Как новенький: экранизации классики, переосмысляющие оригинал

«Книга решений» — фильм Гондри о переживаниях во время съемок «Пены дней»

Читать «Книга решений» — фильм Гондри о переживаниях во время съемок «Пены дней»

«Легенда о Зеленом рыцаре» как вакцина от ложного героизма

Читать «Легенда о Зеленом рыцаре» как вакцина от ложного героизма

Силы зла, и где они обитают: рецензия на фильм «Мастер и Маргарита»

Читать Силы зла, и где они обитают: рецензия на фильм «Мастер и Маргарита»