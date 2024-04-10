По следу киллера: 7 захватывающих триллеров с неожиданными напарниками, ведущими расследование

В российский прокат вышел детективный триллер Терри МакДоны «След киллера», где полицейский из Чикаго Дэн Лоусон (Сэмюэл Л.Джексон), несколько лет тщетно пытавшийся поймать серийного убийцу, из-за которого лишился любимой, отправляется на его поиски в далекую Шотландию, где неожиданно происходят похожие преступления. Там Лоусону приходится работать не только с местным копом Гленом Бойдом (Джанни Капальди), переживающим семейную трагедию, но и с циничным детективом Браво (Венсан Кассель), который требует скорейшего завершения расследования. Создатели «Следа киллера» обещают множество сюжетных поворотов, а мы – в честь выхода картины – решили вспомнить еще семь захватывающих триллеров, в которых на первый взгляд далекие друг от друга напарники пытаются вместе вычислить опасных преступников.
«Семь», Дэвид Финчер, 1995
Второй полнометражный фильм мастера загадочных драм Дэвида Финчера после не самого удачного «Чужого 3
», от которого режиссер так или иначе пытался отречься. Что, в общем-то, вполне логично, потому что именно «Семь» задает стилистику Финчера, позже обводящего вокруг пальцев зрителей и с «Зодиаком
», и «Игрой
», и с «Исчезнувшей
», не говоря уж про недавних «Охотника за разумом
», «Манка
» и «Убийцу
».
В «Семь», в экранизации сценария которого сомневались почти все крупные голливудские боссы, речь идет о двух детективах – опытном и начитанном Уильяме Сомерсете и молодом и отвязном Дэвиде Миллзе. Сама эта пара – особенно в столь неожиданном воплощении Моргана Фримена
и Брэда Питта
– будто бы и задала новые повороты классическому нуару, до этого почти полвека ходящему по кругу. Так что недаром многие критики именно с «Семь» Финчера и начинают отсчет от нуара к неонуару, который впоследствии захватил экраны не только кинотеатров, но и стриминг-сервисов.
«Власть страха», Филип Нойс, 1999
Дэнзел Вашингтон
был одним из актеров дрим-каста «Семи», однако в итоге роль следователя досталась ему в детективной драме австралийца Филиппа Нойса, до этого снимавшего Шэрон Стоун
в эротической «Щепке
», но тут вдруг вернувшегося к жанру классического детективного триллера практически про Шерлока в лице Вашингтона и доктора Ватсона, которого на экране воплотила Анджелина Джоли
.
Герой Вашингтона – Линкольн Райм – опытный следователь, прикованный к постели и мечтающий об эвтаназии. Джоли же играет инспектора по делам несовершеннолетних Амелию Донахи, которая случайно находит труп заживо похороненного возле железной дороги мужчины. Обнаруженные на месте преступления улики приводят Амелию не только к тайнам нью-йоркской подземки, но и к парализованному Линкольну Райму, для которого она теперь становится ушами и глазами самого крупного и, возможно, последнего расследования в его жизни.
«Багровые реки», Матье Кассовиц, 2000
Первая и, пожалуй, самая удачная экранизация романа главного французского автора детективов Жана-Кристофа Гранже – с Жаном Рено
и Венсаном Касселем в главных ролях, которая позже переросла и в сериал, правда, с другим актерским составом. Несмотря на исключительно зрительский жанр, фильм, снятый Матье Кассовицем, выдвигался на французскую награду «Сезар» и премию Европейской киноакадемии.
Комиссар полиции Пьер Ньеманс в исполнении Рено, будучи известным детективом, приезжает в небольшой городок в Альпах, где нашли в позе эмбриона тело, лишенное глаз и кистей рук, которые помогли бы установить личность жертвы. Параллельно молодой следователь Макс Керкерьян (Кассель) занимается делом об осквернении могилы 10-летней девочки, которую, по словам семьи, извели демоны. Совершенно не похожие друг на друга дела сталкивают двух кардинально разных следователей в попытке найти истинного преступника.
«Бессонница», Кристофер Нолан, 2002
Матерый детектив Дормер (Аль Пачино
) приезжает на Аляску, чтобы расследовать убийство юной девушки. В ходе преследования Дормер случайно пускает пулю в своего напарника. Угрызения совести оборачиваются для полицейского мучительной бессонницей. И убийца (Робин Уильямс
) решает воспользоваться психологическим состоянием своего преследователя.
Третий фильм Кристофера Нолана основан на одноименной норвежской картине со Стелланом Скарсгардом
в главной роли. Хотя сюжетная канва осталась прежней, американский ремейк приобрел более сложное и динамичное повествование, а также сделал больший акцент на эмоциональном состоянии главного героя. Выгодно отличает «Бессонницу» Нолана от оригинала и основной актерский дуэт – Аль Пачино и Робина Уильямса в одной из лучших своих ролей. У Нолана получился изысканный параноидальный нуар с очень удачным заснеженным антуражем, который в лучших традициях «Третьего человека
» с Орсоном Уэллсом
сталкивает детектива и убийцу лицом к лицу, чтобы те внезапно для себя обнаружили странное родство друг с другом.
«Воспоминания об убийстве», Пон Джун Хо, 2003
Самый известный и, возможно, лучший фильм Пон Джун Хо, сильно позже получившего свой первый «Оскар» за «Паразитов
», рассказывает о серии нераскрытых убийств, случившихся в провинции с 1986-го по 1995-й. За дождливой пеленой корейского нуара не разглядеть однозначной социальной подоплеки, хотя есть привычные маркеры. В том числе полицейские-недотепы, даже при первой встрече не понимающие, кто есть подозреваемый, а кто – будущий коллега.
Вокруг дела серийного убийцы выстраивается панорама корейского общества, закабаленного и стремящегося куда-то вырваться, терпеливого, но уже уставшего. Маньяк, в общем, оказался лишь поводом оглянуться в растерянности и ужасе. И на момент выхода картины реальный маньяк так и не был пойман.
«Остров проклятых», Мартин Скорсезе, 2009
Редкий для Мартина Скорсезе опыт в жанре детективного триллера – по одноименному роману популярного американского писателя Денниса Лихейна. В главной роли – Леонардо ДиКаприо
, с которым режиссер практически не расстается после «Банд Нью-Йорка
».
В середине 1950-х маршал Эдвард Дэниелс (ДиКаприо) вместе с напарником Чаком Оулом (Марк Руффало
) приезжают на уединенный остров Шаттер, где находится больница для душевнобольных преступников, откуда сбежала некая Рейчел Соландо, на счету которой десятки убитых детей. Расследование постепенно заходит в тупик, так как атмосфера лечебницы, где, по уверению некоторых пациентов, над преступниками проводятся еще и опасные эксперименты, все больше напоминает Дэниелсу гитлеровский концлагерь (маршал участвовал в освобождении Дахау), к тому же Эдвард еще и мучается кошмарами, в которых все чаще видит свою погибшую жену (Мишель Уильямс
), в смерти которой виновен еще один из пациентов лечебницы. Но тягучие поиски преступников оказываются вовсе не главными событиями этого фильма: финальный сюжетный твист превращает детектив в мощную психологическую драму.
«Ветреная река», Тейлор Шеридан, 2017
В резервации заснеженного штата Вайоминг находят тело коренной американки. На место пребывает приехавшая из Лас-Вегаса сотрудница ФБР Джейн Бэннер (Элизабет Олсен
), естественно, одетая не по погоде. В расследовании ей помогает егерь Кори Ламберт (Джереми Реннер
), который знает, чем живет резервация, как выследить горного льва и что такое носить в сердце скорбь по близким.
Победившая в каннском «Особом взгляде» «Ветреная река» — название той самой резервации и третьего вестерна в карьере сначала актера, а потом и режиссера Тейлора Шеридана. Его безжалостные экскурсии по Дикому Западу начались с «Убийцы
» (2015) Дени Вильнева
, исследовавшего мексиканскую границу, а продолжились — ограблениями банков Техаса в «Любой ценой
» (2016) Дэвида Маккензи
. «Река» — такая же безрадостная и многофигурная, а женщина-профи оказывается в местечке, где доминируют законы силы. Разница — в ландшафте, мрачном наследии земли и свободе резерваций от законов штата. Женщины тут пропадают регулярно — и счет им никто не ведет. Такая вот романтика ледяного фронтира.
«След киллера» в кинотеатрах с 11 апреля
обсуждение >>