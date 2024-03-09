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Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

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9 марта 2024
10 марта состоится 96-я церемония премии «Оскар» — и одна из немногих настоящих интриг на ней связана с полнометражной анимационной номинацией. Мы решили рассказать о всех претендентах, двух ключевых фаворитах, а заодно пофантазировать, кто победит — и кому бы отдали статуэтку мы.


Мальчик и птица


Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

Подросток Махито потерял мать в токийском пожаре 1943-го. Отец находит новую супругу (сестру покойной) и увозит семью в удаленное от войны поместье. Там юношу одолевают тоска по матери, чувство вины — и загадочная говорящая цапля. Она утверждает, что родительницу можно спасти, если отправиться в потусторонний — в целом загробный — мир, проход куда находится в старинной водонапорной башне. Новая работа Хаяо Миядзаки претендует на звание самой нетипичной его работы с большим отрывом: несмотря на многочисленные автоцитаты, мэтр предлагает одновременно самую реалистичную (обратите внимание на звук) и сюрреальную из сочиненных им историй. «Мальчик и птица» определенно входят в число фаворитов любой премии, на которую номинированы (в копилке уже BAFTA и приз японской киноакадемии). Фильм-завещание Миядзаки, даже если он в итоге окажется не последним, замечателен и скрупулезностью, и интимностью, и багажом заслуг.

Читать Рецензия на «Мальчика и птицу»

Мечты робота


Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

Одинокий песик, живущий на Манхэттене, устал коротать вечера за игрой в приставку и просмотром телешоу, а потому покупает робокомпаньона. Вечно позитивный металлический друг мгновенно скрашивает будни хозяина и позволяет наслаждаться теми радостями Нью-Йорка, что рассчитаны на двоих (кататься на лодке, кружиться на роликах, дурачиться в фотобудке). Однако поход на пляж оборачивается ЧП: робот ломается, а утром берег закрывают до 1 июня. Так что долгие месяцы паре друзей предстоит пережить (снова) в одиночестве. Мультфильм испанца Пабло Бергера основан на комиксе Сары Варон — сборника зарисовок о нью-йоркской жизни 1980-х, если бы мегаполис населяли животные (и немного роботов). Из трагикомических ситуаций, связанных с бытом и временами года, он складывает пронзительную историю о том, как мы меняемся, сохраняя в сердце дорогих людей (и зверей, и технику). «Мечты» продолжают вектор стилизованной под немое кино «Белоснежки» и обходятся без единой реплики, очаровывая пластикой, мимикой, четкостью линий и остроумными гэгами (отдельной занозой служат мелькающие в кадре башни-близнецы). Однако европейской ламповости и путеводителя по клише NY как будто недостаточно для призовой истории (фильм Бергера показывали на Каннском кинофестивале и наградили в побочной секции анимационного смотра в Анси).

Читать Рецензия на «Белоснежку» Бергера

Нимона


Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

В королевстве-мегаполисе, где сплавились средневековый дизайн и передовые технологии, трагедия: убита королева. Главный подозреваемый — выпускник рыцарской академии Баллистер Болдхарт, чей меч неожиданно выстрелил в августейшую особу. Оказавшись вне закона, он знакомится с Нимоной — панкующим созданием, которое может принимать любую форму. Двум аутсайдерам предстоит разобраться, что же случилось, а заодно — побороть нетерпимость человечества к шейпшифтерам (то есть «оборотням», как Нимона). Многострадальная экранизация одноименного комикса трансмужчины Инди Стивенсона, где безудержная фантазия и озорство смешиваются с человеколюбием и готовностью принимать инаковость. У «Нимоны» богатый послужной список по части номинаций, но на большинстве наград и фестивалей — как и по части зрительского внимания, — кажется, она несправедливо остается в тени других проектов.

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Человек-паук: Паутина вселенных


Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

После спасения Нью-Йорка от большого взрыва [коллайдера] Майлз Моралес мучительно выбирает будущий университет, изредка сражаясь с суперзлодеями, вроде неказистого типа по кличке Пятно. Добавляет волнений и новая встреча с Гвен Стэйси из другой вселенной: ребята не виделись 16 месяцев, а теперь она вступила в «Паучью полицию» Мигеля О’Хара — смурного и высокотехнологичного Спайдермена из 2099-го. Пространственно-временному континууму грозит опасность — и это как-то связано с Майлзом, который снова не находит себе места в жизни. Продолжая технологическую революцию «Через вселенные», второй анимационный «Человек-паук» обрушивает на зрителя настоящий эстетический вихрь: в сюжет врываются кадры из футуристического 2099-го и альтернативной Индии, а в списке сонма разномастных супергероев — беременная Женщина-паук, Паркер — лего-человечек, Спайдер-котик (и конь! и тиранозавр!), а также Магвайр с Гарфилдом и даже Дональд Гловер, с которого частично срисовали Моралеса для соответствующего комикса. Список премий, на которых побывал «Человек-паук», приближается к сотне, и хотя не все из них значимы, триумф на «Энни» и награда от Гильдии кинопродюсеров США — явная заявка на победу.

Читать Рецензия на «Человека-паука: Паутину вселенных»

Элементарно


Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

Когда-то Гари и Золя Люмен покинули родные земли, чтобы поселится в мегаполисе Элемент-сити. Несмотря на недоверие местных жителей к стихии огня, пара нашла уютный домик в местечке Огонево и открыла там лавку, которую должна унаследовать подростающая дочь Эмбер. Если, конечно, ей удастся обуздать взрывной характер — источник бед для девушки и окружающих. Однажды она случайно ломает трубу в подвале и знакомится с инспектором-водником Уэйдом. Чувственный детина, не сдерживая слез, записывает все нарушения и собирается закрыть лавку Люменов, но это становится лишь началом ЖКХ-расследования и истории (меж)стихийной любви. Новый проект студии Pixar — эдакий «Зверополис» в мире четырех стихий, где вместе кое-как уживаются элементали огня, воды, земли и воздуха. Сюжет во многом вдохновлен личной историей режиссера и сценариста Питера СонаХороший динозавр»), чьи родители приехали в США из Кореи. Правда, находки фильма выглядят небесспорно — особенно сама аналогия между разными культурами и взаимоисключающими стихиями: дизайн и быт Огонево больше навевает ассоциации с Ближним Востоком, а преодоление законов физики силой любви выглядит большим упрощением. Впрочем, своей разгромной критики «Элементарно», пожалуй, тоже не заслуживает: история Сона наверняка смотрелась бы убедительнее в качестве нескольких независимых короткометражек об отношении поколений, культур и инфраструктуре большого города.

Читать Рецензия на «Хорошего динозавра»

ПРОГНОЗ


Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

До последнего момента «Человек-Паук» и «Мальчик и птица» шли ноздря в ноздрю, но, благодаря премии продюсерской гильдии, шансы супергеройского мультфильма ощутимо выросли. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и красоту жеста: первая часть супергеройской франшизы получала «Оскар» пять лет назад, а Хаяо Миядзаки — если не считать почетной статуэтки — в начале XXI века, когда поразил мир «Унесенными призраками». Возможно, киноакадемия решит напомнить миру и Голливуду, что у иностранной — тем более азиатской — анимации есть чему поучиться. Плюс «Мальчик и птица» — единственный кандидат, чьи события происходят (хотя бы частично) в реальности — и максимально далеко от Нью-Йорка, который под разными именами и со всевозможными модификациями фигурирует в остальных номинантах.

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ФАНТАЗИЯ


Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

Маловероятным, но красивым исходом был бы триумф «Нимоны» — изобретательного проекта, который долго добирался до премьеры. Работа Ника Бруно и Троя Квона может похвастаться богатой фантазией, как «Мальчик и птица», и стилистическим разнообразием, как «Человек-паук». Вдобавок в этом хулиганском фэнтези деликатно и четко воплощены те гуманистические ценности, которые довольно неловко воспевают большие студии (см. Диснеевское «Заветное желание»). Победа аутсайдеров — это всегда красиво.

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БОНУС


Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

Короткометражная номинация куда более непредсказуемая, чем остальные: во многом потому, что ей не уделяют такого пристального внимания — ни зрители, ни премии. Поэтому мы хотим кратко рассказать об участниках этого года — и поделиться ссылками, где их можно легально посмотреть (правда, не все эти сайты открываются из России).

«Письмо свинье» — история Тала Кантора и Амит Джиселтер о школьнице, которую рассказ свидетельницы Холокоста побуждает к поиску себя. (Смотреть)
«Девяносто пять чувств» — анимадок Джареда и Джеруши Хесс, где должное органам чувств отдает человек, которому недолго осталось ими наслаждаться. (Смотреть)
«Наша униформа» — иранская покадровая анимация Егане Могаддам, посвященная опыту ношения хиджаба и использующая его в качестве «холста». (Смотреть)
«Толстокожий» — история Стефани Клемент и Марка Риуса о женщине, которая пытается прожить непростой детский опыт. (Смотреть)
«Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» — фантасмагория Дэйва Маллинза и Брэда Букера о двух солдатах из противоборствующих армий, которые играют в шахматы в разгар Первой мировой. (Смотреть видео о создании)

Алексей Филиппов
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Алексей ФилипповАнимацияанимеОскар
персоны
Пабло БергерСара ВаронХаяо МиядзакиПитер СонДжаред ХессДжеруша Хесс
фильмы
БелоснежкаЖеланиеЗверополисМальчик и птицаМечты роботаНимонаХороший динозаврЧеловек-паук: Паутина вселенныхЧеловек-паук: Через ВселенныеЭлементарно

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Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит фотографии
Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит фотографии
Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит фотографии
Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит фотографии
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