По следу киллера: 7 захватывающих триллеров с неожиданными напарниками, ведущими расследование

что почитать?

«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал

Михаил Пореченков столкнется с мафией в четвертом сезоне «Полярного»

Остросюжетная история о лейтенанте Турбине получила второй сезон

Дмитрий Власкин вновь сядет за руль «Такси под прикрытием»

Интервью

«Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера»

И работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и режиссером сериала «Во все тяжкие»