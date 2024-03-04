что почитать?

От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

Спутник телезрителя

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

В ночь с 4 на 5 марта, 00:50, Дом Кино