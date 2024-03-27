Как мистические ужасы из Японии покорили мир

В российский прокат вновь выходит культовое «Проклятие» Такаси Симидзу — классика джей-хоррора 20-летней выдержки. На стыке тысячелетий ужасы из Японии гипнотизировали и пугали зрителей по всему свету, а многие кинематографисты (особенно голливудские) пытались перенять мистические техники коллег по цеху. Сегодня только и разговоров, что о так называемом умном хорроре американского производства, но не стоит забывать, какую бездну скрывают страшилки любых времен. Мы решили собрать классические японские фильмы ужасов, которые позволят познакомиться с этим направлением тем, кто еще не знает о проклятиях и видеокассетах.
«Ад» (реж. Нобуо Накагава, 1960)
Одного случайного ДТП достаточно, чтобы запустить беспощадное колесо судьбы. Сиро (Сигэру Амати
) находился на пассажирском сиденье, когда автомобиль, управляемый коллегой Тамурой (Ёити Нумата
), насмерть сбил лидера якудза. После этого Сиро оказывается в водовороте кошмара: чувство вины, гибель близких, месть, безнадега. Случай, чужая злая воля и суицид с легкостью могут оборвать жизнь — и все эти элементы присутствуют в фильме. Однако по ту сторону смерти ждет Ад, где страдания не имеют срока давности.
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Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хорроров
В картине Нобуо Накагавы
проступает тема цикличности страданий и судьбы/проклятия, которые будут характерны и для многих джей-хорроров 1990-х. Более того: персонажам «Ада» не требуется мистическая длань длинноволосой девушки — хватает и трагической случайности. Главное же отличие от прочих жанровых фильмов притаилось в последних 20 минутах: лишь немногим постановщикам хватало духу погрузиться в бездны гротеска — и в этом аспекте «Ад» претендует на звание одного из самых жутких и реалистичных воплощений преисподней в мировом кинематографе.
Мистическая и одновременно реалистичная картина о жене (Дзицуко Ёсимура
) и матери (Нобуко Отова
) ушедшего на войну крестьянина, промышляющих мародерством в Японии XIV века. Фильм целиком состоит из рукотворных противоположностей: джаз на вступительных титрах приобретает агрессивные оттенки на фоне психоделического фолка, сопровождающего все остальные кадры. Жуткая сказка о демонессе сталкивается с реальной хроникой Смуты годов Онин. Даже сама история — одновременно приквел и сиквел народного сказания о кидзё.
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Подкаст про хоррор «Дом» Нобухико Обаяси
Несмотря на плотное плетение драмы, Канэто Синдо
отчеканил вечный лейтмотив японских хорроров: тривиальные человеческие пороки и пороговые эмоции могут превратиться в мифическое зло. А благодаря видеоряду, за 60 лет не растерявшему стиля, «Женщина-демон
» удостоился от гайдзинов самых интересных эпитетов: по мнению Variety, на больших экранах Нью-Йорка еще не демонстрировалось ничего более сексуального, чем Onibaba.
«Квайдан» (реж. Масаки Кобаяси, 1964)
Как и в случае с «Женщиной-демоном», четыре новеллы о взаимодействии людей и потусторонних сил регулярно вызывают вопросы о том, где же проходят границы спорных территорий хоррора.
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13 мест, где обитают призраки
Работа Кобаяси
с цветовой гаммой и выстраиванием кадра навевает ассоциации с хайку, симфонией и другими возвышенными формами искусства. Сюжетная структура также пропитана скорее мелодраматической меланхолией, нежели миазмами страха. Однако японский фольклор прочно опутан хоррором, и вырезать его из культурного кода уже невозможно. Как невозможно не упомянуть «Квайдан» в разговоре о японских ужасах: слишком многие вдохновлялись этой экранизацией историй о привидениях.
Период войны провинций Сэнгоку. Молодой солдат Гинтоки (Китиэмон Накамура
) становится самураем в награду за убийство вражеского лидера. Параллельно распространяется слух о женщинах-кошках, последовательно убивающих воинов-феодалов. Юноше велено выследить и убить демонесс, однако, встретившись с ними лицом к лицу, он понимает, что это мать Ёнэ (Нобуко Отова
) и супруга Сигэ (Кивако Тайти
).
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Ужасы нашего двора в аниме «Жилой комплекс С»
Синдо
снова обращается к теме гражданской войны и смеси исторической драмы с кайданом, немилосердно сталкивая самурая с мстительными призраками любимых женщин. Несмотря на неизбежные сходства с картиной Кобаяси (есть элементы мелодрамы и напрасно нарушенные клятвы), режиссер обходится черно-белой палитрой и использует совсем другие приемы. «Черные кошки
» активно играются со светом и тенью, средними планами и хореографией. Впрочем, сама история не страдает от монохромности — даже в таких вопросах, как месть и проклятие.
Группа телевизионщиков решает снять документальный фильм о покойном художнике Итиро Мамии, чей дом ветшает без ухода уже 30 лет. Кинематографисты надеются также отыскать утерянную фреску, сокрытую где-то в заброшенном обиталище творца, не подозревая, что место безнадежно проклято.
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«Обитель зла»
Первый заметный успех крестного отца джей-хоррора Киёси Куросавы
на жанровом поприще. Сам режиссер от титула скромно отмахивается, объясняя его происхождение лишь возрастом. Между тем в «Милом доме», уповающем скорее на шоустопперы в духе «Зловещих мертвецов
» нежели на густой саспенс, уже заметны элементы классического джей-хоррора 1990-х. Особенно любопытен взгляд на образ матери, разительно отличающийся от архитипичного: на первый план выходит не биологическая функция, столь привлекательная для патриархальной Японии, а чистая и всепобеждающая любовь чужого (по крови) человека. Как бы то ни было, поп-культурный вклад творения Куросавы затмевает даже прославленный «Звонок»: почти одновременно с фильмом вышла одноименная видеоигра для консоли Nintendo Famicom, а через семь лет её ремейк превратится в то, что мы сегодня знаем как Resident Evil
.
В Токио творится чертовщина с применением высоких технологий: программист Тагути (Кэндзи Мидзухаси
), разрабатывавший онлайн-мессенджер, уходит из жизни, оставив подруге Мити (Кумико Асо
) дискету со странными изображениями, студент-экономист Рёсукэ (Харухико Като
) встречает в Интернете не слишком приятные фотографии призраков. Оказывается, тот свет переполнен — и души рвутся наружу.
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«Путешествие к берегу» Куросавы
После «Милого дома» и нашумевшего сновидческого неонуара «Исцеление
» Киёси Куросава
решил сыграть по современным на тот момент законам джей-хоррора и выдал жуткое кино с агрессивной мистикой (призраки), технофобией (диалапный интернет) и апокалиптическим финалом. Выход за пределы камерной истории обычно приводит к рассеиванию ужаса, однако Куросава лихо управляется с жанровыми приемами, а богатое послевкусие выгодно отличает «Пульс» от коллег по цеху, тяготеющих к аттракционному опыту.
Дом в токийском районе Нэрима окутан жуткой славой: каждому, кто в нем селится, не сдобровать. Вероятно, корни проклятия уходят во времена, когда здесь жил иллюстратор Такэо (Такаси Мацуяма
), убивший из ревности супругу Каяко (Такако Фудзи
), а через какое-то время сына Тосио (Рёта Кояма
) и кота Мара. Возможно ли спастись от ярости с того света?
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Ремейки японских фильмов
Симидзу
подошел к делу ответственно, с нелинейной подачей и убедительно доморощенным видеорядом — чуть краше, чем в классических «найденных пленках». История убиенных женщины и мальчика оказалась живучее любого проклятия, вынуждая постановщика возвращаться к ней вновь и вновь (с двумя авторемейками
!). Фактически франшиза так и осталась главным детищем Такаси Симидзу: за её пределами режиссеру не удалось снять ничего столь же оглушительного. Тоже своего рода проклятие. Или, точнее, культ.
Молодые люди гибнут при загадочных обстоятельствах: перед смертью они получают аудиосообщение на мобильный, где слышат свой голос и последнюю фразу, которую скажут перед гибелью. Разобраться с проклятым номером предстоит чудом выжившей Юми (Ко Сибасаки
) и полицейскому Хироси (Синъити Цуцуми
).
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«Страшная воля Богов» Миике
«Звонок
» Накаты
обозначил тренд на остающиеся даже после смерти пороговые эмоции, смешанные с технофобией и усиливающейся фрустрацией японцев от первого (потерянного) десятилетия после кризиса «мыльного пузыря». Не мог оставить без внимания хайп джей-хоррора и плодовитый Такаси Миике
, несколькими годами ранее снявший «Кинопробу
» — пожалуй, один из самых известных японских фильмов ужасов последних лет. «Один пропущенный звонок» подозрительно похож на «Звонок» и «Проклятие» разом. Отживший свое VHS сменил вечно актуальный мобильник, но в остальном — та же колея: простенький детектив о проклятии, действующем по жестким правилам и обладающем надежной системой дистрибуции. В определенный момент количество используемых тропов грозит обернуться пародией. Несмотря на некоторую вторичность, как жанровый (читай, пугающий) экспириенс «Один пропущенный звонок» работает даже ярче: сцена с экзорцизмом в прямом эфире тому подтверждение.
«Проклятие» в российских кинотеатрах с 28 марта
.
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