», посвященная поединку за честь одной женщины. Подобные конфликты между дамами явление крайне редкое, но вполне реальное: случай Мари-Роз Астье де Вальсайр — один из таких. Французская феминистка, медсестра и писательница, она пыталась отменить закон, запрещающий женщинам носить брюки и заниматься фехтованием. За свои убеждения она могла постоять не только словом, но и клинком. В преддверии выхода фильма Венсана Переса мы решили вспомнить еще несколько ярких фильмов об одной из самых кровавых и, возможно, романтизированных традиций, замещавшей банальный мордобой. Помните: найти повод подраться легко, гораздо сложнее (и ценнее) — примириться.


Барри Линдон (1975)


Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

В свое время картина легендарного Стэнли Кубрика стала эталоном исторического кинематографа. Фильм основан на романе Уильяма Теккерея «Записки Барри Линдона», в котором рассказывается о судьбе ирландского авантюриста Редмонда Барри (Райан О'Нил). Амбициозный юноша поставил перед собой цель войти в высший свет Англии, а началось всё с вызова на дуэль. Снятый при естественном освещении (и с помощью объективов NASA) фильм удостоился четырех «Оскаров» — и до сих пор продолжает будоражить умы киноманов и режиссеров костюмных фильмов. Настоящая классика!

Читать Режиссер эпохи воображения: гид по творчеству Стэнли Кубрика

Дуэлянты (1977)


Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

Еще один хрестоматийный фильм — полнометражный дебют культового режиссера Ридли Скотта. В преддверии Наполеоновских войн разгорается конфликт между офицерами Феро (Харви Кейтель) и д’Юбером (Кит Каррадайн), который будет их преследовать многие годы. Кровные враги находятся под началом французской армии и ищут сатисфакции при каждом удобном случае. Лишь когда Наполеона свергнут, а оппоненты дослужатся до генералов, они доведут дуэль до конца. «Дуэлянты» задумывались как небольшой фильм (кубриковского бюджета молодому режиссеру никто не дал), и всё же антураж, история и повторяющиеся поединки двух офицеров в разгар войны покорили публику. До сих пор фильм занимает особое место в фильмографии Скотта и среди образчиков жанра.

Читать Как будто в бурях есть покой: гид по творчеству Ридли Скотта

Быстрый и мертвый (1995)

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Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

К слову, дуэли проводились не только на шпагах: оппоненты также нередко стрелялись. Традицию подхватили на Диком Западе, но сам процесс происходил, скажем так, менее культурно — без длительной подготовки и затяжных процедур: поссорились, вышли из салуна, прожали спусковые крючки револьверов, вернулись к виски. Одним из самых ярких фильмов о подобных дуэлях снял Сэм Рэйми. Джон Ирод (Джин Хэкмен) – знаменитый бандит и негласный лидер небольшого городка — затевает турнир стрелков, на который съезжаются лучшие из лучших (в кадре появляются Шэрон Стоун и Леонардо ДиКаприо). Сюда же силками привозят Курта (Расселл Кроу) — его бывшего подельника, а ныне обычного священника, завязавшего с грабежом и убийствами. Каждый день – серия дуэлей. У каждого участника свои мотивация и свои причины сражаться, но, традиционно, в конце останется только один!

Читать Шпорная территория: 10 вестернов, изменивших жанр

Гладиатор (2000)


Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

Как часто вы думаете о Древнем Риме? Даже если не слишком регулярно, рано или поздно перед глазами встают кадры одной из самых знаменитых работ Ридли Скотта, получившей пять премий «Оскар» и запустившей карьеру Кроу на самую орбиту. Двигатель сюжета — поединок, пускай и не совсем дуэльного формата: гладиаторские бои Древнего Рима — смертельная схватка на потребу публике. Максимус Деций Меридий — командующий Северными армиями, генерал испанских легионов, верный слуга истинного Императора Марка Аврелия, отец убитого сына, и муж убитой жены. Когда-то любимец Рима, он лишился всего и стал гладиатором — с одной лишь целью: сразиться с новым Императором (Хоакин Феникс), сломавшим его жизнь. Кстати, почти четверть века спустя нас ждет продолжение!

Читать У справедливости женское лицо: героини в фильмах Ридли Скотта

Последняя дуэль (2021)


Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

Гуру исторических эпосов, сэр Ридли не так давно порадовал фанатов виртуозной драмой о последней «судебной» дуэли, санкционированной Парижским парламентом. Финальная схватка Франции произошла в 1540-х с разрешения короля Генриха II (Бен Аффлек), а уже все последующие стычки аристократов были в основном незаконными. Но кого это останавливало? Конфликт фильма носит трехсторонний характер: Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) обвинили Жака Ле Гри (Адам Драйвер) в изнасиловании его супруги Маргариты (Джоди Комер). Убедительных доказательств ни обвинитель, ни ответчик представить не смогли, так что оскорбленный супруг потребовал «божий суд» - дуэль на смерть. Кто победил — тот и прав. В свое время этот конфликт получил широкую огласку и на его разрешение приехал посмотреть сам король Франции, отложив все прочие дела. В фильме Скотта показаны три версии событий — глазами де Карружа, Ле Гри и Маргариты, — что делает историю еще объемнее.

Читать Как в фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотт рубится за истину

Три мушкетёра: Д’Артаньян (2023)

▶︎ Смотреть онлайн

Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

Конечно, не всегда дуэли приводят к гибели и вражде. Иногда участники поединка становятся верными друзьями. Самый яркий пример такого явления — история Д’Артаньяна, бросившего вызов сразу трем мушкетерам короля: Атосу, Арамису и Портосу. Кинематограф много раз пересказывал этот сюжет, а самый свежий взгляд на культовый роман Александра Дюма предложил французский режиссер Мартен Бурбулон. В новой экранизации Д’Артаньяна сыграл Франсуа Сивиль, Атоса — Венсан Кассель, Арамиса — Ромен Дюрис, Портоса — Пио Мармаи, Миледи — Ева Грин, а короля — Луи Гаррель. Сага со сборной французских звезд успешно показала себя (недавно вышла вторая часть).

Читать Французские вестники: рецензия на новых «Трех мушкетеров»

Первая дуэль (2023)


Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

Наконец, настало время исторического случая, когда сатисфакции потребовала женщина. Хотя подобные дуэли уже фиксировали в анналах истории, дело Мари-Роз Астье де Вальсер считается официально задокументированным стартом этой «славной» традиции. Клеман Лаказ (Рошди Зем) – мастер клинка и учитель фехтования, которому статус запрещает как бросить вызов, так и принять его. В поисках способа отомстить обидчику он сталкивается с мадам де Вальсер (Дория Тийе), которая также не может добиться сатисфакции — лишь потому, что она женщина. Парочка объединяет усилия: Клеман учит Мари-Роз искусству фехтования, чтобы она смогла отстоять как свою, так и его честь на дуэли.


«Первая дуэль» в кинотеатрах с 14 марта.

Евгений Червон
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   12.03.2024 - 14:19
Последняя дуль произвела сильное впечатление. Сам фильм красивый, а финальное сражение пересмотрела не один раз. Снято невероятно круто. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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