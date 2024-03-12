Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

Уже 14 марта в кинотеатрах случится «Первая дуэль», посвященная поединку за честь одной женщины. Подобные конфликты между дамами явление крайне редкое, но вполне реальное: случай Мари-Роз Астье де Вальсайр — один из таких. Французская феминистка, медсестра и писательница, она пыталась отменить закон, запрещающий женщинам носить брюки и заниматься фехтованием. За свои убеждения она могла постоять не только словом, но и клинком. В преддверии выхода фильма Венсана Переса мы решили вспомнить еще несколько ярких фильмов об одной из самых кровавых и, возможно, романтизированных традиций, замещавшей банальный мордобой. Помните: найти повод подраться легко, гораздо сложнее (и ценнее) — примириться.
В свое время картина легендарного Стэнли Кубрика
стала эталоном исторического кинематографа. Фильм основан на романе Уильяма Теккерея
«Записки Барри Линдона», в котором рассказывается о судьбе ирландского авантюриста Редмонда Барри (Райан О'Нил
). Амбициозный юноша поставил перед собой цель войти в высший свет Англии, а началось всё с вызова на дуэль. Снятый при естественном освещении (и с помощью объективов NASA) фильм удостоился четырех «Оскаров» — и до сих пор продолжает будоражить умы киноманов и режиссеров костюмных фильмов. Настоящая классика!
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Режиссер эпохи воображения: гид по творчеству Стэнли Кубрика
Еще один хрестоматийный фильм — полнометражный дебют культового режиссера Ридли Скотта
. В преддверии Наполеоновских войн разгорается конфликт между офицерами Феро (Харви Кейтель
) и д’Юбером (Кит Каррадайн
), который будет их преследовать многие годы. Кровные враги находятся под началом французской армии и ищут сатисфакции при каждом удобном случае. Лишь когда Наполеона свергнут, а оппоненты дослужатся до генералов, они доведут дуэль до конца. «Дуэлянты» задумывались как небольшой фильм (кубриковского бюджета молодому режиссеру никто не дал), и всё же антураж, история и повторяющиеся поединки двух офицеров в разгар войны покорили публику. До сих пор фильм занимает особое место в фильмографии Скотта и среди образчиков жанра.
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Как будто в бурях есть покой: гид по творчеству Ридли Скотта
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К слову, дуэли проводились не только на шпагах: оппоненты также нередко стрелялись. Традицию подхватили на Диком Западе, но сам процесс происходил, скажем так, менее культурно — без длительной подготовки и затяжных процедур: поссорились, вышли из салуна, прожали спусковые крючки револьверов, вернулись к виски. Одним из самых ярких фильмов о подобных дуэлях снял Сэм Рэйми
. Джон Ирод (Джин Хэкмен
) – знаменитый бандит и негласный лидер небольшого городка — затевает турнир стрелков, на который съезжаются лучшие из лучших (в кадре появляются Шэрон Стоун
и Леонардо ДиКаприо
). Сюда же силками привозят Курта (Расселл Кроу
) — его бывшего подельника, а ныне обычного священника, завязавшего с грабежом и убийствами. Каждый день – серия дуэлей. У каждого участника свои мотивация и свои причины сражаться, но, традиционно, в конце останется только один!
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Шпорная территория: 10 вестернов, изменивших жанр
Как часто вы думаете о Древнем Риме? Даже если не слишком регулярно, рано или поздно перед глазами встают кадры одной из самых знаменитых работ Ридли Скотта, получившей пять премий «Оскар» и запустившей карьеру Кроу на самую орбиту. Двигатель сюжета — поединок, пускай и не совсем дуэльного формата: гладиаторские бои Древнего Рима — смертельная схватка на потребу публике. Максимус Деций Меридий — командующий Северными армиями, генерал испанских легионов, верный слуга истинного Императора Марка Аврелия, отец убитого сына, и муж убитой жены. Когда-то любимец Рима, он лишился всего и стал гладиатором — с одной лишь целью: сразиться с новым Императором (Хоакин Феникс
), сломавшим его жизнь. Кстати, почти четверть века спустя нас ждет продолжение
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У справедливости женское лицо: героини в фильмах Ридли Скотта
Гуру исторических эпосов, сэр Ридли не так давно порадовал фанатов виртуозной драмой о последней «судебной» дуэли, санкционированной Парижским парламентом. Финальная схватка Франции произошла в 1540-х с разрешения короля Генриха II (Бен Аффлек), а уже все последующие стычки аристократов были в основном незаконными. Но кого это останавливало? Конфликт фильма носит трехсторонний характер: Жан де Карруж (Мэтт Дэймон
) обвинили Жака Ле Гри (Адам Драйвер
) в изнасиловании его супруги Маргариты (Джоди Комер
). Убедительных доказательств ни обвинитель, ни ответчик представить не смогли, так что оскорбленный супруг потребовал «божий суд» - дуэль на смерть. Кто победил — тот и прав. В свое время этот конфликт получил широкую огласку и на его разрешение приехал посмотреть сам король Франции, отложив все прочие дела. В фильме Скотта показаны три версии событий — глазами де Карружа, Ле Гри и Маргариты, — что делает историю еще объемнее.
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Как в фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотт рубится за истину
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Конечно, не всегда дуэли приводят к гибели и вражде. Иногда участники поединка становятся верными друзьями. Самый яркий пример такого явления — история Д’Артаньяна, бросившего вызов сразу трем мушкетерам короля: Атосу, Арамису и Портосу. Кинематограф много раз пересказывал этот сюжет, а самый свежий взгляд на культовый роман Александра Дюма
предложил французский режиссер Мартен Бурбулон
. В новой экранизации Д’Артаньяна сыграл Франсуа Сивиль
, Атоса — Венсан Кассель
, Арамиса — Ромен Дюрис
, Портоса — Пио Мармаи
, Миледи — Ева Грин
, а короля — Луи Гаррель
. Сага со сборной французских звезд успешно показала себя (недавно вышла вторая часть
).
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Французские вестники: рецензия на новых «Трех мушкетеров»
Наконец, настало время исторического случая, когда сатисфакции потребовала женщина. Хотя подобные дуэли уже фиксировали в анналах истории, дело Мари-Роз Астье де Вальсер считается официально задокументированным стартом этой «славной» традиции. Клеман Лаказ (Рошди Зем
) – мастер клинка и учитель фехтования, которому статус запрещает как бросить вызов, так и принять его. В поисках способа отомстить обидчику он сталкивается с мадам де Вальсер (Дория Тийе
), которая также не может добиться сатисфакции — лишь потому, что она женщина. Парочка объединяет усилия: Клеман учит Мари-Роз искусству фехтования, чтобы она смогла отстоять как свою, так и его честь на дуэли.
«Первая дуэль» в кинотеатрах с 14 марта
.
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