Как Гагарин и Титов: 22 фильма о реальных космонавтах и истории освоения космоса

фото: кадр из фильма «Человек с планеты Земля»

фото: кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе»

фото: кадр из фильма «Парни что надо»

фото: кадр из фильма «Человек на Луне»

«Человек на Луне»: И жал он молча свои педали

Читать рецензию «Человек на Луне»: И жал он молча свои педали

фото: кадр из фильма «Люси в небесах»

Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах

Читать рецензию Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах