Смотреть онлайн: «Черное солнце», «Неверные» и новые-старые «Люди Икс»

Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
«Черное солнце» (1 сезон)
Премьера: 1 марта
Платформа: KION
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Петербургский полицейский Евгений Чагин (Максим Стоянов
) расследует дело об исчезновении девушки. Сестра пропавшей (Виктория Корлякова
) подсказывает, что искать зацепки нужно в лесу под Выборгом, но расследование сильно усложняет появление другого следователя — Игоря Жука (Юрий Чурсин
). Пока силовики конфликтуют между собой, в уже обследованном Чагиным лесу обнаруживают расчлененный труп. Дело о пропаже резко меняет профиль: кажется, полиции предстоит охота на маньяка.
«Черное солнце» — совместный проект онлайн-кинотеатра KION и НТВ (ранее они работали над остросоциальной драмой «Немцы
»), снятый Анной Носатовой
. В текущем году это уже третий отечественный сериал о маньяках, орудующих в Северо-Западном регионе: после «Страха над Невой
» и «Внутри убийцы
» Петербург и Ленинградская область, похоже, становятся самой востребованной средой у неутомимого зла, чьи розыском занимаются непохожие детективы-напарники.
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Все дороги ведут в лес: рецензия на сериал «Черное солнце»
«Полностью выдуманные приключения Дика Турпина» / The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin (1 сезон)
Премьера: 1 марта
Платформа: Apple TV+
Комедийный антибайопик легендарного преступника, орудовавшего на британских дорогах в первой половине XVIII столетия. Реальная биография Дика Турпина даже наполовину не так интересна, как распространяемые о нем байки: конокрад и убийца стал героем городского фольклора наравне с Робином Гудом. Благодаря прозе Уильяма Харрисона Эйнсворта
он мог потягаться по всесильности даже с бароном Мюнхгаузеном — в силу способности к чудесам. Например, преодолевать за ночь немыслимое расстояние в 200 миль от Лондона до Йорка.
В сериале Дэна Палмера
(«Городские легенды
», «Родители года
») роль знаменитого преступника играет комик Ноэль Филдинг
, всемирно известный благодаря «Майти Буш» и сюрреалистичной «Роскошной комедии»
. Абсолютно несерьезный взгляд на исторические события превратит Дика Турпина в благородного разбойника, чья банда не просто грабит встреченные на своем пути дилижансы, но и противостоит произволу коррумпированных властей в лице нечистого на руку «Генерала по борьбе с ворами» Джонатана Уайлда (Хью Бонневилль
). Тоже, кстати, реальной исторической личности, успевшей побывать и героем, и злодеем.
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Наследники престолов: каким получился финал «Короны»
«Режим» / The Regime (1 сезон)
Премьера: 3 марта
Платформа: Max
Канцлер вымышленной центрально-европейской страны Елена Вернэм (Кейт Уинслет
) пытается любой ценой удержать власть, но выстроенный авторитарный режим вот-вот падет под натиском протестов. Эмоционально нестабильная Вернэм прячется от народа во дворце и пытается удержаться на политическом Олимпе, идя на жестокие и порой нелепые меры.
Иностранные критики считают «Режим» удачной сатирой на мир европейской политики, где нашлось место интригам в духе «Карточного домика
» и «Государственного секретаря
», комедии а-ля «Наследники
» и атмосфере, полной функционерского цинизма. В сериале много деталей, вдохновленных актуальными новостями: тут и давление на оппозицию, и вездесущие американские партнеры, стремящиеся во что бы то ни стало продвинуть свои интересы. Шоуранер проекта Уилл Трейси
(сценарист фильма «Меню
») признавался, что целью было изобразить собирательный образ диктатора-автократа в кризисе. Страна Елены Вернэм очень напоминает Румынию времен Николае Чаушеску, однако источниками вдохновения для авторов послужили и нынешние политические режимы, к которым продюсеры HBO не питают симпатий. В первую очередь, разумеется, Сирии и России.
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«Граф» — политический макабр о Пиночете-вампире
«Камера Мотор» (1 сезон)
Премьера: 4 марта
Платформа: PREMIER
Несостоявшийся режиссер Николай (Павел Рассомахин
) вынужден зарабатывать на жизнь в ленинградском видеосалоне: показывать американские и гонконгские боевики в «гнусавом переводе». За годы практики он выучил «Терминатора
» и «Робокопа
» наизусть и функционирует на автомате, но однажды горе-творец судьбоносно ошибается. Поставив пришедшим на сеанс школьникам кассету «для взрослых», Николай получает срок за запрещенку и отправляется в колонию.
Парадоксально, но зона дарит ему возможность наконец воплотить в жизнь мечту о кино: начальник колонии Назаров (Дмитрий Колчин
) замечает ценного сидельца и поручает ему создать локальное кинопроизводство. Бывшие воры, коммерсанты и бандиты начинают покадрово переснимать блокбастеры — такая вот нетривиальная методика перевоспитания асоциальных элементов. В комедии о «Голливуде в кандалах» играют Александр Обласов
, Аскар Нигамедзянов
, Сергей Степин
и Дмитрий Мухамадеев
. Один из продюсеров проекта — Сергей Жуков
.
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«Все приличные люди в России сидели»: Какими получились фильмы о Владимирском централе и Бутырке
«Ангелы района» (1 сезон)
Премьера: 5 марта
Платформа: Иви
Комедия с элементами провинциальной семейной саги от режиссера Эдуарда Парри
(«Пробуждение
») и сценариста Максима Белозора
(«Бомба
»). Шаталовы — известная в небольшом городке фамилия, чьи представители работают на благо других. Алена (Анна Михалкова
) трудится директором управляющей компании, её муж Михаил (Александр Робак
) — доктор, а сын Артем (Вадим Соснин
) — участковый. На семействе буквально всё в этом мире держится, что не уберегает Шаталовых от внутренних кризисов.
Пока родные ссорятся по пустякам, в их квартиру нежданно возвращается бывший сосед (Федор Лавров
), имеющие право на комнату. Теперь бытовые проблемы усугублены превращением уютного гнездышка в типичную коммуналку. Все серии «Ангелов района» выйдут на сервисе Иви в один день, а после комедию ждет эфирная премьера на канале «Россия-1».
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«Гости из прошлого» — коммунальная комедия о путешествиях во времени
«Морозко» (1 сезон)
Премьера: 6 марта
Платформа: Okko
У 33-летней Риты (Аглая Тарасова
) есть хорошая работа, съемная квартира и чучело хорька, но за ширмой успеха скрывается абсолютно одинокий человек: ни друзей, ни близких у работающей на телевидении девушки нет. К тому же врачи ставят ей неутешительный диагноз, который угрожает окончательно лишить шансов на простое женское счастье. Рите нужно срочно найти отца для будущего ребенка: без чувств и обязательств, только биологический материал. В процессе она наконец-то, сама того не желая, встает на путь исцеления от душевных травм. В драмеди о последнем шансе перестать бояться и начать жить сыграли Никита Ефремов
, Андрей Федорцов
, Виктор Логинов
и Гоша Куценко
. Режиссер — Юлия Лысова
, для которой «Морозко» не только первый сериальный опыт, но и очень личная история.
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Аглая Тарасова в комедии «Холоп 2»
«Джентльмены» / The Gentlemen (1 сезон)
Премьера: 7 марта
Платформа: Netflix
Восьмисерийный спин-офф к одноименного фильма Гая Ричи
. Персонажи другие, но события сериальных «Джентльменов» перекликаются с оригинальной историей. Аристократ Эдди (Тео Джеймс
) получает в наследство особняк и несколько гектаров земли. Вместе с поместьем ему достается и новая головная боль: как многие британские сэры и пэры, отец Эдди принял предложение Микки Пирсона (в фильме его играл Мэттью Макконахи
) устроить в аристократическом гнезде наркоплантацию.
Сценарий «Джентльменов» всё еще держится в секрете, как и добрая половина каста: до сих пор неизвестно, появятся ли в сериале герои фильма. Гай Ричи выступил автором идеи проекта, написал сценарий к пилотному эпизоду и занял место главного режиссера (снял, впрочем, всего две серии). В касте — Джанкарло Эспозито
, Кае Скоделарио
и Винни Джонс
, в последний раз работавший с Ричи еще во времена «Большого куша
».
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Рецензия на фильм «Джентельмены» Гая Ричи
«Неверные» (1 сезон)
Премьера: 7 марта
Платформа: Wink.ru
Ольга (Оксана Акиньшина
) — талантливый, но порочный адвокат по бракоразводным процессам, готовая уладить, казалось бы, неразрешимую проблему и развалить дело еще до суда. «Неверные» от продюсера Федора Бондарчука
— продолжение популярной линии неформатных процедуралов о гениальных профи и их внутренних демонах («Триггер
», «Метод
»). Несмотря на успехи в адвокатуре, у Ольги полно личных проблем: развившаяся не от хорошей жизни алкозависимость и невозможность видеться с сыном угрожают её и без того нестабильной психике.
На минувшем фестивале онлайн-платформ ORIGINAL+ сериал «Неверные» получил главный приз
, а также был отмечен как проект с лучшим сценарием. В ролях (традиционно для сериальных проектов Бондарчука) сплошь звезды: Роман Евдокимов
, Иван Добронравов
, Нелли Уварова
, Мила Ершова
и другие.
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Просто плохо: рецензия на фильм «Триггер»
«Курьеры» (1 сезон)
Премьера: 11 марта
Платформа: KION
Актуальное драмеди об одной из самых востребованных профессий современности. Интеллигентный студент Гоша (Владислав Тирон
) мечтает стать режиссером, но вместо этого вынужден учиться на медицинском, потому что так захотела мама (Ольга Погодина
). Чтобы уйти из нелюбимого универа, ему нужно продемонстрировать самостоятельность: прожить хотя бы три месяца без финансовой помощи. На Гошу разом сваливаются все прелести взрослой жизни: отсутствие денег и работы, жилья и тотальная неопределенность. Единственное место, где он может закрепиться при нулевом опыте, — служба доставки.
Сериал о трудностях курьерских будней поставил Илья Максимов
(«Страх над Невой»), а сценарий написал Сергей Калужанов
(«Мира
», «Русские на Мариенплац
»). Одна из творческих задач проекта — показать мир глазами людей, которых, несмотря на яркую форму, в городском ландшафте почти перестали замечать. А ведь за каждым человеком, доставляющим вам пиццу, кроется личная история.
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От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года
«Люди Икс '97» / X-Men '97 (1 сезон)
Премьера: 20 марта
Платформа: Disney+
В западных онлайн-кинотеатрах объявлен месяц ремейков. Через 30 лет после премьеры анимационного сериала «Люди Икс
» (того самого, метко прозванного Леонидом Володарским
«Радиоактивные люди») шоураннер Бо ДеМайо
берется продолжить историю Россомахи, Циклопа и других мутантов. Оригинальный мультсериал создавался ныне упраздненной независимой студией Saban — легендарным производителем мультфильмов-помотивчиков по известным в США франшизам (ими делались мультипликационный «Альф
» и «Серебренный серфер
», адаптировались для проката в США «Могучие рейнджеры» и «Драконий жемчуг Z
)». «Люди Икс '97» делает корейская Studio Mir («Легенда о Корре
», «Ведьмак: Кошмар волка
»).
По словам ДеМайо, ретро-фантастика будет «мыльной оперой с супергероями». Что особенно важно для поклонников франшизы, новые «Люди Икс» заговорят знакомыми с детства голосами: к ролям вернутся Катал Дж. Додд
, Ленор Занн
и другие артисты озвучания. Disney в успехе предприятия ни капли не сомневается: первый сезон обновленного шоу еще не вышел, а уже кипит работа над продолжением.
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«Люди Икс» и другие культовые мультсериалы 90-х, которые мы смотрели после уроков
«Дом у дороги» / Road House
Премьера: 21 марта
Платформа: Prime Video
Ремейк фильма 1989 года
от именитого режиссера Дага Лаймана
. Вместо Патрика Суэйзи
— Джейк Джилленхол
в образе отставного бойца UFC, вынужденного работать вышибалой в придорожной забегаловке. На архипелаге Флорида-Кис ему предстоит не только разнимать пьяниц, но и противостоять местным рэкетирам, примеряя на себя образ локального супергероя. Осовремененная версия VHS-хита (не зря оригинальный «Дом у дороги» был номинирован на три премии «Золотая малина») целых десять лет варилась в производственном аду студии Metro-Goldwyn-Mayer, но в итоге была доделана и имеет все шансы стать большим хитом стриминга Prime Video.
Если, конечно, фильм вообще выйдет. Меньше чем за месяц до цифровой премьеры вокруг «Дома у дороги» разгорается большой скандал. Режиссер принял решение бойкотировать премьеру из-за недовольства политикой Amazon: принято решение не показывать фильм в кинотеатрах, сделав его эксклюзивом онлайн-платформы. Сценарист оригинальной ленты Дэвид Ли Генри
и вовсе подал на компанию в суд, обвинив в нарушении авторских прав. Если стороны не договорятся, то проект может исчезнуть из календаря релизов, тем самым лишив зрителя редкого на сегодняшний день проекта категории Б. Хочется верить, что всё же обойдется: ведь в «Доме у дороги», кроме Джилленхола, также играют Билли Магнуссен
и ирландский боец Конор МакГрегор
. Такого в прямом смысле зубодробительного актерского состава в кино не было видно уже довольно давно.
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В тихом омуте: лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола
«Беспринципные» (4 сезон)
Премьера: 23 марта
Платформа: Кинопоиск
На Патриарших прудах без перемен: богатые москвичи всё также ссорятся и мирятся, изменяют, ищут себе «папиков» и тренеров личностного роста. «Неприличные истории о приличных, казалось бы, людях»
, созданные по мотивам рассказов писателя и драматурга Александра Цыпкина
, — одна из самых продуктивных (и, вероятно, прибыльных) франшиз Кинопоиска. В новом сезоне сатирические миниатюры о жизни обеспеченных людей всё также будут разыгрывать Павел Деревянко
, Юрий Колокольников
, Надежда Михалкова
и многие-многие другие. После вояжа на природу («Беспринципные в деревне
») к ансамблю присоединились еще несколько знаковых для российской индустрии звезд. Среди них — Милош Бикович
и Максим Лагашкин
, которым также придется хлебнуть богемной жизни.
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Обзор первого сезона «Беспринципных»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
«Космонавт» / Spaceman — 1 марта, Netflix
«Суперсекс» / Supersex (1 сезон) — 6 марта, Netflix
«Рики Стэники» / Ricky Stanicky — 7 марта, Prime Video
«Нефть» — 11 марта, PREMIER
«13 карт» (1 сезон) — 13 марта, Окко
«Яблоки не падают никогда» / Apples Never Fall — 14 марта, Peacock
«Палм-Рояль» / Palm Royale (1 сезон) — 20 марта, Apple TV+
«Задача трёх тел» / 3 Body Problem (1 сезон) — 21 марта, Netflix
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