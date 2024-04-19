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«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

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19 апреля 2024

В российский прокат 25 апреля выходит «Блиндаж» — вoенно-исторический приключенческий фильм снял режиссер Марк Горобец по сценарию Ильи Куликова. Главные герои – русский парень Сергей, врач скорой помощи, и его друг, увлекающийся русским языком и культурой, немец Пауль. Последний – еще и так называемый черный копатель, и однажды он предлагает приятелю разделить с ним его хобби. Вместе они находят блиндаж времен Второй мировой и через него попадают в прошлое, в 1941 год, прямиком на поле боя. Основная часть съемок проходила под Псковом, на местах реальных сражений. Кино-Театр.Ру побывал на площадке и побеседовал с режиссером, исполнителями главных ролей и художницей-постановщицей проекта о том, откуда взялся русскоговорящий немецкий актер, зачем нужно было жечь автомобильные шины и что интересного можно найти в псковском лесу.

«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

С ровной асфальтированной трассы, ведущей из Пскова в область, в чащу уходит чем дальше, тем более сужающаяся тропинка. Впрочем, лес тут не выглядит густым – чуть позже художница Анна Стрельникова поэтично назовет его «прозрачным». Тонкие сосны растут будто бы ровными рядами, между которыми нет ни кустарников, никаких прочих, закрывающих обзор, препятствий. Вместо указателей – сваленные у одного из стволов черные автомобильные шины. Сразу понятно, что рядом снимают, скорее всего, кино о вoйне, а покрышки жгут, чтобы получить дым танкового сражения. Сами танки, как выяснится, уже отсняли, их пригоняли для эпичной сцены из Санкт-Петербурга, из частной коллекции «Ретроавтопрокат». Впрочем, и без техники тут есть, на что посмотреть – выбранный для натурных съемок, которых в «Блиндаже» большинство, лес видел многое, ведь когда-то здесь шли настоящие бои, следы которых все еще виднеются в попадающихся то тут, то там полузасыпанных ямах причудливых форм – настоящих окопах.

Первым на поляне, где выстроились вагончики и уже суетятся техники, появляется Даниэль Литтау, немецкий актер, чьи родители – мама из Казахстана, папа из Узбекистана – иммигрировали в Германию после падения Берлинской стены. Их сын родился уже на новой родине, но дома говорит исключительно по-русски. Со своим персонажем Паулем они во многом похожи. «Мой герой – чистый немец, но он очень любит русский менталитет, русский язык, русскую еду. Он из Берлина, но у него много русских друзей – и он решил, что поедет в Россию, чтобы учиться на филолога. А потом он нашел себе хобби – копать. И узнал, что на этом можно еще и очень хорошо заработать. Вообще он очень импульсивный – сначала делает, а только потом думает», — рассказывает Литтау.

«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

Сергей в исполнении Александра Метелкина, напротив, - персонаж куда более рассудительный, все-таки работа реаниматологом обязывает. Однако обстоятельства – перевод в Донецк, много суток без сна, проблемы с начальством и деньгами – складываются таким образом, что герой, дед которого погиб на вoйне и который считает копателей осквернителями мест сражений, присоединяется к Паулю в его «черном» деле. Провалившись через старый блиндаж в 1941 год, друзья оказываются в русском лагере, где говорящему с акцентом Паулю находиться весьма опасно. Но и Сергей, конечно, не готов переметнуться к немцам. Так начинается главное испытание – их дружбы, из которого, как говорят все создатели картины, победителями выйдут оба. «Это история двух народов, которые попадают в ситуацию вражды, но нужно понимать, что все вoйны рано или поздно заканчиваются, люди начинают общаться, что бы ни происходило. Так что главное в этой истории – дружба. В фильме очень четко показано, насколько героям важны их отношения несмотря ни на что», — подтверждает Александр Метелкин.

Есть в «Блиндаже» и важный женский персонаж – Вероника Мохирева сыграла разведчицу Свету, которую Сергей и Пауль встречают, когда перемещаются в 1941 год. О своей героине актриса рассказывает с нескрываемой гордостью, объясняя, что изначально они с режиссером опирались на образы Зои Космодемьянской и других женщин-разведчиц, которые совершали подвиги во имя своей страны. Однако, с учетом того, что действие разворачивается в самом начале вoйны и до победы еще далеко, как и до появления столь самоотверженных героинь, решили добавить в характер современные черты. «Например, современную самоотверженность женщин, их героизм сегодняшний. Света – очень сильная, и я счастлива, что удалось ее сыграть. Она – очень важный персонаж, не просто героиня вoйны, которая жертвует собой. Она показана любящей женщиной, которая сражается наравне с мужчиной», — говорит Вероника Мохирева. Впрочем, помимо силы духа, пришлось набраться и физической – исполнительница рассказывает, что специально для этого проекта качала руки, так как понимала, что придется бегать с тяжелым оружием. «Мой мастер всегда мне говорил: «Не о таком театре ты мечтала, Мохирева». Мы же все думаем, что кино – это про красоту, а на деле мы тут все работаем с пылью, грязью, танками, - делится впечатлениями актриса. – Но мне кажется, что этот фильм несмотря на его тему — семейный. Он будто хранит традиции и оставляет память о советском времени. А об этом очень важно знать и помнить».

«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

Площадка тем временем все больше заполняется людьми – сегодня снимают не самую эпичную и зрелищную сцену, но посмотреть все равно есть на что. На живописном, покрытом мхом пригорке начинаются первые репетиции. Александр Метелкин расхаживает в военной форме, готовится к дублю, а вот Даниэль Литтау пока отдыхает, задумчиво прогуливаясь между сосен – на площадку он приезжает, даже если не снимается, настолько немецкого актера впечатляют его первые российские съемки, сам процесс и собравшаяся команда. «Мне очень нравится, что съемки происходят на улице, что это настоящие локации, а не только павильоны. И то, что художники здесь построили, этот масштаб — впечатляет. Было даже страшно, потому что все выглядит слишком настоящим. Это не графика, все можно потрогать, и дерево, и танки. Можно побыть в настоящей грязи, ощутить все полностью», — рассказывает актер.

Словно в подтверждение его слов ассистенты художника руками собирают нужную для сцены кочку, придавая земле, веткам, мху необходимую форму. Сама художник-постановщик Анна Стрельникова контролирует процесс, попутно рассказывая, что Псков как место основных съемок появился не сразу. Какое-то время думали снимать в Карелии, но сама природа, хоть и подходящая, будто бы была против – там долго не сходил снег, так что снять весной сентябрь 41-го не представлялось возможным. Натуру, к слову, подбирали действительно зимой, а оттепель принесла не только нужный результат в плане местности, но и несколько невероятных открытий – оказалось, что выбранное место буквально усеяно сохранившимися еще со временем Великой Отечественной заросшими окопами. И они в том числе появляются в кадре.

«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

«Шикарные советские вoенные фильмы уже сняли великие режиссеры. Там была атмосфера, которую люди сами пронесли сквозь вoйну. А моя задача — рассказать историю таким языком, чтобы те, кому сейчас 20 лет, тоже могли понять, о чем это кино. И чтобы это визуально было интересно», — говорит режиссер Марк Горобец. В итоге декорации и впрямь получились впечатляющими – в первую очередь, конечно, окопы, которые были выкопаны в лесу во время двухмесячной подготовки к съемкам. «Окопы были самым сложным. Нужно было понять, как они расположены, откуда и куда идет герой, как не запутаться самим и обмануть зрителя. Около месяца мы делали макет вручную, прорабатывали детали с режиссером и оператором. А строить начали, когда еще был снег», - вспоминает Анна Стрельникова. Помочь не был способен даже историк-консультант, так как в сентябре 41-го не было еще никаких окопов, ни у русских, ни у немцев – на то фильм и фантастический. В итоге, как рассказывают и художница, и режиссер, за основу взяли финские, планы которых сохранились с Финской вoйны – у них необычная геометрия, что на экране создает весьма впечатляющий эффект.

Этот выстроенный с нуля окоп находится чуть поодаль от площадки, где в данный момент идут съемки. И производит поистине неизгладимое впечатление – особенно вкупе с расположенным рядом импровизированным полем танкового сражения. Выкрашенная в черный для пущего эффекта земля, остовы выгоревших сосен, противотанковые ежи… Стоит спуститься в сам окоп, как возникает эффект погружения и присутствия, настолько детально и точно проработана эта декорация. Как признается художница, выкопать его было весьма легко – почва здесь песчаная, нет подземных вод, дожди шли редко (и словно по сценарию). Лес «помог» с материалами, вся внутренняя отделка окопа – из местной сосны. А вот сам интерьер блиндажа, давшего фильму название, конструировали уже в Пскове, в ангаре – Марк Горобец рассказал, что конструкцию поместили на специальную пневмоподушку, чтобы сделать ее подвижной, шевелящейся во время движения по ней актеров.

«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

По сюжету, герои попадают не в случайное безымянное место, а на донбасский курган Саур-Могила, который во время фашистской оккупации Донбасса с 1941 по 1943 годы был важной оборонительной точкой. Анна Стрельникова рассказывает, что одну смену удалось снять на реальной Саур-Могиле: «Магическое место, от земли чувствуешь, как много всего там было. Когда увидели мемориал, то поняли, что надо его снять, а не рисовать». О местах силы заводит разговор и Марк Горобец, будто резюмируя все слова, сказанные актерами его фильма – о вoйнах, которые неизбежно заканчиваются, о дружбе, которая сильнее вражды, о том, почему он вообще решился снимать кино о Великой Отечественной. «Один из моих дедушек – генерал-майор Советской армии, который командовал «катюшами», получил несколько орденов Ленина, брал Берлин, освобождал Киев и Минск. А второй дед был расстрелян в Бабьем Яру 29 сентября. И вроде бы Германия должна быть для меня странным местом, но это не так – она в итоге стала местом силы, а Берлин — одним из любимых городов с точки зрения культуры и искусства. Очень многие вещи были переосмыслены». Потому так важно, что герои фильма, немец и русский, — друзья, и дружба их не только возможна, но и выдерживает самые сложные испытания.

«Блиндаж» в кинотеатрах с 25 апреля.


Наталия Григорьева
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