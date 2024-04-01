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«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном, «Сто лет тому вперед» и еще 12 фильмов апреля

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1 апреля 2024

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном, «Сто лет тому вперед» и еще 12 фильмов апреля
фото: кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

В апреле кинозрители смогут посмотреть на большом экране экранизацию знаменитого произведения Кира Булычева, свежие работы Гая Ричи, Алекса Гарленда и Рюсукэ Хамагути, режиссерский дебют Дева Пателя и новые фильмы с такими звездами мирового кино, как Николас Кейдж, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Леа Сейду, Кирстен Данст, Сэмюэл Л. Джексон, Мадс Миккельсен, Энтони Хопкинс и Генри Кавилл.



«Артур, ты король» / Arthur the King



Марк Уолберг, Симу Лю и Натали Эммануэль в экранизации документальной книги Микаэля Линднорда «Артур: Пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом». Это история бродячей истощенной собаки, которая увязалась за Линднордом, капитаном шведской команды по приключенческим гонкам. Теперь им вместе придется преодолеть 700 километров за десять дней по джунглям и горам Эквадора.

Выход в прокат: 4 апреля

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«Гении» / Dance First



Биографическая драма Джеймса Марша про знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета (Гэбриел Бирн, Фионн О'Ши, Калеб Джонстон-Миллер в разных возрастах) и Джеймса Джойса (Эйдан Гиллен), изменившее жизни обоих. В картине также занята Сандрин Боннэр. Мировая премьера состоялась на фестивале в Сан-Себастьяне

Выход в прокат: 4 апреля

Читать 25 фильмов о писателях

«Охота на киллера» / Cult Killer



Элис Ив и Антонио Бандерас в криминальном триллере про маленький город, где убийца держит город в плену ужасов. Частный детектив Кэсси Холт надеется раскрыть правду и очистить запятнанное имя своего наставника, который является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. Но чтобы положить конец своей непростой битве, она вынуждена вступить в опасную связь с преступником.

Выход в прокат: 4 апреля

Читать «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

«Предчувствие» / La Bête



Бертран Бонелло создал фантастическую мелодраму с Леа Сейду и Джорджем Маккэем в главных ролях. История разворачивается в трех разных периодах: 1910, 2014 и 2044. В ближайшем будущем, где эмоции считаются угрозой, Габриэль, наконец, решает очистить свое сознание в машине, которая погрузит ее в предыдущие жизни и избавит от любых сильных чувств. Но неожиданно она встречает Луи и чувствует с ним сильную связь, как будто знает его целую вечность.

Выход в прокат: 4 апреля

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«Манкимэн» / Monkey Man



Полнометражный режиссерский дебют Дева Пателя представляет собой экшн-триллер про Манкимэна, превращенного жестокими улицами Мумбаи в бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Компанию исполнителю титульной роли составят Шарлто Копли и Собхита Дулипала.

Выход в прокат: 11 апреля

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

«Неожиданные связи» / Cocorico



Французская комедия Жюльена Эрве про Алису и Франсуа, которые решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи девушка дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты. В главных ролях — Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю и Марианна Деникур.

Выход в прокат: 11 апреля


«Падение империи» / Civil War



Алекс Гарленд решил пофантазировать на тему современной гражданской войны в США, которая с учетом последних событий не выглядит чистой фантастикой. Лента с Кирстен Данст, Вагнером Моурой, Кэйли Спэни, Джесси Племонсом и Ником Офферманом повествует о группе журналистов, пытающейся добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки.

Выход в прокат: 11 апреля


«След киллера» / Damaged



Сэмюэл Л. Джексон и Венсан Кассель возглавили остросюжетный криминальный боевик Терри Макдоны про то, как полиция Чикаго не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Почти все забыли о жестоком преступнике, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.

Выход в прокат: 11 апреля


«Город тайн: Исчезнувшая» / Force of Nature: The Dry 2



Австралийская экранизация романа Джейн Харпер представляют собой триллер, начинающийся с пропажи человека. Пять женщин принимают участие в походе, но только четыре из них выходят на другой стороне. Федеральные агенты Аарон Фолк (Эрик Бана) и Кармен Купер (Жаклин Маккензи) отправляются в горы с надеждой найти своего информатора, который, возможно, еще жив. Это продолжение «Города тайн», вышедшего на экраны четыре года назад.

Выход в прокат: 18 апреля


«Меч короля» / Bastarden



«Храброе сердце» с Мадсом Миккельсеном, а заодно и «Гамлет». История датского ветерана, который в 18-м веке пытается любой ценой выполнить указ короля — первым возделать неплодородные земли в болотистой и промерзлой части державы. Если герой преуспеет, ему будут дарованы титул, состояние, слуги и владения. Но для этого ему предстоит побороть саму природу, враждебных дворян, разбойников и, в конце концов, собственную гордыню. Ключевую роль в мужском эпосе Николая Арселя сыграет женщина. А зритель останется раздавленным сразу несколькими жанрами, в которых преуспевает это величавое кино. Это и остросюжетный триллер о борьбе одиночек против деспотии, и высокая трагедия о растоптанных мечтах, и изматывающая драма о семье, перед которой встает сложный выбор.

Выход в прокат: 18 апреля

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«По Фрейду» / Freud's Last Session



Мэтт Браун экранизировал одноименную пьесу драматурга Марка Сен-Жермена про встречу основателя психоанализа Зигмунда Фрейда (Энтони Хопкинс) и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса (Мэттью Гуд). Сюжет фильма разворачивается накануне Второй мировой войны на одном из последних сеансов ученого.

Выход в прокат: 18 апреля

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«Сто лет тому вперед»



Александр Андрющенко постарается вернуть нам веру в человечество обновленной версией культового для постсоветского пространства сюжета об Алисе Селезневой. О новой экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» уже известно, что гостью из будущего сыграет Даша Верещагина, Колю — Марк Эйдельштейн, родителей девочки из будущего — Константин Хабенский и Виктория Исакова, а космического пирата Весельчака У — Александр Петров. Юре Борисову досталась роль некоего Глота, Федор Бондарчук подарил свой голос роботу Вертеру.

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«Судная ночь в Аркадии» / Arcadian



Николас Кейдж, переживающий возрождение своей подугасшей карьеры, сыграл в остросюжетном хоррор-боевике про Пола и его сыновей Томаса и Джозефа, которые стали одними из немногих выживших, скрывшимися от конца света в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму. Компанию Кейджу составил Джейден Мартелл, заметно подросший после дилогии «Оно».

Выход в прокат: 18 апреля

Читать На клеточном уровне: невыносимо талантливый мистер Кейдж

«Зло не существует» / 悪は存在しない



Новый ребус от режиссера оскароносного фильма «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Непутевый мужчина и его тихая дочь живут в маленькой деревне близ Токио — заповедном раю, в который вот-вот вторгнется большой бизнес с планами построить глэмпинг, отель и все в таком роде. Пока герой мечется между долгом и возможностями, ребенок исчезает. А сюжет, пригодный разве что для социального триллера и семейной драмы, вдруг превращается во что-то большее, что-то, что не описать, но невозможно не ощутить.

Выход в прокат: 25 апреля

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«Министерство неджентльменских дел» / The Ministry of Ungentlemanly Warfare



Новая работа Гая Ричи с внушительным звездным составом (Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Хиро Файннс-Тиффин, Кэри Элвис, Алекс Петтифер, Тиль Швайгер) основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Комедийный боевик рассказывает про отпетых авантюристов и первоклассных спецов, привыкших действовать в одиночку. Когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов.

Выход в прокат: 25 апреля

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